Где программисту черпать знания?

С каждым днем конкуренция среди программистов становится все больше, а заполучить заветное место, интересную работу и высокую зарплату – все сложней. Кроме того, ситуация усугубляется еще тем, что технологии и инструменты постоянно обновляются и устаревают. Вчера еще был Python 2, а сегодня уже на носу выход Python 4. Еще недавно VBA считался must have в мире аналитики, а сейчас это один из самых редко используемых языков. А про Data Science лет десять назад вообще никто не слышал.
И где же в итоге программисту черпать знания, чтобы это было действительно эффективно? Рассказывает Роберт Алексанян, исполнительный директор IT Resume, платформы для подготовки к техническим собеседованиям.
Информации в интернете достаточно на любой вкус и цвет, специализированных курсов навалом, а социальные сети переполнены различными туториалами, гайдами и статьями. Однако, переизбыток информации – это одновременно и плюс, и главный минус современного мира. Глаза разбегаются, развивается информационная слепота, а на осмысление всех гайдов можно потратить целую вечность.
Книги
Начинаем, конечно же, со старого и проверенного способа – с книг.
Обучение по книгам имеет ряд недостатков и преимуществ:
- Качество информации. Книгу написать – не статью на блоге опубликовать, все-таки. Поэтому к написанию книг обычно подходят более серьезно и основательней прорабатывают материал. Но это не всегда верно.
- Удобство восприятия. Большинство людей все-таки визуалы и познают мир преимущественно с помощью зрения. Поэтому аудиоформат подходит не всем, а видео сбивают с толку своей динамичностью.
- Структурированность. В тексте гораздо легче отобразить четкую структуру и логику, чем, например, на видео. Так что излагать алгоритмы или пошаговые гайды намного разумней в формате текста.
- Быстрое устаревание. Если еще 30 лет назад можно было написать монументальный труд по какому-нибудь языку программирования и раз в десять лет его переиздавать, то сейчас такой вариант не пройдет. Технологии развиваются настолько быстро, что пока книга до вас дойдет, что-то в них обязательно обновиться. А смысла читать устаревший материал особо нет.
- Объем. Все мы не любим книги за толщину переплета. Даже если книга электронная :) Лично у меня нет ни малейшего желания читать 1000-страничный труд. Даже если он страшно крутой и полезный.
Тем не менее, последние годы выходит огромное количество полезных книг, в которых содержится реально актуальная информация. Остается только брать и делать.
Вот несколько живых примеров:
- «R for Data Science», издательство O’REILLY, Hadley Wickham (один из главных разработчиков экосистемы языка R на данный момент). Отлично подойдет для Data Scientist-ов и аналитиков данных.
- «Грокаем алгоритмы», издательство Питер, Адитья Бхаргава. Это, пожалуй, настольная книга любого программиста перед собеседованиями.
- «Python Crash Course, 2nd Edition: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming», издательство No Starch Press, Eric Matthes. Одна из самых популярных книг по Python.
- «Better Data Visualizations: A Guide for Scholars, Researchers, and Wonks», издательство PolicyViz, Jonathan Schwabish. Отличный хэндбук по созданию понятных и читаемых визуализаций.
- «Элегантные объекты. Java Edition», издательство Питер, Егор Бугаенко. Альтернативный взгляд на объектно-ориентированное программирование. Мнения про эту книгу разнятся, но почитать интересно и полезно.
Вообще, хороших книг много, главное выбирать с умом. По сути, чтением очень сложно навредить себе. Максимум – вы потратите чуть больше времени и проведете его чуть более скучно, чем могли бы. А если книгу выберете грамотно, то выхлоп будет отличный.
А еще вы сможете хвастаться, что читаете книги, ведь сейчас это редкость. Ладно, шутка. Не надо раскрывать все свои карты, а то начнут просить «почитать на время», а потом не отдадут :)
Социальные сети
Да, как ни странно, вторым пунктом в нашем списке идут социальные сети.
И это не просто так – вот как минимум несколько причин:
- Это удобно. Чтобы почитать книгу, нужно выкроить время, уединиться и настроиться на нужный лад. В социальных сетях же мы сидим постоянно, остается просто перестать смотреть котиков и подписаться на нужные каналы.
- Свежесть. Создатель библиотеки выложил пост, а мы можем через пять минут его прочитать. На наших глазах порой творится история. Согласитесь, круто же узнать о новости не из гайдов тематических порталов, а из первых уст.
- Сублимированность. Воспринимать огромное полотно текста или двухчасовое видео – сложно. А короткий и емкий пост по сути дела – легко. Именно поэтому сообщества из серии «5 английских слов в день» так популярны.
Но как именно можно извлечь пользу из социальных сетей? Есть несколько способов.
- Подпишитесь на тематические группы и каналы. Это самый очевидный пункт – таких сообществ во всех социальных сетях масса, практически по любой теме есть хотя бы небольшая группа. Обычно в них выкладывают полезные статьи, советы, информацию об обновлениях и так далее.
- Подпишитесь на страницы уважаемых в определенной сфере людей. Это могут быть директора и первые лица известных компаний, создатели библиотек, авторы книг и блогов и другие opinion leaders. Они публикуют массу интересной информации, за которой действительно стоит следить.
- Подпишитесь на аккаунты компаний. Но речь не про магазины или банки, а про тематические компании из определенных индустрий. Например, разработчики софта и IDE, конкурирующие компании, аналитические агентства из вашей отрасли и так далее. Это позволит постоянно держать «руку на пульсе» и чувствовать малейшие тренды и перемены в индустрии.
Вот несколько примеров интересных страничек в различных социальных сетях:
- Adrian Rosebrock, Twitter, создатель PyImageSearch.com
- François Chollet, Linkedin, создатель Keras – deepl learning фреймворка для Python
- Алексей Селезнев, Телеграм, руководитель отдела аналитики в Netpeak и автор нескольких пакетов языка R
- JetBrains, Вконтакте, создатели большого количества IDE для разных языков программирования и языка Kotlin
- Selectel, Инстаграм, провайдеры IT-инфраструктуры для бизнеса
Выберите себе несколько аккаунтов в соответствии с вашей сферой деятельности. Со временем вам будет попадаться все больше и больше интересных профилей.
Так что время в социальных сетях можно проводить не только весело, но и полезно :)
Статьи
Третий пункт в нашем списке – различные статьи, гайды и туториалы. Нельзя недооценивать важность этого источника – всегда найдется кто-то умнее нас, кто сможет поделиться своим полезным опытом в текстовом формате. Так почему бы этим не воспользоваться?!
Вот несколько ситуаций, когда статьи будут крайне полезными:
- Во время обучения. Статья – как бы мини-версия книги. Все сухо и по делу: только самая выжимка. Конечно, бывают и бесполезные статьи, где очень много воды, но тут уж дело за вами – выбирайте тщательней.
- Во время поиска ошибок. Пытаетесь пофиксить баг, но никак не получается найти решение? Посмотрите туториалы и статьи от других членов коммьюнити – с вероятностью 95% кто-то уже сталкивался с похожей ситуацией.
- В качестве развлечения. Вместо того, чтобы праздно проводить время в социальных сетях, почитайте какую-нибудь статью. Это отличный способ узнать про новый инструмент, поверхностно изучить новый алгоритм или метод или вычитать какой-нибудь лайфак, без которого ваша жизнь теперь кажется пустой и серой.
Полезных ресурсов можно найти огромное количество, вот несколько удачных статей по разным темам:
- 7 уровней использования функции zip в Python
- 5 советов по оптимизации SQL-запросов
- Звездные войны или подробный гайд по dplyr
- Как математика спасает мир от преступлений. Закона Бенфорда.
На самом деле хороших статей масса. Я сходу вспомнил штук так сорок, и это только за последние пару недель :) Так что было бы желание, а найти полезный контент всегда можно.
Эпилог
Мы с вами рассмотрели как минимум три бесценных источника знаний:
- книги;
- социальные сети;
- статьи, гайды и туториалы.
При этом если книги – достаточно традиционный способ обучения, то социальные сети, например, вообще неочевидный источник. Однако при грамотном использовании все эти пункты могут давать очень приличный толчок в вашем профессиональном развитии.
Естественно, не стоит забывать и о других способах грызть гранит науки (и не только науки) – курсы, традиционное университетское образование, полезный видеоконтент, инфографика, подкасты и многое другое.
Пожалуй, главное в процессе обучения – даже не источник знаний, а ваше желание эти знания получать. Если вы будете «складывать» полезный контент в избранное, то толку от этого будет мало, даже если вы подписаны на все каналы мира. Так что не забывайте применять свои знания на практике, а иначе это больше будет похоже на информационную антресоль ;)
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