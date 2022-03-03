Релокация бизнеса в Грузию уже сейчас: личный опыт предпринимателя

Роман Штых , CEO компании MetaLamp, занимающейся программированием веб-приложений и сайтов на заказ, поделился опытом релокации бизнеса в Грузию в текущих условиях. Он рассказал, в чем плюсы Грузии для предпринимателей и с чего начать тем, кто хочет там открыться.

Хочу уточнить, что я не эксперт, а предприниматель, который полетел в Грузию для открытия ЮЛ сразу после начала «военной операции». Это индивидуальный опыт.

Открытие ЮЛ в Грузии для нас не было эмоциональным решением. Дело в том, что еще в начале 2022 года мы начали планировать открытие компании за пределами РФ. Мы изучили ряд стран и составили из них шортлист, в который вошли США, Эстония, Португалия и Грузия.

Скорее всего, если бы не сложившаяся ситуация, мы бы открывались в Эстонии или Португалии, потому что большинство наших заказчиков именно из Евросоюза, а резидентам ЕС удобно платить именно в границах ЕС.

Больше о переезде бизнеса за рубеж в 2022 году читайте здесь

Однако после начала эскалации мы предполагали, что для защиты компании открытие иностранного ЮЛ нужно будет реализовать в кратчайшие сроки. Таким образом мы поняли, что нужно ехать в Грузию.

Критерии, по которым мы выбрали Грузию

Комфортная налоговая система. При получении статуса резидента виртуальной зоны можно платить только налог на выведенную прибыль (дивиденды) в размере 5% и не платить больше ничего. Но даже вне резидентства в ВЗ налоговая система очень лояльная.

При получении статуса резидента виртуальной зоны можно платить только налог на выведенную прибыль (дивиденды) в размере 5% и не платить больше ничего. Но даже вне резидентства в ВЗ налоговая система очень лояльная. Скорость открытия бизнеса. В Португалии или Эстонии открытие могло занимать от двух недель при личном присутствии. В Грузии при личном присутствии нам гарантировали открытие ЮЛ и счета в банке в течение 3-4 рабочих дней. При удаленном открытии через доверенность в любой стране открытие сложнее и дольше, т.к. это запускает дополнительные процедуры проверки в банках и налоговых органах.

В Португалии или Эстонии открытие могло занимать от двух недель при личном присутствии. В Грузии при личном присутствии нам гарантировали открытие ЮЛ и счета в банке в течение 3-4 рабочих дней. При удаленном открытии через доверенность в любой стране открытие сложнее и дольше, т.к. это запускает дополнительные процедуры проверки в банках и налоговых органах. Отсутствие визы. В Грузию можно прилететь на год без визы, что ускоряет любой процесс.

В Грузию можно прилететь на год без визы, что ускоряет любой процесс. Невысокая стоимость жизни. В Тбилиси жить в среднем слегка дешевле, чем в Москве (однако в связи с обвалом рубля цены плюс-минус сравнялись). Это упрощает нахождение здесь и релокацию команды в случае необходимости.

В Тбилиси жить в среднем слегка дешевле, чем в Москве (однако в связи с обвалом рубля цены плюс-минус сравнялись). Это упрощает нахождение здесь и релокацию команды в случае необходимости. Грузия не поддержала санкции против РФ.

Удобство ведения бизнеса. Неплохой онлайн-банкинг, электронные площадки для взаимодействия с госорганами, возможность управлять компанией удаленно.

Порядок действий для тех, кто сейчас хочет открыться в Грузии

1. Найти местных юристов, к которым есть доверие

Поспрашивайте у знакомых, коллег. Стоимость услуг может варьироваться, но вы вряд ли найдете услуги сопровождения дороже 1000$. Я платил 550$ за открытие ЮЛ и открытие счета в банке, с моими юристами мне повезло, меня сопровождают на каждом этапе, отвечают на все вопросы, поддерживают.

2. Прибыть в страну

Я рекомендую прилететь в страну для ускорения процедуры. Если вы будете на месте, то вас, во-первых, быстрее обслужат, а во-вторых, к вам будет больше доверия со стороны банков.

Кроме того, вам при регистрации ЮЛ нужно будет указать адрес проживания директора, и лучше, чтобы он был грузинский, а не российский. Я снял жилье в Тбилиси и его же указал.

3. Подготовить загранпаспорт

Это единственный документ, который вам понадобится в обязательном порядке. Остальные документы будут опциональными.

Например, мои юристы порекомендовали мне подготовить контракты с моими иностранными контрагентами, чтобы подтвердить банку, что я реально действующий бизнес, и банк с бо́льшей охотой работал со мной. Какие документы могут понадобиться вам — уточняйте у юристов.

4. Найти арендодателя, который предоставит адрес для регистрации юридического лица

В Грузии с юридическим адресом строже, нужен реальный адрес, где вы реально будете находиться, или кто-то за вас будет принимать корреспонденцию.

Причем арендодатель или его представитель должен будет проехать с вами для регистрации компании в Доме Юстиций. Опять же, посоветуйтесь с юристами, как правило они знают арендодателей, кто готов сотрудничать.

Я арендовал рабочее место в коворкинге в бизнес-центре, которые мне порекомендовали юристы. Лично познакомился с арендодателем, его представитель ездила со мной в Дом Юстиций. Стоимость аренды рабочего места составила 70 лари в месяц (около 25$).

Важно! Если вы решите расторгнуть договор аренды со своим офисом или рабочим местом, арендодатель обязан сообщить об этом в госорганы, и в случае, если вы не предоставите другой юридический адрес в течение месяца, — вам могут заблокировать счета в банках.

5. Быть готовым к трудностям открытия счета в банке

Уже появились прецеденты, что гражданам РФ не открывают счета в банках. Однако если вы будете открывать счет лично, предоставите договоры с контрагентами, то вероятность открытия выше.

Кроме того, некоторые банки более лояльны, если вы покупаете у них услугу личного менеджера (200-300$ в год).

Ситуация сейчас развивается стремительно. Что будет через неделю, — трудно предсказать. Пока возможность открывать компанию в Грузии для граждан РФ еще есть. Официально грузинское правительство не поддерживает санкции и не оказывает давления на грузинские банки, чтобы ограничить взаимодействие с русским бизнесом.

Что будет дальше — посмотрим.

Фото на обложке: Shutterstock / Cara-Foto