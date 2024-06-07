Проверки малого бизнеса в 2024 году

Разрекламированный в 2022 году мораторий на проверки бизнеса до сих пор актуален на территории России. Он получил огласку в медиа, и многие предприниматели расслабились. Но мораторий не отменяет все надзорные действия. Какие проверки малого бизнеса сейчас все-таки проводятся, — рассказала Любовь Чехова, генеральный директор компании ООО «Бизнес Учёт».

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Как действует мораторий на проверки бизнеса

Для начала разберемся, каким образом работает мораторий на проверки малого бизнеса. Он накладывает ограничения на проведение контрольных надзорных мероприятий (они же КНМ): как плановых, так и внеплановых. Это проверки МЧС, Роспотребнадзора, Роскомнадзора и ряда других ведомств. Также он актуален для проверок кассовой дисциплины от Федеральной Налоговой Службы. А вот камеральные налоговые и прокурорский надзор мораторий не останавливает.

Изначально предполагалось, что мораторий закончится в конце 2022 года. По крайней мере такие сроки обозначены в постановлении правительства России № 336 от 10 марта 2022 года, которое и приводило в действие запрет на проверки малого бизнеса. Однако позже по предложению президента мораторий продлили.

Сейчас действуют следующие постановления:

№ 372 от 10 марта 2023 года, которое запрещает плановые КНМ до 2030 года. № 2140 от 14 декабря 2023 года, ограничивающее внеплановые КНМ до конца 2024 года.

При этом профилактические мероприятия и визиты проводятся без ограничений. Также разрешены внеплановые проверки на социальных и промышленных объектах, где присутствует риск здоровью людей или угроза их жизни.

Какие законы регулируют проверки малого бизнеса

Чтобы действительно грамотно общаться с проверяющей стороной и эффективно отстаивать свои права, необходимо понимать, на основании каких еще законов проводятся надзорные мероприятия. Основным документов в этой сфере остается Федеральный закон от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». По нему строятся проверки Ростехнадзора, Роспотребнадзора и трудовой инспекции.

Закон определяет:

ведение реестра видов контроля и надзорных мероприятий, именуемый Планом проверок Генпрокуратуры (в нем указаны даты плановых визитов инспекции и находятся они в открытом доступе);

деление предприятий на семь подгрупп риск-ориентированного подхода проверок (чем выше риск, тем чаще проверки);

виды и описание всех надзорных и профилактических мероприятий: от контрольных закупок до рейдов и допросов (а также форму досудебного обжалования работы инспектора или всего ведомства).

Закон не распространяется на:

налоговый контроль;

таможенный контроль;

надзор в сфере миграции;

проверки, которые регулируются другими Федеральными законами.

Плановые проверки бизнеса в 2024 году

Каждое ведомство работает по установленному им графику. В соответствии с ним проверяют компании, предварительно уведомив их об этом.

Как мы выяснили, до 2030 года далеко не все предприятия подпадают под плановые КНМ. Но на некоторые отмена проверок бизнеса не распространилась. Вот они:

Объекты, отнесенные к категориям высокого и чрезвычайно высокого риска. Производственные объекты второго класса опасности. Гидротехнические сооружения второго класса.

Однако тут есть некоторая условность. Ведь мораторий никак не ограничивает камеральные проверки малого бизнеса и бизнеса в целом. Это значит, что отчетность компаний налоговая проверяет на правильность и реальность данных в отчете.

Сомнения инспектора по поводу зарплаты или слишком маленького налога может стать поводом для подробного изучения предпринимателя. Налоговая имеет право запросить все документы по декларации, а также все пояснения. Кроме того, инспектор может вызвать на допрос сотрудников и самого предпринимателя.

Если после проверки отчетности, которую сдают компании по сотрудникам, инспектор видит, что есть кадры, у которых заработная плата составляет ниже МРОТ, он автоматически инициирует камеральную налоговую проверку.

В этом случае запрашиваются штатное расписание, табели учета рабочего времени, трудовые договора сотрудников и пояснения директора компании, почему он платит работникам ниже МРОТ. Даже если человек действительно работает за не самый большой, если не минимальный оклад (часто это бывает в сельской местности).

Внеплановые проверки в 2024 году

С внеплановыми проверками дела обстоят куда строже. Нужно понимать, что согласовать их должны в прокуратуре. При этом деятельность бизнеса должна представлять угрозу здоровью населения, жизни людей, грозить чрезвычайной ситуацией или подвергать опасности государство.

А еще выездные проверки малого бизнеса проводятся:

по поручению Президента России;

по поручению Правительства России;

для получения или возобновления лицензии;

по требованию прокурора.

С другой стороны, мораторий на проверку малого бизнеса не запрещает наносить налоговикам профилактические визиты. Вот реальный кейс из практики одного нашего клиента.

В мае 2024 года к ним под видом обычного клиента пришел инспектор. При покупке товара он сообщил, что с собой нет ни наличных, ни карты, и спросил, можно ли перевести деньги. Продавец согласилась.

Тут же был составлен протокол об административном правонарушении. Инспектор вызвал директора для вручения акта. Штраф для ООО за нарушение 54 Федерального закона о применении контрольно-кассовой техники составил 30 000 рублей.

Что такое индикаторы риска

Несмотря на то, что ряд проверок бизнеса в 2024 году остается под действием моратория, за деятельностью предприятий не перестают следить. Это нужно для выявления индикаторов риска: отклонений от нормы или привычного ведения дел, которые могут стать сигналом о нарушении закона.

Например, налоговая может в мораторий проверять сделки компаний, которые, на взгляд инспектора, являются подозрительными с точки зрения потенциального уклонения от налогов. Так, согласно статье 93 Налогового кодекса РФ за непредставление данных (документов) по определенной сделке налогоплательщика штраф может составить до 40 000 рублей.

Для налоговой инспекции также существуют такие индикаторы:

низкая налоговая нагрузка;

низкая заработная плата;

много самозанятых;

площадь большая, а сотрудников нет;

один ИП выполняет большой объем работы.

Могут ли завести административное дело без проверки

Без проверки административное дело не заводится. Но выше уже был пример, при котором инспектор обошла этот порядок. В данном случае сотрудник руководствовалась тем, что у нее, как у должностного лица была возможность лично убедиться в неосторожном поступке кассира.

Дело можно возбудить на основании материалов правоохранительных и других государственных органов, если эти материалы демонстрируют незаконную деятельность.

На самом деле авторитетность и близость источника к государственным органам не столь важна. Ведь для возбуждения полноценного административного дела достаточно заявления физических лиц и компаний, а также сообщения в медиа и СМИ. Разумеется, если там содержатся данные, которые непосредственно указывают на правонарушение.

Но даже и без этого инспектор может доставить хлопот предпринимателю. Например, если введет временный запрет его деятельности. При грубых нарушениях закона, таких как игнорирование правил безопасности или работа без кассы, инспектор может составить протокол и начать делопроизводство. Бизнес на это время встает.

Обычно налоговый инспектор вызывает налогоплательщика при камеральной налоговой проверке, когда проверяет отчетность. И если какие-то показатели кажутся ему не совсем достоверными, то инспектор деликатно просит их исправить, пересдать отчетность и уплатить в бюджет налоги.

Что делать при визите инспектора

Сохранять спокойствие. Да, сейчас, когда правительство обещало практически отменить проверки малого бизнеса, визит инспектора может напугать. Но если проверка все-таки нагрянула, обязательно выполните следующие действия:

Запишите номер КНМ. У каждой проверки должен быть свой учетный номер, без него она попросту не имеет силы и вообще незаконна. Однако при профилактическом визите никакого номера вы не увидите. Его просто нет. Ознакомьтесь с приказом, на основании которого проводится мероприятие. Его никогда не начинают на пустом месте. Должны быть основания, решения и извещения прокуратуры. Если проверка не обоснована, вы можете пожаловаться на нарушения моратория на проверки бизнеса. Не нужно ждать, пока инспектор начнет искать нарушения. Предупредите его о том, что вы не видите законных оснований для его работы, и заявите о своих намерениях. Осуществить их можно сразу же: через специальный сервис для предпринимателей на «Госуслугах». Там то и пригодится учетный номер КНМ, а также будет нужна ваша электронная подпись.

Как узнать, включен ли бизнес в график проверок в 2024 году

Посмотреть, ждут ли ваш бизнес плановые проверки, можно на следующих сайтах:

Генпрокуратуры. Роспотребнадзора. Единого реестра видов контроля. В личном кабинете на «Госуслугах».

Не забудьте, что для доступа к базам нужно будет ввести обширный пакет данных. Держите под рукой полную карту партнера: наименование организации или ИП, ИНН, ОГРН.

Главная мысль

Мораторий на проверки — не повод расслабляться и уж тем более не повод для нарушения закона. В надзорных ведомствах работает огромное количество специалистов, которые внимательно следят за прозрачностью предпринимательской сферы, особенно в области налогов. Если бы мораторий действительно закрыл вопрос по проверкам, все эти люди элементарно потеряли бы работу.

Есть много возможностей для проверок, несмотря на мораторий. Основными остаются камеральная налоговая проверка, наличие конкретной жалобы на противоправную деятельность и профилактический визит. И чтобы попасть под одну из них, не обязательно быть злостным нарушителем.

Обязательно нужно помнить, что на налоговые проверки мораторий не распространяется.

Чтобы убедиться, что внезапный визит инспектора или проверка не вызовет проблем, проведите налоговый аудит вашего бизнеса с привлечением сторонних специалистов, таких как налоговые консультанты и независимые эксперты.

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