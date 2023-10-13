Работа удаленно = работа 24/7?

В колонке Инна Захарова, операционный директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me, рассказала о популярных заблуждениях, связанных с удаленкой, и предложила чек-лист готовности к удаленному найму.

Тем не менее, вокруг удаленной работы все еще существует много мифов. Подходит такой формат не всем, а среди работодателей, предлагающих сотрудничество вне офиса, до сих пор попадаются недобросовестные.

Последние три года «удаленка» из эксперимента, который раньше проводили лишь единицы компаний, превратилась в привычный формат работы для многих стартапов и корпораций. Теперь удаленно работают не только фрилансеры — практически для любой профессии доступны вакансии с возможностью частичной или полной работы вне офиса.

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С ноутбуком у берега океана на пару часов в неделю

… и другие популярные заблуждения по поводу организации работы вне офиса. Для начала давайте поговорим про них!

Миф №1: С переходом на удаленку станет больше свободного времени

Несмотря на то, что вы не тратите время на дорогу до офиса, компания не прекращает работать в полную силу. Поэтому ваш график, как и объем задач, останутся прежними. Вы по-прежнему будете работать 8 часов в день, а иногда все еще могут потребоваться переработки. Главное, чтобы они не становились систематическими.

К тому же работодатель будет рассчитывать, что вы всегда на связи, как если бы вы сидели за соседним рабочим столом, поэтому отлучиться из сети на несколько часов по личным делам не получится. Учитывайте это при выборе формата работы: планировать свободное время вы будете так же, как если бы ходили в офис.

Миф №2: На «удаленке» задач меньше, чем в офисе

Сроки горят, нет времени поесть и сходить в душ, телефон разрывается: так на самом деле выглядит день удаленщика. Никто не снимет с вас часть обязанностей, а работы может стать по ощущениям даже больше — ведь у начальства теперь есть необходимость жестко фиксировать сроки и ожидания.

Будьте готовы, что вам придется планировать рабочее время и распределять задачи по часам и минутам, чтобы все успевать. Оценивайте сроки реально, не рассчитывайте на «бесконечный» домашний рабочий день — и создавайте правильные ожидания от своей работы, чтобы соблюдать дедлайны.

Миф №3: Теперь вы будете работать в пижаме из постели

Несмотря на отсутствие дресс-кода, удаленная работа почти всегда подразумевает видеоконференции с коллегами, и на них принято включать камеру — а значит, и выглядеть опрятно. Поэтому приводить себя в порядок по утрам все равно придется. К тому же утренние ритуалы и аккуратная домашняя одежда помогут держать себя в тонусе.

Еще одно необходимое условие продуктивной работы из дома — правильно оборудованное рабочее место. Вам понадобятся удобный стул, комфортный и просторный рабочий стол, вся необходимая техника и канцелярские принадлежности под рукой. Ну и, конечно, стабильный быстрый интернет.

Теперь вы знаете, как на самом деле устроена удаленная работа — понятно, что в ней много ограничений и правил, и вполне нормально, если вам это не подходит.

Конечно, есть профессии, требующие постоянного присутствия на рабочем месте — врачи, учителя в школах с очным форматом образования, работники спецслужб. Но и среди «свободных» профессий работа вне офиса подходит далеко не всем.

Как понять, что удаленка подходит именно вам?

Чтобы привыкнуть эффективно работать из дома и наслаждаться всеми плюсами удаленки, нужно быть морально готовым перестроить свое восприятие работы. Удаленка подходит вам, если:

У вас все в порядке с тайм-менеджментом и самодисциплиной. Теперь рядом с вами не будет начальника, который всегда сможет напомнить о дедлайне, а чаты будут разрываться от сообщений коллег. Ориентироваться в этом и не пропустить важное помогут напоминания в телефоне, ведение личного и рабочего календарей и таск-трекеры.

Вы умеете разграничивать личное и рабочее пространство. Если вы живете не один, вам необходимо выделить тихое, свободное от домочадцев рабочее пространство и договориться с близкими, что в рабочее время на вас вряд ли можно рассчитывать — как если вы были бы в офисе.

Вы комфортно переносите отсутствие личного общения с коллегами и умеете грамотно обсуждать задачи в письменном виде. Для некоторых «удаленщиков» это настоящая проблема — теперь не получится лично выяснить с коллегами все нюансы. Вам нужно научиться формулировать рабочие задачи и их решения, оперативно находить нужные контакты, списываться, созваниваться с множеством людей. Поможет фиксирование договоренностей в общих чатах и почте — так никто из участников процесса ничего не потеряет.

Если вы поняли, что вам это по силам, поздравляем — можете смело вливаться в ряды удаленщиков. Осталось найти подходящую работу.

Как найти идеальную удаленную работу?

Интернет пестрит вакансиями с удаленной работой, и это неудивительно: для многих компаний внеофисные сотрудники гораздо удобнее и выгоднее, чем аренда помещения, организация рабочих мест и необходимость релоцировать в город с головным офисом сотрудников из регионов. Как правильно подойти к выбору вакансии и обеспечить себя надежной долгосрочной работой?

Узнайте все о компании, вакансия которой вас заинтересовала

Прочитайте отзывы соискателей и сотрудников на порталах с вакансиями, спросите мнение знакомых. Узнайте, когда была образована компания, как и почему она пришла к формату удаленного найма и какие планы у руководства на удаленный формат: будет обидно, если через полгода от вас потребуют выйти в офис вопреки ожиданиям.

Будьте осторожны, чтобы не нарваться на мошенников, под видом поиска сотрудников собирающих персональные данные и затем продающих ваши контакты третьим лицам. Да, такое тоже до сих пор случается. Стоит быть начеку и по максимуму узнать о работодателе, которому высылаете резюме.

Оцените, насколько ответственно компания подходит к организации удаленной работы

Узнайте, предоставляет ли компания доступ к программному обеспечению, готова ли выделить технику для работы из дома, как нормирован рабочий день сотрудников и учитываются ли переработки.

Выбирайте только тех работодателей, которые готовы обеспечить вам те же условия, которые вы бы требовали от работы в офисе: отпуск, больничный, корпоративное обучение, корректная обратная связь и постоянная коммуникация с коллегами.

Например, вся наша команда работает удаленно, сотрудники живут в разных часовых поясах. Соответственно основная задача руководства — выстроить процессы внутри компании так, чтобы команда могла нормально коммуницировать и давать стабильный результат. Мы ввели практику обязательных часов для связи: так сотрудники могут оперативно решать рабочие вопросы, не перерабатывая, а возможные конфликты из-за несвоевременных ответов минимизируются.

Убедитесь, что компания готова заключить с вами официальное сотрудничество

Даже если вы планируете работать не «по трудовой», между вами и работодателем все равно должен быть заключенный договор. Это может быть договор ГПХ или самозанятости, но обязательства обеих сторон — так же, как и порядок и сумма оплаты — должны быть зафиксированы.

Убедитесь, что вам будут платить через известные и надежные сервисы

Надежные работодатели всегда используют прозрачные и понятные системы расчета с сотрудником — это может быть оплата на карту, перевод через электронный кошелек или через платежный сервис, о котором вы сможете найти достоверные отзывы.

Если вдруг компания не может перечислять деньги на ваш банковский счет, обязательно поинтересуйтесь, с чем это связано, и не соглашайтесь на оплату труда через посреднические сервисы и другие «странные» схемы.

Кажется, все в порядке. А как построить собеседование?

Красных флагов не обнаружено, и вы готовы познакомиться с работодателем, предлагающим удаленную работу, поближе. Как подготовиться к собеседованию?

Мы советуем вам составить заранее список вопросов, ответы на которые вы ожидаете получить от HR. Включите в том числе темы, которые мы обсуждали выше.

Помимо вопросов личного характера обязательно стоит выяснить:

Чем занимается компания и сколько лет она на рынке?

Какие перспективы развития и ближайшие планы руководства на рост бизнеса?

Как проходит оплата труда сотрудников и как устроено налогообложение штатной зарплаты?

Договор какого типа с вами планируют заключить, как и при каких условиях он может быть пересмотрен?

Какие системы поощрений и, наоборот, санкций могут быть применены к сотрудникам?

Как компания пришла к удаленному формату работы сотрудников и планирует ли она менять его?

Как будет оцениваться ваш труд, какие задачи стоят перед вами и есть ли четкая система оценки ваших KPI?

А как должен выглядеть оффер для удаленного сотрудника?

В целом, он никак не должен отличаться от оффера для офисных сотрудников. Обратите внимание, что в оффере обязательно должны быть прописаны эти пункты:

Размер оплаты труда и его корректировка при налогообложении;

Четкая формулировка вашей должности;

Отдел или департамент, с которым вам предстоит сотрудничать;

Сроки найма.

Помните, что оффер еще не гарантирует трудоустройства, но его правильное оформление говорит о серьезности намерений работодателя.

Если вы берете фриланс и полноценный оффер не предусмотрен спецификой работы, прежде чем подписывать договор, попросите представителя компании, который предлагает вам работу, зафиксировать условия и договоренности в отдельном письме. Не приступайте к работе до момента подписания договора о сотрудничестве.

Удаленная работа накладывает много обязательств как на сотрудника, так и на работодателя — несмотря на то, что формат уже давно практикуется на рынке труда, он все равно остается новым и непривычным для многих специалистов и компаний с устоявшейся корпоративной культурой офисной работы.

Тем не менее, при правильной организации, внимании к деталям и высоком уровне вашей самодисциплины «удаленка» помогает быть свободнее и мобильнее, организовать собственный идеальный офис и не зависеть от весомой части бюрократии и офисных правил.

Подходит ли вам этот формат — решать только вам. Но если подходит — скорее всего, он станет для вас новым стилем жизни и поможет раскрыться как профессионалу. Желаем удачи!

Фото на обложке: GaudiLab/Shutterstock