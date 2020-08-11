Цифровая перезагрузка: пять шагов, которые решат проблемы фермеров

Сейчас много говорят о цифровизации агропромышленного комплекса (АПК), точном земледелии и умном фермерстве. Михаил Киселев, руководитель направления аналитики и отраслевой экспертизы в проектах цифровизации АПК Ctrl2GO, рассказывает, почему это важно и какими инструментами должен владеть агробизнесмен сегодня, чтобы выжить завтра.

Зачем сельскому хозяйству нужна цифровизация

По оценкам ООН, к 2050 году население земли достигнет 9.7 млрд человек — спрос на продукты питания вырастет многократно. Это значит, что необходимо будет значительно увеличить производство, в том числе сельскохозяйственных культур. Сегодня стремительная урбанизация и климатические изменения затрагивают все большую часть земель, пригодную для производства. В то же время есть территории, которые страдают от недостатка человеческих ресурсов и низкого уровня автоматизации.

Получается, что сельхозтоваропроизводителям критически необходимо производить все больше и повышать эффективность, чтобы противостоять давлению растущего спроса. При этом качество продуктов должно оставаться на высоком уровне. Ведь тренд на здоровую еду уже не просто модное веяние.

Производство органической продукции поддерживается на федеральном уровне. В прошлом году президент поручил правительству создать «зеленый бренд» отечественной продукции, который подразумевает использование безопасных технологий для здоровья человека. Добиться этого можно только с помощью высокотехнологичных комплексных решений.

Кстати, уже сейчас мы можем наблюдать стремительную цифровую трансформацию отечественного АПК. Если при традиционном подходе сохраняется высокая зависимость от человеческого фактора, с низкой урожайностью и высокой себестоимостью, то при цифровом подходе можно контролировать эффективность каждой операции и обеспечить высокую урожайность с низкой себестоимостью. Добиться этого позволяют сенсоры, дроны, датчики и другие digital-инструменты.







Переходим к умному фермерству

Автоматизация процессов, борьба с сорняками, снижение трудозатрат на ручные процессы, повышение эффективности и рост урожайности — с такими проблемами часто сталкиваются сельхозпроизводители. Мы выделили пять шагов, которые решат боли современного фермера с помощью новых технологий.





Собираем данные

Интернет вещей позволяет объектам общаться и обмениваться информацией. Это обширная сеть датчиков, которые соединены друг с другом. Они собирают достоверные данные и передают их напрямую с полей.

Различные сенсоры, расположенные в корпусе IoT-устройств, собирают точные сведения об освещенности растений, температуре и увлажненности почвы. А датчики на сельскохозяйственной технике передают данные о ее перемещениях, скорости и уровне топлива. Дополнительная информация поступает через дистанционное зондирование земли.

Благодаря спутниковым данным и аэрофотосъемке можно следить за глобальными изменениями: влиянием погоды, температуры, осадков или наблюдать за состоянием посевов, мониторить местонахождение скота и даже определять нецелевое использование земли.

Сочетание технологий IoT и ДЗЗ Дистанционное зондирование Земли позволяет фермеру получить полную картину происходящего на земле и собрать обширный набор статистических данных для анализа.





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