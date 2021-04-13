Из корпорации в стартап: какие навыки наемного сотрудника пригодятся в собственном проекте

Наталья Мигальникова, соосновательница Getreview , b2b-сервиса для создания видеовиджетов и видеоотзывов для сайта, до создания бизнеса занималась развитием финансовых технологий в крупном банке. Она рассказала, какие навыки, приобретенные в корпорации, помогают ей в развитии своего стартапа.

Наемный сотрудник и предприниматель принципиально отличаются уровнем ответственности. В корпорации карьерная траектория четко обозначена, есть направление и цель, к которой нужно прийти по проторенной дорожке. В собственном бизнесе нет понятных инструментов, путей, уже кем-то разработанных сценариев.

Корпорации могут отличаться друг от друга, но в целом опыт работы в большой компании можно перенести в собственный стартап:

Работа в корпорации или большой компании — это возможность научиться многому. Например, войти в команду нового проекта и получить опыт полного цикла создания нового продукта от идеи до маркетинга, продаж, HR, вывода на рынок. Затем этот опыт пригодится и в своем бизнесе.

Возможность завести знакомства с самыми разными специалистами, которых потом можно пригласить в свой проект, — тоже один из бонусов работы в большой компании. Например, именно во время работы в одной из крупных компаний я познакомилась с моим будущим мужем и партнером, с которым вместе основали сервис GetReview.

Организация работы большой компании, особенности ее корпоративной культуры и заботы о сотрудниках дает понять наемному специалисту, к чему можно стремиться в собственном проекте. Работа по найму помогает детально нарисовать для себя картину собственной большой стабильной компании.

Коллаборация и кросс-командная работа

В больших компаниях множество департаментов, отделов, подразделений и бизнес-юнитов, с которыми нужно постоянно сотрудничать, добиваться согласований. Это позволяет до блеска отточить soft skills (гибкие навыки коммуникации, самоорганизации, креативности и другие).

При такой работе сотрудник часто зависит от своих коллег, а потому нужно уметь договариваться, не утопая во встречах и совещаниях. Сотрудники тратят на неэффективное общение до 15% рабочего времени, утверждают аналитики компании Mitel. Исследователи уверены, что компании способны экономить до $10 000 в год на сотрудника за счет налаживания более эффективного общения.

Важно научиться фасилитации, принципам взаимодействия в командах: формулировать ключевые вопросы, фокусироваться на обсуждении, генерировать и кластеризовать идеи, оценивать их и разрабатывать планы по внедрению в действие. Важно следить за тем, чтобы в командах не было пробуксовки. Некоторые коллеги из корпорации могут по три месяца собираться и обсуждать одни и те же вопросы. В стартапе очень важно подобрать нужных людей и не топтаться на месте.

Выбор подрядчиков и взаимодействие с ними

В большой компании тот, кто выбирал подрядчика, будет нести ответственность за результат его работы, поэтому в подборе партнеров важны насмотренность и опыт, умение оценивать работу выбранной команды. Ценность этого навыка в стартапе возрастает во много раз, потому что в случае провала все вопросы будут к предпринимателю, основателю компании. В корпорации ответственность входит в привычку.

Во время работы в банке у меня был кейс, когда нужно было в кратчайшие сроки реализовать сложный проект: за две недели до годового собрания топ-менеджеров и ключевых лиц нам было необходимо разработать и имплементировать с нуля AR-решение. Идея была в том, что в определенный момент участники в зале могли навести камеру телефона на слайды и увидеть через приложение 2D-анимированную и 3D-визуализацию. В ней показывались банковские и диджитал-продукты, планы на будущее, текущие результаты.

Сделать такой продукт за две недели — практически невозможная задача, и даже подрядчик до конца не верил, что мы уложимся. Мы справились благодаря максимально четкому плану, разработанному мной, быстрым согласованиям и контролю процесса. Я подробно прописала механику и этапы реализации продукта, мы постепенно прорабатывали разные типы визуализации и постепенно интегрировали их в приложение.

Постановка задач и делегирование

Мой руководитель в большой компании очень четко ставил задачи и в ответ ждал такую же четкую коммуникацию. Для этого нужно было научиться говорить емко, не пуская пыль в глаза. Отдельных четких результатов предприниматель потом ждет уже от своих сотрудников в стартапе. Из них и строится весь бизнес.

Случается, что один и тот же руководитель сегодня ставит задачи максимально четко, а завтра — довольно абстрактно. У него просто нет времени детально описать задачу и проработать ее. Это становится работой сотрудника. Такой опыт в найме дает понять, что в стартапе задачи для команды нужно максимально подробно описывать — тогда будет значительно меньше ошибок в выборе подрядчиков. Если задача не проработана, даже самый компетентный подрядчик не выполнит ее максимально эффективно.

Делегирование — один из трех важнейших навыков руководителей будущего наряду с коучингом и руководством изменениями, говорится в прогнозе DDI о мировом лидерстве в 2021 году.

Бюджетирование и оптимизация расходов

В больших корпорациях чаще замечают и продвигают тех сотрудников, которые умеют разрабатывать решения не только с точки зрения оптимизации процессов, но и с точки зрения расходов. Такие сотрудники уберегают корпорации от избыточных затрат. В стартапе раздолья с бюджетом, как в корпорации, точно не будет, и GetReview был не исключением.

Среди главных этапов при запуске сервиса была разработка сайта. Один из продуктов GetReview — это инструмент для создания виджетов, в котором транслируется видео в вертикальном формате. Он встраивается на сайт фиксировано внизу экрана справа или слева. И, к примеру, сам основатель может записать видео о том, как пользоваться сервисом или услугой и прикрепить виджет на сайт.

Естественно, нам было важно донести смысл и преимущества инструмента на нашем сайте. Изучив массу предложений на рынке от digital-агентств и фрилансеров, приняли решение создать сайт собственными усилиями. Потому что никто лучше и качественнее нас не справился бы с задачей донести всю суть и пользу инструментов, оставаясь в рамках оптимального бюджета.

В результате первая версия сайта обошлась нам бесплатно. Сейчас в работе мы стараемся следить за всеми расходами в компании, чтобы держать руку на пульсе и контролировать финансы. Поэтому умение резать косты, договариваться с подрядчиками о скидках и рассрочках, контролировать расходы, составлять бюджет точно пойдет на пользу собственному бизнесу. Логично, что всегда лучше потратить меньше денег, оптимизировав расход.

Деловой этикет и коммуникация с топ-менеджментом

В большой корпорации важно научиться деловому этикету общения с топ-менеджментом. Если в будущем вы планируете запускать собственный бизнес, этот навык вам очень пригодится при дальнейшей коммуникации.

Сейчас у меня не возникает трудностей в общении с крупными клиентами из корпоративного сектора и с представителями среднего бизнеса. Мы работаем и ведем переговоры с совершенно разными командами: одним из первых наших клиентов был интренет-магазин 4fresh.ru, а после несколько успешных онлайн-встреч с командой маркетологов из OK Beauty мы подписали контракт с компаний и сотрудничаем с ней уже на протяжении полугода.

Сейчас мы в процессе переговоров с несколькими крупными компаниями, и уверенно могу сказать, что умение вести коммуникацию на разных уровнях — это определенно навык, который я приобрела в найме. Если говорить конструктивно и на равных с высокопоставленными руководителями, они не будут казаться недосягаемыми. Этот навык автоматически расширяет круг знакомств с разными людьми, помогает понять разные стили руководства.

Коммуникативные навыки — часто одно из самых слабых мест руководителей. 30% опрошенных Robert Half Management Resources сотрудников называют коммуникативные навыки — качеством, которое их руководителям нужно развивать в первую очередь.

Соблюдение дедлайнов, фокус на выполнении задач, тайм-менеджмент

У сотрудников большой компании есть то, что они часто недооценивают — четкий график работы с 10.00 до 19.00. Создавая свой стартап, понимаешь, что такой ритм жизни очень ценен. В своем бизнесе велик соблазн работать 24/7 без остановки, стирая границы рабочего и личного времени. Это неправильно, потому что приведет к выгоранию. Важно ограничивать свою работу во времени, даже если хочется и нужно продолжать.

Разрабатывая первую версию GetReview, в течение месяца мы работали по 12-15 часов в день. Но всегда важно вовремя возвращать себя в разумный график, держать баланс работы и личной жизни. Первые недели зарождения стартапа — это спринт. После него начинается долгий марафон.

Работа по графику дисциплинирует и позволяет быть более эффективным, фокусироваться на приоритетных задачах: важно закончить к определенному моменту, емко выполнить свою работу. Чем меньше времени есть на работу, тем более сконцентрированным становится сотрудник.

Работа в конкурентной среде и умение анализировать рынок

В большой компании всегда много самых амбициозных специалистов — это высококонкурентная среда. Специалист, который пробыл в ней какое-то время затем не испытает шок от конкуренции в бизнес-среде. После работы в корпорации здоровая конкуренция становится стилем мышлением, развивается умение анализировать конкурентов, понимать возможности развития для себя.

Конкуренты взаимодействуют между собой определенным образом и важно уметь выживать в такой обстановке. Многие люди болезненно воспринимают любую конкуренцию. В своем бизнесе это только навредит.

Суммируя все сказанное, я считаю, что перед тем как думать о своем деле, желательно успеть поработать в крупной компании.Такой опыт даст понимание базовых рабочих процессов, структуры управления. Также у вас будет понимание картины рынка на текущий момент и того решения, которое вы можете предложить клиенту.