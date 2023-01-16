Small talk по-новому: 8 идей, о чем поговорить на технологической конференции

Как вести себя и о чем говорить, чтобы беседа получилась продуктивной и вас отметили как приятного собеседника, рассказал Никита Даниэльс, основатель международной IT-конференции Linq .

Мы уже не раз писали о важности small talk. Например, пренебрежение таким разговором портило впечатление зарубежных партнеров. А если вы оказались на технологической конференции, упускать возможность попрактиковать такую беседу будет совсем обидно.

Зачем нужен small talk и как правильно его вести

Small talk — дословно «короткая беседа» — очень важен:

в профессиональных сообществах,

на отраслевых мероприятиях,

на технологических конференциях.

Прокачать навык small talk можно только одним способом: тренироваться разговаривать с незнакомцами на отвлеченные темы.

Там шанс найти взаимные интересы и цели с собеседником гораздо выше, чем, например, в ресторане, магазине или поезде.

Здесь так же, как с изучением иностранного языка — можно очень много читать, слушать, изучать теорию, но чтобы научиться говорить, придется активно общаться. Делать это можно в любом месте — от автобуса и самолета до очереди на паспортный контроль.

Чтобы вести результативную и комфортную беседу, важно помнить об общих принципах small talk и особенностях таких разговоров в определенных отраслях, а также о культурных различиях в коммуникации тех стран и регионов, с которыми вы чаще всего взаимодействуете. Последнее особенно важно для международных мероприятий.

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Например:

у японцев в конце деловой встречи визитку принято передавать двумя руками с поклоном, это показывает уважение к собеседнику;

представителей арабских стран лучше не приглашать вместе выпить в бар: в их культуре употребление алкоголя не распространено.

Отдельно нужно изучить отношение к прикосновениям в разных культурах — где-то похлопывание по плечу может расцениваться как дружеский жест, а в других культурах такое же действие могут воспринять как нарушение личных границ.

Чтобы не попасть впросак, на первых встречах лучше вообще избегать прикосновений.

8 тем для small talk на технологической конференции

Самый важный шаг в начале разговора — выбор темы. Именно она во многом определяет успех коммуникации и дальнейшее общение с собеседником. На этапе выбора темы многие сталкиваются со сложностями:

что сказать человеку, чтобы заинтересовать его?

как вовлечь в разговор и запомниться?

Темой для small talk в технологической среде может стать все, что происходит в индустрии:

Сделки на рынках — покупки и поглощения;

Технологии, которые только появились или набирают популярность;

Крупные заметные события в индустрии — запуск новых продуктов, их развитие или угасание;

Конференция, на которой вы находитесь: запомнившиеся выступления, спикеры, локация. Начните диалог с вопроса о впечатлениях собеседника от происходящего.

Темы, которые подойдут для общения с уже знакомым человеком

Недавние деловые события в жизни человека. Например, если предприниматель продал компанию — поздравьте его со сделкой, спросите о деталях и будущих планах;

Все, что связано с well-being, особенно work-life balance;

Способы и практики для развития мозга и тела — люди очень часто не против об этом поговорить: как спят, что едят, чтобы быть здоровее. Можно, например, обсудить лайфхаки для повышения продуктивности;

Увлечения — заранее с помощью социальных сетей или знакомых изучите, что нравится человеку, с которым вы планируете побеседовать, чем он занимается, кроме работы. Путешествия, спорт, искусство — многие готовы обсуждать свое хобби, если видят, что собеседнику это тоже интересно.

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Чтобы всегда иметь тему для разговора на технологическом мероприятии, советую читать издания вроде Wired, VentureBeat, Techcrunch и следить за постами участников tech-сообществ в соцсетях.

Полезны будут и Telegram-каналы. В мой топ входят:

Какую бы тему для разговора вы ни выбрали — всегда задавайте открытые вопросы, приглашайте человека к беседе, а не к монологу. Это повысит шанс перевести общение в продуктивный формат и наладить крепкую связь с собеседником.

Еще один важный совет — общаться на темы, которые действительно интересны вам и собеседнику. Если человек почувствует искреннюю вовлеченность в разговор, это точно повысит качество беседы.

Чего не стоит делать во время small talk

В технологической среде много умных, образованных и эрудированных людей. Вести с ними small talk одновременно и легко, и сложно:

легко — потому что они подкованы во многих вопросах и могут подхватить почти любую тему,

сложно — потому что уровень беседы по умолчанию должен быть высоким.

Не стоит начинать разговор о погоде

Они сразу определят такого человека как слабого собеседника, не способного обсудить ничего, кроме бытовых вопросов.

На технологических конференциях small talks должны строиться вокруг конкретных, а не общих абстрактных тем — это одно из главных правил.

Не обсуждать политику, религию и сплетни в индустрии

Любая технологическая конференция ― это закрытый мир: начнете говорить о ком-то и выясните, что собеседник знает ее/его через одно рукопожатие. Крайне нежелательно задавать вопросы про личную жизнь и семью ― это не предмет для делового общения.

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Не выбирать для обсуждения вопросы, в которых вы не разбираетесь

На старте карьеры в новой сфере у меня были случаи, когда я предлагал сложную тему, человек ее подхватывал и развивал, а я понимал, что не могу поддержать этот разговор на его уровне.

Если тема разговора вам непонятна, постарайтесь показать это собеседнику, попробуйте перевести разговор в другую плоскость. Это точно будет более выигрышной стратегией.

Не спорить во время small talk

Это светское общение, непринужденная беседа, не предполагающая сложных и долгих дискуссий.

В small talk могут быть два антагониста, но они не должны очень явно проявлять себя.

Иначе это грозит перерасти в эмоциональный и непродуктивный разговор.

Следить за темпом беседы

Не затягивать с репликами, не отвлекаться на сообщения в мессенджерах и Google для поиска ответов. Такие паузы мешают налаживанию контакта с собеседником и тратят драгоценное время. Small talk длится 5-10 минут, поэтому он по определению динамичный.

Не надо растягивать беседу — на конференциях все хотят пообщаться с как можно большим количеством людей.

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Использовать в разговоре больше вопросов, чем утверждений

Вопросы помогают развивать тему, направлять разговор, вовлекать собеседника, чего не скажешь об оценочных суждениях.

Следование этим несложным правилам и советам и регулярная практика позволят вам увереннее чувствовать себя на мероприятиях, развивать нетворкинг и получать удовольствие от общения.

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