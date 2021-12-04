Сделай дело: лучшие привычки продуктивных российских предпринимателей

Основатель ManyChat Микаэл Ян поделился своими секретами продуктивности и узнал у других российских предпринимателей, как не терять темп в непростые времена.

А тут еще и осень с плохой погодой — вместе с тревогой из-за COVID-19 они могут плохо отразиться на результативности сотрудников.

Как показывают опросы , почти половина людей по всему миру так или иначе столкнулась со снижением производительности из-за пандемии.

Для меня ключ к эффективной работе — вдохновение от своего дела. Вдохновение создает энергию для действия.

Когда энергии много, то оптимальность не так важна, потому что «бюджет» выше, чем то, что ты тратишь.

Я выделяю именно это, потому что люди часто начинают оптимизировать середину «воронки», пытаясь найти еще один совет, привычку или практику как быть более продуктивным, но не обращают внимание на изначальный источник энергии — картинку будущего.

Если оптимизировать свою деятельность, когда источник энергии слабый, эффект получится ограниченный.

Представьте, что вы построили гидроэлектростанцию на слабом ручейке и теперь пытаетесь выжать из нее максимум.

При этом вы переживаете и не спите ночами, но в итоге мощность повышается мало.

Если бы вы нашли широкий мощный поток и построили станцию там, то достигли бы результатов в десять раз лучше даже.

Источник энергии для меня — визуализация будущего.

Задайте себе вопрос — вдохновляют ли вас нынешние перспективы?

Если вы в них не верите или перспективы видны плохо, нужно найти реалистичный путь или другую цель.

Это важно: если человек не верит в будущее, оно его только демотивирует.

Когда вы знаете, куда идете и зачем, и верите в успех дела, у вас рождается мощный поток энергии.

Тогда стоит задуматься о том, как оптимальнее его использовать.

Станислав Колосков

Директор по маркетингу TanukiFamily

Работать эффективно мне помогают привычки, выработанные вместе с личным опытом.

Они помогают сохранять строгую дисциплину и быть уверенным в своей результативности.

Во-первых, я прописываю график на две недели вперед и вношу все дела в календарь — не только рабочие, но и личные.

Это позволяет грамотно распределить силы между всеми обязанностями и выделить время для отдыха.

Во-вторых, все важные задачи я ставлю на утро.



Обычно по утрам все заняты, так что это прекрасная возможность погрузиться с головой в дела, которые требуют максимальной концентрации.

Последнее, но не менее важное: я стараюсь регулярно отвечать на сообщения и не оставлять непрочитанными более 5-7 писем.

Это упрощает жизнь всем: и вам, и собеседнику, ведь нить разговора не теряется.

Выработать собственные привычки довольно легко: проанализируйте свои слабые стороны и упущения, подумайте, как можно оптимизировать рабочие процессы.

Следите за соблюдением этих правил, пока не станете выполнять их на автомате





Иван Пипченко

Мою рабочую продуктивность повышает серфинг.

Это отражение жизни и бизнеса: в нем пересекаются внешние условия, на которые нельзя повлиять, и твой уровень подготовки, которым ты управляешь.

Так и с бизнесом — невозможно контролировать конкурентов, кризисы, превратности судьбы. Но можно прокачивать себя и быть готовым к любым вызовам.



Еще серфинг помогает больше ценить момент и новые ощущения.

Ради 15 секунд чистого кайфа ты долго плывешь против течения, а потом все равно оказываешься на берегу.

Выходить в океан бывает тяжело — волны, усталость от гребли.

Но затем наступает момент, когда ты радуешься от того, через что удалось пройти. Так же и с работой.



В этом для меня секрет продуктивности — получать наслаждение от процесса.

Жизнь — марафон, в котором нет времени на постоянную рефлексию. И в работе, и в других сферах важно научиться получать удовольствие.

Еще один секрет — сфокусироваться на трех главных задачах.

Это позволяет избежать ситуаций, когда ты весь день проработал, но стратегически не продвинулся.

Важно понимать, что нужно именно тебе и что продвигает тебя вперед. Нужно учиться мотивировать себя и не отвлекаться на внешние триггеры.

Никто не отменял и простые вещи, которые повышают продуктивность: выпивать с утра поллитра воды, заниматься спортом и медитацией.

Еще помогает интервальное голодание — как правило, мне работается лучше натощак, чем на полный желудок.

Павел Мосейкин

Сооснователь и CEO XYZ School

«Важная вещь для сохранения продуктивности — жить по режиму: спать 8 часов, выделять время для хобби и так далее.

Правда, пока я только стараюсь выработать в себе эти привычки.

Я мало встречаю людей, которые сильно погружены в бизнес и сохраняют эту гармонию, особенно это актуально для молодых предпринимателей.

Приходится делать выбор: или активное масштабирование бизнеса, или режим.

Для себя я пока выбираю развитие своей компании. Каждый день я сконцентрирован на том, чтобы она росла, даже в выходные дни.

Но есть одна привычка, которая структурирует мою жизнь — каждый месяц хожу в баню. Это оздоравливает организм, помогает расслабиться и отпустить негатив.

Также переключиться и расслабиться мне помогает спорт — я люблю серфинг, катание на горных лыжах и сноуборде.

Для меня это своего рода медитация: спорт помогает отключиться от мыслей и сконцентрироваться на моменте. Например, когда я еду на лыжах, я думаю только о том, чтобы удержаться.

Такие моменты дают заряд энергии и адреналина, которого хватает надолго.

Данила Бровко

CMO Edvibe

Для меня главный способ работать продуктивно — четкое ведение дневного календаря.

Например, выделяю два часа на отчет и фокусируюсь это время только на нем. Не отвлекаюсь на звонки и переговоры, пока не закрою эту задачу.

Все наши сотрудники — и я в том числе — четко прописываем задачи в таск-менеджерах. Это повышает прозрачность и продуктивность рабочих процессов.

В противном случае задача может просто пропасть: например, если попросить человека о чем-то в личных сообщениях.

Также это позволяет оперативно подхватить процесс и разобраться в задаче, если коллега заболел или уехал в командировку.

Другая привычка — систематические занятия спортом.

Дополнительный выброс дофамина очень важен в период самоизоляции, когда ты ограничен четырьмя стенами.

К тому же, спорт — отличный способ перезагрузиться и оставаться в тонусе даже осенью или зимой.

За пандемию мы поняли, что постоянные онлайн-митинги и синкапы по мелким и большим задачам не всегда бывают эффективными для команды, поэтому заменили их стендапами на 15 минут, которые проводим в начале и в конце дня.

С утра ставим цели и планируем задачи, а вечером отчитываемся по ним. Это помогает сохранять фокус и продуктивность.

На самом деле такая привычка появилась сама собой — она следует из здоровой корпоративной культуры, которую мы стараемся развивать.

Фото на обложке: Underworld/Shutterstock