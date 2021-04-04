Деловые переговоры или онлайн-вечеринки. Какие сервисы для нетворкинга выбрать

С приходом пандемии большинство коммуникаций переместились в онлайн, будь то встреча удаленной команды, нетворкинг или уютная вечеринка. Павел Хегай, основатель сообщества Heg.ai , делится подборкой сервисов, которые помогут расширить ваш круг общения в режиме онлайн.

Connect.club — отличный инструмент для проведения онлайн-вечеринок и встреч на виртуальной карте с локациями от бара до пляжа. Сервис подходит больше для неформальных встреч. Вы перемещаетесь по карте между группами людей и общаетесь, слышите тех, кто находится рядом, либо модератора со сцены. Сервис доступен только на смартфонах — в виде приложения для iOS и Android.

Основатель: Игорь Монахов — венчурный инвестор, СЕО проекта.

Проект получил большие инвестиции на старте — на seed-раунде они подняли $10,6 млн от Embria Ventures. В планах у сервиса — сделать целый виртуальный город, где люди могли бы встречаться и общаться.

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Из опыта Heg.ai: неплохо получалось проводить спид-дейтинги в этом сервисе. Они собирали людей, которые общались по парам за пронумерованными столиками по пять минут. Для модерации в Connect.club есть сцена, откуда вас слышат все участники, чтобы предупреждать о смене пары. Неплохо также получались неформальные тусовки после образовательных мероприятий, где вокруг спикера объединялись люди, а потом могли индивидуально познакомиться.

Я считаю, что Connect.club — отличное приложение. Из небольших недостатков хочу отметить, что у него нет браузерной версии, максимум как его можно запустить — это с планшета. Сам формат общения, передвижение по двухмерной карте, видео в кружочках и возможность общаться с большим количеством участников одновременно создают очень крутой социальный эффект и более естественное ощущение от общения.

Но формат накладывает и ограничения — слышно в первую очередь тех, кто рядом, возникают небольшие организационные и технические проблемы. Когда большая группа людей собирается, чтобы послушать друг друга, начинается некоторый хаос и недопонимание. В этом плане Connect.club есть над чем поработать.

Марина Вейксне, старший проджект-менеджер в «Технопарке Сколково»

Connect.club — удобное приложение с хорошим оформлением. Мы его используем, когда продаем онлайн-мероприятия с нетворкингом до 50 человек. Классно, что можно создавать свои комнаты. Из минусов — трудно заставить всех скачать приложение, поэтому мы чаще используем Zoom.

Сервис для онлайн-общения, где, в отличие от многих, нет виртуальной карты. Приложение скорее подходит для встреч внутри сообщества или команды, чтобы поближе узнать друг друга. Можно общаться в чате в реальном времени, назначать ораторов, которые выступят перед участниками, а также смотреть вместе видео на YouTube. Для знакомства участников можно создать мини-игры, в которые играют случайно подобранные собеседники по парам.

Основатели: Перри Розенштейн (Perry Rosenstein), Лиза Конн (Lisa Conn), Александр МакКорммах (Alexander McCormmach) — ребята из Калифорнии.

Стоимость: есть три тарифа: бесплатный — включает до 40 участников за сессию и безграничное количество мероприятий, платный — за $95/месяц, можно приглашать до 200 участников, добавлять свой логотип, выгружать данные об участниках после мероприятия, а также мэтчить участников по группам. Стоимость тарифа для компаний оговаривается индивидуально.

В Heg.ai использовали формат игры-приветствия. Участники встречаются в случайном формате один на один, по видео. Вы устанавливаете время для общения участников — у них появится таймер, который оповестит, когда время будет заканчиваться. За вечер участники смогут познакомиться с 15-20 людьми. Для icebreaking-а в общении выдают карточки с темами для обсуждения, которые можно использовать, чтобы задать тон дискуссии. Темы кастомизируются.

Алексей Красов, бизнес-трекер

Впервые попробовал сервис на одном из митапов Heg.ai в качестве участника. Позже использовал его в качестве организатора быстрых знакомств среди небольшого сообщества. Очень приятные впечатления. Классный режим «стенка на стенку», когда встречаются участники из двух разных групп. Карточки для тем разговоров пока не использовал — механики спид-дейтинга и так весело активизируют участников.

Иван Бортников, сооснователь и CMO YouTravel.me

Icebreaker использую для онлайн-вечеринок в компании и знакомства участников сообщества. Сервис упрощает подготовку онлайн-тимбилдинга — там классная и простая в использовании механика. Он экономит время на разработке сценария тусы. Не нравится однообразная механика с карточками: через несколько ивентов начинает надоедать. Возможно, там есть другие механики, но я их не видел.

Сервис для организации как нетворкинг-мероприятий и вечеринок, так и онлайн-встреч для удаленной команды. Состоит из виртуальных карт, на которых могут встречаться участники с видео в кружочках. В SpatialChat больше инструментов для команд — общий чат, поиск по участникам, показ экрана, который можно «прилепить» в любое место карты. Можно создавать мультирумные мероприятия для большего числа участников — в одной комнате помещается до 50 человек.

Основатель: Алмас Абулхаиров, раньше работал в венчурном фонде FunCubator.

Стоимость: бесплатный тариф — включает до трех комнат по 25 человек; стандартный, за $49,99/месяц, — включает пять комнат и до 250 участников; стоимость тарифа «Про», предназначенного для организации крупных мероприятий, с возможностью брендирования карты и создания кастомного домена, оговаривается индивидуально.

Эвелина Бережная, продажи и бизнес-девелопмент

В SpatialChat обожаю их изюминку — акустика на платформе распределяется так же, как в офлайн-мероприятиях. Там можно самостоятельно «гулять» по платформе и разговаривать с людьми/группами людей или, например, быстро найти нужного человека из сотен или тысяч присутствующих и переместиться к нему. И еще нравится лайфстрим и фоновая музыка.

Сервис для живых нетворкинг-встреч в онлайне, позволяет проводить конференции, а также «гулять» по виртуальному пространству между столиками и общаться в небольших группах за ними. Вы можете слышать только людей за вашим столиком или модератора со сцены. У сервиса есть десктопная и браузерная версии, но можно его использовать и со смартфона.

Основатель: Hoyin Cheung (Хоин Чен) из Тайваня.

Стоимость: есть 14-дневный пробный период, а дальше четыре тарифа — от $120/месяц.

Я считаю, что Remo.co — достаточно прикольная система с большим количеством преимуществ. Сервис поддерживается браузером, то есть не надо устанавливать отдельные приложения. Это более формализованный нетворкинг: есть диванчики по пять-шесть мест, внутри которых ты общаешься с людьми и можешь передвигаться между ними. Можно создать столики по два-пять человек, а также их брендировать. Классно, что есть возможность включать на полный экран презентацию и показывать ее всем участникам.

В сообществе Heg.ai проводили в этом сервисе два онлайн-митапа. Пробовали формат спид-дейтинга: разделяли людей по 3-5 человек, а они перемещались между столиками, чтобы познакомиться друг с другом. Были небольшие сложности с организацией, так как в сервисе нет инструментов автоматического перемещения людей; получалось так, что люди повторялись.

Для нетворкинга можно использовать и всем известный Zoom, где есть возможность разделять людей по комнатам, парам или на несколько групп, а потом менять их местами. Конечно, в сервисах вроде Remo.co есть визуализация и в целом больше возможностей для мероприятий, но Zoom всем привычнее.

Роман Абдурахимов, CEO в Renta Service

Сервис Remo.co я использовал на онлайн-митапе. Мне все понравилось, классно, что комнаты визуализированы, ничего не лагает. Я заходил с телефона, было очень удобно. Жаль, что нет русского языка.

Чек-лист: как сделать нетворкинг максимально полезным?

Перед тем, как начать делать нетворкинг в сервисах, вам нужно определиться с самопрезентацией, понять, чем вы полезны другим людям.

Продумайте, как вы будете поддерживать контакты: делать фоллоуап-звонки, списываться или встречаться с новыми знакомыми. Это важно, иначе полученные контакты будут бесполезны.

Поставьте цель в количестве и начните отслеживать, сколько контактов вы получаете, со сколькими новыми людьми вы пообщались за прошедший год.

Самый хороший, но сложный способ — вести личную CRM, где будете отражать контакты человека, сферу компетенций, дату, когда вы запланировали пообщаться снова. Про ведение личной CRM будет следующая статья. Советы по другим сервисам для нетворкинга читайте здесь.

Фото: fizkes/shutterstock