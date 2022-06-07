Ищем поставщика дефицитных товаров в кризис — инструкция

Компания работает в сфере B2B-торговли с 2005 года. Владимир занимается непосредственно работой с поставщиками.

О том, где найти дефицитную продукцию и как упростить поиск поставщика, рассказывает Владимир Кормушкин, руководитель нижегородского офиса компании ЦКТ .

Во времена кризиса каждый может столкнуться с тем, что у одного или всех поставщиков пропадает возможность привозить один или несколько видов товара.

Где искать товар в условиях дефицита?

Перед тем, как принять решение менять поставщика, лучше уточнить, почему так произошло. Возможно, это временная ситуация.

Если же ясно, что проблема затянулась, и решение о смене партнера принято, то сначала будут попытки поиска поставщика дефицитного товара в интернете. Однако стоит учесть, что может быть придется обзвонить не только первую страницу, которую отразил поисковик, но и несколько следующих.

Параллельно может помочь расспрос коллег и знакомых — вдруг кто-то из них подскажет. Но порой и этого бывает недостаточно.

Помимо привычных способов поиска, существует еще ряд неочевидных действий, которые вы можете предпринять.

Электронная почта

Периодически нам всем звонят из различных компаний менеджеры и предлагают свой товар. Когда есть постоянный поставщик, нас, как правило, не интересуют подобные предложения.

Обычно все заканчивается тем, что всю информацию высылают на почту письмом, о котором мы потом сразу же забываем.

Если начался дефицит, это как раз тот момент, когда можно найти эти предложения: достаточно лишь ввести в поиске почты название нужного товара.

Соседние города и области

Если поиск поставщика в интернете по вашему городу не дал результата, есть смысл попробовать поискать «у соседей». Особое внимание стоит обратить на фирмы в небольших городах, которые занимаются схожей продукцией.

Дело в том, что в некрупном городе меньше потребности в товарах, и дефицит там случается гораздо позже. Лучше пообщаться и с теми компаниями, для которых этот товар непрофильный, то есть побочный.

В таких фирмах даже во время дефицита продукция может лежать на складах долгое время, ведь они могут не давать рекламу по этому товару, его может не быть на их сайтах и в каталогах.

Предположим, что произошел дефицит моторного масла, и оно пропало в магазинах компаний, продающих запчасти. В это время на окраине города в автомастерской еще долго будет масло, которое хозяин заблаговременно купил оптом с хорошей скидкой.

Доски объявлений

Интересным вариантом при дефиците может быть поиск товара в местных досках объявлений или на «Авито».

Помимо частных лиц, на этой платформе присутствует и множество компаний. Зачастую там можно встретить продавцов, которые реализуют остатки своего товара за ненадобностью.

Специализированные каталоги

На рынке до сих пор существуют компании и производители, которые не ориентируются на интернет-рекламу, не поддерживают и не развивают свой сайт для поисковиков.

Однако такие компании в любом случае попадают в профильные интернет-каталоги, которые самостоятельно собирают информацию о компаниях. Самые известные из них — «2ГИС», «Яндекс Карты» и «Весь город».

Рассылка запроса

В последнее время начали развиваться платформы с несложной регистрацией, где можно ввести описание требующегося товара, и запрос автоматически будет разослан в большое число организаций.

В некотором роде это тендер, где сама платформа берет на себя задачу поиска поставщиков. Самые популярные на сегодняшний день ресурсы — Supl.biz и «Весь город».

Советы, которые упростят поиск поставщика

Называйте товар правильно

Если вы будете называть товар изначально верно, то есть так же, как его именует поставщик, это сильно упростит поиск. Переплетный картон — это не «твердый картон», «плотный картон» или «серый картон».

Изучите продукт и ищите его правильно, иначе интернет-поиск не покажет вам бóльшую часть производителей переплетного картона, ведь на их сайте он, скорее всего, называется именно так, как должен называться.

Всегда рассматривайте аналоги

Бывают товары, которые имеют аналоги не только более дешевые, но и более качественные.

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К примеру, мы производим этикетки в роликах из качественных европейских материалов.

В это время есть американская компания, которая не производит этикетки, а покупает их у производителей и продает под своим брендом. Их стоимость в четыре раза выше, при этом качество хуже, так как используется более слабый клей.

Однако мы до сих пор мы встречаем клиентов, которые ищут этикетки именно этой марки и не желают рассматривать аналоги.

Меняйте стратегию поиска

Если у вас что-то не получается, это значит, что вы что-то неправильно делаете.

Иногда если поменять в стратегии поиска самую малость, то можно прийти к хорошим результатам.

Общайтесь и слушайте поставщиков

Если вы ищете товар, а все поставщики говорят, что у них его нет, не спешите бросать трубку. Попробуйте выяснить, в чем причины отсутствия товара, как долго его не будет и какие перспективы есть по товару на будущее.

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Например, из нескольких источников можно узнать, что товара точно не будет в ближайшие полгода. Да, вы можете продолжить поиск, но всегда есть вероятность, что вы так и не найдете этот товар.

Может, лучше это время потратить на то, чтобы подумать, как без него обойтись?

В случае появления дефицита товара у поставщиков и необходимости его поиска расширяйте ареал запросов, не гнушаясь маленьких городов и непрофильных фирм. Используйте «Авито» и другие специальные площадки и платформы для поиска поставщиков. Называйте дефицитный продукт правильно, а также изучайте аналоги.

Не забывайте, что если на рынке есть дефицит товара, то аналогичные проблемы с поиском товара возникли и у ваших конкурентов.

Любой кризис меняет мир, развивает его и вас, но справляются лишь те, кто более гибок, готов перестроиться и сможет в условиях дефицита заменить без ущерба одни товары другими, или же быть готовым договориться с клиентами о вынужденном повышении цен.

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