Подберет хорошее кино, посоветует врача и выгодно инвестирует деньги: перспективные направления российского блокчейн-бизнеса

Области применения блокчейна множатся: либерализация энергетических рынков, прямые платежи между контрагентами, быстрая логистика, прозрачные государственные услуги, здравоохранение, финтех. Технология выводит из тени те рынки, которые долгое время оставались непрозрачными. Елена Аминова, сооснователь и CEO компании по технологическому форсайту Orange ´n´ square , рассказывает о трендах на отечественном рынке блочейна.

Блокчейн в первом приближении

Блокчейн — это цепочка цифровых блоков, содержащих информацию об отправителе, получателе и существенных деталях сделки. Как только транзакция одобрена всеми сторонами сделки, ее практически невозможно изменить. Данным можно доверять, поскольку они регулируются внутренними правилами блокчейна и криптографическими ключами. В каждой сделке участники могут обмениваться лишь теми данными, которые необходимы для ее совершения.

Транзакции санкционируются и проводятся игроками напрямую и вся информация о предыдущих сделках «переучитывается» с каждой последующей транзакцией, поэтому отпадает необходимость в «регистраторе». Иными словами, блокчейн построен на принципе прозрачности, где искажение данных о сделке исключены технически.

По данным аналитического отчета MAPEGY, ландшафт блокчейна представлен двумя тысячами корпоративных игроков; размер совокупного финансирования стартапов превысил $28 млрд. В тройку стран-лидеров вошли США, Китай и Южная Корея. Российский рынок блокчейна насчитывает чуть более 150 компаний. С 2021 года, после вступления в силу закона «О цифровых финансовых активах», ожидается выход на рынок компаний, чьи бизнес-модели заточены под конкретные, прежде всего коммерческие, сценарии использования технологии.

Развитие блокчейн-экосистем

Блокчейн-проекты подрывают традиционные громоздкие бизнес-процессы. Изменения затрагивают многие сферы экономики, в том числе банковскую и финансовую деятельность. Ставка делается на игроков, разрабатывающих кросс-отраслевые решения.

У всех на слуху крупные платформы Waves.tech и Qiwi.tech: их продукты позволяют «приспособить» блокчейн как для корпоративного сектора, так и под более мелкие независимые проекты. Решения Erachain ориентированы на более точечные проекты в цифровом здравоохранении, логистике и Ecommerce. TON BRAINS прогнозирует скорый конец Google после развертывания цепи децентрализованных приложений (DApp). FINSTICK Innovations и MixBytes осваивают нишу в финтехе, предлагая полный спектр услуг от консалтинга до разработки и интеграции программного обеспечения.

Характерно, что российская экосистема блокчейна остается фрагментированной, а имеющиеся решения нередко дублируют друг друга. По мнению экспертов, логичным продолжением будет кооперация крупных игроков с последующей консолидацией рынка.

Распределенные финансы

Блокчейн меняет устоявшуюся парадигму банков как регистрирующих органов: с его помощью все эти операции возможно проводить в обход «центра».

Использование распределенных реестров позволяет на порядок убыстрить и повысить точность операций, где одновременно задействовано множество игроков.

К примеру, BitRussia развивает финтех-экосистему, используя технологию распределенных реестров. ArmPack вышла на рынок с решениями против финансового мошенничества. Holdvest предлагает решение для управления активами и инвестиционного менеджмента.

Корпоративному сектору крайне важно знать о потенциале блокчейна и отслеживать новичков для обновления собственных продуктов и услуг. В противном случае лакомые ниши быстро займут стартапы.

Автоматизация взаимодействия на торговых площадках

Блокчейн дал мощный толчок трейдингу. Теперь трейдеры могут работать на электронных биржах без открытия счета в финансовом учреждении. Речь идет как о традиционных торговых площадках, так и о платформах для криптовалют. Игроки взаимодействуют напрямую и формализуют операции при помощи смарт-контрактов.

При помощи блокчейна возможно отслеживать котировки криптовалют (terminal.global) переводить активы в криптовалютах без комиссии в режиме реального времени (Paymon); работать одновременно на нескольких рынках криптовалют (MarginCall); осваивать децентрализованные инструменты алгоритмичного трейдинга (Tradingene) инвестировать в блокчейн-проекты (Coinstelegram Fund); осуществлять сделки с токенами, активами, правами требования и прочими инструментами (Erachain, Serenity Financial).

Потенциал в Ecommerce

Внедрение блокчейна сулит электронной коммерции контроль над цепочкой поставок, быструю и безопасную обработку платежей, взаимодействие с клиентами в режиме реального времени и, в конечном счете, увеличение прибыли. Еще одно преимущество — возможность скалировать проекты при сохранении транспарентности с контрагентами, поставщиками и клиентами. Все эти принципы учитывает Retail.global — и предлагает разработку и интеграцию блокчейн-решений для электронной коммерции.

Особое внимание следует уделить технологиям взаимодействия с клиентами. Отзывы играют решающую роль в поддержании репутации бренда. Нередки случаи манипуляций с фидбэками. Например, сами компании могут удалять отзывы, которые бросают тень на их продукт. Или конкуренты оставляют ложные отзывы, чтобы очернить соперника.

Блокчейн решает проблему подчисток и фальсификаций. Revain позволяет быстро собирать достоверные отзывы и комментарии. В тех случаях, когда клиенты не хотят оставлять свои контактные данные, удобно проводить анонимные голосования в режиме реального времени с Veche. А решения GraphGrail Ai позволят интегрировать в бизнес блокчейн-ботов, распознающих естественную речь.

Потенциал в страховании

Оптимистичны прогнозы рынка цифрового страхования; ожидается, что в краткосрочной перспективе крупные страховые компании подключатся к блокчейну для создания продуктов под отдельные страховые случаи. Пока этого не произошло, свои ниши отвоевывают стартапы. Успехом пользуется страхование поездок (Blicico), домашних животных на основе смарт-контрактов (REGA Risk Sharing Platform) или «полетное» страхование (Protectiq).

Потенциал в цифровом здравоохранении

Блокчейн используется в здравоохранении для совместного обмена важными исследованиями и существенными данными, что позволяет заинтересованным сторонам – клиническим исследователям, врачам, фармацевтам и прочим поставщикам медицинских услуг получить доступ к электронной медицинской информации о пациенте. Блокчейн в медицине получил быстрый отклик на рынке со стороны государства, частных инвесторов и бизнеса.

Пациент стоит в центре вселенной Робомед: платформа предлагает всестороннее обеспечение медицинских нужд пациентов на основе смарт-контрактов. Схожий ресурс, Doctor Smart, предлагает услуги телемедицины и круглосуточные медицинские консультации.

В ближайшее время ожидается расширение экосистемы на основе блокчейна с поддержкой «медицинской» криптовалютой, ведением децентрализованного информационного реестра информации о пациентах и множеством периферийных проектов — от реестра доноров до аттестации медперсонала.

Потенциал в гейминге

В большинство компьютерных игр можно играть из любой точки планеты. Игровые взносы, электронные счета — часть бизнеса , и мошенничество в гейминге не редкость. С блокчейном можно быстро и с минимальными издержками проводить платежи, исключая мошенничество и гарантируя безопасное хранение персональных данных. Это играет на руку «чистому» имиджу гейминга и позволяет снизить стоимость игр.

True Flip использует технологию распределенных реестров, чтобы минимизировать финансовое мошенничество на игровых площадках. BotGaming пошел еще дальше и разработал линейку безопасных игровых ботов для распространенных мессенджеров.

Отечественному геймингу есть куда тянуться. Отрасль может получить прямую выгоду от блокчейна как в техническом плане, так и в архитектуре игр — системы мотивации пользователей, проведении турниров, развитии персонажей и способах распознавания геймеров.

Потенциал для рынка видеоконтента

Видеостриминг находится на волне и проникает даже в те области, которые традиционно были «текстовыми». Вместо блогов появляются влоги. Видео держит планку в мобильных приложениях и соцсетях. А «вызовы» потокового видео очевидны и для акул бизнеса. До недавнего времени рынок услуг видеостриминга держали корпорейты. Блокчейн меняет расклад сил и связывает независимых производителей видео с их аудиторией напрямую.

На платформе Andaction можно профинансировать, спродюссировать и посмотреть видеоконтент. MoviesChain позволяет независимым производителям фильмов найти свою аудиторию наравне с крупными киностудиями и в обход посредников.

В итоге видеостриминг становится демократичным: любой пользователь может стать вещателем, запустить потоковый сервер, хранить данные или просто использовать сеть для поиска нужно контента напрямую.

В этой подборке мы покрыли лишь малую долю блокчейн-проектов. По мере того, как вступит в действие законодательная база и инвестиции в блокчейн выйдут за рамки точечных проектов, рынок пополнится большим числом дисруптивных игроков. Отсюда вывод — держите руку на пульсе блокчейна!

Фото на обложке: Shutterstock/Lucie K