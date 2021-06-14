Что ждет профессию продакт-менеджера через несколько лет?

Алексей Занин — продакт-менеджер в британской компании GoCardless — рассказал о том, зачем бизнесу нужны такие специалисты и какими качествами они должны обладать.

Специальность продакт-менеджера давно стала важной частью практически любого бизнеса. Она постоянно меняется и отвечает на новые вызовы времени.

Кто такой продакт-менеджер

Продакт-менеджер — это человек, который отвечает за то, чтобы выбрать, какая проблема самая актуальная, определяет, как понять, что она решена, а также направляет команду разработки и бизнес.

Эта позиция — своеобразный мост, который соединяет между собой разные функции бизнеса — от разработки до дизайна, продаж, маркетинга, финансов, юристов и многих других — и находит ответы на сложные вопросы. Задача продакт-менеджера — создать стратегию продукта: то есть, понять, какие проблемы пользователей стоит решать для достижения бизнес-цели, а какие — нет; и довести эту стратегию до выполнения.

Почему это профессия будущего

Позиция продакт-менеджера, устоявшаяся на Западе, на российском рынке труда относительно новая, ей не более пятнадцати лет. Естественно, она продолжает эволюционировать — под влиянием изменений в экономике и культуре, роста роли технологических компаний и внешних шоков.

И даже на развитом рынке спрос на продакт-менеджеров растет: согласно исследованию Agile Insider, количество вакансий для продакт-менеджеров в США выросло на 32% за период с августа 2017 до июня 2019, в то время как общее количество вакансий выросло всего на 6,6%.

В России число вакансий на одном только HeadHunter выросло с 330 в 2017 году до 8500 в мае 2021-го. Растет и количество курсов, обучающих продакт-менеджеров.

Какими навыками должен обладать продакт-менеджер

Важнейшие навыки менеджера по продукту можно разделить на шесть категорий.

В первую очередь, понимание клиентов: их проблем, задач, желаний, как они думают, работают и как принимают решение о покупке. Сюда входит и умение собирать информацию, погружаться в детали и находить неожиданные инсайты.

Второй момент — это понимание рынка, его трендов и экосистемы, умение анализировать рынок и стратегии конкурентов.

Важным моментом является работа с данными: анализ поведения пользователей, запуск и оценка A/B тестов.

Технические навыки так же необходимы для этой работы. Понимание трендов технологий и основы разработки: алгоритмы, API, SQL.

Пятая категория — мягкие навыки (soft skills), которые включают в себя: управление командой разработки, коммуникация со стейкхолдерами, а также «мягкое управление», то есть управление с помощью неформальных рычагов воздействия на сотрудников, обучая их иным методам взаимодействия.

Последний, но не менее значимый пункт — это бизнес-навыки: бизнес-стратегия, управление портфелем продуктов, стратегии выхода на рынок и анализ метрик компании.

Как правило, эти навыки будущие продакт-менеджеры получали в смежных сферах. Менеджер по продукту — это профессия, в которую сложно прийти без опыта работы. При этом у каждого свой путь. Согласно исследованию крупнейшего сообщества продакт-менеджеров в России NFNG, некоторые были даже менеджерами по продажам.

Вопрос: Кем вы работали непосредственно перед тем, как стать продакт-менеджером?

Впрочем, сейчас уже начали появляться позиции вроде младшего продакт-менеджера, где тоже можно получить необходимый опыт.

Какие есть три профиля продакт-менеджера?

У данной профессии достаточно широкая сфера деятельности, поэтому по своей специфике они делятся на разные профили. Согласно анализу McKinsey, существует три архетипа менеджеров по продукту:

Ориентированный на бизнес. Этот профиль подразумевает обширный бизнес-бэкграунд и фокус на повышение определенных бизнес метрик

Ориентированный на технологии. Это человек с сильным техническим бэкграундом, фокус которого направлен на технологические решения. Такой менеджер управляет бэкэнд-платформами или сложными B2B-продуктами

Дженералист. Это специалист, который комбинирует технические и бизнес-навыки. Фокус такого продакт-менеджера на пользователе, его специализация — B2C-продукты, или клиентская часть B2B-продуктов.

Успешный продакт-менеджер

Успешные продакт-менеджеры снимают риски еще до того, как начинается разработка продукта.

В 2020 году Gartner провел исследование, и сравнил, как работают продакт-менеджеры в компаниях, которые постоянно растут — и в тех, которые стагнируют. Так, по крайней мере 50% продакт-менеджеров из «растущих компаний» делали семь шагов еще до того, как начинать разработку решения.

Валидировали проблему через интервью с клиентами (50%);

Анализировали конкурентов (56%);

Создавали ресурсный план (52%);

Тестировали прототипы с клиентами, чтобы получить обратную связь (52%);

Делали «сайзинг» с разработчиками (61%);

Планировали таймлайны проекта (59%).

Что же насчет компаний, которые стагнируют? Половина их продакт-менеджеров делали всего три шага: составляли план проекта, анализировали конкурентов и планировали, сколько ресурсов им понадобится.

Заметно, что первая группа использует лучшие практики из методологии agile, вторая — гораздо ближе к классическому waterfall, который дает гораздо меньше обратной связи и не позволяет быстро итерировать.

Какие сейчас существуют тренды

Чем важнее становится продакт-менеджмент для бизнеса, тем лучше бизнес понимает, какие именно продакт-менеджеры им нужны. Уже сейчас многие вакансии ищут продакт-менеджеров с опытом в персонализации, в платформах, machine learning, enterprise или product growth.

Возврат к истокам

Продакт-менеджмент — профессия, в которой количество входящих задач многократно превосходит свободное время — и при этом почти все задачи критичны для бизнеса. Как же выбрать?

В 2021 Gartner провел исследование и спросил, насколько каждая из 23 функций — от создания продуктовой стратегии до внедрения лучших практик – важна для идеального продакт-менеджера? Только пять из них были оценены как «не очень важные».

Как же выбрать, на чем сфокусироваться, если нужно одновременно делать 18 важных задач, каждая из которых занимает почти все рабочее время? Никак: если важны все задачи, значит, по-настоящему не важна ни одна из них.

Цель менеджера по продукту — помнить про то это и постоянно задавать себе базовый вопрос: «Занимаюсь ли я сейчас тем, что принесет наибольшую пользу? Поможет ли это мне максимально приблизиться к моей цели?».

Способность к фокусу под стрессом и четкой приоритезации — один из базовых, но все более важных навыков.

Антихрупкость

Прошлый год показал, что мир может измениться в одночасье до неузнаваемости — и бизнесу и продуктовым командам нужно быть к этому готовым. Задача продакт-менеджера — создать процессы, которые позволят быстро реагировать на внешние шоки и менять продукты — от выхода на новый рынок до смены бизнес-модели.

Разнообразие и инклюзивность

Этот тренд продолжает свой рост, особенно на рынках США и Европы — преследуя практическую цель: разные люди могут придумывать более разнообразные идеи — и решать проблемы клиентов лучше. Задача продакт-менеджера — обеспечить разнообразие взглядов в команде: по полу, возрасту, национальности или расе.

Прогресс стремительно меняет наш мир, и чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке труда уже не достаточно освоить какую-то одну специальность. Человеку, который хотел бы освоить профессию продакт-менеджера, придется объединить большой объем навыков из смежных профессий, неординарный взгляд на мир, качества лидера, эмпатию, стрессоустойчивость и постоянное развитие.

Быть продакт-менеджером одновременно интересно и сложно, но стоит понимать, что в ближайшее время без этой позиции не обойдется ни один стартап, не говоря уже о глобальных бизнес-проектах.