Рынок self-employed в России и на Западе: в чем отличия?

«СберУслуги» появились на российском рынке самозанятых год назад. CEO classified-индустрии «Сбера» Олег Голубцов поделился наблюдениями, чем рынок услуг в России отличается от Великобритании и США, каковы преимущества нашего рынка и в чем сильные стороны зарубежной практики.

Западный опыт. Великобритания

Кто такие самозанятые?

По данным исследования Mettle и YouGov, количество самозанятых в Великобритании превысило 5 млн человек, что составляет 15% всей рабочей силы страны. В 2021 году именно самозанятые стали одним из ключевых факторов восстановления экономики, заработав для Великобритании 125 млн фунтов.

В Великобритании самозанятый (self-employed) — это человек, ведущий бизнес для себя и берущий на себя ответственность за успех или неудачу дела. Это довольно широкое определение, оно включает различные формы занятости, например, подработку и даже организацию собственной компании.

Если речь идет о solo self-employed, то это люди, которые работают на себя и не имеют наемных работников. По данным Institute for Fiscal Studies 2020 года, рост числа solo self-employed в Великобритании пришелся на высокооплачиваемые профессии, включая менеджеров и IT-специалистов, а также на специалистов в области оказания «бытовых услуг»: парикмахеров, таксистов и т. д.

Плюсы:

Широкая сфера деятельности и отсутствие ограничений по доходу.

По данным IPSE, в период с 2019 по 2020 год больше всего самозанятых (solo self-employed) в Великобритании было зафиксировано в сфере строительства (405 тысяч), в художественных, литературных и медийных профессиях (299 тысяч), среди водителей автомобильного транспорта (261 тысяча), а также в сельском хозяйстве и промышленности (175 тысяч).

Минусы:

Достаточно высокие налоги.

Налоговая политика для самозанятых в Великобритании сильно отличается от российской практики. В первую очередь прогрессивной шкалой, во вторую — процентами.

Налоговая ставка в каждом регионе Великобритании разная. В Англии, например, если самозанятый получает меньше 12 570 фунтов в год, он не платит налоги. Если чистая прибыль составляет 12 571 — 50 270 фунтов, то налоговая ставка — 20%, если 50 271 — 150 000 фунтов — 40%, а если больше 150 001, то все 45%.

США

Кто такие самозанятые?

В США самозанятым может быть лицо, которое занимается коммерческой деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя, независимого подрядчика или является членом партнерства.

Как бы странно это ни было, рынок self-employed в США изучен не очень хорошо. Даже информация о количестве самозанятых сильно отличается от исследования к исследованию. Например, по данным Института Гэллапа, собранным для исследования Intuit QuickBooks про самозанятых, 44 млн работников в США — или 28,2 % — были самозанятыми в какой-то момент в 2019 году.

По данным Сamoin Аssociates, количество самозанятых в 2020 году составило 10,5 млн человек — 7% всех рабочей силы США. По этим же данным, за год количество самозанятых увеличилось на 7,4%. Наибольшее количество самозанятых работает в следующих секторах экономики: строительство (17%), профессиональные, научные и технические услуги (12%).

Плюсы:

Низкая налоговая ставка.

Налог на самозанятость в США уплачивается раз в квартал и составляет 15,3%. Он имеет две части: 12,4% — социальное страхование (страхование по старости, нетрудоспособности, а также иждивенцев, переживших застрахованного) и 2,9% — программа «Медикер» (страхование больничных расходов). Налоги платит только тот, кто получает от своей деятельности больше 400 долларов чистой прибыли.

Минусы:

Отсутствие социальных гарантий.

Эксперты отмечают, что рост и спад количества самозанятых в США напрямую связаны с ситуацией на рынке труда: часто в период безработицы именно самозанятость позволяет людям получить доход. Однако самозанятые граждане — одна из незащищенных экономических групп населения с точки зрения социальной поддержки. Это стало очевидно во время коронакризиса.

Российский рынок

По последним данным ФНС, количество самозанятых в России превысило отметку в 3 млн человек. В России налог на профессиональный доход (НПД), или доход на самозанятость, появился в 2019 году в качестве эксперимента в нескольких регионах страны. Сейчас он действует на всей территории России.

Изначально главной задачей НПД была необходимость вывести из серой зоны дополнительные доходы, которое получает население от оказания услуг вроде репетиторства, услуг красоты. Но налоговый режим стал пользоваться популярностью не только среди тех, кто подрабатывает, но и среди тех, кто решил полностью уйти в работу на себя.

По данным «СберУслуги», почти четверть самозанятых, зарегистрированных в сервисе, работают в качестве фрилансеров: занимаются копирайтингом, графическим дизайном и т. д. Еще 15% работают мастерами на час и каждый 10-й оказывает услуги в области образования.

Рынок услуг в России с появлением самозанятых меняется.

Во-первых, у бизнеса появился еще один конкурент — самозанятый мастер;

во-вторых, клиент стал более свободным в выборе исполнителя;

в-третьих, появление самозанятых делает рынок услуг более транспарентным.

Транспарентность обеспечивается несколькими факторами. В первую очередь люди, которые раньше оказывали услуги, неофициально вышли из тени: благодаря низкой налоговой ставке и простоте оформления. Кроме того, самозанятые должны выдавать чек за оказание своих услуг — что мотивирует мастеров работать более качественно, так как чек гарантирует защиту прав в рамках существующего законодательства РФ.

Что дальше?

В России, несмотря на широкую сферу оказания услуг, возможностей для заработка у самозанятых всё равно меньше. Например, доход от самозанятости не должен превышать 2,4 млн рублей в год, однако каких-либо ограничений по месяцам нет.

Такая сумма вполне подходит для людей, которые подрабатывают как самозанятые исполнители, при этом имея работу в штате. Однако для тех, кто хочет полностью уйти в работу на себя, она может оказаться маленькой, например, для высококвалифицированных специалистов.

В то же время у российского НПД есть два серьезных преимущества.

Низкое налогообложение: налоговая ставка всего 4 или 6%. Отсутствие бюрократии: оформиться самозанятый может онлайн за несколько минут, не нужно предоставлять декларацию, учет доходов автоматический, даже налог начисляется автоматически.

Самозанятые создают в России новую гиг-экономику, в которой все больше людей предпочитают работать на себя, оказывая услуги населению и бизнесу. Самозанятость дает свободу, которой часто нет у штатных работников: гибкий график, возможность работать удаленно и сотрудничать только с теми клиентами, кто нравится, при этом имея легальный доход.

Тренд на самозанятость будет развиваться и менять экономику. Бизнес и частные лица все чаще будут обращаться к услугам самозанятых специалистов, так как это дешевле и быстрее, а значит — эффективнее.

Фото на обложке: Shutterstock / Joyseulay