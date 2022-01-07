Развитие стартапа: какие этапы необходимо пройти проекту

Зачастую молодые предприниматели считают, что запустить стартап — уже половина успеха, но это совсем не так. Впереди их ждут, помимо трудностей, логичные этапы развития. Какие — рассказал сооснователь CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

В современном мире миллионы идей и только единицы из них будут реализованы. Создавать стартап сложно, трудно и рискованно. Простых путей нет, а время, потраченное на проект, не всегда окупится кэшаутом.

Этапы развития стартапа

Идея и прототип

Первая стадия развития проекта на уровне идеи или гипотезы. Не исключено, что она может основываться исключительно на догадках и вашем чутье.

Существует два прямо противоположных мнения: кто-то убежден, чаще всего молодые предприниматели, что хорошо проработанная идея — залог успеха. Другие же считают, что качественная реализация должна быть главным приоритетом. Это в большей степени относится к опытным инвесторам.

Приведу в качестве примера рынок электрокаров, который существует уже больше 200 лет. 1898 год принято считать отправной точкой в истории электромобилей, когда появился Jeantaud Duc, автомобиль, который развивал скорость свыше 60 км/ч.

Тогда почему же все лавры достались Илону Маску, если современные электромобили выпускали Peugeot, Mitsubishi и др. еще в начале нулевых? Все дело в реализации и презентации продукта.

Первый электрокар The Roadster компании Tesla разрабатывался еще в 2006 году, но Илон продолжал оттягивать презентацию, вносил регулярные правки в дизайн и оснащение автомобиля на правах инвестора, что вызывало конфликты с основателями компании Эберхардом и Тарпеннингом. Разногласия и срыв сроков из-за Маска закончились уходом одного из основателей, который не обошелся без грязных судебных разбирательств.

Поиск дополнительных инвестиций, заключение договоров с ведущими рекламными агентствами, годы совершенствования электрокара и качественной реализации задуманного продукта, — все это привело Tesla к успеху и мировой известности.

Готов поспорить, что первая ассоциация со словом «электрокар», которая возникнет в вашей голове — Tesla. Еще одно очко в пользу качественной реализации проекта, а не эфемерной идеи.

Дисклеймер

Отказы со стороны инвесторов и их мнение о том, что ваша задумка не имеет перспектив — не истина в последней инстанции. Часто причиной отказа становится возраст и недостаток опыта, а все плюшки получат серийные предприниматели или профессиональные менеджеры. Никто не застрахован от непонимания и неудач. Вопрос в другом: достаточно ли сильно вы сами верите в потенциал вашей идеи?

Я никогда не скрываю, что сам проходил через такой переломный момент отказов, недостатка средств и отчаяния. Но вера, а может быть, даже отчасти и злоба, стали моими источниками силы и азарта. Благодаря им я рискнул в очередной раз и не прогадал.

Согласно исследованиям ФРИИ, на этом этапе отсеивается 90% проектов, а финансирование чаще приходит со стороны 3F или FFF (Friends, family, fools), а не инвесторов или «ангелов».

Pre-seed

На этом этапе ваш проект уже обрастает конкретикой: вы создаете бизнес-план, формируете команду и имеете на руках прототип продукта. Этот момент можно считать зарождением компании.

Есть несколько вариантов дальнейшего развития событий для вас и вашего проекта: либо вы попадаете в инкубатор или акселератор и продолжаете развитие компании под крылом более опытных менеджеров безвозмездно, либо привлекаете ментора в лице более опытного предпринимателя, который будет наставлять вас и помогать расти.

Такой путь дает возможность без особых препятствий попадать на нишевые или профессиональные мероприятия, знакомиться с другими предпринимателями и заниматься нетворкингом.

Конечно, вы можете принять для себя решение и отказаться от такого рода помощи, использовать все, что под рукой и не искать себе другого. Тут уже решать вам.

На данном этапе перспективы проекта чаще всего сложно определить, но все же есть шанс привлечь деньги на развитие стартапа. Бизнес-ангелы часто делают рискованные инвестиции, а их размер редко превышает $50 тыс.

Seed

Посевная стадия развития стартапа — одна из самых сложных. Она может длиться вплоть до 1,5 лет, для молодого проекта это очень длительный срок.

За это время может случится «перезапуск» или, как его еще называют, «пивот» (от англ. pivot) — резкое изменение направление развития стартапа и бизнес-модели с целью сохранения жизнеспособности проекта. Вероятно, столкнуться с этим придется даже не один раз. В этот период вы проверяете на прочность бизнес-модель и вашу команду, так что запаситесь терпением и попкорном.

Согласно исследованиям ФРИИ, актуальным на сегодняшний день, на этапе посева вероятность получить инвестирование гораздо выше (45%), список потенциальных инвесторов пополняется фондами и государственными грантами. Однако у вас все еще больше шансов получить поддержку от бизнес-ангелов, чем от инвестиционных структур.

Долина смерти

Долина смерти — этап неопределенности, после которого не выживают больше 50% стартапов. В чем причина? Их несколько.

Расфокусировка внимания

Часто основатели стартапов недостаточно погружаются в работу именно над формированием стратегии развития проекта и продукта. Вместо этого их внимание сфокусировано либо на поиске инвесторов, либо на попытки самостоятельного финансирования.

Неумение делегировать обязанности

Успешный стартап = сплоченная команда. Нередкий случай, когда автор идеи жаден до ответственности или власти, из-за чего не может распределить обязанности среди членов команды равномерно и тянет одеяло на себя.

У основателя, который работает в одиночку, вряд ли получиться увлечь за собой даже 2-3 человек, которые будут также вдохновлены идеей проекта и выкладываться на полную.

Конечно, в голове может возникнуть вопрос: «Зачем мне отдавать 25 или 30 процентов своей доли, когда я могу оставить у себя 100?»

Однако «одиночки» привлекают в проект на 50% меньше средств, нежели когда они работаю в команде. Такие предприниматели чаще всего работают по найму или ищут инвестиции, презентуя «голую» идею, об этом свидетельствуют исследования «Стартап Барометра» 2019 года.

Поэтому думайте стратегически и не берите на себя лишнего.

Грамотное построение команды

Команда управленцев должна твердо стоять на ногах, поэтому если вы создаете, например, IT-проект, то будет логичным сформировать разнопрофильный топ-менеджмент. Почему это важно?

За примерами далеко ходить не надо. Небезызвестный McDonald's приобрел такой статус не только благодаря авторам идеи братьям Макдональдам, которые являются авторами идеи семейного ресторана быстрого питания, но и человеку, который увидел в этом заведении потенциал и понял, как его продать, это был Рэй Крок.

Он занял пост агента по франчайзингу и создал ту империю, которая знакома нам не понаслышке.

Launch

Когда у вас появилось время, чтобы выдохнуть и как вам кажется расслабиться, вы должны наоборот сконцентрировать все свое внимание на продвижении и улучшении продукта и работать над расширением команды. Так что пока можете не забивать свою голову первым кэшаутом, до него еще далеко.

Самое время повторно искать инвесторов, на этапе Launch с этим уже не должно возникнуть проблем. Есть также вероятность, что их не придется искать вовсе, а только выбирать из тех, кто пришел к вам сам.

Однако некоторые стартапы могут продолжать спокойно существовать и без дополнительных инвестиций. Они осознанно не переходят на следующие этапы развития, как это было, например, в случае одного известного приложения для смартфонов по обработке фотографий. Российские разработчики создали приложение, которое позволяло обрабатывать фотографии пользователей в стиле известных художников с помощью нейросетей и ИИ.

За предельно короткое время приложение поднялось в топ-приложений AppStore по количеству скачиваний. Вскоре разработчики согласились на сделку с одной из крупнейших IT-корпораций и продали долю в размере около 10%. Интерес со стороны корпорации был вызван самой технологией приложения и информацией об аудитории, которая успела им воспользоваться за столь короткое время.

Незадолго после сделки социальная сеть, входящая в состав корпорации, выпустила приложение для обработки фотографий.

Вскоре после сделки на рынке появились аналоги популярного приложения.

Scale

Этап Scale — время, когда нужно укреплять команду перспективными специалистами, сосредоточить внимание на ДНК компании, корпоративной культуре, финансовой отчетности и распределении бюджетов.

Это все детали и бюрократия, с которой неизбежно придется столкнуться, но я не устану повторять, что именно люди — ваш главный ресурс, в который стоит реинвестировать средства. Никто не захочет пользоваться продуктом, который продают люди, не заинтересованные в нем так же, как вы. Человек, работая на вас, тратит большую часть своей жизни, к этому нужно относиться с уважением и оценивать по достоинству.

Maturity

Стадия зрелости и смена статуса «стартапа» на статус «полноценной компании». На этом этапе вы наконец выходите из зоны турбулентности и постоянной неопределенности.

Можно немного отпустить вожжи и начинать формировать стратегию долгосрочного развития на годы вперед: увеличение масштабов компании, расширение продуктовой линейки, повышение качества, думать об открытии новых филиалов на территории вашей страны или за границей.

Несколько советов

Не бегите вперед паровоза

Никто не обещал, что путь будет простым, поэтому излишняя спешка, опрометчивые решения могут привести к краху. Конечно, возможно, вы окажетесь везунчиком и обойдется без потерь.

Но ответьте себе на вопрос: разве вы готовы отдать на волю случая судьбу своего проекта и свою судьбу в том числе? Не думаю. Поэтому взвешивайте каждый свой ваш шаг и решение.

Не спешите с поиском инвестиций

На стадии самоокупаемости стартапа подумайте дважды, стоит ли привлекать или соглашаться на сторонние инвестиции. Для этого проведите тщательную аналитику потенциала проекта и, быть может, вопрос о внешних инвестициях или продаже доли компании отпадет сам собой.

Берите на работу людей сильнее себя

С увеличением масштабов компании появится необходимость в топ-менеджерах, которым вы можете полностью доверить управление определенными параметрами работы. Не стоит бояться людей, которые сильнее вас в навыках, благодаря которым компания будет развиваться.

Планируйте

Развитие стартапа — это всегда неопределенность, риски, тестирование гипотез и перемены. Но настанет этап стабильности, который требует долгосрочной стратегии.

Зачастую молодым предпринимателям сложно смотреть в будущее с прицелом на 5 или 10 лет, но это необходимый навык, которому нужно учиться и продумывать шаги и варианты развития событий на годы вперед.

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