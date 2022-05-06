Особенности ресторанного бизнеса в Дубае — что нужно знать перед запуском

Как Дубай встречает и разочаровывает, что может дать российскому ресторанному рынку и как изменился подход рестораторов к работе с Эмиратами в новой реальности, рассказывает основатель платформы мобильного обучения и мотивации персонала ServiceGuru, автор книги «Ресторан: от одного до сети» и экс-директор UCS r_keeper, сетей «Якитория» и Vasilchuki Chaihona №1 Сергей Горбунов.

За последний месяц поток рестораторов в Дубай заметно увеличился. Дубай и раньше привлекал рестораторов из России — здесь давно и успешно работают Александр Орлов («Тануки»), Антон Винер («Урюк»), ресторан итальянской кухни Belcanto в Эмиратах также открыл сооснователь Vasilchuki Chaihona №1 Алексей Васильчук.

Почему Дубай — хорошее место для рестораторов

Эмираты — страна со стабильной экономикой, налогом на предпринимательскую деятельность в размере 5% и рекордным количеством предпринимателей-экспатов, в том числе из России. А в условиях нынешней реальности ОАЭ — одна из немногих стран, которая позволяет развиваться и масштабировать собственные наработки и экспертизу.

В сложившейся ситуации скорость входа на рынок заметно повысилась. Ещё недавно на знакомство и анализ рынка уходили годы и десятки бизнес-поездок. К примеру, один из рестораторов, открывший недавно ресторан в Дубае, регулярно ездил в этот регион в течение четырех лет, изучая особенности местного бизнеса.

Предприниматели более внимательно и требовательно выбирали площадки, отмечали особенности местных бизнес-процессов, принимали решения неспешно — время позволяло. Сегодня рестораторы готовы действовать моментально и быстрее инвестировать в экономику Дубая.

Многие сегодня приезжают с чёткой программой, что делать на месте: изучить принципы создания юридического лица и законов, посмотреть конкретные площадки, ознакомиться с P&L похожих проектов, пообщаться с управленцами и потенциальными сотрудниками.

Высокие зарплаты и тонкости аренды: особенности ресторанного рынка

Принципы открытия ресторана в Дубае похожи на российские. Ключевое отличие в том, что на Родине ресторатор хорошо чувствует менталитет и вкус гостей. Прежде чем выйти на рынок в Дубае, следует изучить интересы целевой аудитории здесь и учитывать их при разработке позиционирования, концепции, меню и выбора локации.

К примеру, одна из самых ярких особенностей региона — многонациональность. Около 80% жителей Эмиратов — иностранцы. К тому же значительное место в экономике страны составляет туризм: выручка от него превышает доходы от добычи нефти.

Сам Дубай можно разделить на зоны:

курортные и туристические,

деловые кварталы с обилием офисов,

спальные районы, где живут экспаты,

районы, где живут местные жители.

В зависимости от локации подход к концепции значительно меняется. Необходимо учитывать ряд не всегда очевидных факторов.

Например, в центральной части Дубая функционирует пешеходная зона Bluewaters Island — c магазинами, ресторанами и самым высоким колесом обозрения в мире, попавшим в книгу рекордов Гиннеса. Выручка местных ресторанов напрямую зависит от того, работает ли колесо.

Еще одна особенность: большое количество ресторанов днем работают в классическом формате с посадочными местами, а вечером трансформируются в околоклубный формат с музыкой, диджеем и вечеринками до 3 ночи.

Следующее отличие — лимит лицензии на алкоголь в определенных частях Дубая. На некоторых улицах такие разрешения не выдают по закону. Стоимость лицензии на алкоголь зависит от оборота, поэтому популярный в Европе формат маленьких баров здесь не приживается: посадочных мест и выручки не хватает, чтобы отработать стоимость разрешения.

Кроме того, арендодатели обязуют оплачивать арендную плату до конца действия договора даже при досрочном расторжении. Если покинуть помещение раньше и перестать платить, арендатор заплатит колоссальные штрафы.

И это не единственный фактор, в котором Дубай существенно отличается от Москвы в плане поиска локации. Действительно подходящих помещений на рынке мало, а конкурс может составлять до 30-40 потенциальных арендаторов на место. При этом чтобы получить место, необходимо представить сильную концепцию проекта.

Российские предприниматели часто приезжают, ориентируясь на российские цены и привычный уровень зарплат. Но средняя зарплата официанта здесь — от 5 000 до 10 000 дирхам (около 125 000-250 000 рублей), в эту сумму включены обязательные затраты на проживание сотрудника.

Как работают российские рестораторы в Дубае

Как правило, рестораторы приезжают, держа в голове 2-3 концепции, которые уже успешно работают в России. После двух-трехнедельного знакомства с местным рынком эти идеи обычно корректируются.

Но какой бы концепции ни придерживался владелец российского ресторана, его всегда отличает «фанатичное» отношение к деталям, сервису и качеству еды.

В России за небольшую сумму можно получить вкусное и качественное блюдо, а сам бизнес часто построен на издержках — рестораторы пытаются экономить на всем, включая зарплаты, и периодически рискуют в попытках оптимизировать налоговую часть.

Здесь же средняя цена обеда на человека без алкоголя — от 6 000 до 18 000 рублей, и к этому в Дубае относятся с пониманием и уважением, ценят труд ресторатора, сотрудников и поставщиков заведения.

При этом частая ошибка — не рассматривать вариант покупки готового бизнеса. Именно в Дубае такая стратегия может стать более выигрышной, так как открытие нового проекта может занять больше 3-4 месяцев из-за особенностей бюрократии и менталитета местных работников.

Начиная работу в Дубае, логично обратиться к коллегам, которые имеют опыт ведения дел в местных реалиях. Сообщество русскоязычных предпринимателей здесь уже сформировано. Однако важно следовать правилу: «Хочешь делать бизнес в Дубае — уважительно относись к тем, кто тебе помогает, и будь готов к затратам на эту помощь».

Дело в том, что что здесь действительно дорогая жизнь и каждый час человека стоит ощутимо больше, чем в Москве. Предприниматели готовы пойти навстречу новичку, но нужно быть готовым заплатить собеседнику за консультацию. Ведь он уже потратил немало средств и времени, чтобы добыть эту информацию.

Если не ресторан: какие ещё проекты в сфере питания востребованы в Дубае

Наравне с ресторанами в Дубае успешно представлены и ресторанные проекты родом из России: сервис автоматизации ресторанов на основе искусственного интеллекта iiko, сервис оплаты чаевых картой E-tips, наша платформа мобильного обучения и мотивации персонала ServiceGuru.

При этом интерес у российских рестораторов к этим компаниям стабилен: предпринимателям комфортно сотрудничать со знакомой еще по работе в России инфраструктурой.

Внимание к Эмиратам бизнеса, обеспечивающего инфраструктуру для общепита, также выросло после 24 февраля 2022 года. Ряд компаний (в основном из сферы ресторанного маркетинга и консалтинга) изучают местный рынок, но продолжают работать в Дубае исключительно с российскими рестораторами.

При этом потенциал выхода на сотрудничество с зарубежными компаниями выше у проектов, которые уже работают на рынке Дубая и имеют опыт сотрудничества с зарубежными компаниями. Маркетинг-командам из России в Эмиратах только предстоит закрепить позиции на новом рынке.

Экспансия бизнеса за рубеж: чем это поможет России

Развитие российских ресторанов на дубайском рынке — определенно позитивная тенденция для отрасли. Приобретая международный опыт, предприниматели получают опыт ведения бизнеса по международным стандартам, работы со вкусами, шеф-поварами, иностранным менеджментом и его подходами и принципами управления интернациональной командой.

Это значит, что эти знания и технологии будут реимпортироваться в Россию.

Концепции, модели, стратегии, которые будут создаваться на этом высококонкурентном рынке, улучшат качество работы и в нашей стране. Особенно ценным опыт работы в Эмиратах становится потому, что в текущих условиях отправиться за новыми знаниями в большинство стран крайне сложно, а Дубай дает русским предпринимателям возможность этот опыт обрести.

Чек-лист: что учитывать при масштабировании ресторанного бизнеса в ОАЭ

Чтобы не допустить ошибок на старте, составьте список концепций, которые не работают в Дубае: например, маленькие бары с небольшим количеством посадочных мест. В этом поможет изучение интересов целевой аудитории и особенностей местного рынка. Ждать от более опытных коллег бесплатных консультаций и советов здесь — дурной тон. Жизнь в Эмиратах на несколько порядков дороже жизни в Москве, и час консультанта стоит существенно больше. Если вы планируете работать с алкоголем, имейте в виду: в некоторых зонах Дубая получить лицензию на его продажу невозможно. При выборе локации будьте внимательны к деталями: в некоторых местах посадка зависит от того, работают ли ближайшие достопримечательности. Выбирая помещение для аренды, учитывайте особенности работы с локальными арендодателями. В Дубае заключают договоры, по которым арендатор вынужден платить до окончания срока действия, даже если бизнес закроется или заведение будет переезжать. Имейте в виду и другие особенности: готовьтесь предоставить арендодателю сильную концепцию проекта и помните, что конкурс может составлять 30-40 желающих на место.

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