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Может ли социальный бизнес быть прибыльным? 4 истории предпринимателей

Колонки
Наталия Зверева
Наталия Зверева

Директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»

Алина Алещенко

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в России на сегодняшний день зарегистрировано около четырех тысяч социальных предприятий. Это бизнес, который направлен на решение разного рода социальных проблем граждан и общества, при этом он может быть вполне успешным и прибыльным. Четыре истории социальных предпринимателей из разных уголков России, которые это подтверждают, собрала Наталия Зверева, директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее».

Может ли социальный бизнес быть прибыльным? 4 истории предпринимателей

Инклюзивный туризм в России

Гаспарян
Наталья Гаспарян
Соосновательница компании «Либерти» — первой в России туристической фирмы для людей с инвалидностью

Социальные предприниматели берут на себя миссию решить те сложные социальные проблемы, которые не хочет решать бизнес и не может решить государство. Наша компания сделала туризм доступным для людей с ограниченными возможностями: это инвалиды-колясочники, а также инвалиды по слуху и зрению.

Мы организуем туры с 2004 года, первые маршруты были по Санкт-Петербургу и области, а к настоящему времени география туров расширилась по всей России и даже за ее пределы. Кроме того, у нас есть отдельное востребованное направление — организация путешествий по России для иностранных туристов с инвалидностью. 

Начальный капитал нашего бизнеса состоял исключительно из личных средств двух соучредителей. Первыми вложениями можно назвать участие нашего, на тот момент, стартапа в немецкой специализированной выставке: мы тогда вложили примерно 2000 евро на поездку и получили первых партнеров и клиентов.

До пандемии компания стабильно развивалась, прибыль ежегодно росла примерно на 10-15% и по итогам 2019 году составила 19 млн рублей.

Государство по-прежнему относится к социальным предпринимателям как к обычным коммерческим структурам и серьезных льгот и послаблений не предоставляет. Поэтому беспроцентные займы от общественных организаций – настоящее спасение для социального бизнеса.

В 2021 году мы также получили денежный грант от Ростуризма в размере 2,7 млн рублей как туристическая компания, пострадавшая в период пандемии. Эти деньги мы направили на развитие нового направления: разработка интерактивных путеводителей для путешественников с инвалидностью по Санкт-Петербургу, Москве и Калининграду.

Как пострадавшему от пандемии бизнесу получить помощь?

Наши цели и мечты значительно шире туризма. Мы как агенты влияния в своей нише стремимся повлиять на другие сферы – гостиничный бизнес, общепит, объекты культуры – сделать их более удобными для людей с ограниченными возможностями.

Своими успехами мы показываем другому бизнесу, что на рынке существует спрос со стороны маломобильных групп населения на доступную и качественную инфраструктуру.

 

Социальная франшиза в области образования для детей

Юлия Таранова
Генеральный директор международной сети клубов робототехники и программирования «Академия Гениев»

Сейчас «Академия Гениев» — это международная сеть клубов по программированию и робототехнике для детей от пяти с половиной лет, в том числе для детей с различными особенностями здоровья.

Идея создать такой проект возникла в тот момент, когда я столкнулась с кадровой проблемой по работе. Было сложно найти не только квалифицированных, но и достаточно мотивированных сотрудников, а переучить взрослых людей практически невозможно.

Поэтому мы разработали особую экосистему, где в игровой форме детям прививают нужные навыки и ценности, которые помогут в будущем им стать успешными специалистами в IT-сфере или любой другой. Первый клуб появился в Калининграде в 2014 году, а спустя 4 года началась продажа франшизы.

Несмотря на пандемию, в прошлом году мы заработали около 12,8 млн рублей. Для сравнения: в 2019 прибыль составила 9,5 миллионов. Наша бизнес-модель довольно стабильна на данный момент, услуги востребованы, и нам удается ежегодно увеличивать оборот в среднем на 23%. Сейчас мы растем за счет наращивания количества групп, продажи франшизы, проведения мероприятий и развития новых направлений обучения. 

Самое сложное в расширении социального бизнеса по франчайзинговой модели — это выбор правильных партнёров, для которых на первом месте будет всегда стоять социальная миссия проекта. Сейчас у нас около 100 партнеров по франшизе в 3 странах мира, и я уверена в желании каждого из партнеров сделать мир лучше.

 

Уход за пожилыми как социальный бизнес

Лившиц
Константин Лившиц
Генеральный директор ООО «Система Забота», кандидат экономических наук

«Система Забота» — первая в России служба социального сопровождения для пожилых людей и инвалидов, которая существует на рынке с 1999 года. Сейчас у нас есть несколько направлений работы. Во-первых, это крупнейший в стране колл-центр для пожилых людей.

Кроме того, у нас есть служба патронажа, то есть свой штат правильно обученных сиделок, и служба надомной реабилитации после инсультов или других тяжелых болезней: в этом случае с пациентом на дому работает целый ряд врачей и специалистов.

Первая услуга, с которой мы вышли на рынок как поставщики социальных услуг, была «Кнопка Заботы» — тревожная кнопка для пожилых. Благодаря этому проекту, нуждающиеся люди могли получать круглосуточную помощь бесплатно, так как расходы оплачивало государство в рамках существующей нормативной базы.

Позднее для граждан, которые не подпадали под действие закона и не могли воспользоваться услугами бесплатно, мы открыли коммерческое направление. Сейчас «Система Забота» представляет собой стабильный многолетний бизнес: мы работаем в 143 городах страны и поддерживаем более 23 тысяч подопечных.

Как социальный бизнес мы имеем право претендовать на дополнительную помощь от общественных и государственных организаций. С 2018 по 2020 год обороты компании выросли со 100 млн до 400 млн рублей.

Я думаю, что частный бизнес эффективнее всего может решать важные социальные проблемы в области здравоохранения, образования, культуры и других социальных сферах. Для этого со стороны государства нужно одно: создать более комфортную бизнес-среду и дать возможность социальным предпринимателям спокойно работать и реализовывать свой потенциал.

 

Новая уличная субкультура

Антон Кучумов
Основатель и главный идеолог движения «Street Workout» в России

Мы с единомышленниками более 10 лет назад основали субкультуру Street Workout (Стрит Воркаут) в России и популяризировали уличные тренировки по всей стране, а также открыли интернет-магазин с уникальным инвентарем для тренировок и разработали бесплатную 100-дневную программу для занятий SOTKA, в которой за несколько лет приняли участие почти 1 млн человек.

Все началось с идеи трех студентов, а на сегодняшний день стрит воркаутом увлекаются миллионы, и почти в каждом парке есть современная площадка для уличных тренировок.

Изначально мы не думали о бизнес-стороне нашего дела, а искренне хотели помочь отдельным людям и обществу в целом стать немного лучше. Занятия спортом на свежем воздухе меняют человека не только внешне, но и внутренне: он становится увереннее, сильнее и это выражается в других сферах жизни. Кроме того, он «заражает» любовью к спорту своих друзей и близких, и формирует таким образом более здоровое окружение.

Получать прибыль со своего дела мы начали с момента открытия специализированного магазина с инвентарем для воркаута в 2011 году. Он с самого начала работал в плюс: первый год прибыль была около 0,5 млн рублей, а 2020 — уже около 50 млн рублей.

Мы с самого начала развивались за счет своих собственных средств, никогда не брали кредиты и не привлекали инвесторов. В 2014 году наш проект выиграл премию «Импульс добра», и мы получили денежное вознаграждение, которое вложили в разработку мобильного приложения.

За 2020 год приложение SOTKA принесло около 0,5 млн рублей. Мы также получали несколько раз премии от губернатора Московской области и Национальную премию «Гражданская инициатива»: это были не очень большие суммы – от 100 до 400 тысяч рублей.

Самая большая проблема у социальных предпринимателей в том, что они сильно про социальность и мало про деньги. Они часто стесняются брать деньги за свою работу и не мыслят о хорошей прибыли, хотя это неправильно. Важно, наоборот, стремиться создать устойчивый востребованный бизнес, за который хорошо платят. Только такой бизнес можно масштабировать, и он окажет гораздо больший социальный эффект.

Фото на обложке: unsplash.com

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