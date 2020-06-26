«R» значит Remote: как работает новое поколение удаленных сотрудников

Пока мир был в тревоге и сомнениях, появилось новое поколение работников, которое готово к конкуренции на рынке труда. Вице-президент Oracle по развитию бизнеса в странах Центральной, Восточной Европы, России и СНГ Наталия Корхонен рассказывает, что такое поколение R и какая работа ему нужна.

Рождение поколения R

Сейчас работники принадлежат к одному из пяти поколений — от Silent Generation, которое было перед Baby Boomers, до тех, кто родился уже в этом веке (Z). У каждого из них свой стиль поведения и предпочтения. Однако режим изоляции вынудил перейти на удаленную работу. Все поколения столкнулись с похожими профессиональными требованиями и ограничениями. Сотрудникам пришлось освоить новые привычки и правила этики.

Впервые разные поколения начали думать и действовать одинаково.

Опросы руководителей и сотрудников показывают, что во время пандемии люди активно учатся, переучиваются и отказываются от прежних привычек. Многие произвели собственную перезагрузку. Они и сформировали новое поколение работающих удаленно — поколение R (Remote — R).





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Что характеризует поколение R

Поколение R — это те, кто во время изоляции приобрел новые навыки, принял новые парадигмы и пересмотрел взгляды на мир. Они отказались от прежнего образа мыслей в пользу новых задач и нового видения.

Это поколение чувствует себя гораздо увереннее в условиях неопределенности.

Это целеустремленные люди, которые готовы работать больше и продуктивнее, чем прежде. Они умеют находить баланс между работой и личной жизнью.

Наши эксперты выделяют четыре важные черты работников поколения R.

Они готовы к новым условиям труда. Люди поколения R считают, что рынок рабочей силы изменится и готовятся к этому уже сейчас. Они понимают, что конкуренция за рабочие места усилится, и это отразится на развитии их карьеры и возможностях.



Но вместо того, чтобы просто ждать, работники поколения R предпочитают во время изоляции освоить хотя бы один новый профессиональный навык. Они планируют иметь несколько источников дохода и попробовать себя в новой должности, как только мир вернется в «нормальное» состояние. Они считают удаленную работу более эффективной. Поколение R уверено, что гибкий график и современные технологии позволяют работать из дома более продуктивно. Они больше всего ценят баланс между работой и личной жизнью. Несмотря на отсутствие границ между домом и работой, в период изоляции работники поколения R научились успешно их совмещать.



Компании ценят упорный труд и готовы идти им навстречу в предоставлении гибкого графика работы. Такая свобода распоряжаться своим временем упрощает поиск баланса между работой и личной жизнью. Они неравнодушны к проблемам окружающей среды. В изоляции люди поколения R стали по-новому воспринимать окружающую среду и ее проблемы. Осознав ее значение для человечества, они поняли, что должны больше делать для общества и окружающей среды.





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Что это значит для бизнеса?

Сотрудники возвращаются в мир после пандемии с новыми представлениями, наборами профессиональных навыков, задачами и трудовой этикой. У них будут иные ожидания и приоритеты, и компаниям придется адаптироваться, чтобы соответствовать новым требованиям. Вот четыре практики для HR:

Обеспечьте карьерную мобильность. После возвращения к «нормальной жизни» многие захотят применить новые навыки и расширить круг своих задач. Руководству следует предоставить такие возможности.



Предложите командам мобильность в выборе проектов, позвольте сотрудникам попробовать себя в новых ролях помимо обычной работы — это даст возможности для роста. Освойте экономику контрактной работы (гигномику), чтобы сотрудникам не приходилось работать на стороне. Создайте гибкую рабочую среду. Поддержите удаленных работников, предоставив им необходимые инструменты, чтобы они могли работать продуктивно и эффективно.



Платформы и облачные приложения должны быть хорошо защищены и предоставлять те же функциональные возможности для работы, что и офисные системы. Они должны быть полностью доступны в любое время, в любом месте и на любом устройстве. Укрепите корпоративную культуру. После пандемии сотрудники будут ожидать от руководства участия и понимания. Рабочая и личная жизни почти слились воедино, и для эффективной командной работы требуются понимание и гибкость в вопросах личного характера.



Высшему руководству и менеджерам придется изменить стиль управления. Важно пересмотреть и укрепить культуру отношений на рабочем месте, чтобы сотрудники получали поддержку. Вдохновите возможностями. В новых условиях для людей становится важна осмысленность их работы. Сотрудники будут ожидать большей корпоративной и социальной ответственности от работодателей.



Компаниям, которые заботятся только о собственном благе, будет труднее привлечь, нанять и удержать квалифицированных сотрудников поколения R. Такие простые вещи, как оздоровительные и волонтерские программы, помогут соответствовать изменившимся ожиданиям.

Сложно предсказать, каким будет рынок труда после кризиса, но тенденции говорят о начале новой эры. Различия между поколениями стираются, и на первый план выходят общие черты поколения R.





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