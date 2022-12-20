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Ретро — как организовать такое мероприятие с пользой для бизнеса и команды

Колонки
Ольга Останина
Ольга Останина

Управляющий партнер Jobby

Анастасия Удальцова

Все компании переживают эпоху перемен по-своему, и каждая команда справляется по мере своих возможностей. А еще скоро Новый год, время подведения итогов и корпоративов. Как насчет ретроспективы, которая их объединит?

Ольга Останина, управляющий партнер Jobby, представила гайд, как организовать финальную онлайн или офлайнх-встречу с командой, чтобы провести время с пользой и зарядить всех на новые свершения — в личной жизни и на работе.

Ретро — как организовать такое мероприятие с пользой для бизнеса и команды

Что такое ретроспектива и зачем вообще что-то делать?

Это командная встреча, которая проводится для подведения итогов и/или обсуждения нынешнего положения дел: 

  • достижений, 
  • факапов, 
  • сильных сторон,
  • зон развития коллег и команды в целом. 

Это помогает понять состояние коллектива, увидеть, как протекают его внутренние процессы, и улучшить их. 

Ретроспектива — идеальная точка опоры для команды, чтобы подвести итоги и понять, что получилось сделать, а что стоит улучшить. 

Встреча поможет сблизиться и выстроить более глубокую основу для коммуникаций — это отличный способ проявить заботу и оказать поддержку любимым коллегам в сложное время. 

 

Как организовать успешное ретро?

Первое правило — быть бережными и внимательными друг к другу. Отношение к корпоративным встречам может быть абсолютно разное, поэтому старайтесь не забывать, ради чего вы собрались. Без совместной работы ваша команда вряд ли бы пришла к успеху, поэтому воспринимайте ретро как площадку для рефлексии и возможности проявить себя. 

Обычно проведением ретроспективы занимаются профессиональные фасилитаторы:

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  • они проводят предварительный бриф, 
  • разрабатывают механику,
  • организуют встречу. 

Но если вы работаете в небольшом коллективе или не готовы выделять бюджет на подобные решения, вот гайд, как пошагово сделать так, чтобы ретро оказалось в радость для всех и принесло практическую пользу работе вашей компании. 

 

1. Командное погружение, или «Как объединить людей?»

Возможность почувствовать себя частью сообщества — это база, на которой вы сможете найти общий язык и увидеть, какие все крутые и уникальные. При этом команды и ситуации бывают разные. Не у всех есть возможность объемно подготовиться к встрече и провести ее в идеальных условиях. 

Поэтому мы предлагаем три разных подхода, которые вы можете использовать и кастомизировать с учетом своих ресурсов. 

 

А) Нет времени объяснять

Для самых занятых и расслабленных самый простой и эффективный вариант — это разговор. Предложите вашим коллегам поделиться радостными моментами и открытиями последних дней.

Так вы узнаете о том, что Алина пытается перейти на растительное питание (и вот они с Дашей уже обмениваются рецептами тофников), Вася в свободное время учит японский, а Дима завел телеграм-канал про кино. Это поможет найти в команде единомышленников и почувствовать, что вас объединяет не только работа. 

 

Б) And the Oscar goes to…

Если вы привыкли подходить к любой задаче креативно, устройте вашей команде мини-Оскар с шуточными номинациями. 

Чтобы придумать идеи для победных категорий, вспомните все, что происходило в компании в этом году, и кто был главными звездами этих ситуаций. В подарок можете вручить всем шоколадки и кастомизированные стикеры с мемами. 

 

В) Визитная карточка

Психологи рекомендуют обратиться к своему внутреннему ребенку, чтобы восстановить ресурс. Предлагаем воспользоваться их советом и превратить это в коллективную деятельность. 

Как минимум за неделю до ретро попросите каждого члена команды подготовить свою визитную карточку, которая расскажет о его деятельности. Представление может быть в любой форме: 

  • презентация, 
  • стихи, 
  • песня, 
  • коллаж, 
  • видеоролик, 
  • театр теней. 

Все ограничивается лишь воображением — вашим и коллег. В день X вы сможете по-новому взглянуть на работу друг друга и восхититься, с какими крутыми людьми работаете.

 

2. Содержательная часть

Ретро — это не только про веселье, но и фидбек. Важно не забывать, зачем вы здесь собрались, и основательно подойти к содержательному этапу. 

Здесь вы фокусируетесь на рабочих моментах, обсуждаете текущие проекты, слабые места и зоны роста. За год произошло много событий, поэтому в них легко потеряться. Чтобы этого избежать и сделать встречу максимально полезной, попросите каждого сотрудника подготовить презентацию своей работы за последний год. Лучше всего заранее дать план выступления. 

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Например, включить туда такие пункты:

  • Похвастаться тремя ключевыми событиями, которые имеют позитивный эффект — и описать, какой именно. Что порадовало, что удалось в этом году?
  • Рассказать про три ключевых факапа, которые произошли и обнажили слабые стороны. Какие уроки из этих факапов удалось извлечь?
  • Пообещать, какие изменения будут происходить в работе, коммуникации и управлении проектами исходя из тех уроков, которые удалось извлечь.
  • Сформулировать три проекта или задачи, которые помогут максимально продвинуть твою команду с планом реализации на один-два месяца. Чья помощь может понадобиться? Что хотите сделать, учитывая сильные и слабые стороны команды и коллег? 

Обязательно следите за таймингом презентации и напомните коллегам об ограничениях во времени. Не забудьте оформить визуальное сопровождение, которое поможет легче воспринимать информацию и привлечет больше внимания. 

Благодаря содержательной части у каждого члена команды будет своя минута славы и возможность глубоко проанализировать прошедший год. А главное, все будут в курсе запланированных задач друг друга и при необходимости смогут помочь их скорректировать.

 

3. Неформальное завершение 

Когда важные вопросы остались позади, можно вновь вернуться к более неформальной части. В идеале ретро можно завершить в уютном баре за бокалом вина. 

Мы рекомендуем нашим клиентам не пренебрегать этой ступенькой, ведь в непринужденной обстановке можно устроить финальную «распаковку» команды и дать всем раскрыться с неожиданной стороны. 

Например, можно придумать нестандартные вопросы, которые дополнят результаты фидбека содержательной части: 

  1. Какой наиболее ценный совет в плане профессионального развития ты когда-либо получал?
  2. Когда всё идёт не так, как ты планировал, какая цитата поддерживает тебя и помогает двигаться дальше?
  3. Какое событие в этом году ты ждёшь больше всего?
  4. Назови одно слово-ассоциацию с нашей командой.
  5. Какие цели на 2023 году тебя больше всего вдохновляют?
  6. Любимая книга, которую ты постоянно перечитываешь.
  7. Опиши одну черту/традицию нашей команды.
  8. Какую ошибку ты считаешь важной?
  9. На что ты готов потратить последние деньги?
  10. Чего о тебе в команде ещё не знают?
  11. Что тебя по-прежнему продолжает удивлять в хорошем смысле в твоей работе?

Каждый новый ответ будет способствовать новым дискуссиям, уточненииям и гипотезам. Получится глубокий разговор, в котором вы лучше узнаете себя и сможете увидеть своих коллег со стороны. 

Это работает и в онлайн. Всегда можно собраться в Zoom с огромными чашками чая или чего покрепче и прекрасно провести время за обсуждениями. А ещё в онлайне можно устроить настоящий перфоманс. 

Каждый по очереди находит кадр своего любимого фильма или сериала и пересылает в личку одному из коллег. Его задача — выключить камеру и за пять минут найти нужный реквизит, чтобы воспроизвести полученный кадр. Как только камера снова включается, вы все пытаетесь угадать, какое произведение искусства он косплеит.

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Воспринимайте ретро как средство поддержки команды и опоры для будущих свершений. Тогда получится приятное мероприятие, которое даст направление командному духу и поможет укрепить отношения в коллективе. 

 

Фото на обложке: Unsplash / Antenna

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