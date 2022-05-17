Участие в закупках в 2022 году — что необходимо знать бизнесу

Как изменились тендеры, что необходимо знать для оценки перспектив участия в закупках в 2022 году, рассказывает главный эксперт учебного центра АО «ТЭК-Торг» Александр Кузнецов.

Часто предприниматели рассматривают контракты, заключенные по итогам участия в государственных и корпоративных закупках, как островок стабильности. Это гарантированная возможность получать регулярное финансирование от надежных заказчиков. Однако в условиях колебания валютного курса и роста цен (особенно на импортные товары) даже сама возможность исполнения тендеров иногда вызывает вопросы.

Ключевые проблемы

Весной текущего года как поставщики, так и заказчики столкнулись с каскадом различных сложностей. Импортные комплектующие либо стали недоступными, либо взлетели в цене. Крупные поставщики стали опасаться выходить на закупки организаций, попавших под иностранные санкции.

Учитывая, что проведение закупочных процедур занимает довольно продолжительное время, изменения цен вынудили многих поставщиков искать возможности уклонения от взятых на себя обязательств еще на этапе рассмотрения заявок.

Тем не менее, в сложившихся обстоятельствах рынок государственных и корпоративных закупок приучается к определенному саморегулированию, а законодатель уже принял нормативно-правовые акты, позволяющие заинтересованным сторонам найти приемлемые решения.

Зачастую победитель закупки не является самостоятельным производителем продукции, и рассчитать все издержки на момент исполнения договора (через несколько недель, либо месяцев) становится непростой задачей. При этом критерий стоимости поставки продукции обязательно учитывается при проведении тендеров.

Очевидно, что если поставщик предпочтет перестраховаться и предложить высокую стоимость, то он вряд ли станет победителем торгов, а вот участник закупки, который предложит наименьшую цену, будет иметь гораздо больше шансов как на заключение договора, так и на вероятные риски поставки продукции ниже себестоимости.

Если риск перерастает в реальную угрозу, — заказчик предлагает заключить договор — то, как правило, ищется возможность отказаться от обязательств, оказавшихся невыгодными.

Изменение условий договора: а что, так можно было?

В случае, если поставщик-победитель не может выполнить свои обязательства по заключенному контракту из-за возросших издержек, нужно понимать, какие есть возможные решения.

Первый вариант — заказчик может действовать по всей строгости условий заключенного договора: наложить на поставщика неустойку, штрафы или пени, отправить сведения о контрагенте для включения в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

Второй вариант — расторгнуть договор по соглашению сторон.

При этом нужно отметить, что штрафы и пени можно оспорить, включение в РНП не происходит автоматически, а представляет собой состязательный процесс: поставщик может доказать, что поставка невозможна из-за объективных и непрогнозируемых обстоятельств непреодолимой силы либо вследствие санкций иностранных государств (сегодня это также является уважительной причиной для избежания последствий невыполнения контракта).

Это самый простой и безопасный способ избавиться от невыполнимых обязательств. Заказчик всегда заинтересован в том, чтобы быстрее найти подходящего контрагента, а тяжбы с контрагентом грозят потерей времени, трудозатратами, простоем и ростом стоимости продукции.

Третий вариант — не расторгать, а лишь изменить условия договора.

До недавнего времени этот вариант встречался довольно редко — некоторые и вовсе не подозревали о такой возможности, — но сегодня ситуация вынуждает обращаться к нему все чаще.

Если у заказчика есть понимание, что стоимость продукции объективно выросла на всем рынке, и в сложившихся обстоятельствах никто не сможет предложить условия поставки продукции лучше, чем выбранный контрагент, договор можно не расторгать, а составить дополнительное соглашение об изменении его существенных условий.

Положения контрактов по 44-ФЗ могут быть пересмотрены, если поставщик представит документально обоснованное предложение и подписанный проект соглашения о корректировке контракта.

Возможность изменения условий договоров в рамках 223-ФЗ существовала и прежде, а сегодня используется существенно чаще: заказчик по соглашению с поставщиком может изменить цену, сроки, объем продукции, если поставка на прежних условиях кажется невозможной или нецелесообразной.

Конечно, заказчик далеко не всегда и не сразу будет соглашаться заплатить контрагенту больше, чем планировалось, — для этого, вероятно, его придётся аргументировано убеждать. Однако это задача вполне выполнимая, и теперь оба специализированных закона о закупках позволяют идти навстречу поставщикам.

Заказчики под санкциями. А что с их закупками?

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.03.2022 № 301 заказчикам, попавшим под санкции, а также кредитным организациям, чьи контролирующие лица попали под санкции, предписано не размещать никаких сведений о закупках на сайте Единой информационной системы (ЕИС).

Это также означает, что временно заказчики не публикуют никаких планов, протоколов и отчетов. Конкурентные закупки таких заказчиков переведены в закрытую форму и проводятся с адресным приглашением поставщиков, отобранных организатором торгов. Неконкурентные закупки, по которым сведения не передаются в ЕИС, проходят по прежнему порядку.

Если заказчик, попавший под санкции, проводит конкурентную закупку в электронной форме, то теперь такая закупка проходит на ЭТП АСТ ГОЗ.

Особенность этой площадки — сложная процедура аккредитации, длительная проверка сведений и необходимость установки дополнительного ПО. Если заказчик не направил адресного приглашения на участие в конкретной закрытой закупке, то проходить сложную процедуру не имеет большого смысла.

Поскольку любой временный порядок когда-либо завершается, мы ожидаем, что в скором времени указанные заказчики снова будут публиковать сведения о процедурах — либо на новом ресурсе, либо в новой закрытой части ЕИС.

В соответствии с 104-ФЗ от 16.04.2022 года для корпоративных закупок изменились формулировки в указании сайта публикации данных, следующим этапом может стать запуск в эксплуатацию сайта с закрытом разделом закупок заказчиков, попавших под санкции.

Импортные товары: уйти, нельзя остаться

На протяжении нескольких лет правительство РФ последовательно запускало различные меры поддержки участия в закупках отечественных производителей.

В рамках госзаказа продолжает действовать Национальный режим закупок, включающий возможность установления запретов или ограничений на закупку иностранных товарах в определенных случаях, а также действие преференций в отношении товаров из ЕАЭС.

По 223-ФЗ прежде действовали только преимущества для российской продукции по Постановлению Правительства № 925 от 16.09.2016. В условиях, когда рынок был насыщен, заказчики при необходимости могли закупать импортные товары, указывая необходимые технико-функциональные характеристики, подходившие только к определенным брендам.

При этом такие закупки могли быть оправданы не только по качеству, но и по стоимости продукции: стоимость отечественных товаров могла быть сопоставимой, либо выше.

Сегодня поставщики импортных товаров оказываются в более сложной ситуации: цены выросли, таможенное оформление усложнилось, возникают проблемы с пересечением границы. Часть зарубежных производителей ушла с российского рынка.

Таким образом, импортозамещение в закупках стало работать уже не столько по формальным требованиям, сколько по объективно сложившейся ситуации. С 1 июля 2022 года заказчики по 223-ФЗ смогут указывать требования к стране происхождения товара.

Это будет означать возможность фактического запрета на поставки импортной продукции и вытеснения последних поставщиков импортных товаров в отраслях, где они конкурируют с российскими производителями. Для российских предприятий это может быть хорошим сигналом для входа на закупки.

Not bad: сокращенный срок оплаты

С 16 апреля 2022 года вступили в силу законодательные изменения, по которым заказчик обязан оплатить поставщику поставленную продукцию в течение 7 рабочих дней после приёмки. Ранее аналогичные требования действовали только в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.

Не все заказчики готовы производить оплату в такой сжатый срок, поэтому многие будут прибегать к следующей хитрости: инициировать оплату до подписания актов приема-передачи и по возможности затягивать оформление актов на как можно больший срок после фактического исполнения обязательств. В настоящий момент приемка продукции детально не регулируется, и заказчики могут этим пользоваться.

Поставщикам, которым важно получить оплату как можно быстрее, необходимо фиксировать все действия и соблюдать все формальности, установленные в договоре по порядку сдачи продукции: заблаговременно оформить пропуска, выписать доверенности на сотрудников, предоставить все сведения и документы на продукцию.

Почему при всем этом рынок закупок будет расти

Несмотря на упомянутые проблемы, остро проявившиеся весной 2022 года, рынок закупок по-прежнему будет стабильно функционировать и расти. Потребности у государственных и корпоративных заказчиков остаются. Бюджеты утверждены, планы сформированы. Инфляционный рост способен изменить уровень цен, но при этом объемы поставок в денежном выражении в 2022 только увеличатся.

Поставщики в целом находятся в похожих условиях, и конкуренция между ними сохранится, особенно в сфере услуг. Наибольшие возможности появляются у автономных российских производителей, которые на фоне проблем с поставками импортной продукции способны занять освободившиеся рынки сбыта. Для таких предприятий самое время выходить на закупки и получать новый импульс для развития бизнеса.

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