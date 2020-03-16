Когда нужно брать ИТ-специалиста в штат, а когда — воспользоваться аутсорсом
Сегодня компании все чаще разрабатывают собственные IT-продукты — как для клиентов (сайты, мобильные приложения, веб-сервисы), так и для сотрудников (системы автоматизации бизнеса).
Их создание подразумевает длительный процесс разработки, дальнейшую поддержку и обслуживание. И тут встает вопрос: нанимать разработчиков в штат или передать разработку на аутсорс?
Дмитрий Жидков, основатель IT-компании Secreate, рассказывает, как выбрать оптимальный вариант.
В штат или на аутсорс?
У каждого из вариантов есть очевидные плюсы и минусы.
Плюсы разработки в штате
- Контроль.
Разработчика в штате проще контролировать. Сложно что-то утаить или откровенно «халявить», если ты постоянно находишься в поле зрения начальства и коллектива.
- Простота коммуникации.
Многим предпринимателям, как и прежде, проще доносить информацию «лицом к лицу», особенно когда речь идет об IT-сфере: не всегда хватает компетенций разъяснить задачу техническим языком и приходиться буквально объяснять «на пальцах».
Минусы работы со штатным специалистом
- Сложности с подбором.
Впервые подбирая штатного IT-специалиста, собственник бизнеса или HR может столкнуться с трудностями — начиная с составления текста вакансии и заканчивая собеседованием. Чтобы нанять высококвалифицированного специалиста, нужно хотя бы минимально представлять, в чем состоит его работа. Если вам не хватает компетенций, стоит нанять ИТ-рекрутера.
- Долгий процесс разработки.
Как правило, если разработчик у вас в единственном числе, то помимо своих основных обязанностей он также вынужден подрабатывать менеджером, проектировщиком и еще много кем. Нужно понимать, что в лучшем случае процесс разработки продукта затянется, в худшем — пострадает качество.
- Организация рабочего места.
Банально, но нельзя игнорировать эту статью расходов. Содержание рабочего места менеджера по продажам и программиста — разные вещи. Даже крупные игроки сталкиваются с проблемой дороговизны рабочих мест и используют аутсорс-поддержку автоматизированных рабочих мест сотрудников.
- Фиксированная оплата независимо от задач.
Оплата работы любого ИТ-специалиста завязана на часы. Например, процесс работы с аутсорсом выстроен так: вы обозначили задачу, компания рассчитала, сколько часов потребуется на ее выполнение, и умножила эту сумму на почасовую ставку нужного вам разработчика.
Штатный сотрудник может сделать задач как на большую, так и на меньшую сумму от своего оклада, и руководителю сложно это контролировать.
- Постоянный риск потерять сотрудника.
Если ИТ-специалисту предложат место «получше», в большинстве случаев он покинет вас. Привить лояльность ИТ-специалиста к компании довольно сложно — можно сказать, что это издержки профессии.
Рекрутинговое агентство DigitalHR проанализировало основные причины ухода разработчиков: поводом перейти в другую компанию может стать наличие развитой команды IT-отдела, отлаженные бизнес-процессы, возможность профессионального развития и, банально, более высокая зарплата.
Плюсы работы с аутсорсом
- Отлаженный процесс разработки.
Процесс разработки и коммуникации между членами команды отлажены другими подобными проектами. Команды на аустсорсе учитывают предыдущий опыт, ошибки и нюансы, что делает процесс разработки более оптимизированным и прозрачным.
- Разговор на привычном языке.
Вы не общаетесь напрямую с разработчиками — между вами есть «прослойка» в виде продакт-менеджера, который объяснит тонкости и поможет вам составить техническое задание.
- Целая команда специалистов.
Создание любого ИТ-продукта — это сложный многоэтапный процесс. В компании-аутсорсере над продуктом работают специалисты из разных областей: аналитики, проектировщики, дизайнеры, фронтенд- и бэкенд-специалисты, и у каждого своя зона ответственности.
Минусы работы с аутсорсом
- Ненадежность.
Срывы сроков, бесконечные дедлайны, несоблюдение условий договора. В целом штатный специалист, может быть так же ненадежен, но у вас есть рычаги давления на него. В самом плохом случае его можно уволить — это проще, чем судиться с аутсорс-компанией.
- Недостаточная глубина погружения в продукт.
Как правило, на одного программиста, дизайнера или продакт-менеджера в компании-аутсорсере приходится много проектов, и глубоко вникать в каждый продукт нет ни смысла, ни желания. Но это не значит, что они делают свою работу плохо. Они просто делают так, как написано в техническом задании, и именно поэтому важно составить его четко и развернуто.
В российских реалиях далеко не все компании стремятся передать свои ИТ-задачи аутсорсу. Например, МТС последние несколько лет активно развивала внутренний ИТ-отдел, и вышло настолько хорошо, что теперь компания продает эти мощности на аутсорс. По тому же пути идут и другие крупные компании: Сбербанк создал «Сбербанк Технологии», «Газпром нефть» — «Газпром информ».
Когда аутсорс выгоднее
- Нет постоянного объема задач.
Если ИТ-задачи непостоянные — например, добавить новый раздел на сайт раз в полгода, — то, конечно, аутсорс будет гораздо выгоднее. Легче заплатить за эту задачу условные 15 тысяч рублей, чем содержать программиста за 70 тысяч в месяц, не зная, какими еще задачами его загрузить.
- Задачи слишком сложные.
Если работы требуют огромных скачков по квалификации, выгодны «чужие» специалисты. «Кормить» каждый день высококвалифицированного разработчика весьма накладно.
- Нужно разработать продукт с нуля.
Чтобы создать качественный ИТ-продукт, нужна целая команда специалистов. Даже самый опытный программист в одиночку не справится с такой задачей.
Когда выгоднее штатные специалисты
- Постоянный объем работы.
У вас всегда есть, чем «загрузить» разработчика. Например, вам постоянно необходимы новые посадочные страницы для рекламы, вы в процессе доработки приложения и так далее.
- Продукту требуется поддержка.
Например, у вас кастомная CRM (собственная разработка, заточенная под задачи компании), в которую вы периодически добавляете новые модули, оптимизируете под запросы сотрудников и так далее. Заниматься ее обслуживанием может штатный специалист.
Штат + аутсорс
Существует и третий вариант — совмещение штатных сотрудников и аутсорса. Он имеет смысл, когда есть отдельные работы повышенной сложности, которые «штатники» могут не осилить, или периодически возникают резкие скачки объемов работ на небольшом временном промежутке.
Как получить максимум
- Аутсорс подходит для разработки продукта с нуля или для непостоянных задач. Штатный сотрудник подходит компаниям с постоянным объемом работы.
- Всегда есть возможность комбинировать оба варианта.
- Риски есть и будут всегда. Главное — постараться максимально обезопасить себя от них на этапе заключения договора.
Фото в тексте и на обложке: Unsplash
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