Что надо знать перед открытием пункта выдачи заказов?

Тема открытия собственного пункта выдачи заказов (ПВЗ) набирает популярность. Только на момент мая 2021 года таких точек по всей России было около 50 тысяч По оценкам Data Insight. За последующие два года их количество только продолжило расти. Эксперт по маркетплейсам и селлер Виталий Теин делится инструкцией для тех, кто тоже хочет открыть пункт выдачи.

Содержание:

Что такое ПВЗ?

Пункт выдачи заказов (ПВЗ) — это точка маркетплейсов, откуда покупатели забирают свои заказанные товары и продукты. ПВЗ выступает еще одним звеном в связке между селлером и конечным потребителем наравне с самими маркетплейсами.

Что необходимо для открытия пункта выдачи?

Чтобы открыть ПВЗ, нужно учесть несколько моментов:

Выбрать маркетплейс или компанию, который вы будете представлять; Подготовить подходящее помещение и выбрать релевантное место для ПВЗ; Нанять персонал; Подготовить необходимое для работы ПВЗ оборудование; Учесть все юридические моменты: открывать ПВЗ в большинстве случаев могут только ИП или юрлица.

Популярность открытий новых ПВЗ по всей стране связана с ростом доли маркетплейсов в eCommerce и развития этой сферы в целом. Покупок онлайн становится больше — количество пунктов выдачи тоже растет.

Существует мнение, что открытие собственного ПВЗ — это бизнес с низким порогом входа. Так ли это на самом деле?

Сумма необходимых вложений для открытия ПВЗ зависит от нескольких факторов:

ПВЗ какой площадки вы открываете. Условия, субсидии, комиссии у Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркета» и других сервисов разнятся;

Нужно ли вам арендовать помещение под ПВЗ или у вас уже есть собственное;

Необходимо ли делать ремонт в помещение и какой ремонт нужен (косметический, капитальный или др.);

Сколько на момент открытия стоит оборудование;

В каком регионе и в каком месте вы открываете ПВЗ: например, открывать пункты Wildberries с учетом их комиссий и субсидий более выгодно в Магаданской области, чем в Брянской.

Примерная средняя сумма таких инвестиций с учетов большого количества регионов в нашей стране составляет от 200 тыс. до 2 млн рублей. В маленьких городах, поселках и деревнях необходимая сумма может составлять даже меньше 100 тыс. рублей.

Сколько может заработать ПВЗ и на чем?

Основной источник дохода владельцев пунктов выдачи — это процент с продажи выданных товаров. Это может быть как в среднем от 1 до 5% процентов до определенной суммы, так и фиксированная сумма за более дорогостоящие заказы.

Дополнительно владельцы ПВЗ в зависимости от маркетплейса, который они представляют, могут зарабатывать на следующих вещах:

Ozon

Участвовать в программах партнерской доставки;

Принимать заказы от других курьерских сервисов, таких как Boxberry, СДЭК и др.

обслуживать клиентов «Ozon Банка».

Wildberries

Премии за высокий рейтинг и быструю раскладку;

Выдавать товары других маркетплейсов.

«Яндекс.Маркет»

Работать с другими логистическими операторами;

Принимать посылки от партнеров для передачи в доставку курьерской службе (дроп-оффы).

Проблемы и риски ПВЗ

Одни из главных рисков в работе ПВЗ — репутационные. Они вызваны тем, что посетители пунктов выдачи, они же покупатели маркетплейсов, не до конца хорошо понимают, где зона ответственности ПВЗ, а где маркетплейса.

Поэтому за бракованный или некачественный товар, пустые коробки из-за недобросовестности сотрудников маркетплейсов или долгие сроки доставки низкие оценки прилетают не самому селлеру или маркетплейсу, а непосредственно ПВЗ. Низкие оценки и, соответственно, низкий рейтинг приводят к штрафам владельцев ПВЗ. И чем ниже рейтинг, чем выше штрафы, даже если вины ПВЗ в этом как таковой и нет.

Следующий тип рисков — юридические. Как и в любом бизнесе, будущему владельцу ПВЗ необходимо очень внимательно прочитать договор с площадкой, чей пункт выдачи он собирается открывать. Очень часто ПВЗ находится в более слабой позиции, чем сам маркетплейс.

Например, Wildberries в одностороннем порядке вправе вносить любые изменения и/или дополнения в договор с ПВЗ, что делает владельцев пунктов зависимыми от маркетплейса бизнесменами, а не самостоятельными предпринимателями.

Как открыть ПВЗ Ozon?

Выбор помещения

Ozon рекомендует выбирать помещения рядом с объектами массового скопления людей: спальные районы, торговые и бизнес-центры, крупные магазины, детские сады и школы и т. д.

По размеру у маркетплейса есть три типа помещений:

от 20 м² в городах;

от 30 м² в Москве внутри ЦКАД;

любое по размеру помещение в поселках и деревнях.

Подготовка помещения к открытию

В помещении городских ПВЗ Ozon необходимо сделать косметический ремонт в фирменных цветах и стилистике бренда. Кроме того, там следует оборудовать примерочную. Требования к заведениям в поселках и деревнях менее строгие. Например, примерочные уже необязательны, но желательны, если у владельца ПВЗ есть такая возможность.

Доходы и расходы

Доходы владельца ПВЗ зависят от того, где находится ПВЗ. Для городских пунктов заработок составляет 5% от оборота пункта выдачи. В селах и деревнях — 2,7% от оборота пункта выдачи. В качестве мер поддержки Ozon в течение шести первых месяцев после открытия ПВЗ выплачивает владельцам до 350 тыс. рублей в месяц при условии достижения минимального оборота.

В список статей расходов входят: аренда, коммунальные услуги, зарплаты сотрудникам ПВЗ, канцелярия, налоги, возможные штрафы от Ozon. Сумма расходов индивидуальна в зависимости от региона, размера помещения, количества сотрудников.

Как рекламировать пункт выдачи?

Продвижение ПВЗ Ozon берет на себя. После его открытия команда Ozon добавляет новый пункт в базу на собственный сайт и приложение, чтобы покупатели могли выбирать его в качестве доставки, а также занимается публикацией информации о ПВЗ на картах популярных приложений — «Яндекс.Картах», Google Maps и 2ГИС.

Маркетплейс также предоставляет в подарок стартовый набор в виде вывески и маркетинговых раздаточных материалов.

Как открыть ПВЗ Wildberries?

Выбор помещения

Площадь помещений ПВЗ Wildberries зависит от размера города, в которых они находятся. Во всех городах-миллионниках и городах Московской области необходимая площадь — не менее 70 м². В остальных населенных пунктах — не менее 50 м².

ПВЗ должен быть расположен только на 1-м этаже.

Подготовка помещения к открытию

В пункте выдаче должны быть отопление и санузел. Само помещение должно быть оборудовано противопожарной системой и охранной сигнализацией и находиться в здании без пропускной системы и с отдельным входом без тамбуров и коридоров.

Ремонт помещения делается в соответствии с фирменным стилем и брендбуком Wildberries. Световая вывеска и режимник с графиком работы — это обязательные условия для открытия ПВЗ. В приоритетных зонах вывеска выдается в подарок.

Доходы и расходы

Рассчитать точную доходность в месяц с учетом всех расходов можно через калькулятор на сайте маркетплейса. Но стандартно владелец ПВЗ получает от 2 до 4% от оборота пункта выдачи в зависимости от региона.

В список статей расходов входят: аренда, коммунальные услуги, зарплаты сотрудникам ПВЗ, канцелярия, возможные штрафы от Wildberries. Сумма расходов индивидуальна в зависимости от региона, размера помещения, количества сотрудников.

Какие бонусы есть у Wildberries для пунктов выдачи?

Wildberries в течение трех месяцев после открытия ПВЗ выплачивает субсидии владельцам ПВЗ, которые открыли свои пункты в фиолетовой (приоритетной) зоне. В первый месяц — 160 тыс., во второй — 120 тыс., в третий — 80 тыс. рублей. У маркетплейса существует система премирования пунктов выдачи за их высокий рейтинг и быструю раскладку товара.

Как рекламировать пункт выдачи?

Владельцы ПВЗ используют различные методы продвижения. В том числе наружную рекламу, раздаточную продукцию в районах около своих ПВЗ. Для печатных материалов на сайте Wildberries уже есть готовые дизайны. Кроме того, ПВЗ используют UGC-контент, а точки с пунктами выдачи заказов отмечены на самых популярных картах: «Яндекс.Картах», Google Maps и 2ГИС.

Как открыть ПВЗ «Яндекс.Маркет»?

Доходность сотрудничества

5% за каждый выданный товар, но не более 250 руб. за единицу. Доход ПВЗ зависит от оборота, периода работы и региона, хотя раньше он был фиксированным. У «Яндекс.Маркета», как и у Wildberries, на сайте есть собственный калькулятор, который поможет рассчитать приблизительную доходность в зависимости от условий.

Популярность бренда

Преимущество «Яндекс.Маркета» перед другими маркетплейсами — это членство в огромной экосистеме технологического гиганта. Это помогает продвижению ПВЗ, потому что после открытия ПВЗ автоматически появляется на «Яндекс.Картах» и в «Маркете», а на последнем еще делается рассылка пользователям в вашем районе.

Дополнительно после открытия «Яндекс» запускает наружную или цифровую рекламную кампанию с таргетингом на пользователей ПВЗ. Кампания длится 30 дней.

Оформление помещения

Как и Ozon, «Яндекс» предоставляет бесплатно некоторые материалы для оформления ПВЗ: вывеску и брендированные маркетинговые материалы. Основные используемые цвета — корпоративные — желтый, белый, серый. Полный список правил оформления «Яндекс» собрал в своем гайде для владельцев ПВЗ. На ремонт помещения дается две полных недели.

Требования к помещению ПВЗ «Яндекс.Маркет»

В желаемых требованиях к ПВЗ: расположение на первой улице и первом этаже; вход со стороны улицы, а не двора; шаговая доступность от метро или остановки транспорта, крупных сетевых магазинов; наличие окон; прямоугольная форма помещения и свободная планировка; отсутствие лестниц и ступеней либо присутствие пандуса.

По размеру необходимо найти помещение от 20 м² в людных и проходимых районах города: остановки, торговые и бизнес-центры, спальные районы и т. д.

Открытие собственного ПВЗ — это бизнес, который только на первый взгляд кажется простым. Чтобы вести его успешно, важно четко следовать всем инструкциям и договоренностям с маркетплейсами, а также непосредственно участвовать в контроле за деятельностью ПВЗ. Если этот формат слишком сложен, то можно открыть точку выдачи посылок. Это пока не так популярно, но зато менее затратно.

Фото на обложке: Shutterstock / nimito