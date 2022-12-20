Ретро — как организовать такое мероприятие с пользой для бизнеса и команды

Все компании переживают эпоху перемен по-своему, и каждая команда справляется по мере своих возможностей. А еще скоро Новый год, время подведения итогов и корпоративов. Как насчет ретроспективы, которая их объединит?
Ольга Останина, управляющий партнер Jobby, представила гайд, как организовать финальную онлайн или офлайнх-встречу с командой, чтобы провести время с пользой и зарядить всех на новые свершения — в личной жизни и на работе.
Что такое ретроспектива и зачем вообще что-то делать?
Это командная встреча, которая проводится для подведения итогов и/или обсуждения нынешнего положения дел:
- достижений,
- факапов,
- сильных сторон,
- зон развития коллег и команды в целом.
Это помогает понять состояние коллектива, увидеть, как протекают его внутренние процессы, и улучшить их.
Ретроспектива — идеальная точка опоры для команды, чтобы подвести итоги и понять, что получилось сделать, а что стоит улучшить.
Встреча поможет сблизиться и выстроить более глубокую основу для коммуникаций — это отличный способ проявить заботу и оказать поддержку любимым коллегам в сложное время.
Как организовать успешное ретро?
Первое правило — быть бережными и внимательными друг к другу. Отношение к корпоративным встречам может быть абсолютно разное, поэтому старайтесь не забывать, ради чего вы собрались. Без совместной работы ваша команда вряд ли бы пришла к успеху, поэтому воспринимайте ретро как площадку для рефлексии и возможности проявить себя.
Обычно проведением ретроспективы занимаются профессиональные фасилитаторы:
- они проводят предварительный бриф,
- разрабатывают механику,
- организуют встречу.
Но если вы работаете в небольшом коллективе или не готовы выделять бюджет на подобные решения, вот гайд, как пошагово сделать так, чтобы ретро оказалось в радость для всех и принесло практическую пользу работе вашей компании.
1. Командное погружение, или «Как объединить людей?»
Возможность почувствовать себя частью сообщества — это база, на которой вы сможете найти общий язык и увидеть, какие все крутые и уникальные. При этом команды и ситуации бывают разные. Не у всех есть возможность объемно подготовиться к встрече и провести ее в идеальных условиях.
Поэтому мы предлагаем три разных подхода, которые вы можете использовать и кастомизировать с учетом своих ресурсов.
А) Нет времени объяснять
Для самых занятых и расслабленных самый простой и эффективный вариант — это разговор. Предложите вашим коллегам поделиться радостными моментами и открытиями последних дней.
Так вы узнаете о том, что Алина пытается перейти на растительное питание (и вот они с Дашей уже обмениваются рецептами тофников), Вася в свободное время учит японский, а Дима завел телеграм-канал про кино. Это поможет найти в команде единомышленников и почувствовать, что вас объединяет не только работа.
Б) And the Oscar goes to…
Если вы привыкли подходить к любой задаче креативно, устройте вашей команде мини-Оскар с шуточными номинациями.
Чтобы придумать идеи для победных категорий, вспомните все, что происходило в компании в этом году, и кто был главными звездами этих ситуаций. В подарок можете вручить всем шоколадки и кастомизированные стикеры с мемами.
В) Визитная карточка
Психологи рекомендуют обратиться к своему внутреннему ребенку, чтобы восстановить ресурс. Предлагаем воспользоваться их советом и превратить это в коллективную деятельность.
Как минимум за неделю до ретро попросите каждого члена команды подготовить свою визитную карточку, которая расскажет о его деятельности. Представление может быть в любой форме:
- презентация,
- стихи,
- песня,
- коллаж,
- видеоролик,
- театр теней.
Все ограничивается лишь воображением — вашим и коллег. В день X вы сможете по-новому взглянуть на работу друг друга и восхититься, с какими крутыми людьми работаете.
2. Содержательная часть
Ретро — это не только про веселье, но и фидбек. Важно не забывать, зачем вы здесь собрались, и основательно подойти к содержательному этапу.
Здесь вы фокусируетесь на рабочих моментах, обсуждаете текущие проекты, слабые места и зоны роста. За год произошло много событий, поэтому в них легко потеряться. Чтобы этого избежать и сделать встречу максимально полезной, попросите каждого сотрудника подготовить презентацию своей работы за последний год. Лучше всего заранее дать план выступления.
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Например, включить туда такие пункты:
- Похвастаться тремя ключевыми событиями, которые имеют позитивный эффект — и описать, какой именно. Что порадовало, что удалось в этом году?
- Рассказать про три ключевых факапа, которые произошли и обнажили слабые стороны. Какие уроки из этих факапов удалось извлечь?
- Пообещать, какие изменения будут происходить в работе, коммуникации и управлении проектами исходя из тех уроков, которые удалось извлечь.
- Сформулировать три проекта или задачи, которые помогут максимально продвинуть твою команду с планом реализации на один-два месяца. Чья помощь может понадобиться? Что хотите сделать, учитывая сильные и слабые стороны команды и коллег?
Обязательно следите за таймингом презентации и напомните коллегам об ограничениях во времени. Не забудьте оформить визуальное сопровождение, которое поможет легче воспринимать информацию и привлечет больше внимания.
Благодаря содержательной части у каждого члена команды будет своя минута славы и возможность глубоко проанализировать прошедший год. А главное, все будут в курсе запланированных задач друг друга и при необходимости смогут помочь их скорректировать.
3. Неформальное завершение
Когда важные вопросы остались позади, можно вновь вернуться к более неформальной части. В идеале ретро можно завершить в уютном баре за бокалом вина.
Мы рекомендуем нашим клиентам не пренебрегать этой ступенькой, ведь в непринужденной обстановке можно устроить финальную «распаковку» команды и дать всем раскрыться с неожиданной стороны.
Например, можно придумать нестандартные вопросы, которые дополнят результаты фидбека содержательной части:
- Какой наиболее ценный совет в плане профессионального развития ты когда-либо получал?
- Когда всё идёт не так, как ты планировал, какая цитата поддерживает тебя и помогает двигаться дальше?
- Какое событие в этом году ты ждёшь больше всего?
- Назови одно слово-ассоциацию с нашей командой.
- Какие цели на 2023 году тебя больше всего вдохновляют?
- Любимая книга, которую ты постоянно перечитываешь.
- Опиши одну черту/традицию нашей команды.
- Какую ошибку ты считаешь важной?
- На что ты готов потратить последние деньги?
- Чего о тебе в команде ещё не знают?
- Что тебя по-прежнему продолжает удивлять в хорошем смысле в твоей работе?
Каждый новый ответ будет способствовать новым дискуссиям, уточненииям и гипотезам. Получится глубокий разговор, в котором вы лучше узнаете себя и сможете увидеть своих коллег со стороны.
Это работает и в онлайн. Всегда можно собраться в Zoom с огромными чашками чая или чего покрепче и прекрасно провести время за обсуждениями. А ещё в онлайне можно устроить настоящий перфоманс.
Каждый по очереди находит кадр своего любимого фильма или сериала и пересылает в личку одному из коллег. Его задача — выключить камеру и за пять минут найти нужный реквизит, чтобы воспроизвести полученный кадр. Как только камера снова включается, вы все пытаетесь угадать, какое произведение искусства он косплеит.
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Воспринимайте ретро как средство поддержки команды и опоры для будущих свершений. Тогда получится приятное мероприятие, которое даст направление командному духу и поможет укрепить отношения в коллективе.
Фото на обложке: Unsplash / Antenna
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