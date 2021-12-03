Работа с фрилансерами: что нужно знать компаниям

Сейчас компании, предоставляющие различные услуги, зачастую обращаются к прекарному рынку для поиска сотрудников-фрилансеров. Однако у этого подхода есть свои подводные камни. Как правильно выбрать фрилансера и избежать ошибок? Опытом работы со специалистами делится Анна Овсепян, руководитель учебно-методического отдела Учебного центра РДТЕХ.

COVID-19 сильно повлиял на рынок труда. В мае 2020 уровень безработицы был максимально высокий во многих странах. Согласно исследованию HeadHunter, в этот же период количество новых вакансий уменьшилось на 26%. Учитывая кризисную ситуацию, многие задумались о дополнительном доходе. Например, по данным фриланс-биржи KWork, количество регистраций выросло на 230%, по сравнению с 2019 годом.

Прекарная работа, или нестабильная/нерегулярная занятость, привлекательна своей свободой. Человек самостоятельно выбирает клиентов и направление деятельности, подбирает удобный график и выгодные условия труда. Согласно «Исследованию заказчиков услуг фрилансеров 2020 года», наиболее популярны следующие сферы фриланса:

58% — дизайн/графика;

46% — разработка и поддержание веб-сайтов;

38% — программирование;

32% — тексты/копирайтинг;

24% — реклама/маркетинг.

Часть наших преподавателей — фрилансеры, среди которых много экспертов в различных областях ИТ. Работа с ними позволяет проявлять гибкость и адаптивность в предоставлении образовательных услуг.

На прекарном рынке уровень конкуренции высок, поэтому фрилансеры глубже погружены в специфику своей сферы. Например, за последние полтора года численность наших преподавателей-фрилансеров увеличилась примерно на 20%, и как следствие, расширился каталог курсов учебного центра.

Как выбрать фрилансера?

Когда компании нужно выбрать фрилансера, возникает сложность с анализом сотен резюме на биржах. Чтобы упростить задачу, организации стоит определиться с критериями поиска.

Шаг первый — география

Это важный критерий, если вам необходимо очное присутствие специалиста.

Например, до пандемии мы отдавали предпочтение преподавателям, проживающим в Москве или ближнем Подмосковье. Сейчас нет такой необходимости.

При переходе в онлайн географические возможности найма расширились — можно выбирать преподавателя из любой точки мира и сотрудничать с ним. Для проведения таких занятий ученику и учителю требуется лишь ноутбук и свободное время.

Шаг второй — анализ задач, для которых сотрудничаете с фрилансерами

В зависимости от сложности работы следует определять, какого специалиста искать: новичка или профессионала.

Стоит помнить, что от уровня квалификации зависит стоимость оплаты труда. В силу специфики нашей деятельности мы сотрудничаем только с высококвалифицированными специалистами: неважно, фрилансер это или штатный преподаватель — заказчик обучения должен получить услугу надлежащего качества.

Однако стоит отметить, что уровень знаний и компетенций специалиста ИТ-сферы не обязательно пропорционален его возрасту или профессиональному стажу. У нашего учебного центра есть положительный опыт сотрудничества с молодыми специалистами.

Так, например, одна молодая и очень активная сотрудница, отработавшая пару лет разработчиком на проектах, была приглашена в УЦ для чтения нестандартного курса.

Тема этой программы сильно пересекалась с ее текущей проектной деятельностью. Обладая харизмой, отличными коммуникативными навыками и глубокими практическими знаниями в предметной области, наша новая коллега быстро стала одним из ведущих наших преподавателей.

Шаг третий — оценка кандидата

Она может осуществляться с помощью тестового задания, изучения портфолио, анализа работы специалиста с ТЗ. Метод зависит от поставленных перед фрилансером задач.

Например, мы в первую очередь изучаем резюме, оценивая опыт и навыки преподавателя, а также доступные отзывы о специалисте в открытых источниках. После прохождения любого курса всегда обязательно берем обратную связь от наших слушателей, чтобы контролировать качество обучения.

Плюсы и минусы работы с фрилансерами

Плюсы:

Экономия. Работа фрилансеров сдельная и оплачивается по мере её выполнения. У работодателя нет обязательств оплачивать отпускные и больничные внештатных сотрудников.

Работа фрилансеров сдельная и оплачивается по мере её выполнения. У работодателя нет обязательств оплачивать отпускные и больничные внештатных сотрудников. Разнообразие компетенций специалистов. Сотрудничая с несколькими фрилансерами, можно закрыть многие бизнес-задачи.

Например, нанять специалиста под разовый узкопрофильный запрос. Более того, фрилансерам проще сосредоточиться на работе, так как нет срочных задач или отвлекающих коллег.

Минусы:

Риски, связанные с наймом любого специалиста. Он может оказаться ненадежным сотрудником или вовсе уйти в первый рабочий день.

Он может оказаться ненадежным сотрудником или вовсе уйти в первый рабочий день. У фрилансеров свой график работы, и они не всегда могут адаптировать его под срочный бизнес-запрос. Мы решили это следующим образом: сотрудничаем с несколькими специалистами по каждому направлению.

Рекомендации

Опираясь на опыт работы с фрилансерами, хочу дать три совета:

1. Проводите тестовые рабочие дни с новыми специалистами.

2. Оформляйте договоры до начала рабочих процессов, даже если вы нанимаете фрилансера на разовую задачу.

Например, у нас есть пробные занятия с преподавателями, что помогает оценить уровень их компетенций. Намного проще и выгоднее оплатить один день фрилансера, чем в будущем потерять клиентов из-за низкого уровня обучения.

Конечно, стоит доверять людям, но лучше защитить себя от непредвиденных последствий. Очень важно заранее обсудить со специалистом, какую форму договора ему и вам удобнее заключить. Мы в учебном центре всегда оформляем юридические отношения с нашими фрилансерами. При этом заключаем как договоры с ИП или самозанятыми, так и ГПД с физлицами.

В моей практике был случай. Мы вели переговоры с потенциальным преподавателем-фрилансером: согласовали четырехдневный курс, с которого планировалось начать наше сотрудничество, предоставили все необходимые материалы для подготовки и направили ему на согласование форму договора ГПХ.

В документе был стандартный раздел о взаимных обязательствах сторон и финансовой ответственности в случае их нарушения. Именно этот пункт и не понравился кандидату. Оказывается, он планировал отказаться от чтения курса после первого дня обучения, если ему покажется, что он не справляется.

3. Дополнительно обучайте фрилансеров.



Безусловно, постоянное повышение квалификации важно не только для штатных сотрудников. Например, если наш эксперт хочет улучшить свои знания по одному из преподаваемых курсов, то мы помогаем в организации профессионального обучения.

Фото на обложке: Shutterstock / Dragon Images