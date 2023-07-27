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Колонки

7 ошибок, которые допускают предприниматели при поиске инвестиций

Колонки
Наталия Джиоева
Наталия Джиоева

Генеральный директор инвестиционной платформы Bizmall

Анастасия Удальцова

Чтобы успеть закрыть все окна, которые вам предлагает текущая конъюнктура рынка, достаточно продумать два вопроса: какой проект вы будете реализовывать и где найти на это средства? 

Если ответ на первый зависит сугубо от ваших желаний, амбиций, внутренних характеристик компании и команды, то со вторым все не так сложно, как может показаться. Однако все так же есть ошибки, которые предприниматели регулярно совершают на пути к цели привлечь капитал. 

Наталия Джиоева, генеральный директор инвестиционной платформы Bizmall, разобрала некоторые из них и подсказала, что делать.

7 ошибок, которые допускают предприниматели при поиске инвестиций

1. Ищут инвестора в каждом

Для успеха инвестиций между инвестором и предпринимателем должен случиться match.

Не пытайтесь заинтересовать в своем проекте или компании каждого богатого дядюшку, ведь вам с ним коммуницировать и сотрудничать не один год.

Ищите инвесторов, которые заинтересованы в вашей отрасли, имели опыт инвестиций в вашей сфере, которые понимают рынок, в идеале имели дело с компаниями вашей стадии развития.

 

2. Говорят только о своем проекте

Большинство инвесторов предпочитают получать информацию, беседуя с предпринимателем в режиме вопрос-ответ. Для успеха переговоров вам нужно разбираться не только в своем проекте, но и в рынке, с которым планируете работать.

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Покажите свои компетенции:

  • изучите текущую динамику рынка,
  • его перспективы,
  • точки роста,
  • позиционирование успешных продуктов, услуг.

Ваш проект не будет интересен инвестору, если он не будет вам доверять как профессионалу.

 

3. Предоставляют непонятный и неполный оффер

Любая идея обречена на провал, если не уметь ее преподнести.

Ни один инвестор не хочет тратить время на изучение большой нудной презентации.

Чтобы вызвать интерес, заранее подготовьте маркетинг-кит и уделите особое внимание презентации: подготовьте не более 10 содержательных слайдов, которые раскрывают вашу компанию, состояние рынка и актуальность инвестиционной задачи.

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Этого будет достаточно, чтобы у инвестора было понимание инвестиционного потенциала проекта, на основании которого чаще всего и принимается решение в отношении инвестиций.

 

Пример структуры презентации (invest deck)

Разместите на титульном слайде название вашей компании и цель привлечения средств.

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Сформулируйте цель не более чем в одном предложении, которое отразит суть, уникальность и необходимость реализации проекта. 

  1. Опишите проблему, которую вы решаете, ее актуальность, сколько затрачивается ресурсов в текущий момент на ее решение.
  2. Опишите свой продукт или услугу. В чем уникальность или инновационность вашего проекта? На какой стадии развития находитесь? Как защищаете интеллектуальную собственность?
  3. Опишите рынок. Приведите показатели: общий объем рынка потребителей, доступный объем (приобретатели вашего продукта или услуги), реально достижимый объем рынка (целевой рынок на ближайшие два-три года).
  4. Конкурентные преимущества. В чем ваше отличие? Уникальность?
  5. Бизнес-модель: юнит-экономика, схема продаж, факторы, влияющие на стоимость.
  6. Маркетинг. Какие каналы привлечения трафика вы планируете использовать, какова их эффективность, стоимость?
  7. Опишите команду, которая работает над проектом.
  8. Финансовый план. Приведите текущие показатели работы и прогноз на три-пять лет.
  9. Расскажите об истории компании: патенты, привлеченные инвестиции, участие в программах акселерации. И о планах развития: новые рынки, международная экспансия.
  10. Инвестиции. Сколько требуется инвестиций? На что они пойдут? Какие результаты будут достигнуты и как в дальнейшем выйти инвестору? Предложение для инвестора.

Завершающий слайд с контактами. Не ограничивайтесь номером телефона и адресом электронной почты, в текущее время наиболее популярен Telegram — обязательно укажите свое имя пользователя и не забудьте в настройках мессенджера снять ограничение на появление в поиске.

Разместите визитку в форме QR, так инвесторам будет проще сохранить ваш контакт и он точно будет корректно зафиксирован.

Привлеките дизайнера для подготовки маркетинг-кит, инвесторы тоже «встречают по одежке». Важно понимать, что в большинстве инвесторы не обращают внимания на проекты в плохой «упаковке».

Помимо того, что дизайнерские презентации в современной стилистике и с мягкими шрифтами приятны для просмотра, визуальная составляющая направляет по тексту, расставляет акценты и в прямом смысле «продает» ваше предложение.

 

4. Не имеют стратегии поиска инвестиций

После того как вы изучили рынок, определили вектор развития проекта, разработали бизнес-план, продумали инвестиционную модель и нарисовали информативный оффер, наступает главное — поиск инвестора.

Многие предприниматели идут за инвестициями в фонды, корпорации, банки. Но если первые в обмен на капитал попросят долю и не самые привлекательные условия сотрудничества, то последние и вовсе в 90% случаев отказывают.

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Чтобы избежать ненужных расстройств, определите для себя, на каких условиях вы готовы привлекать инвестиции и в течение какого времени вам надо их получить для запланированного старта проекта.

Возможно, стоит рассмотреть другие способы привлечения капитала:

  • размещение внебиржевых акций и облигаций,
  • а при условии небольшой суммы инвестиций — заем. 

 

5. Отказываются от прямых коммуникаций

Инвесторов можно искать самостоятельно, но лучше делать это не на просторах интернета, а участвуя в профильных конференциях, тематических форумах, круглых столах.

Прямая коммуникация сулит гораздо больше возможностей для диалога, нежели письмо на почту или сообщение в Telegram. Более того, живое общение с представителями комьюнити только положительно скажется на ваших навыках ведения переговоров. 

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Если же вы решили заняться рассылкой, помните следующее:

  1. В первом сообщении ваша идея должна быть сформулирована очень четко, а изложена кратко.
  2. Полный оффер прикрепите к письму (если отправляете email) или отправьте следующим сообщением (если Telegram).
  3. Текст самого сообщения постарайтесь уложить в пять-семь предложений (идея проекта, сумма инвестиций), иначе есть риск, что оно не будет дочитано и уйдет в архив.

 

6. Не проявляют должной дотошности

Проверьте все данные перед презентацией инвесторам. Вы должны уметь ответить на любой вопрос по проекту и знать, как посчитана каждая цифра.

Это придаст вашей речи уверенность, снимет часть стресса и покажет ваши компетенции и заинтересованность в реализации проекта. 

 

7. Невнимательны к деталям сделки

После успешного поиска инвестора и согласования с ним модели сотрудничества, важный шаг — оформление сделки.

Надо ли говорить, что все документы обязательны к прочтению перед подписанием?

Убедитесь в достоверности изложенных условий партнерства в документах, при необходимости – привлеките стороннего юриста, который специализируется на вашем типе сделок и «вычистит» все спорные положения. 

Оформить сделку можно по классической схеме с заверением у нотариуса или провести онлайн через инвестиционную платформу.

 

Разбор ошибок, которые описаны выше, поможет вам в поиске капитала, но помните самое важное: в поисках инвестиций не потеряйте идею, ради которой все было задумано.

 

Фото на обложке: Unsplash

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