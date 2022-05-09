Зачем нужен реестр российского ПО и как туда попасть

С 1 января 2016 года российские разработчики могут подать заявку и попасть в реестр отечественного ПО. CEO S4 Consulting Айгуль Шадрина рассказывает, что от этого получает российское IT и как оказаться в реестре, а также делится образцами необходимых документов для подачи заявления.

Что такое «реестр отечественного программного обеспечения»

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (сокращенно «реестр отечественного ПО») — список программ, разработанных российскими компаниями. По сути, это ПО, которому доверяет государство. Посмотреть список можно на официальном сайте реестра.

Так выглядит реестр отечественного ПО

Впервые о реестре заговорили в 2015 году, когда антироссийские санкции коснулись некоторых компаний. В любой момент иностранные разработчики могли запретить российским государственным компаниям пользоваться своим ПО, поэтому нужно было переходить на отечественное.

В 2015 году вышло Постановление Правительства №1236, по которому иностранное ПО не могло участвовать в госзакупках. Теперь госзаказчики должны были выбирать из тех программ, которые есть в специальном списке — реестре отечественного ПО.

Так российские разработчики получили преимущество перед иностранными. Зарубежное ПО можно использовать только в том случае, если в реестре нет нужных для организации программ.

В данный момент действует два реестра: российский и евразийский. Они абсолютно идентичны, только в евразийский могут попасть разработчики из стран Евразийского экономического союза — Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Госзаказчики могут пользоваться как российским реестром, так и евразийским.

В 2016 году в реестр отечественного ПО добавили 2480 программ. В апреле 2022 года в списке уже более 13 тысяч программ от более 4 тысяч правообладателей. В евразийском реестре — 61 программа.

Количество ПО, включенного в реестр по годам по состоянию на апрель 2022 года. Резкий всплеск количества ПО в 2020 и 2021 году произошел из-за отмены НДС для программ из реестра

Зачем реестр нужен разработчикам

Не платить НДС. За продажу исключительных прав или прав на использование ПО компания освобождается от НДС (п.26 ст.149 НК РФ). Но нужно помнить, что принять НДС к вычету, то есть вернуть из бюджета уплаченный налог, вы тоже не сможете.

За продажу исключительных прав или прав на использование ПО компания освобождается от НДС (п.26 ст.149 НК РФ). Но нужно помнить, что принять НДС к вычету, то есть вернуть из бюджета уплаченный налог, вы тоже не сможете. Участвовать в госзакупках. Когда госзаказчик объявляет тендер на поставку ПО, то участвовать в нем могут только компании, которые есть в российском или евразийском реестре.

Если программа от российского разработчика есть в реестре отечественного ПО, то он имеет право:

Часть требований к ПО в тендере от районной больницы. Одно из требований — наличие программы в реестре отечественного ПО

Получить финансирование от государства. Минцифры постоянно проводит конкурсы получения грантов на много миллионов рублей для разработчиков, стартапов и других компаний. Одним из условий является наличие программы в реестре отечественного ПО.

Условия попадания в реестр отечественного ПО

В реестр может попасть любое ПО: для персональных компьютеров, мобильных операционных систем, серверов. Но есть несколько условий, которые указаны в Постановлении Правительства №1236:

Исключительные права на ПО принадлежат гражданину РФ, компании, большая часть которой принадлежит гражданам РФ, российской некоммерческой организации, субъекту или муниципальному образованию РФ.

ПО или его компоненты не должны иметь ограничений на использование по всей территории России. Например, продукты или облачные сервисы компании Microsoft не могут распространяться на территории Крымской области, значит, ПО не должно включать в себя продукты этой компании.

Сумма выплат иностранным компаниям за лицензионные или иные договоры должна составлять не более 30% от выручки компании за это ПО. То есть если выручка за ПО 200 млн рублей, то компания может платить за использование некоторых компонентов программы иностранным компаниям не более 60 млн рублей в год.

ПО не содержит сведений, составляющих государственную тайну. То есть, например, программа по запуску ракет для Министерства обороны РФ вряд ли сможет попасть в реестр.

ПО для защиты конфиденциальной информации должно иметь сертификат по требованиям безопасности информации и соответствующую лицензию.

Программа не должна обновляться или управляться из-за рубежа.

Гарантийное обслуживание, техническую поддержку или модернизацию должна осуществлять российская организация.

Также у ПО должен быть свой сайт — на нем необходимо разместить определенную информацию о ПО. Причем эта информация должна быть доступна даже для неавторизированных пользователей.

Как попасть в реестр отечественного ПО

Чтобы попасть в реестр, нужно подать заявление, подготовить необходимые документы и программу для тестирования экспертами Минцифры. Можно сэкономить время и нервы и обратиться к посреднику, который поможет все сделать.

Регистрация ПО в реестре состоит из нескольких этапов:

I этап — подача заявления. Подать заявление на включение ПО в реестр можно онлайн, на сайте оператора реестра. Вход в личный кабинет происходит по логину и паролю Госуслуг.

Для подачи заявления нужна квалифицированная электронная подпись. Для этого подойдет любой квалифицированный ФСБ криптопровайдер, например, CryptoPro CSP или ViPNet CSP.

Для заявления нужно подготовить следующие данные и документы:

Название программы, функционал, краткое описание, есть ли поддержка пользователей с ограниченными возможностями.

Класс ПО, то есть вид программы, для чего она используется. Классификаторы программ утверждены приказом Минцифры №486 от 22 сентября 2020 года.

На скриншоте выделен раздел с классификаторами в реестре отечественного ПО. Красные цифры «621» означают, что это ПО проходит по старому классификатору, который был утвержден приказом №621 от 31 декабря 2015 года

Адрес страницы ПО в интернете. На ней должны быть опубликована вся необходимая информация для установки и эксплуатации ПО: руководство пользователя, инструкция по установке. Также должна быть страница, где указана цена или условия использования открытой лицензии. Подойдет обычный лендинг. Сама страница должна принадлежать правообладателю ПО — для подтверждения потребуется прикрепить необходимые документы. Если сайт ему не принадлежит, то потребуется справка от регистратора доменных имен или договор на использование доменного имени.

Сведения о заявителе: гражданство, ИНН, адреса и так далее.

Сведения о правообладателях ПО: ОГРН, ИНН, копия Устава и так далее.

Сведения о бенефициарах, то есть о тех, кто получает прибыль с ПО.

Сведения об исключительном праве. Для собственной разработки это могут быть приказ о начале разработки, техническое задание, протокол приема продукта и так далее. Если разработка купленная, то приложить договор отчуждения, авторский договор или другие документы.

Сведения о выплатах по лицензионным или другим договорам в пользу иностранных компаний и сведения об общей выручке за ПО — бухгалтерские документы или лицензионные договоры.

Информация об организациях, обеспечивающих гарантийное обслуживание, техническую поддержку или модернизацию.

Документы, подтверждающие постановку ПО на баланс: акт приема НМА на баланс и приказ о приеме НМА.

Информация об авторах. Если это ваши работники – понадобятся сканы трудовых договоров, должностных инструкций.

Список сторонних компонентов, использованных при разработке ПО с указанием их правообладателей и лицензий распространения. Эти компоненты не должны иметь ограничений на использование в РФ, в том числе в Крыму и Севастополе.

Методические рекомендации по подаче заявления можно скачать в разделе «Помощь» оператора реестра. Можно воспользоваться рекомендациями Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ.

Также нужно предоставить программу для ознакомления и тестирования экспертной комиссией. Это может быть полная версия программы, демоверсия, облачное решение.

С ней должна быть документация о ПО:

Инструкция по установке. В документе не будет лишним указать контакты специалистов, которые помогут с установкой и настройкой программы.

Пример инструкции по установке ПО

Документация с описанием функциональных характеристик экземпляра ПО.

Документация с описанием процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла ПО, в том числе устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации, совершенствование ПО, а также информацию о персонале, необходимом для обеспечения такой поддержки. Описание нужно формировать в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010.

Документация, содержащая любую другую необходимую информацию, для эксплуатации экземпляра программного обеспечения, предоставленного для проведения экспертной проверки.

II этап — проверка. Сначала заявление проверяют по формальным признакам: все ли данные указали, работают ли ссылки и так далее. Заявку рассматривают в течение 5 рабочих дней. Если что-то будет не так, заявку попросят доработать.

Выдержка из листа проверки, который присылает Минцифры после проверки заявления. Пункты из второй колонки взяты из Постановления Правительства №1236. Если что-то не будет соответствовать этому постановлению, это укажут в последней колонке

Подавать заявление можно сколько угодно раз. Здесь не надо платить госпошлину или писать очередное заявление на прием заявления. Ограничения могут быть только если отправили подложные документы или заведомо недостоверные сведения. Тогда следующее заявление можно будет подать только через год.

После этого проходит экспертная проверка ПО. Экспертный совет будет проверять программу в течение 15 рабочих дней. Если чего-то не будет хватать или возникнут вопросы, то замечания надо устранить в течение 20 рабочих дней.

Экспертный совет подготавливает заключение о соответствии ПО требованиям. Далее он передает его оператору реестра и заключение публикуют на сайте в открытом доступе.

Пример экспертного заключения Минцифры

III этап — включение в реестр. После того как экспертный совет подготовит заключение, Минцифры должно решить — добавлять ПО в реестр или нет. Решение подготавливается в течение 10 рабочих дней и публикуют на отдельной странице.

Отказать могут в следующих случаях:

Были поданы недостоверные сведения.

ПО не соответствует требованиям.

Правообладатель не предоставил недостающие документы или не дал разъяснения в течение 20 рабочих дней.

В любом случае Минцифры подготовит приказ, даже если ПО не будет включено в реестр отечественного ПО. Если все в порядке, оператор реестра должен в течение 1 рабочего дня добавить программу в реестр отечественного ПО и уведомить об этом правообладателя по электронной почте.

Пример приказа Минцифры

Сложно ли попасть в реестр отечественного ПО?

На самом деле, попасть в реестр отечественного ПО не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Больше всего трудностей может возникнуть при составлении технической документации, так как часто все документы для Минцифры приходится делать с нуля.

Сотрудники Минцифры не проверяют документы формально. Ошибочно думать, что можно отправить любую чушь и ее с радостью примут. Специалисты прочитают каждую бумажку, сверят все цифры, обязательно пройдутся по всем пунктам Постановления Правительства — это их работа и они делают ее на совесть.

В Минцифре все сотрудники достаточно дружелюбны и всегда готовы идти навстречу. Если что-то не знаете или не понимаете, почему не принимают документы — достаточно спросить. Вам все объяснят, причем не в привычном стиле муниципальных учреждений, а культурно, вежливо и доходчиво. Можно написать им на электронную почту, заполнить форму обратной связи или позвонить по телефону в ЦКИТ.

Чтобы вам было легче, можете скачать наши образцы заполнения документов для подачи заявления в реестр отечественного ПО.

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