Что нужно знать, прежде чем инвестировать в кипрскую недвижимость

Как инвестировать в зарубежную недвижимость, в каком состоянии рынок Кипра и выгодно ли покупать жильё сейчас, рассказала Марина Поповиду, международный эксперт по покупке и продаже недвижимости на Кипре, основательница агентства недвижимости Antaria Real Estate .

Покупка недвижимости за границей сегодня становится не только возможностью обрести жильё за рубежом, но и способом защитить капитал, беспрепятственно путешествовать по всему миру, получить ВНЖ и завести валютный кошелёк.

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Рынок недвижимости на Кипре: что нужно учесть перед покупкой

Недвижимость — самый надёжный и стабильный инструмент инвестиций. Но главный недостаток любого инвестирования — риски. Как правило, все риски в покупке недвижимости за рубежом возрастают от незнания.

Поэтому при планировании покупки нужно учитывать политические и экономические особенности страны, спрос на жильё, уровень развития туризма в регионе и состояние рынка в целом.

Несколько фактов о недвижимости на Кипре:

Спрос на покупку и аренду жилья на острове растёт. Международные компании активно практикуют релокацию сотрудников на Кипр. Когда в начале этого года вступил в силу закон по ускорению активизации бизнеса, согласно которому специалисты могут получить паспорт Кипра после пяти лет работы на территории острова, приток специалистов увеличился. Цены на жильё Кипра растут и будут расти, что обусловлено большим спросом и дефицитом хороших объектов, которые покупают ещё на этапе застройки. Самая выгодная и безопасная инвестиция — ликвидное жильё, которое легко купить, продать и сдать в аренду. Сюда относятся микроапартаменты, студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Жильё премиум-класса как инвестиционное покупать невыгодно. Такие объекты непопулярны и, как правило, их покупают под себя, для собственного проживания. Цена недвижимости зависит от локации, класса, размера. Кроме того, у первичных и вторичных объектов стоимость будет различаться. Средняя цена квадратного метра на Кипре — 1900 евро, но все зависит от города. В Пафосе, например, цена за квадратный метр будет 1700-1770 евро, а вот в Лимассоле уже 2500-3000 евро. Сдача жилья в аренду на острове станет надёжным валютным «кошельком» и способом пассивного заработка. Долгосрочная аренда может приносить 4-5% годовых, краткосрочная — 6-7% годовых, а в сезон — 6-8% годовых. Для оформления сделки обязательно потребуется своя команда: налоговый консультант, агент, юрист. Желательно выбирать местных специалистов с лицензией.

Какие привилегии даёт владение недвижимостью на Кипре

Гражданство и ПМЖ: на основе инвестиций есть возможность получить долгосрочную визу и вид на жительство.

Валютный кошелёк: экономия во время отдыха, лечения и обучения за границей.

Цена: квадратный метр за границей дешевле, чем в российских столицах. Помимо этого, цены стабильные и не так зависят от инфляции, сезонности и политических изменений.

Прибыльность: курс валют растёт относительно рубля, а значит, стоимость заграничной недвижимости не изменится, а в рублях — станет выше.

Защита капитала: беспрекословный статус собственности, независимость от финансового кризиса и стабильность валюты, что сегодня особенно актуально.

Выгодно ли сейчас покупать недвижимость на Кипре

Стоимость объектов на острове увеличивается на 2% в квартал и пока, скорее всего, ситуация не поменяется. Поэтому сейчас очень выгодно покупать жильё на Кипре, но только если у вас есть сбережения в валюте. В отдельных случаях также есть альтернативные варианты, которые можно обсудить с агентом или застройщиком напрямую.

Если же у вас накопления в рублях, то нынешняя ситуация — не лучшее время для инвестирования за рубеж. Это просто невыгодно, учитывая курс.

Алгоритм сделки

Определение целей инвестиции и поиск подходящих вариантов под потребность и возможность; Поиск юридической и налоговой экспертизы; Составление доверенности на адвоката (право ведения сделки); Составление договора купли-продажи; Проверка недвижимости и всех документов на соответствие (компетенция адвоката); Оплата гербового сбора (для легализации владения); Подача договора купли-продажи в земельную комиссию (закрепление права собственности за покупателем до оформления конечных документов и исключение возможности продажи, аренды без ведома покупателя); Получение предварительного разрешения Совета министров; Перевод собственности на имя покупателя (регистрация в департаменте земельных владений).

Какие налоги и сборы взимаются

НДС: 19% (если новостройка);

Гербовый сбор: сумма сделки до 170 000 € — 0,15%, свыше — 0,20%;

Налога на недвижимость нет;

Оплата юридических услуг: 1% от стоимости объекта;

ЖКУ: водоснабжение и электроэнергия оплачивается по счётчику, вывоз мусора в среднем обойдётся в 160 евро в год, обслуживание жилого комплекса (уборка, водоснабжение, электроэнергия, чистка бассейна, уход за садом) — в среднем в 50-80 евро в месяц.

К процессу покупки недвижимости за границей нужно подходить безэмоционально и учитывать при выборе объекта особенности рынка, налогообложение и ликвидность вложений. Кроме того, важно изначально обозначить цели инвестиций: сохранение капитала от экономических и политических рисков, получение пассивного дохода в валюте или переезд.

Именно от целей будет зависеть инвестиционная стратегия, грамотное определение которой позволит выгодно вложить средства.

И ещё один совет — не экономьте на специалистах, так ваша сделка точно будет безопасной. И именно специалист в результате индивидуальной консультации предложит рабочие алгоритмы и варианты действий, которые будут актуальны на сегодняшний день для конкретного кейса инвестора.

Фото на обложке: Shutterstock / kirill_makarov