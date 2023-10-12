Восток — дело тонкое! Основные проблемы русскоязычных предпринимателей в ОАЭ

Многие русскоязычные предприниматели при выходе на арабский рынок сталкиваются с разными проблемами из-за непонимания местного делового ландшафта и культурных нюансов. Марианна Симонян, менеджер национального рынка по России в Seed Group, назвала главные из них и рассказала решения.

Растущая экономика, развитая инфраструктура и щадящее налогообложение Объединенных Арабских Эмиратов уже сделали страну центром международного бизнеса. А к 2030 году планируется расширить технологическое влияние Дубая по всему миру. Поэтому сегодня лучшее время для выхода в страны Персидского залива.

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Незнание планов экономического развития региона

Многие предприниматели не сразу понимают отличия экономического развития Эмиратов от России и других стран СНГ. А без базовых знаний налогообложения и государственного регулирования отраслей понять бизнес-культуру и интегрироваться в нее почти невозможно. Эта инфраструктура имеет комплексный характер, а предпринимателю необходимо глубокое понимание среды, в которой придется конкурировать.

Сегодня страны MENA Middle East and North Africa - географический регион, объединяющий порядка двадцати стран Северной Африки и Ближнего Востока. Точного перечня стран, входящих в MENA, не существует.

и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) особенно ориентированы на планы ОАЭ стать мировым центром инноваций.

Для этого в рамках инициативы Vision 2030 Эмираты привлекают талантливых специалистов и инвестиции в высокотехнологичные проекты и внедряют современные решения в сферах здравоохранения, образования и экологии.

Некоторые недооценивают перспективы рынка в этом регионе, смотря на него только в контексте настоящего времени. Тогда как выход на рынок Дубая и регион MENA нужно сравнить с хорошими инвестициями на этапе застройки.

Непонимание «правил игры»

Также предпринимателям тяжело дается понимание делового менталитета и социальных норм ОАЭ. Если в русскоязычном секторе проактивность часто вознаграждается успехом, то в Эмиратах она может восприниматься как агрессия или даже невежество. Привычка «быстрее переходить к сути», «решать вопросы здесь и сейчас» в буквальном смысле становится причиной несостоявшихся сделок.

Успех в русскоязычных странах не гарантирует повторения сценария в GCC.

Адаптация к более терпеливому культурному коду значительно улучшит результаты. Ключевое решение — принять долгоиграющий подход к переговорам и восточный менталитет. А дружба и партнерство с арабскими организациями помогут получить наставничество по деловому этикету и расширить зону влияния.

Ложная навигация по социальным кругам

Еще одна распространенная проблема новичков — это большое количество людей, утверждающих, что они имеют хорошие связи. Предпринимателям нужно проверять такие данные, чтобы не тратить зря время и финансы.

Главные критерии проверки:

Наличие сайта, встреч в офисе, а также исторической справки про организацию в интернете. Встречи в отелях и ресторанах не гарантируют социальную значимость. И если в интернете нет данных об организации, вас не приглашают в офис, то стоит отказаться от таких сделок.

При общении стоит убедиться, что к вам обратился человек, который принадлежит к действующему офису.

Также не стоит спешить заключать сделку, а если вас торопят, то нужно подумать дважды. Репутация имеет в регионе основное значение, поэтому принято тратить достаточно времени, чтобы лучше узнать ваши принципы и профессиональную историю.

Отсутствие прямого доступа к главным игрокам

В ОАЭ личные отношения и связи действительно играют главную роль в бизнесе. Принцип партнерства «кто вы и кто вас знает?» крайне строгий, что делает необходимым знакомство с ключевыми лицами, принимающими решения. Однако без предварительных связей или с вами не встречаются вовсе, или все встречи не приводят к сделкам.

Для закрепления на местном рынке и обрастания тесными связями нужно выстраивать отношения поэтапно:

Рекомендовать себя в регионе как надежного игрока.

Проявить намерение развивать бизнес в регионе в долгосрочной перспективе.

Если заключить партнерство с местной организацией в регионе MENA — вас могут представить и зарекомендовать для дальнейшего ведения бизнеса.

Партнерство с локальными компаниями — распространенная и работающая бизнес-модель. Найти партнеров можно с помощью русскоязычного комьюнити, на мероприятиях и акселераторах или в интернете.

Таким образом, интеграция — ключ к принятию проекта в регионе. Это значит, что для ведения бизнеса в ОАЭ необходимо переехать жить или бывать тут достаточно часто, так как выстроить прочные отношения удаленно не получится.

Сложная навигация по банковской системе

Российским предпринимателям может быть сложнее адаптироваться к местной банковской системе. Она в Эмиратах не так оперативна. Важно заранее ознакомиться с правилами и готовиться к длительным отношениям с регионом MENA. Для этого с 2023 года крупнейшие банки уже стали внедрять практику частных консультантов для предпринимателей. Не стоит забывать, что экономика там развивается очень быстрыми темпами.

Основная разница в том, что в России можно открыть счет за день или два, а в Эмиратах на это может уйти больше месяца. Это важно учитывать перед стартом.

Отсутствие открытого доступа к государственным закупкам

Отсутствие открытого доступа к госзакупкам может стать существенным препятствием для русскоязычных предпринимателей в ОАЭ.

Чтобы узнать обо всех возможностях, познакомиться и получить контракт, нужно обращаться напрямую в госструктуры. Основной запрос — на технологичные и инновационные продукты, связанные со стратегией на 2030 год.

Оценка отбора компаний включает в себя технологический стек, а также опыт и профессионализм команды.

Высокая конкуренция

Большой неожиданностью для предпринимателей является уровень конкуренции в регионе GCC.

На сегодняшний день Эмираты продемонстрировали привлекательный экономический потенциал роста и компании со всего мира уже активно интегрируются в их бизнес-среду.

Выиграть конкуренцию в ОАЭ можно только серьезными намерениями и долгоиграющей стратегией по выходу в регион.

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