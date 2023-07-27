7 ошибок, которые допускают предприниматели при поиске инвестиций

Наталия Джиоева, генеральный директор инвестиционной платформы Bizmall, разобрала некоторые из них и подсказала, что делать.

Если ответ на первый зависит сугубо от ваших желаний, амбиций, внутренних характеристик компании и команды, то со вторым все не так сложно, как может показаться. Однако все так же есть ошибки, которые предприниматели регулярно совершают на пути к цели привлечь капитал.

Чтобы успеть закрыть все окна, которые вам предлагает текущая конъюнктура рынка, достаточно продумать два вопроса: какой проект вы будете реализовывать и где найти на это средства?

1. Ищут инвестора в каждом

Для успеха инвестиций между инвестором и предпринимателем должен случиться match.

Не пытайтесь заинтересовать в своем проекте или компании каждого богатого дядюшку, ведь вам с ним коммуницировать и сотрудничать не один год.

Ищите инвесторов, которые заинтересованы в вашей отрасли, имели опыт инвестиций в вашей сфере, которые понимают рынок, в идеале имели дело с компаниями вашей стадии развития.

2. Говорят только о своем проекте

Большинство инвесторов предпочитают получать информацию, беседуя с предпринимателем в режиме вопрос-ответ. Для успеха переговоров вам нужно разбираться не только в своем проекте, но и в рынке, с которым планируете работать.

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Покажите свои компетенции:

изучите текущую динамику рынка,

его перспективы,

точки роста,

позиционирование успешных продуктов, услуг.

Ваш проект не будет интересен инвестору, если он не будет вам доверять как профессионалу.

3. Предоставляют непонятный и неполный оффер

Любая идея обречена на провал, если не уметь ее преподнести.

Ни один инвестор не хочет тратить время на изучение большой нудной презентации.

Чтобы вызвать интерес, заранее подготовьте маркетинг-кит и уделите особое внимание презентации: подготовьте не более 10 содержательных слайдов, которые раскрывают вашу компанию, состояние рынка и актуальность инвестиционной задачи.

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Этого будет достаточно, чтобы у инвестора было понимание инвестиционного потенциала проекта, на основании которого чаще всего и принимается решение в отношении инвестиций.

Пример структуры презентации (invest deck)

Разместите на титульном слайде название вашей компании и цель привлечения средств.

Сформулируйте цель не более чем в одном предложении, которое отразит суть, уникальность и необходимость реализации проекта.

Опишите проблему, которую вы решаете, ее актуальность, сколько затрачивается ресурсов в текущий момент на ее решение. Опишите свой продукт или услугу. В чем уникальность или инновационность вашего проекта? На какой стадии развития находитесь? Как защищаете интеллектуальную собственность? Опишите рынок. Приведите показатели: общий объем рынка потребителей, доступный объем (приобретатели вашего продукта или услуги), реально достижимый объем рынка (целевой рынок на ближайшие два-три года). Конкурентные преимущества. В чем ваше отличие? Уникальность? Бизнес-модель: юнит-экономика, схема продаж, факторы, влияющие на стоимость. Маркетинг. Какие каналы привлечения трафика вы планируете использовать, какова их эффективность, стоимость? Опишите команду, которая работает над проектом. Финансовый план. Приведите текущие показатели работы и прогноз на три-пять лет. Расскажите об истории компании: патенты, привлеченные инвестиции, участие в программах акселерации. И о планах развития: новые рынки, международная экспансия. Инвестиции. Сколько требуется инвестиций? На что они пойдут? Какие результаты будут достигнуты и как в дальнейшем выйти инвестору? Предложение для инвестора.

Завершающий слайд с контактами. Не ограничивайтесь номером телефона и адресом электронной почты, в текущее время наиболее популярен Telegram — обязательно укажите свое имя пользователя и не забудьте в настройках мессенджера снять ограничение на появление в поиске.

Разместите визитку в форме QR, так инвесторам будет проще сохранить ваш контакт и он точно будет корректно зафиксирован.

Привлеките дизайнера для подготовки маркетинг-кит, инвесторы тоже «встречают по одежке». Важно понимать, что в большинстве инвесторы не обращают внимания на проекты в плохой «упаковке».

Помимо того, что дизайнерские презентации в современной стилистике и с мягкими шрифтами приятны для просмотра, визуальная составляющая направляет по тексту, расставляет акценты и в прямом смысле «продает» ваше предложение.

4. Не имеют стратегии поиска инвестиций

После того как вы изучили рынок, определили вектор развития проекта, разработали бизнес-план, продумали инвестиционную модель и нарисовали информативный оффер, наступает главное — поиск инвестора.

Многие предприниматели идут за инвестициями в фонды, корпорации, банки. Но если первые в обмен на капитал попросят долю и не самые привлекательные условия сотрудничества, то последние и вовсе в 90% случаев отказывают.

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Чтобы избежать ненужных расстройств, определите для себя, на каких условиях вы готовы привлекать инвестиции и в течение какого времени вам надо их получить для запланированного старта проекта.

Возможно, стоит рассмотреть другие способы привлечения капитала:

размещение внебиржевых акций и облигаций,

а при условии небольшой суммы инвестиций — заем.

5. Отказываются от прямых коммуникаций

Инвесторов можно искать самостоятельно, но лучше делать это не на просторах интернета, а участвуя в профильных конференциях, тематических форумах, круглых столах.

Прямая коммуникация сулит гораздо больше возможностей для диалога, нежели письмо на почту или сообщение в Telegram. Более того, живое общение с представителями комьюнити только положительно скажется на ваших навыках ведения переговоров.

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Если же вы решили заняться рассылкой, помните следующее:

В первом сообщении ваша идея должна быть сформулирована очень четко, а изложена кратко. Полный оффер прикрепите к письму (если отправляете email) или отправьте следующим сообщением (если Telegram). Текст самого сообщения постарайтесь уложить в пять-семь предложений (идея проекта, сумма инвестиций), иначе есть риск, что оно не будет дочитано и уйдет в архив.

6. Не проявляют должной дотошности

Проверьте все данные перед презентацией инвесторам. Вы должны уметь ответить на любой вопрос по проекту и знать, как посчитана каждая цифра.

Это придаст вашей речи уверенность, снимет часть стресса и покажет ваши компетенции и заинтересованность в реализации проекта.

7. Невнимательны к деталям сделки

После успешного поиска инвестора и согласования с ним модели сотрудничества, важный шаг — оформление сделки.

Надо ли говорить, что все документы обязательны к прочтению перед подписанием?

Убедитесь в достоверности изложенных условий партнерства в документах, при необходимости – привлеките стороннего юриста, который специализируется на вашем типе сделок и «вычистит» все спорные положения.

Оформить сделку можно по классической схеме с заверением у нотариуса или провести онлайн через инвестиционную платформу.

Разбор ошибок, которые описаны выше, поможет вам в поиске капитала, но помните самое важное: в поисках инвестиций не потеряйте идею, ради которой все было задумано.

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