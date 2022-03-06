Релокация в Финляндию: как российскому стартапу открыть компанию в Скандинавии и продавать по всему миру

Большинство российских стартапов, если их продукт не направлен для решения сугубо локальных вопросов, рано или поздно начинают задумываться о глобальном рынке. Основатель платформы синхронного перевода Verspeak Руслан Мусин в 2021 году во время СOVID-ограничений открыл европейский офис компании в Финляндии и готов поделиться секретами релокации бизнеса в эту страну.
В начале 2022 года релокация бизнеса стала актуальной задачей для многих российских стартапов и действующих экспортных бизнесов на фоне увеличения санкционной изоляции России и закрытия многих рынков для компаний с российской юрисдикцией.
Одной из стран, открытых для стартап-предпринимателей из России, остается Финляндия. Рассказываем:
- Почему стоит выбрать именно Финляндию,
- Каковы особенности скандинавской налоговой политики,
- Кто может рассчитывать на релокацию,
- Как получить вид на жительство и FNS (разрешение на запуск стартапа в стране),
- Какие шаги следует предпринять далее,
- Кто помогает предпринимателям в Финляндии,
- Какие могут быть сложности с релокацией.
Почему Финляндия?
Финляндия – одна из высоко развитых в экономическом плане стран Европейского союза, граничащая с Россией на северо-западе. По многим исследованиям и независимым рейтингам в Финляндии самая стабильная экономика и финансово удовлетворенное население.
Страна самодостаточна в самых разных бизнес-отраслях от сельского хозяйства до технологических компаний, раскрывающих свой потенциал также и за границами Финляндии.
Скандинавская социальная налоговая политика
Финляндия не налоговый рай, но именно налоги – одна из причин, по которой во «Всемирном докладе о счастье» в 2018, 2019 и 2020 годах эта страна была на первом месте.
«Финское счастье» – это стабильная государственная система, обеспечивающая равноправие, социальную защиту и общую удовлетворенность жизнью, связанную с безопасностью и сплоченностью общества.
Средняя налоговая нагрузка на финского гражданина составляет около 36%, а на иностранного граждана с ВНЖ – 35-40%.
Финские налоги:
- корпоративный налог, который составляет 25% от годовой прибыли компании, обладающей особым статусом (акционерные общества, фонды или кооперативы),
- налог на доход с капитала, который оплачивают все остальные предприятия, не обладающие особым статусом (18% от суммарной стоимости активов предприятия и 28% с годового дохода или оборота предприятия),
- подоходный налог, напрямую зависящий от уровня зарплаты наемного работника; минимальная налоговая ставка подоходного налога составляет 0% (годовая зарплата €1-16 тыс.), 6% (годовая зарплата €16-24 тыс.), 17% (годовая зарплата €24-39,6 тыс.), 21,4% (годовая зарплата €39,6-71,3 тыс.), 29,7% (годовая зарплата €71,3-100 тыс.), а максимальная равна 31,7% (если человек зарабатывает более €100 тыс.),
- налог на имущество (налог на недвижимость от 0,30-0,75% от общей стоимости имущества (зависит от муниципалитета), налог на землю от 0,6-1,30% от общей стоимости земли).
Помимо прямых, существуют также косвенные налоги:
- налог на добавленную стоимость составляет 22% и оплачивается ежемесячно,
- социальные налоги, оплачиваемые работодателями: соцстрах (2%), служба занятости (0,6%), медицинское страхование (2,04%), пенсионное страхование (5,15%),
- таможенные пошлины и акцизные сборы на разные категории товаров.
Кто может рассчитывать на релокацию
Финское правительство активную развивает программу Business Finland (далее — BF), которая позволяет предпринимателям из стран, не входящих в Европейский Союз, создать стартап-компанию в Финляндии через процедуру получения finnish startup permit (далее — FSP), получить вид на жительство (далее — ВНЖ) для команды и членов их семей и стать частью динамичной стартап-экосистемы страны.
Для подачи заявки на FSP необходимо иметь:
- инновационный software/hardware проект с действующим прототипом и подтвержденной выручкой и стратегией развития,
- стартап-команду из двух и более сооснователей, владеющих долей в проекте не менее 60% и готовых переехать из России для работы и проживания минимум на полгода,
- достаточное количество финансовых ресурсов для проживания команды.
Процесс получения FSP И ВНЖ
Чтобы получить FSP и вид на жительство необходимо:
- изучить портал BF,
- посмотреть этот и этот вебинары,
- подготовить заявку BF (решение приходит на почту, FSP действителен 2 месяца),
- сделать банковские выписки для подтверждения финансовой состоятельности (€12 тыс. на одного взрослого человека и €6 тыс. на ребенка),
- подать заявку с приложением FSP в миграционную службу Migri.fi (дополнительная информация здесь),
- записаться на собеседование в Посольство Финляндии (консульский сбор €350 после завершения собеседования),
- дождаться решения об одобрении ВНЖ или об отказе (от 2 недель до 3 месяцев),
- получить карты ВНЖ в Посольстве/Консульстве Финляндии в России.
Какие дальнейшие шаги в Финляндии?
После получения FSP и ВНЖ следует не менее важный этап адаптации в новой стране, когда нужно:
- приехать в Финляндию, предъявив на границе паспорт и ВНЖ. В условиях ограничений может быть недоступно авиа- или железнодорожное сообщение, но автомобильный переход работает,
- купить местную SIM-карту (€10). Обычно обладателю нового ВНЖ доступны только предоплаченные телефонные номера, которые работают только в Финляндии и в странах Скандинавии, на территории России такие номера не работают. Номера с роумингом доступны для получения не менее чем через год проживания в Финляндии или при оформлении телефона на компанию,
- снять постоянное или временное жилье и зарегистрироваться по этому адресу (отправить специальную форму уведомления, их выдают в почтовом отделении). Сначала можно поселиться в отеле/хостеле и уже потом подобрать необходимое жилье. Стоит отметить, что чаще всего жилье на длительный срок сдается без мебели,
- посетить агентство DIGI и зарегистрироваться там. Заявление можно заполнить или в самом агентстве или на сайте dvv.fi,
- сделать фото в одной из аккредитованных студий (€24). Выдается не фото, а номер для полиции,
- записаться на прием или прийти в порядке живой очереди в полицию для подачи документов на ID. При себе иметь: загранпаспорт, ВНЖ, номер фото и €55 (срок изготовления ID от 1 недели до 1 месяца, SMS о готовности приходит на телефон),
- открыть индивидуальный счет в банке (счета в финских банках открывают бесплатно). Многие госуслуги в Финляндии оказывают только после подтверждения через банковские аккаунты. Осуществлять международные переводы через местные банки дорого из-за скрытых в обменном курсе комиссий, для этих целей лучше использовать необанки,
- выбрать одну из форм предпринимательства и зарегистрировать компанию самостоятельно (€380) или через юридические компании (€500-1500). В Финляндии много компаний, в том числе с рускоговорящими сотрудниками, оказывающих услуги по консультированию и регистрации компаний,
- оформить юридический адрес компании по месту жительства или снять офис (от €150 в месяц) или место в коворкинге (от €50). Также возможно оформление регистрации через брокеров по недвижимости (услуга прописки в среднем от €200-300 в месяц). Если регистрироваться у знакомых, то им будет необходимо доплачивать за коммунальные услуги около €20-30 в месяц за каждого прописанного по адресу,
- открыть счет для компании в одном из традиционных банков, например, HOLVI или в любом европейском необанке, например, WISE или Revolut,
- оформить пенсионное страхование предпринимателя YEL, обеспечивающее медицинское обслуживание, например, ILmarinen (от €1300 в год),
- оформить карту социального страхования на сайте Kela для получения медицинских и социальных услуг.
Кто помогает предпринимателю в Финляндии
Получивших разрешение на развитие своего стартапа предпринимателей не бросят одних. В стране много агентств и программ, которые помогут освоиться в бизнес-пространстве:
- агентство по поддержке иностранных компании в Хельсинки Helsinki Business Hub оказывает широкий спектр услуг,
- в стране работает акселлерационная программа NewCo,
- с получением грантов и субсидий помогут в ТЕМРО,
- на вопросах поиска инвесторов специализируются Финская ассоциация венчурного капитала и сеть финских бизнес-ангелов FiBAN,
- поддержку можно получить и в рамках стартап-экосистемы Хельсинки Helsinki Dealroom.
Что может помешать релокации?
- наличие судимости у основателей проекта,
- недостаточная инновационность проекта,
- отсутствие необходимых средств для переезда и открытия компании в Финляндии,
- ковидиные ограничения,
- геополитические ограничения.
По последней информации на начало марта 2022 года Финляндия не вводила никаких ограничительных мер для релокации российский стартап-проектов и продолжает рассматривать и выдавать ВНЖ и finnish startup permit в штатном режиме.
Пожалуйста, проверьте последние обновления об ограничениях или исключениях на странице миграционной службы Финляндии Migri.
Фото на обложке и в тексте: Предоставлены автором
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