Романтические отношения между сотрудниками: как вести себя работодателям?

О том, почему сотрудники предпочитают скрывать свои отношения и как вести себя руководителям, рассказал Антон Кушнер, основатель и гендиректор платформы корпоративного благополучия «Понимаю» .

Служебные романы — не редкость, тем более в условиях множества ограничений и минимальной офлайн-коммуникации с людьми. Однако их воспринимают неоднозначно. Компании выбирают разные стратегии. Некоторые пытаются контролировать романтические отношения своих сотрудников в рамках офиса. Другие, напротив, не считают нужным вмешиваться в личную жизнь коллег, оставляя им право на неприкосновенность частной жизни.

Скрывать нельзя рассказывать

Некоторые компании имеют специальный этический кодекс поведения, в котором прописаны разные пункты, охватывающие все стороны жизни сотрудников — от коммуникации с конкурентами до личного общения. Устраиваясь на работу в подобную компанию, человек должен быть готов существовать по ее правилам.

Иначе может случиться так, что однажды перед ним встанет выбор — работа или личная жизнь.

К счастью, согласно опросу Kelly Services, лишь у 8% респондентов в договоре прописано, что в случае возникновения неслужебных отношений один из участников романа должен уволиться. У 25% опрошенных работодатели считают романы, даже на рабочем месте, личным делом сотрудников. А 46% указали, что их компании не имеют определенной политики по этому вопросу.

Даже если ограничений со стороны работодателя нет, часто сотрудники предпочитают не распространяться в коллективе о своем романе. И они имеют на это право, ведь частная жизнь неприкосновенна.

Причины для подобной скрытности могут быть разные.

Во-первых, чужие отношения вызывают непредсказуемые реакции у коллег, поэтому молчание — лучший способ попробовать избежать сплетен или неодобрения.

Во-вторых, если у руководителя отдела сложились близкие отношения с подчиненным, и он уверенно поднимается по карьерной лестнице, его профессионализм может быть поставлен под вопрос. То есть каждый из участников романа несет потенциальные репутационные и карьерные риски.

В-третьих, пара просто может получать более яркие эмоции, скрываясь от посторонних.

Польза и вред романов для бизнеса

Развитие романтических отношений в рамках офиса не имеет никакого отношения к компетенциям работодателя или общества. Роман может закончиться свадьбой или скорым разрывом отношений, но реакция на любой из этих сценариев зависит только от личного восприятия каждого из участников этого тандема и их внутреннего состояния.

Согласно исследованию, проведенному «VK Работа», для 70% работодателей не будет большой проблемой, если между двумя сотрудниками завяжется служебный роман. Ключевое условие — это никак не должно отражаться на результатах работы сотрудников и общем успехе компании.

Производительность труда влюбленных может меняться в зависимости от того, умеют ли они разделять личные отношения и рабочие процессы.

Одни сотрудники, вступившие в отношения на работе, могут проводить время за разговорами в местах для отдыха либо пребывать в своих мечтах, игнорируя рабочие задачи. Такое положение дел естественно повлечет за собой корпоративные убытки.

Другие на фоне чувств имеют большую мотивацию, поэтому охотнее идут в офис, находятся в хорошем настроении, становятся увереннее в себе и ощущают общее благополучие. Это положительно сказывается на рабочем настроении и на бизнес-процессах в целом.

Опрос, проведенный Kelly Services, подтверждает, что у влюбленных в коллег сотрудников повышается эффективность труда и у них получается достигать лучших результатов.

Если сотрудник — профессионал своего дела и обладает внутренними компетенциями, чтобы разделять сферы своей жизни, расставлять приоритеты и принимать верные решения, то его отношения в пределах офиса не будут вредить бизнес-процессам.

Тактика поведения руководителя

Невозможно для каждой ситуации придумать правило и записать его в кодекс корпоративной этики. Важно помнить, что любой свод норм будет действовать, если коллектив искренне и открыто принимает объявленные условия игры.

Если политика компании кажется сотрудникам дискомфортной и навязчивой, то это лишь повлечет тайные нарушения запретов. На мой взгляд, работодатель не может регламентировать ограничения на общение в офисе. Это глупо и бессмысленно.

Если у компании нет соответствующего внутреннего кодекса, то управляющий состав будет руководствоваться только морально-этическими нормами.

Как правило, если роман не вредит работе, то начальство не вмешивается. Это лучшая позиция для руководителя — наблюдать. Устанавливать правила против таких пар по факту бессмысленно.

Касаться этой темы следует только в случае, если роман отрицательно влияет на работу влюбленных и мешает работать другим сотрудникам.

В этом случае стоит провести беседу с каждым человеком из пары отдельно и придерживаться следующих этапов:

Прямо скажите собеседнику о причине назначенного разговора. Без давления и оценочных суждений четко и аргументированно говорите о том, что вас беспокоит, а затем задавайте уточняющий вопрос. Например: «Я заметил, что в последнее время ты стал менее активным, чем раньше и хотел узнать, есть ли за этим какая-то причина?». Вместе обсудите, какие пути выхода из сложившейся ситуации вы видите. Проговорите пошаговый план решения возникшей проблемы. Например, если личные отношения сотрудника сказываются на его эффективности, то можно сказать: «Я вижу, что ты стал меньше времени уделять работе и часто отсутствуешь на рабочем месте (ходишь в курилку/сидишь в столовой). Это не вписывается в понятия рабочего времени, я предлагаю обсудить, что с этим делать. Если ситуация не изменится, мне придется принимать меры». Если сотрудник расстроен, например, из-за разрыва отношений и не может самостоятельно справиться со своими переживаниями, то расскажите, куда он может обратиться за помощью. Возможно, в вашей компании есть корпоративный психолог, который поможет прожить эмоции после расставания. Если такого специалиста нет, то можно найти частного консультанта или обратиться на бесплатную линию психологической поддержки.

Когда руководство компании способно чутко реагировать на запросы коллектива, слышать то, о чем говорят сотрудники, поддерживать их, воспитывать правильные ценности в рамках корпоративной культуры, тогда лояльность каждого члена команды растет.

Воспитывая яркие индивидуальности, компания обеспечивает себе светлое будущее, ведь такие сотрудники понимают, что на работе в первую очередь нужно оставаться профессионалом, и в любой ситуации прежде всего важно не навредить общему делу.

Фото на обложке: Shutterstock / Tatevosian Yana