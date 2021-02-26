Кем работать в IT в 2021 году

Ирина Страхова, HR-директор компании Neuro.net

Технологии машинного обучения развиваются давно, но сегодня все больше компаний используют их для решения практических задач: создания голосовых помощников, инструментов видеоаналитики, автоматизации бизнес-процессов и так далее. Поэтому работодатели ищут специалистов в этой сфере: например, инженеров машинного обучения, программистов, которые учат систему самостоятельно находить решения разных задач.

Также одна из самых востребованных на ИТ-рынке профессий — Data Scientist, представители которой применяют научные методы для анализа данных. Такие специалисты нужны не только в крупных корпорациях, но и в техностартапах. Например, в нашей компании датасаентисты в зависимости от позиции занимаются исследованием «сырых» текстовых данных, работают над задачами семантической классификации, участвуют в разработке модуля по распознаванию речи.

Остается очень актуальной профессия project-менеджера, от которого во многом зависит успех проекта. Причем большинство компаний ищут проджектов с опытом запуска проектов и управления командой разработчиков. Чтобы такой опыт получить, можно начинать с junior-позиций и расти внутри команды (работа в стартапе — хороший вариант для быстрого роста).

В зависимости от направления работы компании также ищут узкопрофильных специалистов. К примеру, нам всегда нужны талантливые копирайтеры и скрипт-дизайнеры, контент-менеджеры, которые участвуют в подготовке датасетов и обучении ИИ.

Для многих работодателей непринципиально, есть ли у кандидата на IT-вакансию «корочки» и профильное образование: в первую очередь важен опыт работы со стеком, который есть в компании. Но все, конечно, зависит от конкретной вакансии. Для кандидата на работу в IT также нередко важны soft skills и личные качества (например, амбициозность, целеустремленность и идейность).

Павел Специан, CEO «Компьютерной Академии Шаг»

В этом году мы стали свидетелями того, как пандемия изменила мир, — многие компании и учебные заведения были вынуждены уйти в онлайн. Как мне кажется, в будущем онлайн и в целом направление ИТ будет еще больше востребовано, чем сейчас. Даже по словам председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, к 2024 году потребность в IT-кадрах увеличится до 300 тыс. человек.

Уже сейчас на рынке труда есть дефицит специалистов, и в течение следующих 10 лет этот кадровый голод будет ощущаться еще сильнее. Особенно востребованными будут специалисты по таким языкам программирования, как Java, JavaScript, Python, Ruby, PHP, C#. Также популярность будут набирать более молодые языки: например, Scala, Go, Swift, Clojure и Haskell.

Не стоит забывать о таком направлении программирования, как дизайн. В скором времени мы увидим нехватку этих специалистов на рынке, так как каждому бизнесу нужен сайт, а это как раз входит в обязанности дизайнера. Будут востребованы дизайнеры, занимающиеся 3D-графикой, и это связано с ростом AR- и VR-технологий, ростом геймдева, 3D-анимации или, например, с ростом популярности 3D-принтеров. Сейчас они используются, например, в создании зубных протезов и даже при печати домов на больших промышленных 3D-принтерах.

В будущем будут востребованы инженеры, программисты, дизайнеры, специалисты по кибербезопасности и digital-маркетологи. HR-менеджеры также будут озадачены поиском руководителей, так называемых Team Lead и Tech Lead.

Чтобы стать таким специалистом, то сначала, нужно поработать несколько лет в индустрии, понять ее изнутри, а потом уже метить на пост руководителя. И, конечно, чем раньше вы войдете в индустрию, тем больше у вас шансов уже через несколько лет занять высокий пост.

Также довольно-таки перспективна профессия тестировщика: обучение для входа в профессию длится не очень долго, а заработная плата высококвалифицированного специалиста может достигать 300 тыс. рублей, то есть, уровня топовых руководителей. Также с професии QA (тестировщика) проще перейти в программисты, уже работая в IT-компании.

Зарплаты IT-специалистов будут только расти. Уже сейчас можно найти много достойных вакансий с зарплатой от 65 тыс. рублей.

Ирина Сиюткина, руководитель Recruitment Centre Innopolis

Потребность в IT-специалистах в 2021 году будет расти. Спрос на айтишников высок. На рынке сейчас не так много опытных разработчиков с сильными hard и soft skills, которые готовы к смене места работы. Кроме того, они дорого стоят. Поэтому мы рекомендуем компаниям, которые сейчас заходят в Иннополис, обращать внимание на junior-специалистов и вкладываться в их обучение и развитие.

Для компаний, которые могут позволить себе инвестиции в обучение молодых специалистов, это может быть гораздо перспективнее и выгоднее, чем нанимать дорогих сотрудников. Вкладываясь в команду джуниоров в перспективе трех-шести месяцев можно получить ощутимые эффекты в виде технически подкованных сотрудников, мотивированных на работу в компании и знающих бизнес-процессы.

Что касается простоты входа в IT, у каждого опыт индивидуален. Традиционно считается, что путь в индустрии разработки проще начать с мануального тестирования, так как можно самостоятельно получить теоретические знания и найти место для стажировки. Поэтому я рекомендую пройти обучение, затем стажировку и только после этого решать, насколько вам подходит та или иная специальность.

К тому же сейчас на рынке есть огромное количество разных курсов и учебных программ, на которых можно обучиться любой профессии: от тестировщика до инженера в data science. Сегодня проблема начинающих специалистов в IT заключается не в обучении, а в поиске мест, где можно получить реальный опыт работы в продакшене. Именно это больше всего ценится на рынке.

Для опытных специалистов в 2021 году продолжат действовать тренды прошлого года. Это повсеместная удаленка, рост заработной платы, высокая востребованность и конкуренция работодателей за кандидатов.

В этом году в выигрыше будут те IT-компании, которые будут гибко подходить к взаимоотношениям с сотрудниками. Давать возможность работать удаленно полностью или иногда. Карантин и коронавирус серьезно повлиял на рынок труда: теперь многие специалисты предпочитают работать там, где есть возможность работать без привязки к постоянному месту.

К сожалению, не все российские компании на это готовы: некоторые все же требуют личного присутствия работников в офисе. Однако они проигрывают, потому что не могут обеспечить IT-специалистов комфортными условиями труда.

Генрик Мкртчян, CEO IT-компании «Кодеры»