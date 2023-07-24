Гайд — как в 2023 году стать продакт-менеджером

Антон Войтов, продакт-менеджер в компании «Доумо» , поделился тремя основными путями становления продакт-менеджером. Он выделил особенности построения карьеры через стажировку, переход на позицию продакта внутри компании и работу в стартапе на раннем этапе.

На сегодняшний день продакт-менеджеры играют ключевую роль в любой современной компании, которая разрабатывает свой продукт. Эта профессия сочетает в себе навыки управления, стратегическое мышление и понимание потребностей пользователей, так что стать таким специалистом сразу непросто.

1. Стажировка с последующей должностью

Распространенный вариант — присоединиться к компании, которая имеет специальную программу стажировки продактов.

Как найти стажировку

При поиске подходящей позиции ориентируйтесь на крупные продуктовые организации с продвинутыми карьерными программами и налаженными процессами управления эффективностью и обмена знаниями. Поскольку не каждый проект в них имеет критическое для компании значение, опытные сотрудники будут передавать продукт бывшим стажерам охотнее, чем в малых и средних технологических компаниях.

Однако более крупные продуктовые организации чаще имеют продвинутые карьерные программы и налаженные процессы управления эффективностью и обмена знаниями. В таких компаниях больше проектов, которые важны, но не обязательно критичны для выживания компании. Таковые с меньшим риском дают возможность менее опытным руководителям взять на себя ответственность за весь продукт.

Ищите компании с развитой организацией производства продуктов. Не надейтесь, что кто-то будет читать ваше сопроводительное письмо, сосредоточьтесь на резюме. В процессе подачи заявки на участие в конкурсе четко объясните, почему и как ваш предыдущий опыт работы связан с управлением продуктами. Укажите также, какие пробелы вам нужно будет устранить за время работы в качестве стажера.

Ознакомьтесь с терминологией, лучшими практиками, фреймворками и современным мышлением в области управления продуктами.

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Работа в области управления продуктами может начаться с сокращения зарплаты, если до этого вы занимали более высокую должность в другой сфере. Не позволяйте этому обескуражить вас.

Поймите диапазоны зарплат для более высоких должностей в области управления продуктами и требования для повышения. Чтобы избежать неожиданностей, четко сформулируйте свои ожидания относительно будущей зарплаты на более высоких должностях.

После прихода в компанию будьте готовы работать над менее интересными проектами и не будьте разборчивы. Берите то, что вам дают. Так можно завоевать доверие и уважение. Следите за тем, как поступают предложения о более интересных проектах.

Найти компанию нелегко, но если вы попали в нее, то у вас есть все шансы вырасти из стажера до полноценного продакта.

2. Внутренний переход на позицию продакта

За последние пару лет я видел, как многие люди переходили к управлению продуктами внутри компании, когда внутренние потребности удовлетворялись личным мастерством. Эти коллеги переходили из сферы развития бизнеса, маркетинга, обслуживания клиентов, операционной деятельности, дизайна или инженерных разработок.

Некоторые наши разработчики присоединились к команде управления продуктами. Они были знакомы с компанией, продуктом и людьми, а также убедили нас своими софт-скиллами и способностью к обучению. За 5-6 месяцев коучинга и поддержки они стали полноценными менеджерами продуктов.

Внутренние переходы в команду продукта могут стать значительными возможностями для компаний.

Во-первых, потому что человек, работающий в отделе, который регулярно взаимодействует с продуктовой командой, может накопить ценные внутренние знания и доверие в организации.

Во-вторых, устранить пробелы в компетенциях можно довольно быстро, и это может сэкономить компании затраты на подбор сотрудника извне, а также ценное время на наем и адаптацию.

Обратите внимание на то, есть ли у этой роли регулярные точки соприкосновения с командой по продуктам и технологиям. Например, вы можете быть важным участником команды по продукту в качестве разработчика, маркетинг-менеджера или бизнес-аналитика.

Вы также можете стать партнером по проекту для реализации междепартаментных инициатив, таких как сквозное внедрение CRM, интеграции или оптимизация операционных процессов.

Или же вы можете находиться рядом с клиентами и быть важным источником обратной связи для продуктовой команды, например, в качестве саппорт-менеджера клиентов второго или третьего уровня, менеджера по продажам или менеджера по работе с ключевыми клиентами.

Как только вы займете должность, близкую к продукту, убедитесь, что вы отлично справляетесь со своими обязанностями и налаживаете отношения в компании. Если вы не сможете проявить себя или убедить в своей первоначальной роли, компания не будет готова к переходу. Сделайте производительность приоритетом номер один.

Кроме того, наличие прочных внутренних связей — ключевой фактором для того, чтобы преуспеть в качестве PM. Построение отношений с командой продукта должно стать важной целью.

Как занять позицию продакта: либо один из руководителей уходит из компании и образуется вакансия, либо компании нужно нанять больше руководителей.

Обратитесь к руководителю своей команды и руководителю отдела управления продуктом с желанием перейти на роль PM. Объясните им, как вы можете помочь ликвидировать этот пробел и как вы обеспечите бесшовный переход. Будьте готовы на испытательный срок на новой позиции.

Вы должны начать прокачивать знания в области управления продуктами, пока вы еще работаете в своей текущей роли. Читайте специализированные ресурсы, проходите курсы, но и не забывайте обмениваться идеями с менеджерами по управлению продуктами вашей компании.

Например, вы можете попросить присоединиться к определенным семинарам или scrum-митингам в качестве наблюдателя. Это поможет вам приобрести эмпатию и знания о разработке продукта.

Если вы переходите с должности, на которой занимали высокий грейд, компания вряд ли снизят вашу зарплату после этого перехода. Однако рост вашей зарплаты в следующие 1-2 года может быть медленнее, чем если бы вы остались на прежней должности.

Это связано с тем, что ваш опыт в области управления соответствует опыту джуниор PM, в то время как ваша текущая зарплата может быть зарплатой сеньор PM. Сначала вам нужно ликвидировать разрыв в опыте, прежде чем вы сможете рассчитывать на то, что ваша зарплата снова вырастет.

В конце концов убедитесь, что вы присоединились к компании с четкими амбициями и возможностями роста. Если вы выберете этот путь, то сразу же получите довольно много обязанностей в отделе управления. Заполнение важного пробела часто означает работу над вещами, которые важны для компании. Таким образом, этот путь к должности руководителя может быть довольно напряженным и стрессовым, особенно в переходный период.

3. «Хоть тушкой, хоть чучелком»

Почти во всех компаниях, находящихся на ранних стадиях развития, один из основателей берет на себя роль менеджера по продукту, поскольку основная задача на этом этапе - создать продукт, формирующий ценность для пользователя. Однако вскоре основатели будут очень заняты другими задачами, и им потребуется поддержка по многочисленным операционным вопросам, связанным с продуктом. Это может стать вашей возможностью.

Найдите перспективный стартап на ранней стадии и установите доверительные отношения с его основателями.

Вы должны подойти к нему как инвестор и понять, какой шанс у этой компании стать хоть сколько-нибудь значимой. Ищите стартап с хорошим финансированием, опытными основателями, большим потенциалом продукта или рынка, осмысленной бизнес-моделью и сильными инвесторами.

Главный риск этого пути в том, что компания может никогда не вырасти из ранней стадии с 5-20 сотрудниками. В таком случае вы никогда не станете настоящим менеджером по продукту.

Следующий шаг — присоединиться к команде в качестве проджект-менеджера, аналитика и т. д. Укрепляйте доверие основателей, качественно выполняя все, что необходимо сделать. Это потребует значительных дополнительных усилий, но стартапы на ранних стадиях, как известно, не работа с девяти до пяти.

Помогайте команде инженеров в решении предстоящих проблем, таких как управление и координация релизов; обеспечение качества, определение приоритетов; поддерживайте проведение scrum-митингов по мере роста команды; документируйте процессы и спецификации продукта; оказывайте поддержку в определении ключевых бизнес-показателей и настройке инструментов отслеживания.

В определенный момент стартапу понадобится штатный специалист, который будет заниматься оперативным управлением продуктом.

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Стратегические аспекты на некоторое время останутся за основателями. Вы можете использовать эту возможность для официального перехода и найти внешнего наставника, который поможет вам ускорить свой рост. В дальнейшем компании понадобится полноценный продакт, который уже будет заниматься более стратегическими аспектами, формированием команды продукта и его развитием.

В зависимости от роста компании и вашего индивидуального развития и предыдущего опыта вы можете дорасти до этой руководящей роли.

Должность может предполагать снижение зарплаты (зависит от вашего предыдущего опыта), так как в стартапах на ранних стадиях базовая зарплата ниже. Но зато вы получите ценный опыт помимо управления, который поможет в один прекрасный день стать успешным оунером собственного продукта.

Вы столкнетесь с различными проблемами во всех отделах на разных этапах роста компании. Работа в качестве руководителя продукта на ранней стадии подразумевает тесное взаимодействие со всей компанией и решение всех проблем на свете, но что это, как не взрывной рост скиллов?

Когда мы рассматриваем три вышеописанных варианта, мы видим, что нет «правильного» или «неправильного». Каждый путь имеет свои преимущества и недостатки.

Например, начало работы в качестве стажера PM — это медленный, но безопасный путь. Внутренний переход более сложен и требует как правильных навыков, так и просто стечения обстоятельств. Присоединение к стартапу на ранней стадии может быстро привести вас в отдел управления продуктами и так же быстро вывести из него, поскольку это самый стрессовый и сложный путь.

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