Контроль за переработками и принцип «только сегодня». Психологи — о том, как предпринимателям справиться с кризисом

Во время кризиса видно, какие процессы хорошо налажены и работают, а какие — нет, поэтому он может стать точкой серьезной пересборки. Сейчас многим компаниям приходится быстро приспосабливаться к новым условиям, и те, что смогут собраться и уцелеть, на выходе из кризиса захватят рынок, ведь конкурентов станет меньше.

Как помочь сотрудникам самоорганизоваться

Переход работников на удаленный режим работы — это процесс, за которым нужно проследить. В кризис особенно видны сильные и слабые стороны вашей компании, и то же самое касается и каждого отдельного сотрудника. Кто-то легко может самоорганизоваться, а у кого-то и в офисе были с этим проблемы. Вот несколько рекомендаций, как помочь сотрудникам организовать себя и свой рабочий день.

Ольга Гульчук, гештальт-терапевт, бизнес-консультант

Сложность дистанционной работы заключается в том, что дома нет той системы, которую дает работа в офисе. Там ты видишься с коллегами, участвуешь в планерках и совещаниях. Да и в принципе в офисе человек на виду. Многим это помогает самоорганизоваться. Дома такую систему нужно создавать самостоятельно. Сохраняйте привычные ритуалы, чтобы настроиться на рабочий день. Старайтесь просыпаться и ложиться так, чтобы успеть подготовиться к работе. Умывайтесь, готовьте завтрак, подбирайте одежду. Делайте все так, как будто это самый обычный рабочий день. В принципе, так оно и есть.

Ангелина Дука, когнитивно-поведенческий терапевт, корпоративный психолог

Сейчас, когда сотрудники дистанцированы друг о друга, менеджерам нужно придумать, как организовать эффективное общение на удаленке. Придумайте, как проводить общие собрания — сервисов для этого сейчас достаточно. При организации удаленных команд очень важен визуальный контакт, поэтому во время созвонов с коллегами обязательно включайте камеру. Поддержание привычных рабочих встреч и отчетности вносят организацию в рабочий день. При переходе на удаленную работу менеджеру важно обозначить границы команде: когда мы на связи, в какие часы у нас проходят созвоны, когда перерыв.

В интернете много сервисов для того, чтобы без проблем построить эффективную коммуникацию между сотрудниками. Мы в Zigmund.Online создали рабочие чаты в Telegram, а так же завели сервер в Discord. В нем у нас разные каналы, где между собой общаются маркетологи, программисты и сотрудники клиентского сервиса. Есть канал для общих собраний и отдельная комната, чтобы просто поболтать.

Границы рабочего дня

Рабочий день нужно планировать не только в контексте задач. Структурность и четкое понимание границ не только поможет организоваться, но и снизит у сотрудников тревогу. В нестабильное время здорово успокаивает, когда есть что-то четкое и понятное.

Ангелина Дука, когнитивно-поведенческий терапевт, корпоративный психолог

Есть распространенное мнение, что на удаленной работе сотрудник будет прокрастинировать и откладывать дела на потом. Это далеко не всегда так. Существуют исследования, которые говорят о том, что, наоборот, сотрудник может перерабатывать: его работа растягивается до самой ночи, нет привычных действий, завершающих стандартный рабочий день в офисе. Поэтому руководителю важно обязательно следить и за переработками тоже. Например, в конце рабочего дня сделать какую-то совместную онлайн-встречу и подвести итоги.

Ольга Гульчук, гештальт-терапевт, бизнес-консультант

Работодателям придется больше доверять своей команде. Для некоторых это сложная задача, так как они привыкли контролировать работу сотрудников в офисе. Могут возникнуть проблемы с делегированием полномочий и общей эффективностью процессов. Позаботьтесь о том, чтобы вам было понятно, кто из сотрудников чем занят в течение дня. Нужно приспосабливать старую или настраивать новую, понятную систему отчетности.

Как сохранить мотивацию и боевой настрой

Для многих наступает не только внешний, но и внутренний кризис — слишком уж интенсивная негативная повестка в последнее время. Сейчас самое время для того, чтобы пересобраться, — это нужно и бизнесу, и самому предпринимателю. Подумайте, в какую сторону вы хотите начать меняться.

Николай Прошкин, гештальт-терапевт

Мне кажется, эту пандемию можно воспринимать, как один из шансов развить осознанность и устойчивость к тревоге. Сейчас каждый день дает возможность в этом потренироваться. Есть принцип, который называется «только сегодня». Так как меняться человек может только сегодня (а не завтра или вчера), вы ставите задачи по изменению самого себя только на сегодняшний день. Сегодня: я постараюсь жить заботами о сегодняшнем дне, не пытаясь избавиться от всех своих проблем сразу. Только на сегодня у меня составлен план — может, я и не выполню всего, но я буду стараться и буду бороться с двумя врагами: спешкой и нерешительностью. А еще сегодня будет полезным удалиться от всего на полчаса, чтобы побыть с собой наедине и отдохнуть.

Ангелина Дука, когнитивно-поведенческий терапевт, корпоративный психолог

Один из неконструктивных способов борьбы с тревогой — это перегрузить себя какой-то дополнительной деятельностью. И сейчас, когда мы все оказались дома, я вижу по социальным сетям, как льется поток онлайн-образования, каких-то бесплатных курсов: самообразовывайся, учи китайский, английский. Нужно стараться не впадать в эту крайность — для дополнительного обучения и формирования новых навыков обязательно нужны ресурсы. И здесь важно замедлиться и включить осознанность — понять, насколько это сейчас важно, насколько это вообще про ваши потребности, даст ли вам это ресурс в текущей ситуации карантина. Сейчас хорошая возможность встретиться с собой, с тем, что вам действительно важно. В том числе и в вашем бизнесе, вашей команде. В нынешних условиях это будет ощущаться острее.

Да, сейчас непростое время, но именно так проверяется наша стойкость. Процессы, которые вы все никак не могли наладить раньше, теперь легко заметить. А те предприниматели, чей бизнес позволяет работать дистанционно, могут открыть для себя новое окно возможностей.

Мир давно движется в сторону онлайн-сервисов. Это удобно, эффективно и расширяет ваши границы практически на весь мир. Ситуация сегодня — это очень точная иллюстрация поговорки: «Что нас не убивает, делает нас сильнее».