Делись и властвуй: как заработать на шеринге потребительских товаров и техники

Сегмент шеринга потребительских товаров развивается и в России. Согласно исследованию РАЭК, по итогам 2019 года рынок аренды вещей вырос на 22%, а его объем достиг 220 млн рублей. Алексей Куракин, управляющий директор «Авито Товары», рассказывает, как заработать на аренде.

Американский сервис по аренде вещей Rent the Runway в 2016 году объявил о привлечении $60 млн инвестиций, затем сумма достигла $500 млн, а оценка компании в 2019 году составила $1 млрд. Немецкий стартап Grover, который предлагает технику по подписке (от смартфонов и ноутбуков до смарт-часов и даже дронов), привлек к концу 2019 года более 100 млн евро инвестиций.

От проектора до пальмы: что сдают в краткосрочную аренду

Недвижимость и личный транспорт (от автомобилей и квадроциклов до электросамокатов) — классические направления для арендного бизнеса, которые в 2020 году уже никого не удивят. Но сдавать в аренду можно не только квартиры и средства передвижения, но и потребительские товары — одежду, технику, предметы декора, инструменты.

По нашим данным, в июне и июле 2020 года россияне чаще всего сдавали в аренду личные вещи — одежду, аксессуары, товары для детей. На эти категории приходилось больше всего объявлений на сайте, а спрос на аренду личных вещей вырос за год на 13%.

Самый активный спрос на аренду в летние месяцы наблюдался в категории «Для дома и дачи»: возможностью взять на время бытовую технику и инструменты для ремонта россияне в июне-июле 2020 года интересовались на 84% активнее, чем в прошлом году. Еще одна категория товаров, которые пользователи готовы активно арендовать, — предметы для хобби и отдыха.





Как выбрать, что предложить потребителям

Антон Шаров, руководитель сервиса проката инструментов «ТехПрокат»

Главный критерий при выборе, что именно сдавать в аренду, — рентабельность для конечного потребителя. Людям выгодно и удобно арендовать то, что, во-первых, нужно не каждый день, а во-вторых, стоит достаточно дорого. Примером здесь могут служить инструменты для ремонта, садовая техника, оборудование для проведения мероприятий.

Сейчас активно растет рынок ремонтных работ — появляется много новостроек, в которые люди не могут въехать без масштабного ремонта. Поэтому хорошие инструменты сейчас очень нужны и профессионалам, и частным клиентам.

Хороший инструмент, особенно редкий, стоит дорого. Проще арендовать на пару дней, чем покупать. Я и сам когда занимался стройкой, брал в аренду те же буры. Поэтому и решился запустить такой бизнес — как клиент я понимал, что это востребовано.

Серафима Романова, директор сервиса проката платьев Story Dress

Нашему бизнесу уже семь лет, мы были одними из первопроходцев на рынке аренды платьев в России. Сейчас мы предлагаем сотни платьев, а началось все с трех, которые я сшила сама. Я тогда работала фотографом, и мне часто не нравилось то, в чем люди приходили на фотосессии. Я решила сшить специально для своих клиентов несколько платьев разных размеров и приносить на съемки. А потом просто не смогла остановиться: сделала одно платье, второе, третье, четвертое. И поняла, что можно сдавать их в аренду — например, другим фотографам. И на мероприятия женщинам нужно в чем-то ходить.

Идея сработала: спустя полгода пришлось расширять ассортимент за счет покупки новых платьев — сегодня у меня 546 объявлений об аренде.





Другой пользовательский сценарий — когда потребитель задумывается о покупке дорогого товара, но хочет сначала убедиться, что будет им пользоваться. Например, если человек планирует освоить фотографию, начать заниматься новым видом спорта или завести привычку добираться до работы на велосипеде, аренда инвентаря позволит понять, стоит ли тратить деньги на покупку.

Этим сценарием, кстати, иногда пользуются производители товаров, чтобы стимулировать спрос на покупку. Например, производитель детских колясок Thule в этом году запустил в России сервис Try&Buy, который позволяет на неделю взять в аренду коляску, чтобы протестировать ее и принять взвешенное решение о покупке. Еще в прошлом году такую услугу предложили потребителям Karcher, Xbox и Samsung.





С2С, B2C, B2B: какие бизнес-модели возможны в арендном бизнесе

Вещи должны были быть куплены не специально для аренды, а для личного пользования. Нужно учитывать доходы от сдачи в аренду в налоговой декларации и платить НДФЛ.

Сдавать вещи в аренду могут как предприниматели, так и частные лица. Чтобы сдача в аренду по модели C2C была законной, нужно соблюсти два условия:

Договор о C2C-аренде можно заключать в свободной форме, помимо реквизитов участников, достаточно указать в нем срок действия, предмет аренды с оценкой стоимости, порядок передачи и возврата предмета, сумму оплаты и форму ее проведения.

Частные лица могут сдавать предметы в аренду предприятиям. В таком случае обязанности по оформлению сделки и уплате налогов лягут не на арендодателя, а на арендатора.

Если в планах не просто подзаработать немного на сдаче в аренду личных вещей, а построить масштабируемый бизнес, придется оформить ИП или ООО. При этом необязательно сдавать именно предметы, которые находятся в собственности. Можно стать посредником и принимать вещи у других для сдачи в аренду. Так работает, например, сервис Rentmania — принимает вещи от пользователей и передает их в аренду, зарабатывая на комиссии.

Арендные бизнесы чаще всего ищут клиентов на онлайн-платформах. Так сдавать вещи удобно и быстро — на том же «Авито» никаких дополнительных расходов не требуется. В этом случае заниматься бизнесом можно без посредников и комиссий — достаточно опубликовать объявление под каждую позицию, которую можно взять в аренду.

Сервисы объявлений позволяют быстро и эффективно протестировать бизнес-модель — например, арендодатель может экспериментировать с разными товарами, чтобы лучше понимать аудиторию и спрос на свою продукцию, корректируя предложение.





Что нужно учесть, запуская арендный бизнес

1. Риски и амортизация. Рассчитывая цену аренды, нужно не забыть учесть сопутствующие этому бизнесу риски и затраты на амортизацию. Клиент может потерять или повредить вещь, которую взял в пользование. Чтобы обезопасить себя, арендодатель может прописать в договоре с клиентом необходимость возместить ущерб при утере или повреждении вещи, а при сдаче в аренду дорогостоящих предметов можно брать с арендатора залог.

Стоимость амортизации вещей придется учитывать в цене аренды. Но повышать цену слишком сильно нельзя, так не получится конкурировать. Как отмечают в Rentmania, оптимальная цена аренды на день составляет 10% от суммы, которую клиенту пришлось бы заплатить за покупку вещи.





Серафима Романова

Мы выставляем платья в среднем за 10% от изначальной стоимости вещи. Если платье стоило 20 тысяч, то в аренду мы его сдаем за 2 тысячи в сутки. При этом мы всегда знаем, что часть суммы, заплаченной клиентом, мы потратим на химчистку и, возможно, небольшой ремонт вещи.





2. Сезонность. У многих арендных бизнесов есть выраженная сезонность. В целом здесь все достаточно очевидно: аренда байдарок актуальна только летом, а эксклюзивное пальто для похода в оперу могут взять в аренду только зимой. Если вы планируете строить масштабируемый бизнес, который будет приносить стабильную прибыль круглый год, придется либо найти востребованный, но при этом независящий от сезонности товар, либо расширять ассортимент, чтобы покрыть изменяющиеся потребности клиентов.





Антон Шаров

Сезонность у нас, конечно, есть, но в ремонтном бизнесе она не так ярко выражена, как в других сферах. Летом чаще берут в аренду серьезные профессиональные инструменты — для бурения, строительства. Это логично — дачный сезон и сезон ремонта в разгаре.

Зимой спрос на такие инструменты практически пропадает, но нас спасает то, что в городских квартирах ремонт делают в любое время года. Мы просто переключаемся на более простые инструменты, которые подходят для ремонта квартир.





Серафима Романова

Самый благодатный период для нас — ноябрь-декабрь, потому что перед Новым годом много корпоративов. Летом спрос тоже высокий: людям нужно наряжаться на свадьбы и выпускные. А вот весной и в начале осени спрос заметно снижается.

В периоды проседания мы даем больше онлайн-рекламы, используем сертификаты для клиентов — предлагаем оплатить аренду сейчас, а воспользоваться потом. Но все это не очень помогает. Приходится ждать нового хорошего периода. К счастью, он всегда наступает, все предсказуемо и циклично.





3. Локальность. Учитывая, что в аренду вещи чаще всего берут, чтобы сэкономить время и деньги, ваши клиенты, скорее всего, не захотят оплачивать доставку в другой регион, ждать, пока нужная вещь до них доберется и платить за обратную доставку. Поэтому арендный бизнес — это почти всегда локальная работа: в масштабах города.





Как получить максимум

Помните, что людям выгодно и удобно арендовать то, что нужно не каждый день и стоит дорого. Предлагать в аренду то, что дешевле и быстрее купить — не имеет смысла.

Другой пользовательский сценарий — когда потребитель задумывается о покупке дорогого товара, но хочет сначала убедиться, что будет им пользоваться. Эта модель тоже подтвердила свою жизнеспособность: ее используют даже крупные компании, чтобы стимулировать спрос на покупку своих товаров. И это стоит учесть, выбирая, что сдавать в аренду.

Если вы планируете строить масштабируемый бизнес, который будет приносить стабильную выручку круглый год, — либо делайте ставку на широкий ассортимент, либо ищите товар, который не зависит от сезона. Второе сделать сложнее.

Необязательно сдавать в аренду предметы, которые находятся у вас в собственности. Можно взять на себя роль посредника: принимать предметы у одних людей и передавать их другим. Если все получится, вы сможете зарабатывать на комиссии.



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