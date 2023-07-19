Самозанятые теперь могут регистрировать на себя товарные знаки: как это сделать и зачем?

Зачем это нужно самозанятым и как оформить свой товарный знак, рассказывает эксперт по товарным знакам компании «Онлайн Патент» Алина Сидорова.

Предприниматели, которые работают как самозанятые, получили право оформлять свои товарные знаки в Роспатенте. Соответствующий федеральный закон вступил в силу 29 июня. Раньше это могли делать только предприниматели, имеющие статус ИП, или юридические лица.

Какие возможности дает самозанятым это нововведение?

Товарный знак — очень широкое понятие. С его помощью можно защитить почти все — название, логотип, слоган, оригинальный внешний вид этикетки или изделия, дизайн, упаковку товара и многое другое.

Но для самозанятых интерес могут (и, полагаем, будут) составлять вполне конкретные варианты использования товарных знаков:

Самозанятый сможет защитить свой личный бренд

Ведь зарегистрировать как товарный знак можно свое имя, фамилию или псевдоним. Только, конечно, если у предпринимателя распространенная фамилия, то могут и отказать. Вот несколько примеров таких товарных знаков: «Школа женского здоровья Ольги Панковой», «Доктор Скальный», Центр В.И. Дикуля, Katya Konovalova.

Кстати, последний — товарный знак дизайнера одежды, среди самозанятых их довольно много.

Своевременная подача заявки поможет самозанятым, планирующим рост и расширение бизнеса, закрепить свой приоритет и с более высокой вероятностью получить регистрацию товарного знака

Зарегистрированный знак останется с предпринимателем, когда он станет ИП, а при создании ООО права на бренд можно будет передать от физического лица к компании по договору отчуждения.

Это позволит масштабировать бизнес, с самого начала защитив бренд.

Например, сегодня вы самозанятый и делаете оригинальные поводки для животных под брендом «Фиолетовый заяц». Завтра вы ИП, у вас маленький магазин товаров для животных «Фиолетовый заяц». Послезавтра — у вас федеральная сеть. А название вы уже зарегистрировали и товарный знак навсегда остается с вами.

Кстати, мы специально выбрали название, которое сейчас свободно.

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Даже если бизнес не планирует расти и самозанятому достаточно иметь доход в среднем 200 тысяч рублей в месяц, регистрация товарного знака позволит предпринимателю защитить узнаваемое название от возможного копирования

Не секрет, что интересные бренды любят копировать, и на рынке индивидуальных специалистов оригинальное название — часто ключевой инструмент взаимодействия с аудиторией на социальных площадках.

Так, ООО «Висла» — правообладатель товарного знака «Moppie Моппи» (№699644). Компания размещала свой товар на маркетплейсе. Однажды им стало известно, что на этом же маркетплейсе появился товар схожего бренда под названием «Moppi», который принадлежал компании «Смарт ДСМ».

Владельцы компании уверяли, что нарушили чужие интеллектуальные права ненамеренно, но это не помогло. Правообладатель ООО «Висла» обратились в поддержку маркетплейса. Страницу конкурента на маркетплейсе удалили.

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Самозанятый больше не будет находиться под постоянным риском нарушения чужих прав на товарные знаки

Раньше самозанятый, даже внимательно проверив бренд перед началом использования, никак не мог защититься от того, что такое же название зарегистрирует третье лицо.

Вот и получалось, что вы просто не могли безопасно называть себя как-то иначе, чем «Самозанятый Иванов Иван», не было такого инструмента.

Придуманное вами интересное название мог в любой момент зарегистрировать в качестве товарного знака кто-то другой — «патентный тролль» или абсолютно добросовестный бизнес. А потом совершенно законно предъявить вам претензии за неправомерное использование товарного знака.

Товарный знак — это полноценный нематериальный актив, который можно будет, например, продать, использовать в качестве залога или передать по наследству

Теперь самозанятый, вкладывающий деньги, время и душу в бизнес, будет уверен, что эти вложения воплотятся в реальном активе, способном к самостоятельному обороту.

А если кто-то будет незаконно использовать такой товарный знак, то нарушителя всегда можно привлечь к юридической ответственности, взыскав с него компенсацию.

Как зарегистрировать товарный знак?

Сам алгоритм регистрации товарного знака у самозанятого ничем не отличается от аналогичного у ИП или ООО. В данном случае все равны. Напомним обо всех этапах еще раз.

Сначала нужно выбрать название (или картинку), которые вы хотите зарегистрировать.

Помните, что знак не должен:

быть похожим на государственные символы, общепринятые обозначения или символику других предприятий, которые работают в той же сфере, что и вы;

нарушать требования законодательства (например,содержать обсценную лексику);

вводить потенциального потребителя в заблуждение (называть «мясо» — «овощами», или указывать, что вы производите товары в Японии, хотя на самом деле работаете в России).

Проверить «юридическую чистоту» придуманного знака можно самостоятельно здесь.

Затем нужно собрать документы для Роспатента.

В пакет материалов входят:

заявление на регистрацию (в нем нужно будет указать СНИЛС и ИНН);

сам знак и его описание;

указание перечня товаров или услуг по МКТУ Международной классификации товаров и услуг ;

; подтверждение согласия на обработку персональных данных.

Классы МКТУ можно подобрать опять же либо самостоятельно по справочнику, либо с консультантом.

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Третьим этапом будет оплата госпошлины.

Сначала заявитель оплачивает пошлину за регистрацию заявки и проведение экспертизы. Ее размер составляет от 15 тыс. руб. (если подавать онлайн, то 10 500 руб.) — в зависимости от количества выбранных классов МКТУ.

В этом есть определенное ограничение для самозанятых — размер пошлин, скорее всего, не позволит регистрировать товарный знак на самом старте бизнеса.

Но здесь же и защита для микробизнесов — не стоит опасаться, что любой школьник сможет закрепить за собой привлекательное слово, «подсмотренное» в ТикТоке.

Следующий шаг — направить пакет документов в Роспатент по почте либо через Госуслуги. Подать документы также можно лично в «окошке» на Бережковской набережной в Москве.

Патентное ведомство, получив материалы, проводит две последовательные экспертизы:

Сначала оценивает представленные документы на соответствие требованиям законодательства (эта часть называется формальной экспертизой); Затем — проводит проверку по существу (бренд анализируют по законодательному чек-листу, содержащемуся в статье 1483 ГК РФ).

Если все в порядке и товарный знак может быть зарегистрирован, Роспатент вынесет решение о государственной регистрации товарного знака. Вам как заявителю нужно оплатить вторую пошлину уже за саму регистрацию товарного знака (от 18 тыс. руб., а если оплачивайте онлайн, то от 12 600 руб.).

Сколько по времени занимает регистрация?

18 месяцев и 2 недели максимум. Но в среднем — 5-6 месяцев, как показывает практика.

При этом стоит помнить, что в открытых реестрах Роспатента публикуется информация о правообладателе, в том числе:

название (для юрлица) или ФИО (для ИП и физлиц),

юридический адрес или адрес регистрации.

Вопрос, нарушаются ли таким образом нормы о персональных данных физлиц, остается открытым.

Кроме того, самозанятые (наравне с юрлицами и ИП) должны самостоятельно вносить обновления в реестр товарных знаков, если они меняют ФИО или адрес регистрации.

Это необходимо для получения корреспонденции от самого Роспатента, а также в случае запросов о товарном знаке со стороны третьих лиц (например, запрос на получение лицензии, выкуп товарного знака, досудебная претензия).

В чем сложность регистрации?

Процедура кажется простой, но подвох кроется в деталях.

На каждом из этапов подготовки заявки легко можно совершить ошибку — совсем как если бы вы в первый раз самостоятельно готовили бухгалтерский баланс или какой-нибудь юридический документ:

неправильно оценили наличие похожих товарных знаков — можно получить отказ в регистрации из-за повторения уже зарегистрированной торговой марки;

некорректно заполнили документы — не прошли даже формальную экспертизу и потеряли уплаченную пошлину;

указали в заявке не те классы МКТУ — не сможете потом защитить свое дело в суде, если объявится предприниматель со схожим наименованием в той же сфере деятельности.

А что делать, когда самозанятый учреждает свою фирму?

На момент регистрации фирмы самозанятый уже будет правообладателем товарного знака. Для передачи прав на товарный знак юридическому лицу между самозанятым и компанией нужно будет заключить договор отчуждения исключительного права на товарный знак и зарегистрировать его в Роспатенте.

Сделав это, вы получите от ведомства приложение к свидетельству на товарный знак, а сведения о регистрации факта перехода права будут внесены в государственные реестры Роспатента.

Правда, далеко не всегда права на товарный знак стоит передавать компании — во многих случаях достаточно будет заключить лицензионный договор и получать отчисления в ваш адрес, особенно если компанию вы будете создавать уже не единолично, а с партнерами.

Если же в ходе развития бизнеса вы поменяете статус с самозанятого на ИП, то товарный знак останется за вами как физическим лицом в любом случае, и ничего делать не потребуется.

Закрыл свой бизнес и стал наемным работником — что будет с товарным знаком?

Товарный знак действует непрерывно в течение десяти лет. И он может быть аннулирован по желанию самого правообладателя или по заявлению заинтересованного лица.

Если самозанятый прекращает предпринимательскую деятельность и перестает использовать товарный знак, то уже через три года с момента закрытия бизнеса знак может быть прекращен в судебном порядке по заявлению заинтересованного лица, то есть того, кто хочет использовать его обозначение.

Однако судебному разбирательству обычно предшествует досудебное мирное урегулирование. На этом этапе самозанятому поступает запрос о самостоятельном досрочном прекращении товарного знака или же его продаже.

Поэтому этот вопрос можно решить вне суда с финансовой пользой для самого самозанятого.

Если же не будет инициирован процесс досрочного прекращения товарного знака, то по истечении десятилетнего периода знак автоматически аннулируется. Самозанятые могут продлевать его действие каждые десять лет неограниченное количество раз. Для этого необходимо подать заявление о продлении товарного знака в Роспатент и оплатить пошлину.

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