Кем работать в IT в 2021 году

IT-специалисты продолжают оставаться одними из самых востребованных на рынке труда. Мы спросили у HR и руководителей технологических компаний, какие профессии IT-отрасли будут самыми перспективными в 2021 году.
Ирина Страхова, HR-директор компании Neuro.net
Технологии машинного обучения развиваются давно, но сегодня все больше компаний используют их для решения практических задач: создания голосовых помощников, инструментов видеоаналитики, автоматизации бизнес-процессов и так далее. Поэтому работодатели ищут специалистов в этой сфере: например, инженеров машинного обучения, программистов, которые учат систему самостоятельно находить решения разных задач.
Также одна из самых востребованных на ИТ-рынке профессий — Data Scientist, представители которой применяют научные методы для анализа данных. Такие специалисты нужны не только в крупных корпорациях, но и в техностартапах. Например, в нашей компании датасаентисты в зависимости от позиции занимаются исследованием «сырых» текстовых данных, работают над задачами семантической классификации, участвуют в разработке модуля по распознаванию речи.
Остается очень актуальной профессия project-менеджера, от которого во многом зависит успех проекта. Причем большинство компаний ищут проджектов с опытом запуска проектов и управления командой разработчиков. Чтобы такой опыт получить, можно начинать с junior-позиций и расти внутри команды (работа в стартапе — хороший вариант для быстрого роста).
В зависимости от направления работы компании также ищут узкопрофильных специалистов. К примеру, нам всегда нужны талантливые копирайтеры и скрипт-дизайнеры, контент-менеджеры, которые участвуют в подготовке датасетов и обучении ИИ.
Для многих работодателей непринципиально, есть ли у кандидата на IT-вакансию «корочки» и профильное образование: в первую очередь важен опыт работы со стеком, который есть в компании. Но все, конечно, зависит от конкретной вакансии. Для кандидата на работу в IT также нередко важны soft skills и личные качества (например, амбициозность, целеустремленность и идейность).
Павел Специан, CEO «Компьютерной Академии Шаг»
В этом году мы стали свидетелями того, как пандемия изменила мир, — многие компании и учебные заведения были вынуждены уйти в онлайн. Как мне кажется, в будущем онлайн и в целом направление ИТ будет еще больше востребовано, чем сейчас. Даже по словам председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, к 2024 году потребность в IT-кадрах увеличится до 300 тыс. человек.
Уже сейчас на рынке труда есть дефицит специалистов, и в течение следующих 10 лет этот кадровый голод будет ощущаться еще сильнее. Особенно востребованными будут специалисты по таким языкам программирования, как Java, JavaScript, Python, Ruby, PHP, C#. Также популярность будут набирать более молодые языки: например, Scala, Go, Swift, Clojure и Haskell.
Не стоит забывать о таком направлении программирования, как дизайн. В скором времени мы увидим нехватку этих специалистов на рынке, так как каждому бизнесу нужен сайт, а это как раз входит в обязанности дизайнера. Будут востребованы дизайнеры, занимающиеся 3D-графикой, и это связано с ростом AR- и VR-технологий, ростом геймдева, 3D-анимации или, например, с ростом популярности 3D-принтеров. Сейчас они используются, например, в создании зубных протезов и даже при печати домов на больших промышленных 3D-принтерах.
В будущем будут востребованы инженеры, программисты, дизайнеры, специалисты по кибербезопасности и digital-маркетологи. HR-менеджеры также будут озадачены поиском руководителей, так называемых Team Lead и Tech Lead.
Чтобы стать таким специалистом, то сначала, нужно поработать несколько лет в индустрии, понять ее изнутри, а потом уже метить на пост руководителя. И, конечно, чем раньше вы войдете в индустрию, тем больше у вас шансов уже через несколько лет занять высокий пост.
Также довольно-таки перспективна профессия тестировщика: обучение для входа в профессию длится не очень долго, а заработная плата высококвалифицированного специалиста может достигать 300 тыс. рублей, то есть, уровня топовых руководителей. Также с професии QA (тестировщика) проще перейти в программисты, уже работая в IT-компании.
Зарплаты IT-специалистов будут только расти. Уже сейчас можно найти много достойных вакансий с зарплатой от 65 тыс. рублей.
Ирина Сиюткина, руководитель Recruitment Centre Innopolis
Потребность в IT-специалистах в 2021 году будет расти. Спрос на айтишников высок. На рынке сейчас не так много опытных разработчиков с сильными hard и soft skills, которые готовы к смене места работы. Кроме того, они дорого стоят. Поэтому мы рекомендуем компаниям, которые сейчас заходят в Иннополис, обращать внимание на junior-специалистов и вкладываться в их обучение и развитие.
Для компаний, которые могут позволить себе инвестиции в обучение молодых специалистов, это может быть гораздо перспективнее и выгоднее, чем нанимать дорогих сотрудников. Вкладываясь в команду джуниоров в перспективе трех-шести месяцев можно получить ощутимые эффекты в виде технически подкованных сотрудников, мотивированных на работу в компании и знающих бизнес-процессы.
Что касается простоты входа в IT, у каждого опыт индивидуален. Традиционно считается, что путь в индустрии разработки проще начать с мануального тестирования, так как можно самостоятельно получить теоретические знания и найти место для стажировки. Поэтому я рекомендую пройти обучение, затем стажировку и только после этого решать, насколько вам подходит та или иная специальность.
К тому же сейчас на рынке есть огромное количество разных курсов и учебных программ, на которых можно обучиться любой профессии: от тестировщика до инженера в data science. Сегодня проблема начинающих специалистов в IT заключается не в обучении, а в поиске мест, где можно получить реальный опыт работы в продакшене. Именно это больше всего ценится на рынке.
Для опытных специалистов в 2021 году продолжат действовать тренды прошлого года. Это повсеместная удаленка, рост заработной платы, высокая востребованность и конкуренция работодателей за кандидатов.
В этом году в выигрыше будут те IT-компании, которые будут гибко подходить к взаимоотношениям с сотрудниками. Давать возможность работать удаленно полностью или иногда. Карантин и коронавирус серьезно повлиял на рынок труда: теперь многие специалисты предпочитают работать там, где есть возможность работать без привязки к постоянному месту.
К сожалению, не все российские компании на это готовы: некоторые все же требуют личного присутствия работников в офисе. Однако они проигрывают, потому что не могут обеспечить IT-специалистов комфортными условиями труда.
Генрик Мкртчян, CEO IT-компании «Кодеры»
В 2021 году на рынке точно будут востребованы веб-разработчики, причем как в frontend-, так и backend-направлениях.
Уже сейчас на IT-рынке кадровый голод в их отношении, и мы прогнозируем, что тенденция к постоянному повышению спроса на их услуги сохранится. К тому же это престижно: в связи с коронакризисом у таких специалистов ощутимо выросли зарплаты. Даже в регионах, где уровень зарплат существенно отличался от столичного, оплата их услуг выросла и подтягивается к московским расценкам.
Juniour-разработчик может получать от 40 тыс. рублей, а Senior — 150-200 тыс. в зависимости от технологий и компании. Зарплата хорошего специалиста может достигать и 400 тыс. рублей: столько получают на проектной работе или в стартапах, куда изначально приглашают на хорошие деньги.
Самая пустующая ниша на рынке — Java-специалисты. Им предлагают самые высокие зарплаты, переманивают из компаний и хантят. Дело в том, что в их специализацию самая высокая точка входа: чтобы получить базовые знания, нужно обучаться минимум год.
Я рекомендую выбирать технологии, с которыми нравится работать или хочется их изучать. Вне зависимости от специализации в обозримые несколько лет веб-разработчики будут очень востребованы.
Игорь Ниточкин, основатель компании Qualitica
В 2021 году сохранится тенденция автоматизации тестирования, и спрос на него увеличится. Мы уже замечаем, что тестировщики, которые умеют автоматизировать процесс тестирования, очень востребованы. Также большой спрос на Java-специалистов — и в разработке, и в тестировании. Эти ребята сейчас в тренде, что заметно даже по началу года. На рынке их хватает, но стоимость их услуг взлетела до небес.
Цены на тестировщиков увеличились даже по сравнению с ценами в 2020 году. Например, зарплата ручного тестировщика, который по-прежнему актуален, в среднем выросла на 10%, а тестировщика-автоматизатора — на 15-20%. Спрос на QA Engineer только увеличивается: разработка набирает обороты, а компании постоянно заказывают и выпускают свои цифровые продукты, каждый из которых нужно проверять и тестировать.
Единственный нюанс новой тенденции — в опыте работы QA Automation Engineer. Junior-тестировщиков никуда не берут, а вот ребят с уровнем middle и senior расхватывают и даже хантят у конкурентов. Впрочем, это касается и ручных тестировщиков.
Сергей Зайцев, директор по персоналу компании FIS
В настоящее время одним из наиболее актуальных мировых трендов в IT-индустрии является внедрение low-code систем, предполагающих возможность их модифицировать, адаптировать и развивать в ходе эксплуатации с минимумом кодирования и максимумом визуальной разработки. Так, в прошлом году прогноз Forrester среднегодового темпа роста для мирового рынка low-code платформ составлял 45%.
Растущая цифровая трансформация бизнеса задает высокий спрос на гибкие IT-решения, которые могут развивать внутри компаний собственные сотрудники, не являющиеся программистами. Соответственно, одной из самых перспективных и востребованных профессий в 2021 году, на мой взгляд, является специалист, который в нашей компании называется аналитик-проектировщик.
Данный специалист — это универсальный солдат в области IT-технологий и эксперт в бизнес-анализе. Аналитик-проектировщик позволяет минимизировать time-to-market, так как изучает предметную область для дальнейшей автоматизации, анализирует потребности клиента и далее посредством визуального конструктора проектирует будущие информационные системы.
Low-code системы помогают устранить барьеры между задачами бизнес-заказчика и разработчиками систем. Скорость реализации новых проектов увеличивается в несколько раз, а бюджет на разработку сокращается — таким образом, заказчик способен быстро реагировать на любые изменения рынка и оперативно вносить изменения в свои бизнес-процессы. Уверен, в будущем ценность подобных кадров будет только расти.
Антон Черноусов, Developer Advocate платформы Yandex.Cloud
В 2020 году облака стали одним из главных приоритетов для компаний в стремлении обеспечить рост, непрерывность бизнеса и эффективность затрат. По оценке Gartner, в 2021 году мировые расходы на работу конечных пользователей в публичных облаках вырастут на 18,4%.
Потребность в облачной миграции отразится и на HR-рынке. В 2021 году спрос на специалистов, способных создавать, поддерживать облачные серверы и формулировать стратегию миграции, будет только расти. Это и Cloud-архитекторы, и админы, и DevOps-инженеры.
Родион Хабибуллин, директор проектного офиса «Ростелеком»
Согласно подсчетам экспертов АКРА, с 2021 по 2027 год затраты операторов на развитие связи 5G превысят 1,1 трлн рублей. Активное внедрение 5G в России начнется с 2024 года. Такие сети должны быть построены на отечественном оборудовании, которое пока существует только в виде прототипов.
По итогам 2020 года российский рынок телекома достиг 1,79 трлн рублей. Это на 2% больше, чем в 2019 году. В среднесрочной перспективе общая выручка телекома будет расти на 4% в год, и в 2024 году может приблизиться к 2 трлн рублей.
Согласно исследованию Ericsson Mobility Report, 5G станет самой быстро развивающейся технологией, в 2026 году ожидается уже 3,5 млрд подключений. Это 40% всех подключений в сетях мобильной связи. В 2026 году в зоне действия сетей 5G будет жить 60% мирового населения. Сети 5G будут использоваться в следующих сегментах. Соответственно, самыми востребованными окажутся специалисты в этих категориях.
Во-первых, медийные технологии в реальном времени, которые позволяют создавать индустриальные приложения и облачные игровые сервисы с использованием технологий дополненной и виртуальной реальности (AR/VR). Во-вторых, промышленный контроль. И, в-третьих, автоматизация управления транспортными средствами и мобильными роботами.
Дмитрий Кириллов, президент Modum Lab
IT-сегмент всегда был и остается наиболее динамичным сектором экономики РФ. Изменения в данном сегменте происходят достаточно быстро, появляются новые технологии, устройства, программное обеспечение. Специалистам данной отрасли важно постоянно уделять время обучению и следить за новинками.
Наша компания занимается разработкой программного обеспечения в виртуальной и дополненной реальности. Данное направление популярно и активно растет: становится больше запросов от клиентов, реализуются интересные проекты, появляются новые участники рынка.
Как и в любом направлении квалифицированные специалисты — главный капитал компании, их очень непросто найти. Рынок труда не всегда может удовлетворить потребности компании в кадрах, поэтому рекрутерам и руководству компании приходится внимательно подходить к данному вопросу.
Если говорить более конкретно, то на данный момент, на наш взгляд, есть большой потенциал и растущая потребность в Unity-разработчиках, работающих с VR/AR-технологиями. На текущий момент найти их не так просто, поэтому мы берем в свою команду Unity-специалистов широкого профиля и адаптируем под нашу специфику. Здесь важно оперативно принять решение о карьере и успеть запрыгнуть в начало поезда.
Для погружения в данную профессию существует большое число образовательных курсов, статей в сети и примеров проектов. Заинтересованному специалисту будет под силу найти нужную информацию и проекты для обучения. Pet-проекты и свои наработки, разумеется, будут по достоинству оценены рекрутерами при конкурсном отборе.
Фото на обложке: Magnito/depositphotos.com
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