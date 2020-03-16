Когда нужно брать ИТ-специалиста в штат, а когда — воспользоваться аутсорсом

Их создание подразумевает длительный процесс разработки, дальнейшую поддержку и обслуживание. И тут встает вопрос: нанимать разработчиков в штат или передать разработку на аутсорс?

Сегодня компании все чаще разрабатывают собственные IT-продукты — как для клиентов (сайты, мобильные приложения, веб-сервисы), так и для сотрудников (системы автоматизации бизнеса).

В штат или на аутсорс?

У каждого из вариантов есть очевидные плюсы и минусы.

Плюсы разработки в штате

Контроль.

Разработчика в штате проще контролировать. Сложно что-то утаить или откровенно «халявить», если ты постоянно находишься в поле зрения начальства и коллектива.

Простота коммуникации.

Многим предпринимателям, как и прежде, проще доносить информацию «лицом к лицу», особенно когда речь идет об IT-сфере: не всегда хватает компетенций разъяснить задачу техническим языком и приходиться буквально объяснять «на пальцах».

Минусы работы со штатным специалистом

Сложности с подбором.

Впервые подбирая штатного IT-специалиста, собственник бизнеса или HR может столкнуться с трудностями — начиная с составления текста вакансии и заканчивая собеседованием. Чтобы нанять высококвалифицированного специалиста, нужно хотя бы минимально представлять, в чем состоит его работа. Если вам не хватает компетенций, стоит нанять ИТ-рекрутера.

Долгий процесс разработки.

Как правило, если разработчик у вас в единственном числе, то помимо своих основных обязанностей он также вынужден подрабатывать менеджером, проектировщиком и еще много кем. Нужно понимать, что в лучшем случае процесс разработки продукта затянется, в худшем — пострадает качество.

Организация рабочего места.

Банально, но нельзя игнорировать эту статью расходов. Содержание рабочего места менеджера по продажам и программиста — разные вещи. Даже крупные игроки сталкиваются с проблемой дороговизны рабочих мест и используют аутсорс-поддержку автоматизированных рабочих мест сотрудников.

Фиксированная оплата независимо от задач.

Оплата работы любого ИТ-специалиста завязана на часы. Например, процесс работы с аутсорсом выстроен так: вы обозначили задачу, компания рассчитала, сколько часов потребуется на ее выполнение, и умножила эту сумму на почасовую ставку нужного вам разработчика.

Штатный сотрудник может сделать задач как на большую, так и на меньшую сумму от своего оклада, и руководителю сложно это контролировать.

Постоянный риск потерять сотрудника.

Если ИТ-специалисту предложат место «получше», в большинстве случаев он покинет вас. Привить лояльность ИТ-специалиста к компании довольно сложно — можно сказать, что это издержки профессии.

Рекрутинговое агентство DigitalHR проанализировало основные причины ухода разработчиков: поводом перейти в другую компанию может стать наличие развитой команды IT-отдела, отлаженные бизнес-процессы, возможность профессионального развития и, банально, более высокая зарплата.

Плюсы работы с аутсорсом

Отлаженный процесс разработки.

Процесс разработки и коммуникации между членами команды отлажены другими подобными проектами. Команды на аустсорсе учитывают предыдущий опыт, ошибки и нюансы, что делает процесс разработки более оптимизированным и прозрачным.

Разговор на привычном языке.

Вы не общаетесь напрямую с разработчиками — между вами есть «прослойка» в виде продакт-менеджера, который объяснит тонкости и поможет вам составить техническое задание.

Целая команда специалистов.

Создание любого ИТ-продукта — это сложный многоэтапный процесс. В компании-аутсорсере над продуктом работают специалисты из разных областей: аналитики, проектировщики, дизайнеры, фронтенд- и бэкенд-специалисты, и у каждого своя зона ответственности.

Минусы работы с аутсорсом

Ненадежность.

Срывы сроков, бесконечные дедлайны, несоблюдение условий договора. В целом штатный специалист, может быть так же ненадежен, но у вас есть рычаги давления на него. В самом плохом случае его можно уволить — это проще, чем судиться с аутсорс-компанией.

Недостаточная глубина погружения в продукт.

Как правило, на одного программиста, дизайнера или продакт-менеджера в компании-аутсорсере приходится много проектов, и глубоко вникать в каждый продукт нет ни смысла, ни желания. Но это не значит, что они делают свою работу плохо. Они просто делают так, как написано в техническом задании, и именно поэтому важно составить его четко и развернуто.

В российских реалиях далеко не все компании стремятся передать свои ИТ-задачи аутсорсу. Например, МТС последние несколько лет активно развивала внутренний ИТ-отдел, и вышло настолько хорошо, что теперь компания продает эти мощности на аутсорс. По тому же пути идут и другие крупные компании: Сбербанк создал «Сбербанк Технологии», «Газпром нефть» — «Газпром информ».

Когда аутсорс выгоднее

Нет постоянного объема задач.

Если ИТ-задачи непостоянные — например, добавить новый раздел на сайт раз в полгода, — то, конечно, аутсорс будет гораздо выгоднее. Легче заплатить за эту задачу условные 15 тысяч рублей, чем содержать программиста за 70 тысяч в месяц, не зная, какими еще задачами его загрузить.

Задачи слишком сложные.

Если работы требуют огромных скачков по квалификации, выгодны «чужие» специалисты. «Кормить» каждый день высококвалифицированного разработчика весьма накладно.

Нужно разработать продукт с нуля.

Чтобы создать качественный ИТ-продукт, нужна целая команда специалистов. Даже самый опытный программист в одиночку не справится с такой задачей.

Когда выгоднее штатные специалисты

Постоянный объем работы.

У вас всегда есть, чем «загрузить» разработчика. Например, вам постоянно необходимы новые посадочные страницы для рекламы, вы в процессе доработки приложения и так далее.

Продукту требуется поддержка.

Например, у вас кастомная CRM (собственная разработка, заточенная под задачи компании), в которую вы периодически добавляете новые модули, оптимизируете под запросы сотрудников и так далее. Заниматься ее обслуживанием может штатный специалист.

Штат + аутсорс

Существует и третий вариант — совмещение штатных сотрудников и аутсорса. Он имеет смысл, когда есть отдельные работы повышенной сложности, которые «штатники» могут не осилить, или периодически возникают резкие скачки объемов работ на небольшом временном промежутке.

Как получить максимум

Аутсорс подходит для разработки продукта с нуля или для непостоянных задач. Штатный сотрудник подходит компаниям с постоянным объемом работы.

Всегда есть возможность комбинировать оба варианта.

Риски есть и будут всегда. Главное — постараться максимально обезопасить себя от них на этапе заключения договора.

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