Роботизация в финансовом секторе: какие процессы можно отдать RPA-роботу в банках

Также Владислав задал несколько вопросов Ивану Мельникову, директору по развитию продуктов и разработчику платформы Robin, чтобы разобраться в технологических нюансах.

Многие успешные банки используют RPA («ВТБ», «Альфа-Банк», «Россия» и другие). Но что конкретно делает данная технология, и как она может помочь бизнесу? Владислав Чернецкий, руководитель направления бизнес-решений в компании по интеграции IT-решений и продуктов кибербезопасности CloudNetworks, расскажет о RPA-роботах.

Почему стоит передать процессы RPA-роботу

Итак, начну с того, что RPA — это мощный инструмент для автоматизации и ускорения процессов, а также усиления конкурентного преимущества.

Исследования показывают, что банки могут сэкономить до 75% на операционных процессах, одновременно повысив производительность и качество. А при правильной реализации технологии, положительная рентабельность инвестиций наступит уже через четыре-шесть недель.

Приведу в качестве примера несколько финансовых компаний, успешно использующих RPA-роботов:

банк Сингапура OCBC сократил время на переоценку жилищных кредитов с помощью RPA до одной минуты (вместо 45);

японская финансовая компания сократила 400 тыс. часов ручного труда для сотрудников благодаря внедрению RPA;

компания DBS уже через пять месяцев после внедрения RPA оптимизировала более 50 сложных бизнес-процессов.

Но как понять, подходит ли программный робот конкретно под ваши задачи? Чтобы было проще разобраться в функционале RPA-роботов, я расскажу о кейсах с нашим партнером и разработчиком RPA-платформ Robin.

Подборка решений по роботизации бизнес-процессов

Предлагаю посмотреть на примеры использования роботизированной автоматизации процессов, чтобы понять, какую пользу RPA может принести бизнесу.

Задача «Обеспечить быструю обработку данных»

Для обработки данных при обращении клиента сотрудник может потратить не только уйму времени, но отвлечь от работы коллег, если в чем-то будет недостаточно компетентен. На подготовку ответа уйдет много сил и ресурсов, а клиент просто устанет ждать. Как поможет RPA-робот?

Чтобы обеспечить более быструю обработку запросов и обращений, сотрудник может записать процесс ввода данных, а затем развернуть бота для его автоматизации, оптимизируя весь бизнес-процесс — от первоначального сканирования счета до извлечения данных и, наконец, входа в систему ERP.

Этот новый процесс не только сократит расходы, но ускорит работу отдела и позволит команде быть более эффективной.

Задача «Предоставление быстрой и корректной консультации»

Пользователи закидывают службу поддержки однотипными обращениями, из-за чего многие банки (да и организации других сфер) обращаются к расширению отделов поддержки. С ростом компании увеличивается и ее база знаний, и сотрудникам становится со временем все тяжелее быстро находить нужную информацию.

Таким образом, у компании возникает ряд проблем: текучка кадров, большие временные затраты на поиск ответов и решений для клиентов, необходимость опытных сотрудников тратить свое время на типовые вопросы.

С помощью RPA можно выстроить следующий алгоритм.

Задача «Классификация обращений»

При обращении пользователей возникает потребность классификации запроса, определения категории и других нюансов для перераспределения на конкретного исполнителя. Ручной метод выполнения данной задачи может сопровождаться ошибками, временными трудозатратами и трудностями в обработке.

Воспользовавшись RPA-роботами, вы сможете автоматизировать многие классификационные процессы. Согласно отчету Everest Group, автоматизация может обеспечить точность классификации на 98,5%.

К тому же RPA может проверить, предоставляется пользователю конкретный сервис или нет (с возможностью направления роботу заявку на предоставления сервиса).

Задача «Автоматизация предоставления доступов»

Проблема в предоставлении прав доступа, сброса паролей и закрытия доступов при увольнении сотрудника актуальна для технических отделов. Для того, чтобы минимизировать нагрузку на ИТ-специалистов и не отвлекать их от более значимой работы, прибегните к помощи RPA-роботов.

проверяет, что в системе имеются все необходимые согласования по внутреннему регламенту компании для предоставления доступов;

сбрасывает пароль на запрограммированный (то есть стандартный) или помогает сформировать новый пароль;

переходит в соответствующие системы для удаления пользователя.

Задача «Автоматизация управления платежами»

Как происходит процесс? Робот мониторит систему на поступление заявок, анализирует их и на основе данных:

Для реализации объемных задач потребуется больше программных роботов, и в данном примере разработчик Robin использовал несколько этапов для обработки входящих платежей и исходящих. В реализации были задействованы шесть программных роботов.

Программный робот Задача Процесс реализации «Робот-оператор» Мониторинг и классификация входящей почты Робот анализирует письма и классифицирует их или отправляет сотруднику для ручной обработки «Робот-оператор» Перенос данных из бумажных документов С помощью машинного зрения робот распознает текст, отбирает нужные данные и вводит их в системы «Робот-казначей» Начисление зарплаты Робот получает данные из зарплатного реестра, создает зарплатную ведомость, добавляет данные по сотрудникам и запрашивает подтверждение для транзакций «Робот-бухгалтер» Выставление регулярных и нерегулярных счетов Сотрудник подготавливает шаблон и запускает робота, который всё проверяет, формирует нужные платежные документы и отправляет их на печать. Также робот может отправить счет клиенту и подготовить заявку для курьера «Робот-дебитор» Контроль дебиторской задолженности После выставления счетов робот получает реквизиты договоров и в день платежей проверяет поступления; в случае истечения срока платежа, робот оповещает менеджера и клиента о просрочке и запускает процесс начисления пеней

Что важно знать: реализация, недостатки, и как выбрать RPA

Чтобы разобраться в нюансах со стороны разработчика, я обратился с дополнительными вопросами о технологии к директору по развитию продуктов Robin Ивану Мельникову.

— Иван, расскажите, какие задачи являются типовыми для применения роботов?

— Программные роботы могут взять на себя любую повторяющуюся монотонную работу. И есть несколько типов задач, которые отлично подходят для роботизации.

Первый — это двойной ввод данных, когда сотрудник переносит данные между системами. К сожалению, не всегда можно произвести интеграцию между системами, и ручной труд будет занимать много времени и сил. Робот же сможет автоматизировать процесс и исключить ошибки, выполнив рутину за сотрудника.

Роботы также могут выполнять автоматическую сверку данных. Человек подвержен ошибкам из-за снижения внимательности со временем. Робот, напротив, очень эффективен и быстр при выполнении сверок по заранее заданному алгоритму.

Роботы используются и в анализе данных для автоматизации выгрузки отчетов из информационных систем (ИС). Робот запускается по расписанию, и, повторяя действия сотрудника, формирует выгрузку или отчет. Например, выгрузить Excel и разместить его на корпоративном ресурсе для сотрудника или отправить по электронной почте.

— Сколько нужно роботов для автоматизации одного процесса?

— Для одного бизнес-процесса может быть настроен как один, так два и более роботов, работающих одновременно или поочередно — это вопрос построения архитектуры решения. Например, при процессах с одной ИС потребуется один робот. А для переноса данных из одной системы в другую потребуются как минимум два робота: робот №1 будет проверять изменения в первой системе, выгружать данные для доступа второму роботу, а робот №2 будет проверять появление выгруженных данных и загружать их в новую систему.

Такое разделение обязанностей, во-первых, повышает отказоустойчивость решения (таким образом, при недоступности одной из систем робот сможет продолжать выгружать данные или заносить их в систему). Во-вторых, обеспечивает простоту поддержки и внесения изменений в сценарий. И, в-третьих, позволяет масштабироваться.

— А как внедряется RPA-робот? И что требуется для успешной реализации решения?

— Несмотря на то, что программные роботы настраиваются с помощью графического конструктора, а проекты по роботизации достаточно быстрые по времени, к их внедрению необходимо относиться как к обычному проекту по внедрению ПО.

Этапность внедрения роботов такая же: сбор требований, подготовка ТЗ, выполнение работ по настройке (разработке), тестирование, выход в эксплуатацию.

Для успешной же реализации такого проекта исполнитель должен иметь четко выстроенные процессы и регламенты по каждому этапу.

— Насколько могут сократиться расходы при внедрении данной технологии? Что может повлиять на плохую рентабельность инвестиций?

— Так же, как и при любой другой автоматизации, сокращение расходов напрямую зависит от рассматриваемой задачи.

Если робот или информационная система полностью исключили труд сотрудника, то эффект может достигать 100%. Согласно исследованию, проведенному KPMG, применение роботов позволяет сократить затраты на процесс в среднем на 60%. По нашему опыту реализации проектов эта цифра составляет около 40-55%.

Естественно, большая доля эффективности создаваемого робота и успеха проекта зависит от качества проведенного предпроектного обследования и полноты сбора функциональных и нефункциональных требований. Если на этом этапе работы были проведены поверхностно, то есть риск затягивания сроков реализации робота, срыва сроков проекта и удорожания внедрения.

— А в чем недостатки RPA? Расскажите о подводных камнях, с которыми могут столкнуться банки.

— Скорее не недостаток, а особенность технологии — зависимость робота от обновления и изменения внешних систем при взаимодействии с ними робота.

Если сотрудник может не заметить, что система обновилась, или привыкнуть к новому дизайну или положению полей, то для робота такие изменения могут быть критичны. Важно на этапе сбора данных уточнять функциональные требования и проектировать архитектуру решения исходя из них. Еще нужно собирать информацию по возможным обновлениям и ошибкам ИС, которые потенциально могут помешать роботу выполнить бизнес-процесс. И уже тогда выбирать средства для реализации, которые обеспечат наиболее стабильную работу робота в условиях банка.

Также часто встречаются задачи, которые хоть и являются рутинными, но не решаются роботами в чистом виде. Например, задача по заведению в учетную систему первичных документов, которая решается синергией нескольких технологий. OCR берет на себя часть распознавания сканов документов и выделение текстового слоя. Модуль анализа текстовой информации извлекает сущности (номер договора, сумму оплаты, товарные позиции и так далее), а роботы заводят карточку документа в учетную систему.

То есть применение таких технологий как чат-боты (текстовые или голосовые), OCR, TextMining в симбиозе с RPA может существенно расширить спектр решаемых задач. И мы уже работает с вендорами над совместными проектами.

— И что, по вашему мнению, отличает хорошего и добросовестного разработчика и интегратора RPA? Как бизнесмену выбрать среди стольких предложений?

— Пожалуй, их отличает наличие методологий и практик внедрения, а также обязательных артефактов проектов. То, что роботов настроить просто и реализуются они с помощью графического конструктора, может вводить в заблуждение как заказчиков, так и интеграторов относительно необходимости методологии внедрения.

Подход «Роботы — это просто» и «Сейчас мы быстро сделаем», увы, не работает. Опытный интегратор RPA будет досконально изучать роботизируемый процесс, предлагать решение возникающих вопросов, основываясь на своем опыте, и только после этого приступать к проектированию и реализации.

В заключение

RPA-роботы все чаще внедряются в банки и финансовые учреждения, поскольку с их помощью автоматизируются многие задачи.

При правильном внедрении технологии вы сможете преобразовать свою компанию, повысить производительность, снизить количество ошибок и сократить время обработки данных.

Чтобы реализация RPA была успешной, крайне важно сотрудничать с опытными партнерами в данной области на протяжении всего процесса реализации. Это не только принесет существенные преимущества, но позволит понять, когда можно будет перейти от RPA к новым технологичным инструментам.

Фото на обложке: Who is Danny/shutterstock.com