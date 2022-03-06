Релокация в Финляндию: как российскому стартапу открыть компанию в Скандинавии и продавать по всему миру

Большинство российских стартапов, если их продукт не направлен для решения сугубо локальных вопросов, рано или поздно начинают задумываться о глобальном рынке. Основатель платформы синхронного перевода Verspeak Руслан Мусин в 2021 году во время СOVID-ограничений открыл европейский офис компании в Финляндии и готов поделиться секретами релокации бизнеса в эту страну.

В начале 2022 года релокация бизнеса стала актуальной задачей для многих российских стартапов и действующих экспортных бизнесов на фоне увеличения санкционной изоляции России и закрытия многих рынков для компаний с российской юрисдикцией.



Одной из стран, открытых для стартап-предпринимателей из России, остается Финляндия. Рассказываем:

Почему Финлян дия?

Финляндия – одна из высоко развитых в экономическом плане стран Европейского союза, граничащая с Россией на северо-западе. По многим исследованиям и независимым рейтингам в Финляндии самая стабильная экономика и финансово удовлетворенное население.

Страна самодостаточна в самых разных бизнес-отраслях от сельского хозяйства до технологических компаний, раскрывающих свой потенциал также и за границами Финляндии.

Скандинавская социальная налоговая политика

Финляндия не налоговый рай, но именно налоги – одна из причин, по которой во «Всемирном докладе о счастье» в 2018, 2019 и 2020 годах эта страна была на первом месте.

«Финское счастье» – это стабильная государственная система, обеспечивающая равноправие, социальную защиту и общую удовлетворенность жизнью, связанную с безопасностью и сплоченностью общества.

Средняя налоговая нагрузка на финского гражданина составляет около 36%, а на иностранного граждана с ВНЖ – 35-40%.

Финские налоги:

корпоративный налог, который составляет 25% от годовой прибыли компании, обладающей особым статусом (акционерные общества, фонды или кооперативы),

налог на доход с капитала, который оплачивают все остальные предприятия, не обладающие особым статусом (18% от суммарной стоимости активов предприятия и 28% с годового дохода или оборота предприятия),

подоходный налог, напрямую зависящий от уровня зарплаты наемного работника; минимальная налоговая ставка подоходного налога составляет 0% (годовая зарплата €1-16 тыс.), 6% (годовая зарплата €16-24 тыс.), 17% (годовая зарплата €24-39,6 тыс.), 21,4% (годовая зарплата €39,6-71,3 тыс.), 29,7% (годовая зарплата €71,3-100 тыс.), а максимальная равна 31,7% (если человек зарабатывает более €100 тыс.),

налог на имущество (налог на недвижимость от 0,30-0,75% от общей стоимости имущества (зависит от муниципалитета), налог на землю от 0,6-1,30% от общей стоимости земли).

Помимо прямых, существуют также косвенные налоги:

налог на добавленную стоимость составляет 22% и оплачивается ежемесячно,

социальные налоги, оплачиваемые работодателями: соцстрах (2%), служба занятости (0,6%), медицинское страхование (2,04%), пенсионное страхование (5,15%),

таможенные пошлины и акцизные сборы на разные категории товаров.

Кто может рассчитывать на релокацию

Финское правительство активную развивает программу Business Finland (далее — BF), которая позволяет предпринимателям из стран, не входящих в Европейский Союз, создать стартап-компанию в Финляндии через процедуру получения finnish startup permit (далее — FSP), получить вид на жительство (далее — ВНЖ) для команды и членов их семей и стать частью динамичной стартап-экосистемы страны.

Для подачи заявки на FSP необходимо иметь:

инновационный software/hardware проект с действующим прототипом и подтвержденной выручкой и стратегией развития,

стартап-команду из двух и более сооснователей, владеющих долей в проекте не менее 60% и готовых переехать из России для работы и проживания минимум на полгода,

достаточное количество финансовых ресурсов для проживания команды.

Процесс получения FSP И ВНЖ

Чтобы получить FSP и вид на жительство необходимо:

изучить портал BF,

посмотреть этот и этот вебинары,

подготовить заявку BF (решение приходит на почту, FSP действителен 2 месяца),

сделать банковские выписки для подтверждения финансовой состоятельности (€12 тыс. на одного взрослого человека и €6 тыс. на ребенка),

подать заявку с приложением FSP в миграционную службу Migri.fi (дополнительная информация здесь),

записаться на собеседование в Посольство Финляндии (консульский сбор €350 после завершения собеседования),

дождаться решения об одобрении ВНЖ или об отказе (от 2 недель до 3 месяцев),

получить карты ВНЖ в Посольстве/Консульстве Финляндии в России.

Какие дальнейшие шаги в Финляндии?

После получения FSP и ВНЖ следует не менее важный этап адаптации в новой стране, когда нужно:

приехать в Финляндию, предъявив на границе паспорт и ВНЖ. В условиях ограничений может быть недоступно авиа- или железнодорожное сообщение, но автомобильный переход работает,

купить местную SIM-карту (€10). Обычно обладателю нового ВНЖ доступны только предоплаченные телефонные номера, которые работают только в Финляндии и в странах Скандинавии, на территории России такие номера не работают. Номера с роумингом доступны для получения не менее чем через год проживания в Финляндии или при оформлении телефона на компанию,

снять постоянное или временное жилье и зарегистрироваться по этому адресу (отправить специальную форму уведомления, их выдают в почтовом отделении). Сначала можно поселиться в отеле/хостеле и уже потом подобрать необходимое жилье. Стоит отметить, что чаще всего жилье на длительный срок сдается без мебели,

посетить агентство DIGI и зарегистрироваться там. Заявление можно заполнить или в самом агентстве или на сайте dvv.fi,

сделать фото в одной из аккредитованных студий (€24). Выдается не фото, а номер для полиции,

записаться на прием или прийти в порядке живой очереди в полицию для подачи документов на ID. При себе иметь: загранпаспорт, ВНЖ, номер фото и €55 (срок изготовления ID от 1 недели до 1 месяца, SMS о готовности приходит на телефон),

открыть индивидуальный счет в банке (счета в финских банках открывают бесплатно). Многие госуслуги в Финляндии оказывают только после подтверждения через банковские аккаунты. Осуществлять международные переводы через местные банки дорого из-за скрытых в обменном курсе комиссий, для этих целей лучше использовать необанки,

выбрать одну из форм предпринимательства и зарегистрировать компанию самостоятельно (€380) или через юридические компании (€500-1500). В Финляндии много компаний, в том числе с рускоговорящими сотрудниками, оказывающих услуги по консультированию и регистрации компаний,

оформить юридический адрес компании по месту жительства или снять офис (от €150 в месяц) или место в коворкинге (от €50). Также возможно оформление регистрации через брокеров по недвижимости (услуга прописки в среднем от €200-300 в месяц). Если регистрироваться у знакомых, то им будет необходимо доплачивать за коммунальные услуги около €20-30 в месяц за каждого прописанного по адресу,

открыть счет для компании в одном из традиционных банков, например, HOLVI или в любом европейском необанке, например, WISE или Revolut,

оформить пенсионное страхование предпринимателя YEL, обеспечивающее медицинское обслуживание, например, ILmarinen (от €1300 в год),

оформить карту социального страхования на сайте Kela для получения медицинских и социальных услуг.

Кто помогает предпринимателю в Финляндии

Получивших разрешение на развитие своего стартапа предпринимателей не бросят одних. В стране много агентств и программ, которые помогут освоиться в бизнес-пространстве:

Что может помешать релокации?

наличие судимости у основателей проекта,

недостаточная инновационность проекта,

отсутствие необходимых средств для переезда и открытия компании в Финляндии,

ковидиные ограничения,

геополитические ограничения.

По последней информации на начало марта 2022 года Финляндия не вводила никаких ограничительных мер для релокации российский стартап-проектов и продолжает рассматривать и выдавать ВНЖ и finnish startup permit в штатном режиме.

Пожалуйста, проверьте последние обновления об ограничениях или исключениях на странице миграционной службы Финляндии Migri.

Фото на обложке и в тексте: Предоставлены автором