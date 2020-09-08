Шаг к умному городу: как в России цифровизируется ЖКХ

Марк Толстов, основатель компании «Домопульт», рассказывает о трендах и перспективах цифровизации отрасли и делится опытом разработки цифровой платформы, которая автоматизирует и упрощает взаимодействие управляющих компаний с собственниками и арендаторами недвижимости.

Когда мы говорим про цифровизацию ЖКХ, то имеем в виду огромный комплекс решений, который позволит оптимизировать городские бюджеты, снизить издержки домовладельцев на содержание недвижимости и повысить качество жизни. Но чтобы прийти к цифровым городам, нужно начать с малого — автоматизации и цифровизации отдельных процессов.

Умные города и передовые технологии

Концепция «Умный город» предполагает интеллектуальные решения в управлении городской инфраструктурой — транспортом, энергетикой, тепло- и водоснабжением, безопасностью. Такие решения должны повысить производительность городских служб, увеличить энергоэффективность и экологичность коммунального комплекса и обеспечить жителям возможность влиять на развитие города.

Проекты по созданию умной городской среды сегодня реализуются по всему миру: в России и СНГ, странах Европы, США, Бразилии, Израиле, ОАЭ, Китае, Сингапуре. Это проекты по строительству умных кварталов или населенных пунктов и смартизации уже существующих городов.

Согласно отчету IDC, в 2020 году глобальные расходы на цифровизацию городской инфраструктуры составят более $124 млрд. Наиболее востребованы в мире технологии, которые повышают энергоэффективность городской инфраструктуры, обеспечивают видеонаблюдение, оптимизируют городской трафик и работу жилищно-коммунальных служб.

Интересный кейс — Испания, где работой служб по вывозу мусора управляет интеллектуальная система.

В мусорные контейнеры встроены ультразвуковые датчики, которые определяют степень их загруженности. Система круглосуточно собирает эти данные и автоматически формирует график и маршруты движения мусоровозов, что позволяет эффективно расходовать ресурсы на вывоз отходов.





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Цифровизация ЖКХ в России

В России есть проект «Умный город», который нацелен на поэтапное внедрение цифровых технологий в работу городских служб к 2024 году. Проект предполагает, что в городах с населением свыше 100 тысяч человек появятся:

платформы для вовлечения граждан в решение вопросов городского развития;

интеллектуальные системы для управления жилищно-коммунальным хозяйством;

решения для повышения комфортности городской среды и оптимизации транспортных потоков;

системы общественной и экологической безопасности;

городские информационные системы.

В банке технологий и решений в сфере городского хозяйства представлено 349 проектов в сфере умного города. К умному ЖКХ имеют отношение 94 проекта — это и умные счетчики, передающие показания в дистанционном режиме, и системы контроля потребления ресурсов, и решения, которые оптимизируют работу аварийно-диспетчерской службы.

Например, умные счетчики работают, как устройства со встроенными модулями для беспроводной связи (LPWAN, Wi-Fi или вшитая сим-карта NB IoT), которые передают показания поставщикам коммунальных услуг напрямую, без участия собственника помещения. Все эти решения позволят не только снизить риски, связанные с человеческим фактором, но и получить достоверные данные о том, какие проблемы и вопросы требуют пристального внимания.

Чтобы форсировать внедрение цифровых технологий в сферу ЖКХ, государство вводит новые требования, которые должны повысить прозрачность и эффективность работ по содержанию коммунального хозяйства. Весной 2019 года вступило в силу Постановление Правительства РФ №331, которое устанавливает жесткие сроки по обработке заявок аварийно-диспетчерской службой и закрепляет на законодательном уровне возможность использования цифровых систем для взаимодействия с жителями, регистрации заявок и контроля их исполнения.

Сейчас главная проблема индустрии в том, что отдельные бизнес-процессы в сфере ЖКХ еще не до конца оцифрованы и интегрированы между собой.

Пока застройщики устанавливают на объекты умные счетчики, некоторые обслуживающие компании продолжают раскладывать счета на оплату ЖКУ по почтовым ящикам и вывешивать на доске объявлений списки должников.

Вот почему мы с командой инвестируем в развитие цифровой платформы, которая вмещает весь функционал по управлению недвижимостью — работу с заявками, сбор платежей, оформление пропусков, проведение голосований и даже заказ дополнительных услуг, таких как мытье окон и доставка кофе.

Платформа позволяет всем участникам взаимодействовать друг с другом. Например, для жителей есть мобильное приложение, где можно коммуницировать с управляющей компанией из любого места в удобное время. А для управляющих организаций система предлагает пространство для эффективной работы: система не требует установки (это облачный сервис), а это означает, что приступить к работе можно оперативно и без привязки к месту.





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Перспективы и новые вызовы

В ближайшие годы наиболее востребованными будут решения для оцифровки и автоматизации работы коммунальных служб:

омниканальные платформы для взаимодействия жителей с самыми разными элементами городской инфраструктуры, которые позволят легко и быстро решать типовые задачи, например, обращение в городские службы или проведение голосований для местных инициатив;

IoT-устройства, которые будут собирать информацию о состоянии инженерных систем города, выявлять проблемы, неисправности и автоматически запускать сценарии обслуживания;

технологии, которые повысят защищенность информационных систем города от киберугроз.

Но и это лишь промежуточный этап, ведь на смену разрозненным технологиям придут экосистемы, которые сделают наши города по-настоящему умными, безопасными, экологичными, а главное — комфортными. Цифровизация ЖКХ — это долгий и сложный процесс, который требует серьезной административной поддержки. Запуск умных проектов дал хороший толчок к формированию технологий, которые станут той самой экосистемой.





Фото на обложке: Shutterstock/Danila Shtantsov