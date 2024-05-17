Рентабельность в бизнесе: что это и как рассчитать

Оценить успешность деятельности любой организации помогают различные виды рентабельности. Ирина Ремнева, финдиректор «Нескучных финансов» поделилась инструкцией по грамотному применению показателя и примерами, как посчитать рентабельность бизнеса.

Рентабельность — это не просто цифры. Этот коэффициент демонстрирует финансовое здоровье компании. Рентабельные организации прекрасно умеют выдерживать экономические волнения.

Содержание:

Что такое рентабельность

Рентабельность — это значимый показатель, который показывает, насколько результативно работает организация. Расчет экономической эффективности бизнеса укажет, правильно ли используются ресурсы предприятия.

Зачем рассчитывать рентабельность

Расчет рентабельности бизнеса необходим, чтобы проанализировать следующие аспекты:

оценить продажи;

проанализировать эффективность вложенного капитала;

оценить полезность использования активов;

сравнить уровень доходности с конкурентами;

выбрать перспективные продукты;

принять решение о запуске нового бизнеса;

повысить мотивацию сотрудников.

Что влияет на рентабельность

Факторы, которые влияют на расчет экономической эффективности бизнеса, можно разделить на внешние и внутренние.

Внешние факторы

Внешние факторы не зависят от деятельности компании, поэтому руководители или сотрудники не могут оказывать влияние на результат.

К внешним факторам относятся:

налоговая нагрузка;

эластичность спроса (сезонные колебания);

экономическая среда;

политическая среда;

санкции других государств;

конкуренция;

местонахождение компании.

Внутренние факторы

Они связаны с деятельностью компании, которые могут меняться и регулироваться в зависимости от целей предприятия.

К внутренним факторам относятся:

качество услуг или товаров;

ценовая политика;

объем производства;

кадровый потенциал;

успешность маркетинговых мероприятий;

условия труда;

репутация предприятия;

логистическая деятельность;

материально-техническое оснащение;

взаимодействие с партнерами и клиентами.

Как рассчитать рентабельность

Можно рассчитать этот параметр для чего угодно, достаточно поделить прибыль на стоимость любого актива. Простыми словами расчет показывает, успешность какого ресурса нужно грамотно оценить.

Какая рентабельность считается нормальной

Нормативы показателей варьируются от сферы деятельности. Если для одной компании 30% — это убытки, то для другой — сверхприбыль.

Есть абсолют: если финансовый показатель показывает отрицательные значения, то деятельность предприятия, безусловно, в минусе.

Каждую ситуацию нужно анализировать отдельно, так как необходимо оценить состояние рынка и исследовать другие экономические коэффициенты.

Средние показатели экономической эффективности:

1-5% — низкая;

5-20% — средняя;

20-30% — высокая.

Виды и показатели рентабельности

Для справедливой оценки успешности бизнеса важно рассчитать параметр для каждого ресурса компании, так как общий показатель показывает успешность работы в целом.

Что можно оценить:

активы;

продажи;

основные средства;

оборотные активы;

производство;

продукцию (товары);

персонал;

инвестиции;

собственный и привлеченный капитал.

Что такое порог рентабельности

Порог рентабельности — это ситуация, когда доходы или объемы производства полностью окупают затраты.

Когда организация достигла порога, значит, бизнес «вышел в ноль». Доходы сверх точки безубыточности дают прибыль, а если они ниже, то это убыток.

Точка безубыточности всегда позволяет принять верные управленческие решения. Ведь это не просто цифры, а целый ряд мероприятий, направленных на пересмотр деятельности предприятия при планировании расширения производства и в целом для оценки финансовой стабильности.

Формула вычисления рентабельности

Формула рентабельности выглядит так:

Р = Прибыль / Себестоимость × 100%

Где прибыль — это разница между доходами и расходами. А себестоимость — это сумма необходимых вложений в деятельность организации.

Пример. Предприниматель Василий смог заработать 3 млн рублей за год, и это его чистая прибыль. Сейчас нам это число никакой полезной информации не дает.

3 млн рублей — звучит гордо. Но непонятно, это положительный результат или убыток, и к какому коэффициенту применить эту сумму.

Допустим, Василий на старте вложил в организацию 3 млн рублей. В этом случае доходность собственного капитала на высоте, ибо равна 100%. Но если его вложения вначале были 300 млн рублей, то тогда бизнес показал 1%, а это уже убыток.

Ещё пример. Доходы предпринимателя Василия составили 800 тысяч рублей. При этом выручка — 2 млн рублей. Формула рентабельности выглядит так:

Р = 800 000/2 000 000 * 100% = 40%

Пример показывает процент от общей выручки, который приходится на прибыль.

Для чего существует рентабельность

Анализ экономической эффективности предприятия помогает разрабатывать идеальные планы для дальнейшего развития компании, грамотно прогнозировать доходы, устанавливать приемлемые цены на товары или услуги, проверять работу филиалов, оценивать конкурентоспособность, привлекать инвесторов и успешно управлять сотрудниками.

Рентабельность предприятия

Чтобы легче было запомнить, как рассчитать этот параметр, просто вспоминайте следующую формулу:

Прибыль / То, от чего получили прибыль × 100%

Рентабельность товаров

Этот параметр свидетельствует об эффективности затрат и отражает долю прибыли в каждом рубле, который потратили на производство товара или услуг.

Как рассчитать. Прибыль / Себестоимость продукции × 100%.

Где прибыль — это разница между доходами и расходами. А себестоимость — это себестоимость продукции, товара или услуг за расчетный период.

Рассчитать можно по каждому товару или услуге. Далее эти данные помогут понять, у какой позиции можно сократить издержки, какая требует прекращения производства, каких поставщиков лучше выбрать и так далее.

Рентабельность продаж

Указывает на продуктивность, а точнее, демонстрирует долю чистой прибыли в общей выручке компании.

Как рассчитать. Прибыль от продаж / Выручка за тот же период × 100%.

Показатель позволяет контролировать развитие бизнеса и вовремя проводить необходимые мероприятия.

Рентабельность персонала

Показывает, насколько успешно происходит управление кадровым потенциалом компании.

Как рассчитать. Прибыль / Средняя численность персонала × 100%.

Сотрудники помогают достичь хороших финансовых результатов деятельности предприятия, поэтому важно грамотно распределять трудовые ресурсы.

Рентабельность инвестиций

Позволяет понять, нужно ли инвесторам продолжать финансирование и за какой период могут окупиться вложенные средства.

Как рассчитать. Прибыль / Стоимость инвестиций × 100%.

Рентабельность инвестиций не дает точных результатов, а только прогнозирует примерную величину.

При необходимости более точного результата можно использовать опыт от прошлых вложений.

Рентабельность средств

Демонстрирует, как компания использует основные средства, которые задействованы в производстве продукта или услуги.

Как рассчитать. Прибыль / Стоимость основных средств × 100%.

Основные средства — это материальные активы организации, которые образуют производственную базу.

Расчет позволяет вовремя определить износ материальной базы, провести модернизацию или вовсе продать ненужные активы.

Порог рентабельности

Позволяет понять, как спланировать объем производства продукции и ее реализации так, чтобы не «выйти в минус». Рассчитывают по формуле:

Постоянные затраты / (Выручка − Переменные затраты) × 100%

Рентабельность и CAGR

Формула CAGR дает возможность определить среднегодовой темп роста. Он оценивает, как быстро в среднем рос этот параметр каждый год за определенный период.

Главное — это анализ и прогнозирование темпов роста доходности.

Расчет: CAGR = (Конечное значение прибыли/Начальное значение прибыли) ^ (1/Количество лет) − 1.

Как CAGR используют при расчете:

когда определяют среднегодовой прирост стоимости активов;

когда считают прирост объема продаж;

когда нужен прогноз доходности инвестиций в ближайшем будущем.

IRR и DCF

IRR — это норма, которая позволяет определить, насколько выгодными будут инвестиции.

Бизнесмен сможет вычислить ставку, под которую можно привлечь денежные средства. Благодаря IRR инвесторы могут выбрать достойные проекты, от которых можно ожидать положительный эффект от вложенных денег.

DCF — более сложный метод анализа деятельности предприятия. Он позволяет оценить, сколько стоит бизнес на самом деле. Основывается на учете временной ценности денег. Его используют для организаций, которые работают от двух лет.

Суть заключается в учете временной ценности денег, ссылаясь на данные об истории продаж и применяя среднее значение темпа роста.

Как повысить рентабельность

Чтобы финансовая отдача от деятельности организации стремилась вверх, нужно рассмотреть не один, а сразу все составляющие.

Для оценки эффективности работы организации изучают доходы и вложения в его работу.

Совершенствуйте качество товаров и услуг

Можно пересмотреть критерии основного продукта. Допустим, понадобится приобрести передовое оборудование, поработать над качеством товаров или предоставляемых услуг, придумать новый дизайн. Необходимо провести все мероприятия, влияющие на концепцию продукта.

Исследуйте все коэффициенты и оптимизируйте ценовую политику

Специалисты по финансам могут составить неверный расчет себестоимости готовой продукции, из-за чего появятся сложности в оценке успешности работы предприятия. Важно грамотно произвести расчет всей цепочки ценообразования и выявить все слабые места или неточности.

Рациональная политика цен поможет поднять общие показатели экономической эффективности. Например, в условиях повышенного спроса можно увеличить цену на товар или услугу. При этом организация не будет нести риски.

Расширяйте ассортимент и ищите новые рынки сбыта

Вариант способствует повышенному интересу новых и старых клиентов. В такой ситуации производственные мощности направлены на создание новой или обновление старой линейки товаров.

Если расширение ассортимента не дало возможности повысить продажи на местном уровне, то можно выйти на национальный уровень рынка.

Делайте акцент на маркетинговые мероприятия

Маркетинг помогает максимально привлечь внимание к продукту. Рекламные кампании, скидки, программы лояльности — все это направлено на повышение спроса, что, в свою очередь, приводит к увеличению прибыльности.

Сокращайте издержки

Необходимо не только наращивать мощности, но и сокращать издержки. Грамотная оптимизация производственных процессов поможет бизнесу «держаться на плаву».

Снизить издержки помогают:

поиск новых поставщиков;

использование дешевого сырья;

прекращение невыгодных проектов;

сокращение технологических потерь и брака на производстве;

оптимизация штата и фонда заработной платы;

снижение накладных расходов;

автоматизация бизнес-процессов;

оптимизация налоговой нагрузки.

Автоматизируйте процессы

Чтобы минимизировать рутинные задачи, достаточно автоматизировать все процессы с помощью специальных инструментов и сервисов, которые помогают сэкономить время и силы.

Что можно использовать:

мессенджеры;

CRM-системы;

сервисы учета и документооборота;

планеры;

чат-боты;

email-платформы и так далее.

Для более высоких коэффициентов рентабельности эффективнее использовать в комплексе все вышеперечисленные методы.

В завершение статьи резюмируем, что своевременная и грамотная оценка экономических коэффициентов способствует финансовому процветанию.

Чтобы увидеть реальное состояние бизнеса, важно регулярно контролировать все финансовые показатели. Анализ деятельности поможет принять верные решения, которые будут приумножать доходы организации.

Увеличение прибыли, снижение себестоимости, успешные проекты, продажа высокомаржинальных товаров — ключевые факторы успеха.

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