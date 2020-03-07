Как заработать на промышленных роботах: обзор свободных ниш

Роман Копосов, руководитель направления «Технологический консалтинг» и ведущий аналитик ГК «Институт Тренинга — АРБ Про» , рассказывает о самых перспективных нишах для запуска робототехнического проекта в России.

Рынок промышленной робототехники в нашей стране сформировался еще во времена СССР, но ускорение динамики роста наметилось только сейчас. В первый раз отметка в тысячу проданных робототехнических комплексов была пройдена в конце 2018 года.

Объем рынка промышленных роботов в РФ (в штуках)

Тренд на роботизацию производства

Все больше компаний видят смысл в сокращении затрат, снижении рисков и увеличении скорости операций путем выключения человека из рутинных часто повторяющихся операций.

Проекты по автоматизации (в частности, по интеграции роботов в процессы производства и логистики) запустили компании «Увелка», Forward, «Диком», НЛМК, «КАМАЗ» и Unilever.

Так внедрение робототехнических комплексов стало частью больших проектов по автоматизации в рамках «Индустрии 4.0».

Каскад позитивных эффектов роботизации создает много рыночных возможностей для интеграторов — компаний, которые занимаются анализом существующих процессов, подбором оборудования, созданием оснастки и монтажом роботов.

Когда мы проводили исследование реально работающих интеграторов, оказалось, что на российском рынке всего около 60 проектов, из которых активны порядка 20. При этом в России на 10 тысяч работников приходится всего пять роботов (для сравнения: в Германии — 338 роботов, в Сингапуре — 831, а в среднем по миру — 99).

Автоматизация производства набирает обороты и способствует формированию новой ниши — производства роботов. Стартапы в этой сфере зарабатывают уже сейчас.

RoboCV — разработчик и интегратор системы RoboCV X-MOTION NG, предназначенной для автоматизации всех типовых напольных перемещений паллетных грузов в распределительных центрах и на складах товаров повседневного спроса. Общий объем инвестиций в компанию с 2012 г составил $3,7 млн. По словам ее основателя Сергея Мальцева, окупаемость систем составляет всего два года. Первая платформа, разработанная RoboCV, уже протестирована компаниями Samsung, Volkswagen, FM Logistic.

Aripix Robotics — российский разработчик промышленных 6-осевых роботов-манипуляторов Aripix A1. В 2018 году Aripix Robotics привлек инвестиции в размере $500 тысяч от фонда Genezis Technology Capital и основателя Innalabs и Eiratech Robotics. В ноябре 2019 года компания заключила договор на установку Aripix A1 на одном из заводов ГК «Москабельмет». Решение позволит заменить четырех рабочих, выполняющих тяжелые и вредные для здоровья операции по загрузке металла в плавильную печь. В декабре того же года компания подписала договор с АО «ПИК-Индустрия» на поставку и инсталляцию роботизированной производственной ячейки для подбора цветных облицовочных плиток на производстве стеновых панелей.

Емкость рынка робототехники еще велика, и на нем есть место для новых проектов.

Коллаборативные роботы (коботы)

Согласно отчету Global Collaborative Robot (Cobot) Market от BIS Research, на протяжении трех лет во всем мире сегмент производства коботов ежегодно увеличивается более чем на 50%. Их выпускают глобальные компании — Universal Robotos (50% рынка), Techman Robot (25% рынка) и Fanuc (12%).

Отличие коботов от традиционных промышленных манипуляторов — способность работать в одной среде с человеком. Эти машины не могут причинить вред людям, поэтому не ограждаются клетками.

Коботы уже часто используются в производственной логистике. Они захватывают и передают детали со станков с ЧПУ, перекладывают товары в упаковке с производственной линии на паллету (поддон). Некоторые выполняют сравнительно простые операции (например, повторяют движения, которые задает человек), другие могут решать более сложные задачи типа сварки и паллетирования.

Как на этом тренде зарабатывают стартапы? Они создают готовые решения на базе коллаборативных роботов.

Например, компания Enercom Robotics, основанная в 2018 году в Липецке, меньше чем за два года создала готовое решение — робота-паллетайзера на основе кобота. Он позволяет полностью автоматизировать выкладку коробок на паллеты. Решение внедрили на двух заводах Danone, производящих детское питание.

Специализированное ПО

Это свободная ниша для разработок в области машинного зрения, 3D-моделирования и других элементов программного и аппаратного комплекса.

В этом случае стартапы могут заработать на упрощении процессов программирования и интеграции роботов. Этим уже занимается ABAGY Robotic systems — разработчик открытой платформы Abagy и интегратор системы роботизации промышленных предприятий.

Суть проекта — адаптировать роботов к работе с неидеальными заготовками вне зависимости от их позиционирования в рабочей зоне, что открывает путь к роботизации мелкосерийного производства. Платформа Abagy упрощает и удешевляет подготовку к производству новых продуктов.

RaaS — робот как услуга

При использовании такой модели конечный клиент платит только за фактическую работу комплекса. Производство и интеграция таких решений — еще одно перспективное направление для стартапов.

Хороший пример — компания Ronavi Robotics, которая производит и сдает в аренду складских роботов. Временно роботизировать склад можно по подписке от 100 тысяч рублей в месяц за одного мобильного робота-транспортировщика складских стеллажей весом до полутора тонн. Компания заключила более десяти соглашений о подписке.

Мировой опыт: роботы заменяют сотрудников

Есть сферы с традиционно высокой текучкой кадров. Рабочие места, на которых люди, как правило, не задерживаются подолгу, могут «занять» специализированные роботы. Это уже происходит со складскими рабочими и сварщиками стандартных изделий. В ближайшее пять-десять лет роботы (в том числе беспилотники) будут замещать водителей коммерческого транспорта и курьеров.

Тренд касается и сферы общественного питания. Так, в 2016 году Фонд Дмитрия Гришина — Grishin Robotics — инвестировал $48 млн в сервис доставки пиццы Zume Pizza, который использует роботов ABB на кухне. Машины отлично справляются с рутинными задачами: размазывают соус, а также отправляют пиццу в печь. В 2019 году проект привлек $375 млн от японского холдинга SoftBan.

Еще один пример — созданная в 2016 году компания Miso Robotics. Она интегрирует решения для готовки еды с помощью роботов и систем машинного зрения. В двух раундах проект привлек $14,6 млн инвестиций.

Первой решение опробовала сеть фаст-фудов Caliburger. Робот Flippy, установленный в 2018 году, помогает готовить котлеты для бургеров: отслеживает температуру, степень прожарки котлет и раскладывает их на булки. В течение ближайших пяти лет калифорнийская сеть планирует купить роботов еще на $11 млн.

Роботизация и автоматизация будет охватывать все больше предприятий, ищущих варианты оптимизировать ресурсы. Роботы начнут постепенно завоевывать логистику, ритейл, сферу общественного питания и даже медицину. Растущий интерес бизнеса к этому тренду в перспективе пяти-десяти лет создаст пространство для появления новых стартапов-производителей роботов, а также интеграторов, адаптирующих машины под конкретные задачи.

Как получить максимум

Изучите возможности, которые дает внедрение роботов. Важно понять, как робот повлияет на скорость процессов, улучшение экономики и снижение рисков.

Обязательно оцените возврат инвестиций и срок окупаемости проекта — внедрение коллаборативных роботов в среднем окупается за 1,6–2,5 года.

Рассмотрите варианты интеграций роботов от нескольких производителей (Kuka Universal Robots, Kawasaki, Fanuc, Omron, ABB).

Какие ниши еще свободны и как выбрать подходящую?

Создание «коробочных решений», которые можно настроить за две-три недели или быстрее. Интеграция промышленных роботов часто растягивается на 6–14 месяцев. Если вы найдете решение, которое позволит быстро показать преимущества роботов без остановки производства, то получите гораздо больший кредит доверия. В этом случае решение о покупке принимается быстро.

Внедрение робототехнических устройств в логистике. В производственной и складской логистике остается большой объем рутинной работы — физически тяжелой и не требующей высокой квалификации. Любая роботизация склада, которая не потребует масштабного переоборудования и инвестиций в новую инфраструктуру, будет иметь большие шансы на успех.

Разработка специальных решений для программирования и интеграции роботов. В РФ ниша разработки собственных роботов находится на начальной стадии. Практически любой перспективный проект, который повторит или превзойдет характеристики иностранных разработчиков, привлечет внимание российских компаний и инвесторов. В этом случае может также сработать тренд на импортозамещение.

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