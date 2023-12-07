Обзор российских платформ для запуска маркетплейса

Какие технологии предприниматели используют для создания своих маркетплейсов, как выглядит отечественный рынок готовых платформ и на что важно обращать внимание при подборе решения, рассказал СЕО CS-Cart Илья Макаров.

На фоне роста популярности уже существующих маркетплейсов российские предприниматели взяли курс на создание и запуск собственных. По нашим исследованиям на российском рынке работают уже около 100 мультивендорных торговых площадок.

Data Insight отмечает рост самых популярных в России маркетплейсов: Wildberries и Ozon в 2022 году завоевали около половины общего объема продаж. 77% онлайн-заказов в первом полугодии 2023 года приходится именно на них. Рост составил 9% относительно аналогичного периода прошлого года.

Как выбрать сценарий для запуска маркетплейса

Существует 2 популярных сценария запуска маркетплейса: готовые платформы или заказная разработка.



Индустрия заказной разработки — это, как правило, долго и дорого. Этот способ подходит для запуска в Enterprise-сегменте, когда есть большие бюджеты и своя команда разработки.



Для SMB оптимальный вариант старта — готовая платформа. С ее помощью предприниматели могут быстро запустить MVP, чтобы оценить потенциал своей гипотезы.



MVP — это минимально жизнеспособный продукт с базовой функциональностью, который поможет сэкономить время и бюджет.

Российский рынок софта за последние несколько лет претерпел ряд глобальных изменений. Например, его покинули популярные решения SAP и Shopify. В то же время санкции открыли новые возможности для отечественных производителей.

Одними из ключевых преимуществ отечественного ПО являются соответствие требованиям законодательства и возможность работать с наиболее востребованными в РФ сервисами: 1С, Почта России, СДЭК и т. д.

Что нужно знать, чтобы выбрать для разработки маркетплейса качественную и надежную платформу

Тип платформы

SaaS (Software as a service). Это облачные решения, которые не предоставляют доступ к исходному коду. Они предлагаются как готовые продукты, которые управляются провайдерами платформы.

Условно бесплатные платформы. Они могут быть доступны на бесплатной основе. Ключевую сложность в работе с ними представляет отсутствие официальной поддержки. Ее роль выполняет комьюнити.

Коммерческие платформы. Платные решения, которые предлагают профессиональную поддержку и постоянное развитие со стороны разработчика.

Функциональность и гибкость

Платформа должна иметь достаточный набор базовых функций, которые можно использовать для создания маркетплейса: управление товарами и заказами, системы доставки и оплаты.

Важно знать, насколько гибко можно настроить и расширить функциональность платформы. Открыт ли исходный код или API для разработки дополнительных модулей и интеграций. У крупных производителей платформ существуют собственные маркетплейсы с модулями от различных партнеров.

Сторонние решения, представленные на этих площадках, позволяют быстро доработать решение под свои нужды, не прибегая к разработке. Модули, например, позволят предпринимателям автоматизировать прайсы поставщиков, улучшить возможности доставки или приема платежей и многое другое.

Удобство использования

Проверьте, насколько удобны и интуитивно понятны повторные действия, такие как обработка заказа и добавление товара. Интерфейс должен быть простым и понятным: как селлерам, так и пользователям будущего маркетплейса.

Попросите представителей софта провести презентацию решения, затем скачайте демо-версию и самостоятельно пройдите пути вендоров и покупателей, протестируйте механику работы: прием и обработку заказов, наполнение каталога, получение оплаты и др.

Высокий уровень юзабилити — один из важных факторов для современных покупателей.

Развитие продукта

Платформа должна постоянно развиваться и обновляться, чтобы соответствовать изменяющимся требованиям рынка. Исследуйте историю обновлений: убедитесь, что новые функции добавляются в решение на регулярной основе. Такую информацию, как правило, можно найти на официальном сайте решения в разделе документации. Также статьи о выходе новых версий продукта часто публикуют в официальных блогах или на форумах.

Отсутствие обновлений предполагает, что платформа скоро утратит актуальность и перестанет отвечать необходимым требованиям. Например, в 2017 году в законодательство РФ ввели маркировку товаров. Списки пополнялись постепенно и в 2024 году большинство товаров уже продают с маркировкой.

В чеках необходимо указывать уникальный код такого товара (ФФД 1.2). Соответственно, если платформа не выпустит обновления, ее клиенты не смогут работать в рамках правового поля.

Надежность

Изучите язык разработки, на котором построена платформа, и его популярность среди разработчиков. Подробную информацию об актуальном рейтинге языков программирования можно найти, например, на GitHub или TIOBE. Более популярные и стабильные языки разработки, например, PHP, обычно свидетельствуют о надежности платформы и облегчают выбор подрядчиков для доработок, если это потребуется.

Обратите внимание на возможное наличие ошибок и уязвимостей безопасности. Как правило, информация об этом всегда появляется в публичном доступе — например, в СМИ. Промониторьте инфополе вокруг бренда и выясните, были ли подобные случаи.

Масштабируемость

Ищите кейсы успешной работы с крупными проектами на выбранной платформе. Узнайте, какие нагрузки она может выдержать и какие масштабируемые возможности предоставляются. Так, например, взглянув на наши кейсы, вы увидите, что один из крупнейших маркетплейсов Индии Shop Clues работает на базе нашей платформы. Найти кейсы, реализованные на интересующей вас платформе, можно на ее официальном сайте.

Экосистема

Чем шире развита экосистема продукта, тем удобнее будет работать над проектом. Цель экосистемы состоит в том, чтобы сделать процесс разработки, внедрения и масштабирования проекта более эффективным, предоставляя все необходимое в одном месте. Это способствует облегчению работы над проектом и обеспечению лучшего опыта для пользователей.

Если платформа предлагает поддержку, инфраструктуру и дополнительные модули для продвижения вашего маркетплейса, то вы сможете решать все бизнес-задачи внутри одного продукта. Это позволит вам сэкономить время.

Поддержка

Оцените, насколько квалифицированная техническая поддержка, которую предоставляет разработчик платформы:

изучите условия получения услуг;

уточните среднюю скорость ответа в чатах бренда;

поищите отзывы клиентов;

поговорите с предпринимателями, которые уже работают на данной платформе.

Быстрая и эффективная поддержка может существенно сократить время запуска вашего проекта.

Репутация

Исследуйте репутацию как самой платформы, так и компании-разработчика. Прочтите отзывы пользователей, изучите рейтинги и оцените степень доверия к решению и его создателям. Для этого можно обратиться к крупным мировым рейтингам, например, G2 Capterra, или зайти на отечественный Рейтинг Рунета.

Российский рынок готовых платформ

CS-Cart

CS-Cart — платформа для создания собственных маркетплейсов или интернет-магазинов. CS-Cart входит в реестр российского программного обеспечения и лидирует в мировом пространстве на рейтинговой платформе G2.

Функциональность. Решение содержит более 500 встроенных функций и более 2000 дополнительных модулей, которые помогают создавать проекты любого масштаба и сложности. Платформа позволяет управлять макетами страниц сайта и вносить изменения без необходимости привлечения программистов и разработчиков. Версия «Плюс» предоставляет мобильное приложение.

Доработка. CS-Cart предоставляет доступ к исходному коду. Это означает, что вы можете расширять и дорабатывать платформу под свои потребности.

Стоимость. Платформа работает по подписной модели. Базовая годовая стоимость версии Standart 99 тыс. руб. Конечная цена зависит от выбранной версии. Также есть возможность приобрести lifetime лицензию.

Lennuf

Lennuf — SaaS-платформа, с помощью которой предприниматели могут создавать маркетплейсы и интернет-магазины. Входит в реестр российского программного обеспечения.

Функциональность. Решение разработано по принципу микросервисной архитектуры и содержит 13 функциональных модулей. Платформа поддерживает множество продуктов и категорий, мультивалютные и мультиязычные настройки, интеграцию с различными платежными системами. Также в платформу интегрирован маркетинговый модуль.

Доработка. Вы можете кастомизировать веб-витрину на основе готовых шаблонов, доступных в коробочной версии.

Стоимость. Платформа предоставляет различные ценовые решения. Базовая стоимость развертывания и запуска маркетплейса начинается от 199 тыс. руб. единоразово. Покупка лицензии стоит 999 тыс. руб.

X-Cart Multi-Vendor

X-Cart Multi-Vendor — это платформа для создания маркетплейсов, разработанная в России, но нацеленная преимущественно на иностранный сегмент.

Функциональность. В нее внедрены функциональные инструменты, которые обеспечивают старт проекта: возможность работы с продавцами, каталогом, премодерация товаров — все это легко регулируется. Продавцы имеют доступ к инструментам для управления своим магазином. Для продаж в России решение придется дорабатывать или устанавливать модули.

Доработка. Исходный код открыт, что позволяет кастомизировать продукт для своих задач.

Стоимость. Решение работает по подписной модели. Стоимость начинается от $199 в месяц.

Agora

Agora — готовая Enterprise-платформа для B2B и B2C E-commerce и закупок. Входит в Реестр российского ПО. Также работает с сегментом SMB.

Функциональность. Платформа имеет широкий функционал. Для доработок решения представлено более 200 готовых дополнительных модулей. Для работы также доступно мобильное приложение.

Доработка. Low-code разработка позволяет клиентам самостоятельно дорабатывать маркетплейсы в соответствии со своими потребностями.

Стоимость. Решение доступно по подписке: от 60 тыс. руб месяц для категории SMB. Также есть возможность приобрести lifetime лицензию.

«Битрикс»

Онлайн-платформа от «Сотбикс» — партнеров «Битрикс», которая позволяет владельцам интернет-магазинов трансформировать их в маркетплейсы.

Функциональность. Решение для маркетплейса подключается к интернет-магазинам на «Битрикс 1С». Функциональность продукта дорабатывается. Первоначально он запустился в категории MVP.

Доработка. Есть возможность адаптировать внедрение платформы под индивидуальные потребности.

Стоимость. Решение предполагает единоразовую оплату в размере 499 тыс. руб.

Финальный выбор решения будет зависеть от задач, потребностей и бюджетов проекта. Мы разобрали 5 готовых платформ, которые доступны на российском рынке в 3 квартале 2023 года. Стоит отметить, что рынок растет и запуск собственных маркетплейсов на отечественных платформах — это не ближайшее будущее, а реальность рынка. Важно, помнить, что к выбору поставщиков для запуска таких масштабных проектов, как маркетплейс нужно подходить внимательно и не пренебрегать тщательным изучением компаний-разработчиков и возможностей самих платформ.

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