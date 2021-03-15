Работа в стартапе: какие качества приветствуют в инновационных компаниях

Работа в корпорации и стартапе отличается даже в рамках одной должности. Размер компании сказывается на всем: от структуры задач и карьерного роста до коллектива и графика. В чем плюсы работы в небольшом перспективном проекте и кому она подходит, рассказала Ирина Страхова, HR-директор Neuro.net .

Стартап vs корпорация

Условия работы зависят от конкретного проекта (все компании по-разному организовают корпоративную культуру и выстраивают отношения с сотрудниками), но мы можем выделить особенности небольших и крупных компаний. Их стоит держать в голове, когда вы составляете список плюсов и минусов потенциального рабочего места.

Стартап

Лучшее в работе в молодом проекте — возможность быстрого роста, отсутствие жесткой иерархии и бумажной волокиты, креативный коллектив, горящий энтузиазмом, а еще очевидность вклада каждого члена команды.

К минусам зачастую можно отнести то, что регламенты и правила вырабатываются прямо в процессе работы, а сотрудники должны быть готовы к мультизадачности и быстрым изменениям.

Корпорация

Устраиваясь в крупную компанию, вы ассоциируетесь с сильным брендом, можете работать с масштабными проектами и известными клиентами, к тому же корпорация обычно гарантирует стабильность.

Среди минусов — строгая иерархия, ограниченные возможности для креатива и относительно небольшой личный вклад в финальный продукт.

Качества сотрудников, которые нужны стартапам

У крупных компаний и молодых проектов не только разные возможности, но и потребности. Вот список качеств, которые ждут от потенциальных сотрудников в стартапах — это не значит, что все они необходимы, но их обладателю будет проще адаптироваться и получать удовольствие от работы:

Амбициозность. Успешные проекты быстро растут, а значит, и повышения там можно получать часто — для этого нужно, чтобы сотрудник стремился проявлять себя, предлагал идеи и брал ответственность.

Успешные проекты быстро растут, а значит, и повышения там можно получать часто — для этого нужно, чтобы сотрудник стремился проявлять себя, предлагал идеи и брал ответственность. Многозадачность. В стартапе ресурсы часто ограничены, и один человек может выполнять разные задачи (иногда даже в рамках нескольких должностей). Это хороший вариант для недавнего студента или человека, который меняет специальность: так можно быстро разобраться в новых областях, получить новые знания и вообще лучше понять процессы компании (в отличие от корпорации, где соседние отделы часто не знают о работе друг друга, а на онбординг часто уходят многие месяцы).

В стартапе ресурсы часто ограничены, и один человек может выполнять разные задачи (иногда даже в рамках нескольких должностей). Это хороший вариант для недавнего студента или человека, который меняет специальность: так можно быстро разобраться в новых областях, получить новые знания и вообще лучше понять процессы компании (в отличие от корпорации, где соседние отделы часто не знают о работе друг друга, а на онбординг часто уходят многие месяцы). Командный дух. Это не общие слова и не корпоративные ценности — руководство небольших компаний (особенно в IT) нередко ищет близких себе по духу людей. С коллегами не обязательно становиться лучшими друзьями, но в небольшом коллективе сотрудники общаются тесно и рассчитывают на командную работу.

Это не общие слова и не корпоративные ценности — руководство небольших компаний (особенно в IT) нередко ищет близких себе по духу людей. С коллегами не обязательно становиться лучшими друзьями, но в небольшом коллективе сотрудники общаются тесно и рассчитывают на командную работу. Готовность быть, а не казаться. В стартапе ценят работу на результат, а не на отчет. От вас не ждут бесконечных созвонов и презентаций, важнее показать, какой вы профессионал. По этой же причине в стартапах редко работают строго с девяти до шести — легко договориться о гибком графике.

В стартапе ценят работу на результат, а не на отчет. От вас не ждут бесконечных созвонов и презентаций, важнее показать, какой вы профессионал. По этой же причине в стартапах редко работают строго с девяти до шести — легко договориться о гибком графике. Проактивность. В развивающихся проектах руководство открыто для идей сотрудников: структура бизнеса позволяет вносить быстрые изменения на всех стадиях, поэтому тут рассматривают инициативы, ведь каждая из них может оказаться успешной.

Как устроиться на работу в растущую компанию

Прием на работу в стартап может быть менее формальным, чем устройство в корпорацию, но к нему важно основательно подготовиться:

Добавьте в портфолио не размытые формулировке, а кейсы и цифры. Резюме должно показать, что вы профессионал, а не мастер сложных описаний.

Перед собеседованием больше узнайте о компании: ее продукте, истории, миссии и задачах.

Изучите персоналии, которые стоят за брендом: их бэкграунд, предыдущие проекты. В этом могут помочь профили LinkedIn и Facebook, а также профильные издания. Это особенно полезно, если интервью проводит сам основатель.

Подумайте о своей роли в компании: что нового вы можете привнести, чем бы вам хотелось заниматься и каких целей добиться. Будьте проактивным и покажите готовность работать.

Универсальный совет для любой работы: постоянно учитесь новому, будьте в тренде отрасли и профессии. В стартапе этого особенно ждут, потому что процессы здесь меняются быстро.

Изучая информацию о стартапе, важно оценить, надежна ли сама компания: например, внимательно посмотрите, как она представлена в интернете, что пишут о ней сотрудники и клиенты. Изучите описание вакансии, условия труда, начиная с испытательного срока: даже в стартапе, где упразднены многие формальности, условия должны быть четко оговорены. И не стесняйтесь уточнять у HR или другого контактного лица подробности о структуре компании, ее планах и перспективах, текущих проектах и социальных гарантиях.

Из корпорации в стартап — опыт наших сотрудников

Вячеслав Федоров, младший менеджер проектов

Сменил работу в крупнейшем нефтехимическом холдинге и решил развиваться в стартапе

В предыдущей компании у меня были интересные проекты и кейсы, но не хватало движения, живости продукта. Рутина больших компаний затягивает, а мне хотелось что-то активное и быстрое.

При работе в стартапе сложность заключается в скорости процессов. Компания растет быстро и требуется много сил, чтобы оставаться в темпе. Нагрузка в целом схожая: не секрет, что в стартапе нужно работать много и эффективно, но нельзя сказать, что в корпорациях этого меньше требуют.

Стартап — это для людей, которые хотят видеть результат своей работы, творить историю и развиваться вместе с компанией. В крупной компании ты один из многих, которых, вероятно, и не заметят вовсе, а в стартапе — значимая часть команды. Тут ты можешь научиться многому, поработать с амбициозными людьми. И очень круто, если ты обладаешь активной позицией, развиваешься, умеешь отстоять свои идеи.

Антон Матковский, руководитель направления развития ритейл-сегмента

Работал в международной FMCG-корпорации

Уйти из корпорации я решил, потому что не покидало ощущение того, что меня особо ничего не драйвит. Да, были интересные задачи, большие и глобальные проекты, но не было чувства личной ответственности за результат, а инициативы приходилось согласовывать неделями. В стартапе оказалось много динамики, появилось это чувство влияния на результаты. При переходе в стартап для меня было важно, чтобы он находился на ранней стадии развития, то есть была возможность развивать все с нуля.

При этом в стартапе часто приходится брать на себя работы больше, чем можешь переварить, и приоритизировать ее на ходу, откинув то, что сейчас не дает вырасти. Из этого растет и психологическая нагрузка, и нагрузка в рабочих часах.

Идеальный человек для стартапа — тот, кто готов к постоянному шторму и тяжелой работе, к тому что будет много факапов и дикой динамики. В то же время, корпорация скорее подойдет отличникам, тем, кто любит, когда все идеально, без спешки и ненужных телодвижений.

Евгения Новикова, директор по маркетингу

Работала в международном подразделении крупной российской компании по разработке и дистрибуции софта для организаций

Я ушла из корпорации, потому что захотелось новых вызовов: с нуля построить что-то ценное, международное, масштабировать свои знания и применить их сразу в нескольких разных направлениях маркетинга. В стартапе меня привлек продукт и его сфера применения, а также вдохновили рассказы основателей на собеседовании. Мне близка миссия компании — избавить людей от рутинных операций, дать им больше свободы и переключить на более сложные, креативные задачи.

Самое сложное здесь — начинать, строить процессы, набирать команду. Когда оглядываешься назад, понимаешь, что в стартапе за относительно короткие сроки можно успеть сделать колоссальное количество задач. Но, конечно, обязательно необходимо соблюдать work-life balance, иначе можно быстро выгореть.

Конечно, выбирать вакансию лучше не по размеру компании, а по совокупности факторов, которые важны именно вам. Но, по нашему опыту, работа в стартапе подходит тем, кому важно следовать классной цели и даже менять мир.