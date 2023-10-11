Предпринимателям, запускающим и развивающим свой бизнес в новых странах, нужно вовремя изучить различные аспекты законодательства, и в частности — как управлять своей интеллектуальной собственностью. О том, как зарегистрировать товарный знак в Грузии, рассказывает патентный поверенный компании «Онлайн Патент» Алена Глазкова.

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Закон Грузии о товарных знаках был принят в 1999 году. В Грузии в качестве товарного знака можно зарегистрировать обозначение, которое представлено графически и отличает товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг других компаний. Это может быть также звук, объемное изображение, форма товара или упаковка.

Два способа регистрации товарного знака в Грузии

Зарегистрировать товарный знак для развития бизнеса в Грузии предприниматель может как из России, так и уже находясь в самой Грузии.

Из России можно подать заявку на регистрацию товарного знака в Грузии через Роспатент — тогда эта регистрация происходит по Мадридскому Протоколу. Это единая система для регистрации интеллектуальной собственности, к которой подключены 130 стран мира. Но для подачи заявки по этой системе нужно, чтобы аналогичный товарный знак уже был зарегистрирован на территории РФ или как минимум на него была бы подана заявка. Международная заявка составляется на английском или французском языках, подается в Роспатент, который затем пересылает ее в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), и затем она направляется в грузинское ведомство Sakpatenti. В целом Мадридский протокол удобно использовать, если нужно зарегистрировать товарный знак сразу в нескольких странах. И, если заявка подается исключительно в Грузию, то этот вариант более дорогой.

Другой вариант регистрации — это подача заявки в патентное ведомство Грузии (Sakpatenti). Однако, чтобы обратиться в ведомство самостоятельно, иностранец должен иметь в Грузии ВНЖ или зарегистрированный бизнес. Если его нет, то нужно действовать через патентного поверенного с соответствующей лицензией. Всего в Грузии работает около 60 патентных поверенных, список которых есть на сайте.

Регистрация товарного знака в патентном ведомстве Грузии включает несколько этапов: это подача заявки, проведение формальной экспертизы и экспертизы по существу, получение решения ведомства и публикация, выдача свидетельства. Делопроизводство ведется полностью на грузинском языке.

Этапы регистрации

Заявление

На каждый товарный знак оформляется отдельное заявление. Подробная инструкция опубликована на сайте ведомства. Подать заявление можно в электронной форме или бумажной при личном посещении. Электронная форма достаточно популярна и хорошо работает — еще в 2020 году через нее было подано 85% всех заявок на товарные знаки. Прежде чем подать заявление, нужно уплатить пошлину за его рассмотрение и прикрепить свидетельство об оплате.

Заявление включает в себя:

запрос на регистрацию;

данные заявителя или представителя, его подпись;

образец товарного знака;

перечень классов товаров, для которых нужна регистрация.

Бланки и формы для заполнения также доступны здесь (на грузинском языке), нужные поля отмечаются знаком «Х». Правила заполнения можно найти на английском, а ниже приведен краткий перевод наиболее важных положений.



Начало бланка должно содержать информацию о заявителе — полное наименование и юридический адрес фирмы. Компания указывает свою организационно-правовую форму, полное наименование, страну регистрации, полный почтовый адрес и индекс. Частные лица указывают фамилию, имя, полный почтовый адрес и индекс, страну гражданства или постоянного места жительства. Право на приоритет возникает, как правило, в момент подачи заявки в ведомство. Это особенно важно, если две разные компании претендуют на одно и тоже или сходные обозначения. Более раннее право возникает у компании, подавшей заявку первой. Законодательство Грузии учитывает конвенционный и выставочный приоритеты. Конвенционный приоритет означает, что согласно Парижской конвенции (это базовый международный документ, который определяет основные положения в области охраны товарных знаков), если компания подала заявку на регистрацию ТЗ в одной стране, то в течение полугода она может подать заявку на тот же знак и в другой, а датой приоритета будет считаться дата подачи в первой стране. И с этой же даты будет предоставлена правовая охрана знаку в случае регистрации. Выставочный приоритет работает тогда, когда компания еще не подала заявку на товарный знак, но уже поучаствовала со своей продукцией на официальной выставке в стране-участнице Парижской конвенции. Тогда при наличии двух похожих заявок приоритет будет у уже выставлявшегося товара. Если приоритет возникает в отношении двух знаков сразу, то предпочтение отдается тому, использование которого раньше началось на практике именно в Грузии. Заявитель должен указать крестиком основание приоритета. Если есть конвенционный приоритет, то заполняется номер первой заявки (поле 310), дата подачи первой заявки (поле 320) и страна или ведомство, получившее первую заявку (код 330). Для выставочного приоритета указывается дата экспонирования товара на выставке (поле 230). Поля 220 и 210 — «код страны» и «дата подачи» — заполняются ведомством. Графа 3 должна содержать информацию о патентном поверенном, если заявка подается через него. В графе 4 указывается адрес для переписки (это может быть также адрес представителя). Если же он совпадает с адресом заявителя, то информация просто копируется из графы 1.

В графу 5 бланка вносится изображение знака (поле 540). Оно должно быть четким и не должно превышать размер 6х6 см. Если знак объемный, то выбирается такое его изображение, которое создает наилучшее представление о нем, если знак звуковой, то указывается графическое выражение этого знака (например, нотная запись). Графа 6 формы должна содержать словесное описание товарного знака. Если знак выполнен на иностранном языке — его транслитерацию, транскрипцию и перевод на грузинский язык. Для объемных знаков нужно указать перечень и описание входящих в их состав образных элементов. При необходимости в графе 7 может указываться тип представленного на регистрацию знака и в графе 8 (код 591) — цвет или сочетание цветов товарного знака. В графе 9 необходимо указать список товаров и/или услуг, в отношении которых будет предоставлена охрана.

Для указания всех приложений существует графа 10. Тут как раз можно обратить внимание эксперта на наличие документов о приоритете, о самом обозначении (например, о праве использовать в нем известную фамилию при наличии разрешения от носителя фамилии), о расширении перечня товаров и услуг и так далее. В конце ставится дата и подпись заявителя или его представителя. Экспертиза После получения заявки Sakpatenti проводит формальную экспертизу и экспертизу по существу. Формальная экспертиза проводится в течение двух месяцев. Проверяется, оплачена ли пошлина и соответствует ли заявка законодательству. В итоге заявитель получает уведомление об установлении приоритета и о соответствии заявки необходимым требованиям. Экспертиза по существу, как правило, занимает около 6 месяцев. Ведомство проверяет обозначение на сходство с ранее зарегистрированными знаками, объектами культурного наследия, именами известных в Грузии публичных лиц и по другим основаниям. В процессе рассмотрения заявки ведомство может запросить любые дополнительные материалы. Ответ на запрос нужно направить в течение двух месяцев с даты его получения. Срок может быть продлен еще на один месяц, но тогда возникает дополнительная пошлина. По окончании экспертизы заявителю направляется решение. Решение об отказе можно обжаловать в течение трех месяцев в Апелляционной палате. Если вынесено положительное решение, любое заинтересованное лицо (например, компания, которая считает, что конкурент зарегистрировал похожий товарный знак в том же классе товаров или услуг) также может обжаловать решение в течение трех месяцев. Если решение о регистрации не было обжаловано, то товарный знак регистрируется и по нему выпускается свидетельство. Охрана товарного знака в Грузии предоставляется на 10 лет. Предварительно проверить товарный знак можно через внутреннюю систему Sakpatenti, но она также доступна только на грузинском языке. Сколько стоит регистрация товарного знака в Грузии Полная сводка пошлин в долларах США есть на официальном сайте Ведомства. Основные пошлины: За каждое заявление и действие взимаются дополнительные пошлины. Например, в случае указания приоритета необходимо доплатить $30. Таким образом, минимальный размер пошлин за регистрацию товарного знака в одном классе МКТУ ($420) при подаче заявки напрямую в Грузии. При регистрации через мадридскую систему пошлины со стороны самой Грузии составляют 314 швейцарских франков за регистрацию или продление товарного знака и 115 швейцарских франков за каждый дополнительный класс МКТУ. При подаче заявки по Мадридскому Протоколу предусмотрен сбор в 653 или 903 швейцарских франка в зависимости от вида товарного знака при направлении заявки в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности. Дополнительно необходимо оплатить пошлину Роспатента, через который подается заявка — она составляет от 4900 рублей. В случае подачи заявки напрямую в патентное ведомство Грузии нужно оплатить работу патентного поверенного. На официальном сайте одного из патентных поверенных указаны следующие суммы гонорара за регистрацию товарного знака: $100 за подачу заявки (+$50 за каждый класс МКТУ) и $300 за публикацию и регистрацию. Обращение в Апелляционную палату обойдется в $300. Предварительный патентный поиск будет стоить $100 за словесный знак и 170 — за изобразительный. За дополнительную пошлину можно подать заявку на ускоренную регистрацию. В этом случае рассмотрение занимает всего три дня, при запросе дополнительных документов представить их нужно за 15 дней, а после одобрения заявки товарный знак регистрируют за 7 дней. Ускоренная формальная экспертиза для одного класса стоит 200 долларов, а ускоренная экспертиза по существу — еще $300. Еще $340 — пошлина за ускоренную регистрацию и выдачу свидетельства. Основания для отказа Почему в регистрации товарного знака могут отказать? Знак похож на ранее зарегистрированный или на знак в ранее поданной заявке. Не может отличать товары конкретного производителя, является термином или характеристикой товара. Например, для молока нельзя зарегистрировать название «Молоко». Оскорбляет или противоречит национальным традициям, религии, моральным принципам; Способен ввести в заблуждение потребителя, например, нельзя будет зарегистрировать знак со словом «грузинский», если на самом деле товары производятся не в Грузии. Включает национальный символ (герб, флаг) без соответствующего разрешения; Использованы имена или изображения, связанные с известными лицами без их согласия, наименования исторических памятников без разрешения Министерства Культуры, знаки, сходные с охраняемыми в Грузии наименованиями мест происхождения товаров (например, Боржоми) и географическими указаниями. Если он состоит из одной буквы, написанной стандартным шрифтом (без уникальной стилизации) или из одного отдельного цвета (в отличие от России, в Грузии зарегистрировать цвет нельзя).

Фото на обложке: DimaBerlin/Shutterstock