Профессия таргетолог: как начать зарабатывать на настройке рекламы в соцсетях

О том, кто такой таргетолог и как им стать, рассказывает Дмитрий Бехтер, тимлид линейки курсов SMM, продюсер курса «Таргетированная реклама» в «Нетологии».

Таргетолог — один из самых востребованных специалистов в интернет-маркетинге. Согласно исследованию HH.ru, за последние три года число предложений о работе для таких профессионалов выросло в 45 раз.

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Таргетолог: что это за профессия

Таргетолог играет одну из ключевых ролей в команде маркетинга — способствует повышению узнаваемости бренда и росту продаж.

Он отвечает как за привлечение аудитории к продуктам компании, так и за увеличение охвата в целом.

Он занимается продвижением публикаций в рамках рекламных кампаний и кампаний на вовлечение, конверсионных дарк-постов, а также аналитикой размещенной рекламы — анализирует количество лидов, трафик на сайт продукта и конверсию в совершенное действие на сайте.

Благодаря изучению потребителей и конкурентов и взаимодействию с другими участниками команды маркетинга, таргетолог настраивает рекламную кампанию так, чтобы предложение о продукте увидела не просто максимально широкая аудитория, но именно те пользователи, которые наиболее заинтересованы в продукте и его покупке.

Он составляет портрет пользователя продукта и на основе его настраивает таргет.

Но работа таргетолога состоит не только в том, чтобы настроить нужные рекламные объявления на основе поведения и анкетных данных пользователей. Таргетолог работает комплексно с сегментированием аудитории, созданием креативов и аналитикой для отслеживания результатов рекламной кампании.



Суть работы таргетолога

Если описывать суть работы таргетолога, то она сводится к тому, что менеджер с помощью рекламных кабинетов социальных сетей подбирает нужные сегменты аудитории под продукт и настраивает рекламную кампанию таргетированно на эту аудиторию. Таким образом, рекламное объявление — баннер и текстовые сообщения — видит только та аудитория, которая подходит под описанный портрет в рекламном кабинете.

Таргетолог еще на этапе планирования понимает, насколько широкий сегмент аудитории будет выделен, сколько будет стоить для компании один клик на баннер, сколько — привлечение клиента на сайт и дальнейшее действие.





Shutterstock / Olivier Le Moal



Обязанности таргетолога

Обязанности таргетолога могут различаться в зависимости от места работы и уровня квалификации.

Как правило, специалистов разделяют на junior, middle и senior уровни.



Павел Баракаев, преподаватель курса «Таргетированная реклама» в «Нетологии», руководитель партнерских направлений в Adventum







Junior-таргетолог на рынке считается полноценным специалистом с базовым бэкграундом, который позволяет ему настраивать и вести рекламные кампании в соцсетях, заниматься отчетностью, а также расчетом медиапланов. Junior-таргетолог ведет 1–3 проекта в месяц.

Middle-таргетолог намного больше погружен в ведение рекламной кампании на стратегическом уровне. Если мы говорим про агентство, то менеджеры такого уровня также ведут всю коммуникацию с клиентами.

Если таргетолог работает inhouse, то middle-специалист руководит всей рекламной кампанией от этого запуска до этапа оценки результатов. Он разрабатывает стратегии по продвижению, занимается медиапланированием для клиентов любого размера и отрасли, создает сложную и автоматизированную отчетность по рекламным кампаниям.

Как правило, он самостоятельно ведет от трех проектов в месяц с бюджетом 200–300 тыс. рублей. Также middle-таргетолог берет на себя менеджерские обязанности. Он ставит задачи и контролирует их выполнение junior-таргетологами и ассистентами, а также занимается обучением.

Таргетолог уровня senior также ведет одновременно от трех сложных проектов, но бюджеты кампаний выше — от 300 тыс. рублей. Он отлично разбирается во всех нюансах настройки таргетированной рекламы, помогает middle и junior-таргетологам, проводит обучение для новичков, пишет статьи для порталов, выступает на конференциях, активно участвует в процессе продажи услуг агентства или компании.

Дополнительно в крупных компаниях или агентствах могут быть ассистенты и Group Head’ы.

Ассистент — это человек с минимальным опытом в таргетированной рекламе, но с большим желанием развиваться. У него нет самостоятельных проектов, но он помогает отделу таргетинга спарсить аудиторию, выгрузить данные для отчета, создать рекламную кампанию.

Group Head руководит всеми процессами в отделе, развивает его, увеличивает оборот и маржинальность отдела. Он не занимается ведением проектов. В исключительных случаях работает только с важными и ключевыми клиентами. Group Head занимается менеджментом отдела и контролирует всех сотрудников, а также ведет подготовку к участию в тендерах.



Чем отличается таргетолог от SMM-специалиста

Вопрос отличия таргетолога от SMM-менеджера до сих пор является риторическим, поскольку не все компании понимают разницу. Это связано в первую очередь со спецификой компаний федерального и регионального уровней.

В регионах отделы маркетинга значительно меньше, поэтому часто в функции SMM-менеджера включают всю работу с соцсетями, в том числе и настройку рекламы.

На самом деле SMM-менеджер — более широкая позиция. Такой специалист готовит цельную стратегию развития сообществ в социальных сетях, контент-планы постов и коммуницирует с аудиторией. SMM-менеджер взаимодействует с таргетологом, но только для постановки задач на настройку рекламы.

Иногда SMM-менеджер также может настраивать рекламу в соцсетях, но он разбирается в этих процессах на самом простом уровне. Например, он готовит пост, картинку, а после решает промоутировать его на аудиторию сообщества. Для этого он нажимает несколько кнопок в рекламном кабинете, не вдаваясь в нюансы.

Таргетолог же настраивает более сложную рекламу, которая связана не только с сообществом компании, но и с ведением трафика на сайты, готовит стратегию, настраивает пиксели, а затем собирает аналитические отчеты по продвижению. Но при этом он не занимается написанием постов и коммуникацией с аудиторией.

Таким образом, основное различие в том, что SMM-менеджер работает с соцсетями на стратегическом уровне и полностью их контролирует, а таргетолог — более узкий специалист, который отвечает за тактику продвижения компании, настраивая рекламу руками.



Таргетолог в Instagram и таргетолог во «ВКонтакте»

Разделение компетенций таргетологов по конкретным социальным сетям действительно есть. Но оно более актуально для тех специалистов, которые работают на фрилансе. Если мы говорим про агентства или inhouse, то там таргетологи практически всегда занимаются настройкой рекламы во всех социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, Instagram, myTarget.

Таргетологи в Instagram или «ВКонтакте» отличаются от более широких специалистов только тем, что они специализируются на инструментах настройки рекламы в одной соцсети. Если мы говорим про Instagram, то специалисту необходимо знание ads manager, бизнес-менеджера, форматов рекламы, настройки пикселей и т.д.

Конечно, в таком подходе есть свои плюсы и минусы.

Плюс в том, что если человек занимается одной соцсетью, он становится настоящим экспертом в ней, может консультировать по самым тонким нюансам и следит за всеми обновлениями. Это повышает уровень компетенций в узкой сфере и востребованность на рынке. Но минусов больше.

Во-первых, такой специалист вряд ли сможет устроиться в агентство или компанию, если захочет развиваться в сфере таргетинга. Скорее всего, ему будет неинтересно всю жизнь работать только на фрилансе, и он захочет попробовать другие форматы ведения проектов. Но для этого ему необходимо владеть всеми инструментами настройки таргетированной рекламы, так как в компаниях проекты разнообразные, у каждого свой масштаб, и нужно уметь оперативно под них подстраиваться.

Иметь в штате сотрудников со специализацией на одной социальной сети невыгодно.

Компании или агентства, которые специализируются на конкретных соцсетях, существуют, но таких единицы. Например, агентство Bright Mind занимается только развитием Instagram-аккаунтов для клиентов. А у многих представителей малого бизнеса нет бюджета на настройку рекламы во всех соцсетях, и полноценный таргетинг им может быть не нужен, если они знают, что их аудитория использует исключительно «ВКонтакте» или Instagram.

Но чтобы иметь возможность развиваться дальше, специалисту по настройке таргетировнной рекламы в одной социальной сети в любом случае придется доучиваться.

Во-вторых, число вакансий для узких специалистов — если оценивать, например, по предложению на HeadHunter — крайне мало: 80% компаний ищут таргетологов для работы по всем социальным сетям.

В-третьих, уровень зарплат таких специалистов на 30–40% ниже, чем у «полноценных» таргетологов.





Shutterstock / Olivier Le Moal





Необходимые навыки

Хорошего таргетолога отличают не только уверенные хард-скиллы, но и развитые софт-скиллы. Поэтому приведем подборку и тех и других.



Хард-скиллы junior-таргетолога:

анализ и сегментация ЦА;

настройка рекламных кампаний в кабинетах;

создание креативов и текстов для рекламных кампаний;

работа с системами аналитики;

работа с GTM;

работа с парсерами, пикселями ремаркетинга/ретаргетинга;

анализ и оптимизация рекламных кампаний;

планирование бюджета;

отчетность;

владение инструментами — Facebook Ads, «ВКонтакте», myTarget, Google Analytics, «Яндекс.Метрика», Business Manager Facebook, TargetHunter, Atuko, Crello, Supa, Google Data Studio, Google Sheets.



Софт-скиллы junior-таргетолога:

коммуникабельность, чтобы грамотно донести свою позицию и видение рекламной кампании клиенту и коллегам;

самостоятельность в поиске необходимой информации;

обучаемость и готовность учиться –– это не пустые слова, потому что обучение требует силы воли и отнимает много времени, сил и терпения;

готовность принимать на себя ответственность за проект;

стрессоустойчивость и способность быстро восстанавливаться после неудач, потому что работа часто связана с проверкой гипотез, не все из которых дают положительный результат.



Хард-скиллы middle- и senior-таргетолога:

бизнес-мышление и понимание рынка digital;

понимание работы перфоманс-кампаний;

создание стратегии для клиентов;

создание сложных и автоматизированных отчетов;

продвинутая работа с отчетами в системах аналитики;

работа с тендерами;

работа с коллтрекинговыми системами;

поиск и решение проблем с трафиком;

работа с динамическими макросами во всех рекламных системах;

гиперсегментация во «ВКонтакте» и myTarget;

профессиональная работа с пикселем;

работа с динамическим ретаргетингом;

владение инструментами (дополнительно к junior) — Calltouch, CoMagic, Calibri, K50, OWOX, Albato, Roistat, Alytics, Google Data Studio, Tik Tok, Twitter.



Софт-скиллы middle- и senior-таргетолога:

понимание работы с цифрами и коммуникативные навыки, потому что специалист не только общается с клиентом по ключевым вопросам рекламной кампании, но и связывает эти вопросы с прогнозируемыми метриками по продукту;

самостоятельность и амбициозность — способность не только искать новую информацию по таргетинговой рекламе, но и интересоваться смежными областями (контекст, SMM, SEO, медийная реклама, программатик);

тайм-менеджмент и умение грамотно распределять задачи, так как middle- и senior-таргетологи намного больше взаимодействуют с командой, чем ассистенты и джуниоры;

разделение ценностей компании — сотруднику должны быть близки культура и традиции компании, чтобы получать удовольствие от работы и достигать высоких результатов.



Примеры работы таргетолога

Примеры работы таргетолога — это, в основном, настроенные рекламные кампании, построенные медиапланы либо полноценные стратегии настройки таргетированной рекламы.

Медиаплан для рекламной кампании может выглядеть так:







Также таргетолог может прописывать стратегии продвижения по аудиториям в различных дашбордах.

Пример такой стратегии:









Плюсы профессии

Направление таргетированной рекламы сейчас очень востребовано и будет оставаться таким еще очень долго, поскольку социальные сети будут развиваться. Таргет — это тот инструмент маркетинга, который позволяет принести и отследить целевые действия в моменте, он напрямую влияет на выручку компании, поэтому позиция таргетолога — ключевая в отделе маркетинга.

и будет оставаться таким еще очень долго, поскольку социальные сети будут развиваться. Таргет — это тот инструмент маркетинга, который позволяет принести и отследить целевые действия в моменте, он напрямую влияет на выручку компании, поэтому позиция таргетолога — ключевая в отделе маркетинга. Можно работать удаленно из любой точки мира, ведь для работы нужен только компьютер и хорошее интернет-соединение.

из любой точки мира, ведь для работы нужен только компьютер и хорошее интернет-соединение. У таргетологов очень много путей развития карьеры . Специалист может расти горизонтально, изучая контекстную рекламу, и тогда он станет трафик-менеджером, будет отвечать за несколько каналов привлечения трафика на сайт компании.



Также можно расти вертикально — до руководителя отдела таргетированной рекламы в агентстве или руководителя performance-отдела в компании.



Можно стать перфоманс-маркетологом — специалистом, который мыслит более стратегически и понимает, какие каналы маркетинга нужно подключать на конкретную задачу, как выстраивать медиапланирование. Такие менеджеры не заводят рекламные кампании руками, но руководят специалистами по таргету и контексту.

. Специалист может расти горизонтально, изучая контекстную рекламу, и тогда он станет трафик-менеджером, будет отвечать за несколько каналов привлечения трафика на сайт компании. Также можно расти вертикально — до руководителя отдела таргетированной рекламы в агентстве или руководителя performance-отдела в компании. Можно стать перфоманс-маркетологом — специалистом, который мыслит более стратегически и понимает, какие каналы маркетинга нужно подключать на конкретную задачу, как выстраивать медиапланирование. Такие менеджеры не заводят рекламные кампании руками, но руководят специалистами по таргету и контексту. У таргетологов хорошая заработная плата , у которой нет пределов, если вы опытный специалист. Junior-специалист получает от 50 тыс. рублей в агентстве, а senior-менеджер — более 150–200 тыс. рублей.

, у которой нет пределов, если вы опытный специалист. Junior-специалист получает от 50 тыс. рублей в агентстве, а senior-менеджер — более 150–200 тыс. рублей. Для подготовки таргетологов сегодня представлено много различных курсов по основам профессии, причем как для начинающего уровня, так и для более продвинутого.



Минусы профессии

Таргетологов часто путают со специалистами других сфер . С SMM-менеджером, как писали выше, или со специалистами по контекстной рекламе. Если посмотреть на вакансии на HeadHunter, то ошибки в описании встречаются постоянно. Например, компании указывают в требованиях знание Google Ads и «Яндекс.Директ», но это инструменты контекстной рекламы, и таргетолог их знать не должен.

. С SMM-менеджером, как писали выше, или со специалистами по контекстной рекламе. Если посмотреть на вакансии на HeadHunter, то ошибки в описании встречаются постоянно. Например, компании указывают в требованиях знание Google Ads и «Яндекс.Директ», но это инструменты контекстной рекламы, и таргетолог их знать не должен. Многие таргетологи начинают свой путь в сферу через фриланс. Возможно, они не чувствуют себя достаточно уверенными, чтобы устраиваться в компании, а может, хотят собрать первое портфолио для старта. Но минус фриланса в том, что там часто практикуется жесткий демпинг и начинающим таргетологам мало платят. Специалист может быстро выгореть, придя на фриланс-биржу, где проекты будут стоить 2–6 тыс. рублей.



Чтобы избежать такого, таргетологу лучше не начинать свой путь с фриланса, а пойти в агентство. Там будет быстрое и качественное развитие навыков, а также зарплаты на уровне рынка. И уже после получения нужного опыта ведения клиентов разных сфер бизнеса можно переходить на фриланс.

Это одновременно можно отнести и к минусу, и к плюсу: сфера таргетированной рекламы, как и любая другая в диджитале, постоянно развивается. Появляются новые инструменты, соцсети, метрики. И если специалист получил навыки на старте своей карьеры, а потом не готов учиться дальше, постоянно следить за новостями и обновлениями, ему будет очень сложно. Такой путь легко может привести к невостребованности на рынке.



Сколько зарабатывает таргетолог

Диапазон зарплат зависит от круга обязанностей, уровня квалификации, а также от места работы: на фрилансе, в агентстве или на стороне клиента. Согласно рейтингу RealHR по Москве, показатели следующие:





Минимальная (руб./мес./гросс) Средняя (руб./мес./гросс) Максимальная (руб./мес./гросс) Junior 40 230 56 034 68 966 Middle 45 977 76 092 114 943 Senior 68 966 104 023 172 414





Где найти работу таргетологу и как искать заказчиков

Начинающий таргетолог может пойти несколькими путями. Например, устроиться в агентство ассистентом или джуниором, если у него уже есть какие-то реализованные проекты.

Сегодня агентства активно берут на работу новичков, так как проектов всегда много, а вырастить специалиста внутри проще, чем брать опытного под проект.

Опытные специалисты хоть и обладают нужными навыками и знаниями, могут долго привыкать к специфике компании.

HH.ru и другие сайты по поиску работы отлично работают для таргетологов — на них размещается основной поток вакансий, в том числе от ведущих агентств и компаний.

Также вакансии публикуются в профилях компаний в социальных сетях — именно там можно найти работу.

Можно искать заказы на фрилансе, но на этом пути больше рисков. Если специалист берет первые проекты как фрилансер, ответственность за реализацию полностью лежит на нем, а потерять бюджет и не добиться результата означает потерять клиента и заработать плохую репутацию.

При этом на фрилансе исполнители зарабатывают меньше, чем их коллеги, работающие в штате, и это может быстро убить мотивацию работать.





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Как найти первого клиента

Самый простой путь — пообщаться со своими друзьями и знакомыми и сделать для них проект по настройке рекламы бесплатно или за минимальную сумму. Поскольку работа таргетолога тесно связана с бюджетами, брать первый заказ для какой-то компании с рынка опасно.

Проект для знакомого станет тестом, и если все пройдет успешно, этот кейс можно будет использовать для портфолио.

При наполнении портфолио своими кейсами важно расписывать все очень подробно: что было до, что сделано, что получилось в результате — обязательно с цифрами (сколько продаж получено, сколько лидов, сколько подписчиков в сообществах) и примерами креативов и текстов. Когда наберется несколько кейсов, их можно будет оформить на отдельном лендинге.

После первых настроенных рекламных кампаний для друзей специалист может выходить в различные сообщества по таргету, в которых общаются и менеджеры, и клиенты. Обычно в них много сообщений про поиск таргетологов на проекты.

Когда таргетолог работает на фрилансе, перед заведением рекламных кампаний он обязательно должен брифовать клиента, чтобы узнать, кто его целевая аудитория, конкуренты, какого результата хочет добиться и какие KPI ставит.

После этого идет этап проведения тестовой рекламной кампании. Это нужно для того, чтобы просчитать стоимость одного лида, подписчика и всей кампании в целом. Без проведения теста заключать договор на полную рекламную кампанию нельзя. На старте карьеры такие тестовые кампании таргетолог может делать с бюджетом до 5 тыс. рублей.

Дополнительно заказчики могут попросить составить медиаплан. В нем обычно прописывается ход рекламной кампании, площадки, целевые аудитории. Но чаще всего такой документ больше нужен для самого заказчика, чтобы он понял, что будет делать специалист.



Биржа таргетологов

Самые распространенные форматы биржи таргетологов — это крупные сообщества по таргетированной рекламе. Например, TargetHunter и Церебро — это парсеры «ВКонтакте», на их сообщества и telegram-каналы подписаны десятки тысяч специалистов. В них есть отдельные ветки обсуждений, которые называются «биржа таргетологов». В них ищут менеджеров на проекты или, наоборот, таргетологи предлагают свои услуги.

Сообщества есть и у различных курсов для специалистов по таргетированной рекламе. Выпускник может добавиться туда после завершения обучения и попробовать взять проект от компаний-партнеров образовательной площадки.

Также существуют биржи фрилансеров, на которых заказчики размещают разовые заказы. Среди самых известных — Freelancehunt.ru, FL.ru, Freelance.ru, Workspace.ru. На таких биржах размещаются заказы не только по настройке таргетированной рекламе — там можно найти любые заказы.

И именно в этом заключается основной недостаток бирж: из-за огромного количества заказов на платформах жесткий демпинг и очень большая конкуренция, и начинающего специалиста на них могут «съесть» за заказ в 500 рублей.

Искать заказы в специализированных сообществах таргетологов или курсов гораздо интереснее и выгоднее для начинающего. В них отношение к специалистам более лояльное, поскольку человек является либо выпускником курса, либо пользователем сервиса. Он уже принадлежит к какому-то комьюнити и может находить для себя действительно эксклюзивные предложения.



Как научиться профессии таргетолога самостоятельно

Путь к профессии таргетолога чаще всего начинается с изучения литературы, статей, блогов и каналов в мессенджерах по теме таргетированной рекламы. Например, это могут быть ppc.world, FB-killa, cpa.rip, Sostav, DNative.

В процессе изучения теории специалист может пробовать разбираться в рекламных кабинетах «ВКонтакте» или Facebook самостоятельно — для этого он может настраивать кампании тестово без траты бюджетов.

Но несмотря на обилие в свободном доступе информации или образовательных возможностей, только на практике человек по-настоящему понимает, как устроена сфера маркетинга, как работает таргетинг и какие конкретно навыки нужны для полноценного выполнения обязанностей таргетолога.

Для того чтобы начать выполнять реальные задачи, новичку нужно собрать базовый пул теории и практики. Проще всего это сделать с помощью курсов по таргетинговой рекламе — можно найти подходящий по стоимости, длительности и формату обучения.



Дмитрий Тарасов, Paid Social Manager в Adventum





После прохождения небольшого курса по таргетинговой рекламе я самостоятельно искал проекты на фрилансе — помогал друзьям и знакомым бесплатно, чтобы набраться практического опыта.

В какой-то момент я решил двигаться дальше: разместил резюме на HH.ru и пришел на должность ассистента в Adventum. Я выполнял небольшие задачи по подготовке и ведению отчетности кампаний. За это время я улучшил знания Excel, научился анализировать эффективность рекламных кампаний и более детально разобрался с функциями рекламных кабинетов.

Спустя год меня повысили до junior-таргетолога, а еще через полгода — до middle.

Все это время я продолжал учиться, потому что в работе встречались задачи, для выполнения которых у меня не хватало навыков, и их приходилось быстро осваивать.

Фото на обложке: Shutterstock / PopTika