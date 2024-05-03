Product Hunt 2024: платформа для тестирования и сбора обратной связи о продукте

Владимир Плотников, директор по маркетингу в Kaiten, пользуется инструментами Product Hunt, в том числе для тестирования идей. Он рассказал о новых и полезных функциях, которые появились в 2024 году, и как собрать больше фидбека при запуске и извлечь пользу из этих данных.

Product Hunt продолжает развиваться и становится не только площадкой для представления новых продуктов, но и огромным сообществом, где участники активно обсуждают разработки. Это место, где вы можете получить ценные отзывы и идеи о своем продукте, общаясь с единомышленниками.

Краткий обзор Product Hunt для стартапов

Product Hunt — сообщество и платформа, где стартаперы публикуют свои продукты: расширения для браузеров, приложения, видеоредакторы, утилиты и т.д. Здесь они могут найти инвесторов, первых клиентов и оценку продукта.

Product Hunt придумал Райан Хувер. Сначала это была почтовая рассылка с ежедневной подборкой новых проектов. Позже это переросло в социальную сеть, где разработчики рассказывают о новых IT-продуктах и обсуждают их, а кто-то ищет новые компании для инвестирования.

О том, кто такие хантеры, как опубликовать свой продукт на платформе, получить первые голоса и что влияет на рейтинг проектов, мы рассказывали в другой статье — «Product Hunt: что это такое?».

Что появилось на Product Hunt в 2024 году для тестирования продукта

Обновления Product Hunt в 2024 году во многом направлены на продвижение продуктов и увеличение обратной связи. Появились новые функции, которые помогут вам продемонстрировать продукт и получить больше отзывов.

Демонстрация возможностей продукта на странице

Как быстро показать свой продукт пользователям прямо на странице Product Hunt? Можно создать видеодемонстрацию или написать текст. Но в 2024 году платформа представила ещё один вариант — интерактивная демонстрация интерфейса. Сделать это можно с помощью Arcade. Теперь новому пользователю не нужно переходить на ваш сайт и регистрироваться, чтобы «потрогать» продукт. Это хорошее дополнение к видео, презентациям и текстовым описаниям продукта. Однако она не заменит полноценного изучения разработки.

Благодарности

Иногда одни продукты или команды помогают разработать другой продукт. Это может быть прямая помощь или непрямая, когда продукт одних разработчиков порождает идеи для другого.

Product Hunt внедрил Shoutouts — способ выразить благодарность инструментам и командам, которые помогли воплотить продукт в жизнь. Вы можете отметить до трёх продуктов, которые помогли создать ваш, а также добавить комментарий, чтобы рассказать, чем именно вам помогли. Компании, которых вы отметите, получат оповещение о благодарности.

Для чего нужны благодарности:

Возможно, компании, которых вы отметили, захотят поддержать ваш продукт и посоветовать что-то для доработок. Можно договориться о коллаборации. У брендов, которых вы отмечаете, есть своя аудитория. Если вы отметите друг друга на странице, сможете обменяться аудиториями. Вы получите их лояльных потребителей, а ваш новый продукт привлечёт бренду свежих пользователей.

AI для тестирования

На Product Hunt растёт количество инструментов для получения обратной связи от пользователей. Такие платформы, как Sprig, помогают проводить разные исследования: от простых опросов до профессионального сбора мнений о прототипе. Sprig анализирует данные с помощью AI, структурирует ответы и предоставляет выводы, на которые можно опираться, чтобы улучшить разработку продукта и пользовательский опыт.

Как эффективно тестировать продукт на Product Hunt

Если вы хотите использовать Product Hunt как платформу для тестирования продукта, при запуске стоит просить пользователей не голосовать, а оставлять комментарии и обсуждать. Чем больше людей выскажут своё мнение, тем больше материала для исследования у вас будет. Вот пара советов, как готовиться к запуску продукта на платформе.

Покажите, что вы друг, а не прохожий

Product Hunt — это не просто платформа для новых продуктов, а сообщество. Новому пользователю продвинуть свой продукт сложно. Ещё до запуска нужно стать активным участником обсуждений: оценивать продукты других пользователей, чтобы набрать подписчиков. Только после этого можно рассчитывать на поддержку.

На то, чтобы собрать подписчиков, может понадобиться как пара недель, так и пара лет. Это зависит от сложности вашего продукта, сферы его использования и уровня тестирования.

Если вы запускаете MVP, и ваша цель — понять востребованность продукта, скорее всего, вам нужно немного времени, чтобы собрать небольшую базу контактов тех, кто сможет оставить фидбек.

Для больших проектов нужно наладить отношения с крупными участниками Product Hunt, а это уже не так быстро. Особенно важно общаться с людьми, которые интересуются продуктами, похожими на ваши. Они больше знают об индустрии и могут дать объективную оценку. К тому же для алгоритмов Product Hunt вес голоса опытного пользователя больше, чем новичка.

Вывод: если о вашем продукте узнают заранее, и вы сможете заинтересовать пользователей, то в день запуска окажетесь на виду.

Общий совет: будьте искренними. Ваши собеседники — такие же люди, которые ищут обратной связи. Искренне голосуйте за продукты, делитесь опытом, и сообщество ответит вам тем же.

Отнеситесь к запуску как к рекламной кампании

Поработайте над страницей своего продукта: чётко и привлекательно опишите разработку: используйте скриншоты, видео, презентации, инфографику. Всё это увеличит интерес к проекту и поможет понять его возможности и преимущества. Отнеситесь к запуску продукта на Product Hunt как к рекламной кампании: нарисуйте портрет вашей ЦА и создайте для неё привлекательный контент.

Общайтесь, общайтесь и ещё раз общайтесь

Отвечайте на вопросы и комментарии о своем продукте. Во-первых, это будет порождать дискуссии, что привлечёт больше пользователей. Во-вторых, общение — возможность получить больше обратной связи, глубже изучить аудиторию.

Уделяйте внимание не только положительным отзывам, но и негативным. Постарайтесь понять, что не устраивает комментатора в продукте. Возможно, эта важная деталь, которую стоит доработать в ближайшее время.

Не забывайте говорить спасибо проголосовавшим людям. Они потратили своё время, чтобы посмотреть ваш продукт и проголосовать за него. Возможно, они станут лояльнее и попросят своих знакомых тоже проголосовать за продукт.

Запуск — ещё не конец

Когда горячая пора запуска пройдёт, не забывайте о сообществ, оставайтесь его активным участником. Новый продукт нуждается в доработках, и вносить коррективы нужно только на основе данных от реальных пользователей.

Проанализируйте кампанию по запуску. Выясните, что прошло хорошо, а что следует изменить.

Если вам удалось стать продуктом дня или недели, используйте это в будущих маркетинговых кампаниях. Социальное доказательство поможет принять решение протестировать ваш продукт тем людям, которые до этого сомневались.

Сбор и анализ обратной связи через Product Hunt

Какие возможности для сбора обратной связи есть на Product Hunt? Ответим ниже.

Внутренние инструменты Product Hunt

Комментарии и обсуждения на платформе. На Product Hunt пользователи могут выражать мнение на странице продукта. Также вы можете инициировать обсуждение конкретного элемента продукта. Спросите, достаточно ли пользователям функций, насколько удобен интерфейс и приятен дизайн. Только точные вопросы помогут получить точные ответы.

Чтобы увидеть полную картину, систематизируйте отзывы: выделяйте ключевые темы и проблемы, о которых чаще всего говорят пользователи. Подсчитав количество упоминаний, будет проще понять, насколько та или иная доработка весомее для ваших пользователей. Это поможет зафиксировать очередность доработок, создать Roadmap для улучшения. Для планирования и внедрения изменений в продукт будет полезно использовать Agile-методологии.

Аналитика от Product Hunt. На странице продукта вы можете получить базовую информацию: количестве просмотров, лайков и репостов. Это немного, но вы сможете в общих чертах понять, как аудитория приняла ваш продукт.

Прямой сбор мнений

Опросы. На странице продукта можно разместить опрос: сразу интегрировать его в страницу продукта или поделиться ссылкой на другой платформе.

Интервью с пользователями. Связывайтесь с активными пользователями вашего продукта и проводите с ними глубинные интервью: досконально изучите пользовательский опыт и выявите недоработки или, наоборот, положительные стороны продукта, о которых не знали ранее.

Анализ обратной связи через сторонние ресурсы

Количественный анализ. Для более глубокого анализа трафика и поведения пользователей, которые переходят на сайт вашего проекта с Product Hunt, можно использовать Google Analytics или Mixpanel.

Обратная связь от экспертов. Влиятельные инфлюенсеры могут публиковать обзоры на ваш продукт на своих страницах. Плюс таких обзоров — конструктивные комментарии и глубокое погружение в продукт. То есть вы получите не субъективное мнение рядового пользователя, а мнение эксперта. Возможно, он даст полезные советы для доработки продукта.

Тестирование и улучшение продукта — циклический процесс. После того как вы собрали данные о первом релизе продукта, можете приступать к доработкам. Затем снова выпускайте их и собирайте обратную связь с новых пользователей, а также изучайте фидбек от тех, кто уже знаком с продуктом и ждал изменений.

По теме. Пошаговая инструкция к запуску на Product Hunt

Потенциальные проблемы при выходе на Product Hunt и как их решить

Несмотря на большие возможности для тестирования продукта, у платформы есть некоторые правила, которые могут усложнить запуск.

Нельзя привлекать слишком много новых юзеров со сторонних площадок

Провести конкурс «Подарок за голос» или попросить вашу аудиторию с другой площадки массово перейти на Product Hunt и поддержать вас не получится. Алгоритмы платформы негативно относятся к таким призывам. Вместо топовых позиций на платформе вы рискуете испортить свой результат. Это сделано для того, чтобы никто искусственно не накручивал свой рейтинг.

Просите о поддержке, а не о голосе. Если хотите прорекламировать продукт, не зовите всех слепо голосовать. Лучше просите людей тестировать программу и оставлять фидбэк. В этом случае вы получите много отзывов и комментариев на странице.

Лайфхак: если при этом голосов всё равно будет много, алгоритмы, скорее всего, не заподозрят вас в накрутке. К тому же вы получите много обратной связи, что для нового продукта ценнее, чем количество лайков.

Не подойдет для тестирования сложного софта

Борьба за первое место в рейтинге нешуточная. Пользователи быстро изучают продукты: свайпают их право или влево, как в приложении по поиску знакомств.

Люди не готовы погружаться в документацию и смотреть десятки слайдов презентации. Не забывайте, что вместе с вашим продуктом могут соревноваться расширения для браузеров, развлекательные платформы, плагины для Figma и другие простые программы. О них можно рассказать в паре предложений.

Если у вас интересный и понятный продукт, который можно изучить за пару минут, Product Hunt поможет стартовать. Если у вас сложный софт и коротким описанием не обойтись, лучше выбрать другую площадку для продвижения или придумать, как зацепить пользователя презентацией или необычными тезисами.

Совет напоследок

Product Hunt — место, где можно получить обратную связь от экспертов и тех, кто действительно заинтересован в вашем продукте. Это могут быть продакт-менеджеры, дизайнеры, CEO, разработчики и другие. Их комментарии помогут определить ценные функции вашего продукта и что стоит доработать.

И ещё: платформа поможет собрать больше данных о пользовательском пути. Набрать репрезентативное количество данных для исследования может быть трудной задачей для новой компании. Мы уверены, Product Hunt откроет ваш продукт большой, активной и заинтересованной аудитории.

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