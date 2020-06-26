«R» значит Remote: как работает новое поколение удаленных сотрудников
Пока мир был в тревоге и сомнениях, появилось новое поколение работников, которое готово к конкуренции на рынке труда. Вице-президент Oracle по развитию бизнеса в странах Центральной, Восточной Европы, России и СНГ Наталия Корхонен рассказывает, что такое поколение R и какая работа ему нужна.
Рождение поколения R
Сейчас работники принадлежат к одному из пяти поколений — от Silent Generation, которое было перед Baby Boomers, до тех, кто родился уже в этом веке (Z). У каждого из них свой стиль поведения и предпочтения. Однако режим изоляции вынудил перейти на удаленную работу. Все поколения столкнулись с похожими профессиональными требованиями и ограничениями. Сотрудникам пришлось освоить новые привычки и правила этики.
Впервые разные поколения начали думать и действовать одинаково.
Опросы руководителей и сотрудников показывают, что во время пандемии люди активно учатся, переучиваются и отказываются от прежних привычек. Многие произвели собственную перезагрузку. Они и сформировали новое поколение работающих удаленно — поколение R (Remote — R).
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Что характеризует поколение R
Поколение R — это те, кто во время изоляции приобрел новые навыки, принял новые парадигмы и пересмотрел взгляды на мир. Они отказались от прежнего образа мыслей в пользу новых задач и нового видения.
Это поколение чувствует себя гораздо увереннее в условиях неопределенности.
Это целеустремленные люди, которые готовы работать больше и продуктивнее, чем прежде. Они умеют находить баланс между работой и личной жизнью.
Наши эксперты выделяют четыре важные черты работников поколения R.
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Они готовы к новым условиям труда. Люди поколения R считают, что рынок рабочей силы изменится и готовятся к этому уже сейчас. Они понимают, что конкуренция за рабочие места усилится, и это отразится на развитии их карьеры и возможностях.
Но вместо того, чтобы просто ждать, работники поколения R предпочитают во время изоляции освоить хотя бы один новый профессиональный навык. Они планируют иметь несколько источников дохода и попробовать себя в новой должности, как только мир вернется в «нормальное» состояние.
- Они считают удаленную работу более эффективной. Поколение R уверено, что гибкий график и современные технологии позволяют работать из дома более продуктивно.
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Они больше всего ценят баланс между работой и личной жизнью. Несмотря на отсутствие границ между домом и работой, в период изоляции работники поколения R научились успешно их совмещать.
Компании ценят упорный труд и готовы идти им навстречу в предоставлении гибкого графика работы. Такая свобода распоряжаться своим временем упрощает поиск баланса между работой и личной жизнью.
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Они неравнодушны к проблемам окружающей среды. В изоляции люди поколения R стали по-новому воспринимать окружающую среду и ее проблемы. Осознав ее значение для человечества, они поняли, что должны больше делать для общества и окружающей среды.
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Что это значит для бизнеса?
Сотрудники возвращаются в мир после пандемии с новыми представлениями, наборами профессиональных навыков, задачами и трудовой этикой. У них будут иные ожидания и приоритеты, и компаниям придется адаптироваться, чтобы соответствовать новым требованиям. Вот четыре практики для HR:
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Обеспечьте карьерную мобильность. После возвращения к «нормальной жизни» многие захотят применить новые навыки и расширить круг своих задач. Руководству следует предоставить такие возможности.
Предложите командам мобильность в выборе проектов, позвольте сотрудникам попробовать себя в новых ролях помимо обычной работы — это даст возможности для роста. Освойте экономику контрактной работы (гигномику), чтобы сотрудникам не приходилось работать на стороне.
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Создайте гибкую рабочую среду. Поддержите удаленных работников, предоставив им необходимые инструменты, чтобы они могли работать продуктивно и эффективно.
Платформы и облачные приложения должны быть хорошо защищены и предоставлять те же функциональные возможности для работы, что и офисные системы. Они должны быть полностью доступны в любое время, в любом месте и на любом устройстве.
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Укрепите корпоративную культуру. После пандемии сотрудники будут ожидать от руководства участия и понимания. Рабочая и личная жизни почти слились воедино, и для эффективной командной работы требуются понимание и гибкость в вопросах личного характера.
Высшему руководству и менеджерам придется изменить стиль управления. Важно пересмотреть и укрепить культуру отношений на рабочем месте, чтобы сотрудники получали поддержку.
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Вдохновите возможностями. В новых условиях для людей становится важна осмысленность их работы. Сотрудники будут ожидать большей корпоративной и социальной ответственности от работодателей.
Компаниям, которые заботятся только о собственном благе, будет труднее привлечь, нанять и удержать квалифицированных сотрудников поколения R. Такие простые вещи, как оздоровительные и волонтерские программы, помогут соответствовать изменившимся ожиданиям.
Сложно предсказать, каким будет рынок труда после кризиса, но тенденции говорят о начале новой эры. Различия между поколениями стираются, и на первый план выходят общие черты поколения R.
Фото обложки: Unsplash.
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