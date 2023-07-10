Сможет ли GPT заменить менеджера проектов — эксперимент

Эльмин Мамедов, Lead Project Manager IT-агентства Future, с командой провели эксперимент: в течение дня ставили ChatGPT проектные задачи и оценивали эффективность. И вот его результаты (спойлер: человечество, по крайней мере менеджмент, может спать спокойно).

Юваль Ной Харари недавно сказал , что к 2050 году часть профессий исчезнет. Одна из причин — развитие ИИ. Но сможет ли условная «машина» руководить людьми?

Попросили ИИ написать письмо клиенту, учитывая психологию

У нас был клиент из финтех-компании. Изначально обсуждаемый объем задач по проекту увеличился, поэтому нужно было как-то сообщить заказчику о новых сроках. Однако команда подумала, что неплохо было бы задействовать искусственный интеллект и проверить на способность к менеджерской работе.

При хорошем исходе агентство смогло бы:

ускорить выполнение типовых задач (как-то мы упоминали, что по нашим данным у сотрудников уходит до 30% времени на рутину),

снять нагрузку с менеджмента,

а может даже найти «ахиллесову пяту» в спринтах с помощью GPT.

При плохом — мы бы потеряли 10 минут времени, но получили драфт письма, который уже докрутили человеческими усилиями.

Кстати, некоторые специальные плагины вроде Zapier могут напрямую отправить получившееся письмо заказчику.

Первое, что решили тестировать, — насколько может быть хорош ИИ в переговорах и этике без лишних уточнений с нашей стороны и сформулировали запрос:

«Подготовь письмо заказчику, в котором сообщается о невозможности соблюдения сроков в рамках этапа, но подчеркивается, что все под контролем, поскольку мы работаем с учетом рисков и знаем, как наверстать упущенное.

Твоя задача — сформулировать сообщение так, чтобы заказчик не стал нервничать и волноваться».

Уточнили, что это должен быть классический формат делового письма.

Ответ GPT действительно соответствует формату делового письма, но робот все же выдал себя. Мы бы не смогли отправить такой текст из-за:

полного несоответствия стиля общения с этим клиентом (да и в среднем по IT),

излишнего формализма и услужливости.

Максим Ильяхов в своей книге «Новые правила деловой переписки», например, выступает категорически против подобных оборотов, и мы с ним согласны.

Отсутствие конкретики списали на то, что сами не дали эту конкретику во время постановки ТЗ.

Итак, оценили первое задание на 3 из 5 баллов.

ИИ справился как хороший копирайтер, но не как менеджер проекта, который ежедневно должен вести коммуникацию со стейкхолдерами.

Если бы мы хотели продолжать работу по письму с ним, пришлось бы еще несколько раз менять постановку вопроса, вносить уточнения по tone of voice, уменьшать объем текста и добавлять конкретики.

Пока он не в состоянии адекватно понимать и передавать нюансы человеческой речи и эмоций или эффективно налаживать человеческие отношения.

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Просим GPT погрузиться в тему брокерства для создания приложения и дорожной карты проекта

Большая польза для проджекта от GPT — сокращение времени на погружение в тему.

Здесь он как учитель готов:

выдать базовую информацию,

ответить на вопросы,

найти уникальные источники.

А погружаться в тему PM должен в каждом проекте.

Что касается разработки дорожной карты, то это очень серьезная, ответственная миссия, от качества которой будет зависеть успех запуска IT-проекта. Это стратегический документ, и умение грамотно его формировать приходит с опытом, ошибками и факапами.

Но GPT ведь не проходит такой профессиональной школы, верно?

Пришли к ИИ с вопросом: «Мы с командой начинаем разрабатывать мобильное приложения для брокера, что нужно знать о брокерских услугах, чтобы качественно реализовать проект?». Опять все в общих чертах (предполагаем, что мы впервые столкнулись с темой).

На скриншоте показана информация об аспектах брокерского бизнеса. Опять же GPT дал очень поверхностную информацию без инсайтов или ссылок, каждый из подпунктов можно просить уточнить подробнее.

Такой ответ не даст ничего полезного ни джуну, ни сеньору тем более.

Например:

В первом пункте нам так и не рассказали, что представляет из себя брокерская деятельность, а дали лишь наводку, что стоит гуглить;

Не раскрыты источники законодательства, которые надо бы изучить перед стартом.

Продолжать можно бесконечно.

Его представление о дорожной карте в общих чертах было сформировано верно: выделены основные этапы работы над приложением, подзадачи. И робот корректно отметил в конце, что данный план может быть расписан подробнее.

Вторую часть задания можно смело оценить на 4 из 5.

Соотнести работу можно с кусочком макета нашей дорожной карты (ниже). Многие части похожи между собой, но сделанная проджектом-человеком все же более раскрытая, подробная.

Кстати говоря, если бы мы захотели сделать дорожную карту в виде картинки, то нам пришлось бы переходить в другое приложение. Печатная версия Chat GPT этого не умеет, да и картинка здесь мало бы что дала. Все равно пришлось бы администрировать и заполнять человеку.

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Менеджер IT-проекта должен принимать решения на основе десятка, а то и сотни факторов, которые могут включать неясные или неполные данные.

AI на текущий момент не может адаптироваться и принимать сложные решения таким же образом, как человек.

Кусочек макета нашей дорожной карты:

Может ли нейронка быть ментором и как сложилось бы у ИИ управление командой?

В работе проджект-менеджера ты являешься наставником каждый день и сразу для многих людей, каждый из которых профессионал уже сам по себе.

Тем не менее, налаживание коммуникации, согласование всех этих людей между собой, контроль исполнения — уже задача PM. Когда кто-то из игроков выпадает из команды (а на то могут быть личные причины, плохое самочувствие, внезапный отъезд), нужно быть достаточно оперативным, чтобы придумать, как быстро заменить выпавшее звено цепи.

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Сразу скажем, что многого от ИИ здесь ждать мы не могли, просто потому что любой его ответ будет достаточно поверхностным, он все равно не сможет на данном этапе развития погрузиться в реалии компании.

Но что он действительно может:

выдавать полезную информацию,

делать выжимки,

в каком-то смысле тренировать.

Мы предложили ему роль наставника-репетитора, который должен подготовить разработчика к получению сертификата Professional Scrum Master. Этот сертификат показывает, что специалист вообще знает скрам, может с ним работать и учить других. Сам экзамен состоит из 80 вопросов, а прохождением считается правильное выполнение 85% из них.

Попросили GPT заниматься с нами месяц для подготовки, и он предложил план.

Составленного плана достаточно, чтобы неспешно в течение месяца подготовиться к экзамену, но это всего лишь план. Материалы и тесты надо находить самому или делать отдельные запросы в gpt.

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В конце он предлагает «регулярно встречаться» и помочь с дополнительными материалами. Это интересно, ведь по факту действительно мы получили цифрового учителя.

Подобные эксперименты уже проводились раньше:

GPT сдавал школьные экзамены,

писал эссе и даже дипломные работы.

Оценим проделанную работу на 4 из 5.

Следующим заданием решили проверить уровень коммуникации, когда нужно подробное объяснение и педагогический подход: «Я хочу, чтобы ты выступил в роли Senior Frontend-разработчика. Я опишу детали проекта, который ты будешь разрабатывать с помощью этих инструментов: Create React App, yarn, Ant Design, List, Redux Toolkit, createSlice, thunk, axios.

Ты должен рассказать как для 15-летнего, что это такое и для чего используются данные инструменты».

Вполне доступно и с иллюстрацией.

Можно запросить дополнительные уточнения по каждому инструменту, однако это объяснение, скорее, подходит обывателю, чем джуну, который уже пришел с какой-то базой (все мы понимаем, что уровень этой «базы» растет год от года и нулевые сотрудники в условиях изобилия джуниор-кадров на рынке ).

Оценим старания на 3 из 5.

Подготовили проектную презентацию и выступление: полный провал или новый уровень?

Итак, наш джуниор проджект-ИИ не слишком хорошо справился с предыдущими заданиями, и на практике мы бы не допустили его до шага с презентацией клиенту. Но в гипотетическом варианте, даем ему шанс.

Гипотеза состоит в том, что ИИ помнит из наших предыдущих переписок, о чем речь и над чем работаем. Теперь мы ждем от него экзамен — проектную презентацию.

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Естественно, мы понимаем и то, что презентации с готовым оформлением здесь ждать не стоит. Но хотелось бы увидеть его способность вспомнить предыдущие переписки, направление проекта.

Ставим промпт: «Я хочу чтобы ты выступил в роли менеджера проекта. Подготовь презентацию на 10 слайдов на тему «Управление качеством проекта».

Итог

Получили очень сухой макет с общими рекомендациями, который, конечно, можно использовать (он дает верное понимание структуры), но абсолютно все, включая поиск и подготовку статистических данных, тех самых дорожных карт проекта и текстов, придется проводить человеку самостоятельно.

Оценка 2 из 5.

Накинули балл за верную структуру, которая может сориентировать начинающего проджекта.

Как все же ИИ может быть полезен PM в IT?

Хотим отметить, что, к счастью, Chat GPT еще очень далек от захвата мира и профессиям IT-специалистов ничего не грозит в ближайшей перспективе.

Особенно могут выдохнуть те менеджеры, которым очень важны soft skills.

Нейронка их не заменит по следующим причинам:

Общение. Важная часть работы менеджера проекта — общение и согласование с командой, клиентами, стейкхолдерами и другими. В то время как AI может проводить некоторые формы общения, она не в состоянии адекватно понимать и передавать нюансы человеческой речи и эмоций или налаживать эффективные человеческие отношения. Принятие решений. Менеджер IT-проекта должен принимать решения на основе множества факторов, которые могут включать неясные или неполные данные. AI на текущий момент не может адаптироваться и принимать сложные решения таким же образом, как человек. Творчество и инновации. Проекты часто требуют творческого мышления и инноваций для преодоления проблем. В то время как AI может поддерживать в определенных задачах, он не способен на такой же уровень творчества и инноваций, как человек. Этика и мораль. Менеджеры проектов сталкиваются с этическими и моральными вопросами, которые требуют человеческого суждения. AI пока что не может полноценно справляться с такими вопросами. Лидерство. Еще одна важная часть работы менеджера IT-проекта — лидерство, включая мотивацию и направление команды. AI на сегодня не может полноценно заменить человека в этих ролях.

Но из этого простого эксперимента можно вынести несколько полезных подходов.

Несколько лайфхаков для менеджеров проектов

Вместо многочасового серфинга по гуглу о новой информации можно спросить GPT

Чем четче сформулирован запрос, тем более адекватным будет ответ. Хотите получить ссылки — запросите их сразу. Хотите просто краткую выжимку — укажите это в промпте в самом начале.

Можно отслеживать главные новости сферы, просто сделав запрос об этом

PM должен держать руку на пульсе, чувствовать движение рынка.

Важно: ChatGPT при бесплатном доступе обладает информацией лишь до конца осени 2021 года, о чем сам и предупреждает пользователей. Однако при оплате подписки появляется возможность включить предустановленный плагин, который синхронизируется с поисковиком bing и способен выдавать актуальную информацию.

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Фактчекинг

Все мы знаем, что ИИ иногда чудит и использует недостоверные источники, после чего в ответах появляются исторические события, которых не было, например.

Но GPT хорошо справляется с информацией из точных наук. Неплохо ориентируется в программировании. Так можно использовать его для самопроверки.

Составляем планы и структуры

Однажды мы просили GPT составить перечень идей для бизнеса и предложить бизнес-план к одной из них. И он справился очень неплохо.

Пожалуй, планы, как в варианте с нашей презентацией или менторством, даются ему особенно хорошо.

Разъяснение новых и незнакомых технологий и инструментов для лучшего понимания команды

Учимся использовать его умение объяснять сложные вещи простыми словами и формировать запросы под это.

Улучшаем коммуникацию внутри команды

ИИ хорошо справляется с генерацией идей, если его попросить об этом. А что если проджект спросит его о методиках улучшения коммуникации между специалистами?

Подготовка исследования лояльности клиентов

Можно попросить GPT собрать пул вопросов, чтобы выяснить отношение клиента ко всему происходящему и выявить проседающие моменты.

Иногда это может быть своевременно и эффективно для удержания заказчиков.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney