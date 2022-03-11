Аналоги сервисов, программ и приложений для специалистов digital-индустрии — список

Что доступно сейчас для российских пользователей, а также основные плюсы и минусы российских и китайских аналогов — в обзоре от PR-экспертов Юрия Нестеренко ( Webit ) и Ксении Тиханкиной (Loud Communications Award) .

Что делать, если привычные соцсети и программы завтра перестанут работать на территории России? Как это скажется на работе маркетологов, пиарщиков, smm-щиков, дизайнеров и других пользователей современных сервисов? Спойлер: жить будем, но немного сменим декорации.

Содержание:

В это турбулентное время мы решили найти и протестировать альтернативные варианты тех сервисов, которые в ближайшее время могут уйти с российского рынка. Часть из них уже известны и испробованы, другие только набирают популярность.

Представляем подборку основных альтернативных сервисов и программ — на случай, если пользоваться привычными официальными сервисами будет невозможно.

Офисные сервисы — альтернативы MS Office

WPS Office

Китайский аналог, а вообще международный проект. По функционалу не имеет особых различий с Microsoft Office. Доступны все альтернативы Word, PowerPoint и Excel.

Есть редактор PDF-файлов с возможностью быстрого перевода и распознавания текста даже из сканированных документов. Есть онлайн-версия редактора, в том числе для командной работы. Стандартная версия бесплатная отличается периодической рекламой.

Премиальный тариф сейчас стоит 2247 руб. в год.

Libreoffice

Офисный пакет, полностью совместимый с 32/64-битными системами. Переведён более чем на 30 языков мира. Поддерживает большинство популярных операционных систем, включая GNU/Linux, Microsoft Windows и Mac OS X.

LibreOffice бесплатен и имеет открытый исходный код, следовательно, вы можете бесплатно скачивать, использовать и изучать его. LibreOffice бесплатен как для частного, так и для образовательного или коммерческого использования.

Мы сами опробовали Office на Linux — неплохой аналог, хотя есть небольшие проблемы: например, сервис пока неадекватно работает с макросами.

Apache OpenOffice

Близкий родственник LibreOffice, когда-то это был один проект, потом пути разошлись. В целом неплохой, но не очень быстрый вариант. Доступен также для Linux, Windows и MacOS. Офис является полностью бесплатным и для частных лиц и для бизнеса.

Российская IT-компания, которая разрабатывает безопасные офисные решения для общения и совместной работы с документами в облаке, в мобильных и настольных приложениях на всех популярных ОС и платформах. С помощью «МойОфис» можно создавать и редактировать текстовые и табличные файлы, работать с презентациями и электронной почтой.

Из плюсов выделим удобный формат работы, регулярные обновления, быструю скорость. Из минусов — на момент анализа не открывались некоторые форматы и csv в таблицах. Не было версии для GNU/Linux и для 32-разрядных систем домашнего пользования. Это можно объяснить тем, что 32-разрядные системы теряют свою популярность.

Профессиональная лицензия для компаний стоит 10000 руб. в год, есть варианты купить бессрочный пакет.

Многопользовательские текстовые редакторы — аналоги Google Docs и Word

«Яндекс.Документы»

Сервис линейки «Яндекс 360», релиз которой был в апреле 2021. Мы попробовали этот аналог. С первого взгляда не нашли кардинальных отличий.

Сервис работает и на веб-версии, и на мобильной. Имеются активные ссылки, для доступа не обязательно иметь почту «Яндекса».

Из неудобного: отсутствуют некоторые привычные фишки, например, доступ нескольких пользователей к документу, работает только по ссылке, интерфейс немного не дотягивает.

Предполагаем, что переход не вызовет особых затруднений. Для того, чтобы перелить все документы, потребуется определенное время. Сервис бесплатный.

Текстовый редактор «МойОфис»

Сервис для работы с документами из линейки «МойОфис». Опробовали в бою, нареканий нет, а если сравнивать с Word, то глюков даже меньше.

Возможно приобретение в формате полного офисного пакета стоимостью для компании от 10000 руб. в год.

Таблицы — аналоги Excel

WPS Spreadsheets

Китайский аналог, входящий в пакет одноименного офиса, о котором писали выше. Есть возможность работы с основными форматами и экспорта таблицы в формате PDF.

Есть бесплатная версия, либо платная в пакетной части, без рекламы — около 2000 руб.

Calc

Сервис для создания и работы с таблицами, относится к линейке Libre Office, бесплатный.

Управление проектами и CRM — аналоги Trello, SLACK, Jira

Сразу надо сказать, что полноценных российских аналогов со 100% заменой всех функций нет, но есть весьма достойные, как по функционалу, так и по качеству. (Про SAP пока не говорим — им тоже нет аналогов, но они еще доступны в России.)

«Битрикс24»

Доступно использование до 12 человек и для небольших компаний бесплатно, можно смело тестировать для своих задач.

Есть CRM, задачи и проекты, контакт-центр, конструктор сайтов и интернет-магазинов.

За возможность учета рабочего времени и удобство контроля задач этот сервис горячо любят руководители российских компаний. :)

До 5 пользователей бесплатно, можно настроить документооборот, организовать работу команды разработчиков по Agile и т. д.

1С

Сервис, предназначенный для автоматизации предприятий. Ему уже более 20 лет, прошел большой путь от простой программы для бухгалтерии до многопользовательской системы для комплексной автоматизации бизнеса (ERP).

Мессенджеры и видеоконференции — аналоги Whatsapp, Zoom, Skype, GoogleMeet, FB Messenger

«Битрикс24»

Одна из самых распространенных в России CRM-систем, позволяющая проводить конференции, загружать видео и создавать группы. Для группового использования нужна платная версия стоимостью от 1990 руб. в месяц.

Telegram

За последний год в Telegram пришло рекордное количество пользователей. В нем теперь не только общаются, но и создаются чаты, каналы, группы.

Компании проводят свои встречи в TG, конечно, это не всем привычный Zoom, но в целом функционал оптимально подходит для быстрой организации и проведения встреч без излишеств и установки дополнительного софта.

Платной в этом мессенджере является только реклама.

«Яндекс.Телемост»

Сервис для организации видеоконференций от «Яндекса». Из плюсов, которые мы отметили — доступность, он бесплатный, есть возможность входа по ссылке и записи конференций.

Из минусов — для организации встречи необходимо иметь аккаунт в «Яндексе», и раньше было ограничение на количество пользователей.

Jazz

Сервис видеоконференций от «Сбера». Бесплатный, с безлимитной продолжительностью звонков и доступный с любого устройства. Нужен только интернет. Можно подключать до 200 пользователей без ограничений по времени.

Российский бесплатный проект от разработчиков «Одноклассников», который можно назвать полноценным мессенджером.

Имеет функции видеозвонков и геосервисов, наборы стикеров. Немного отстает от Telegram, но в целом очень даже рабочий инструмент, зарекомендовал себя еще во время пандемии.

Аналитические сервисы — аналоги Power Bi, Amplituda

Yandex DataLens

Сервис визуализации и анализа данных, предоставляется бесплатно. Без ограничений на количество пользователей и запросов.

«Форсайт»

Аналитическая платформа для интеллектуального анализа данных, позволяющий эффективно визуализировать информацию, чтобы обеспечить принятия бизнес-решений на основе надежных данных. Имеется бесплатная демо-версия.

«Криста BI»

Информационно-аналитическая система, является инструментом для задач бизнес-аналитики, формирования отчетности и комплексного мониторинга ключевых показателей эффективности бизнес-процессов. Стоимость рассчитывается индивидуально.

Операционные системы — аналоги Windows

Unity Operating System

Операционная система, разработанная компанией Union Tech. Основу UOS составляет Deepin — дистрибутив Linux, разработка которого изначально (с 2004 г.) велась китайскими специалистами, поначалу он носил название Hiweed Linux.

В 2011 году проект перешел под контроль компании Wuhan Deepin Technology и сменил название на актуальное, а спустя еще три года он стал международным проектом, присоединившись к Linux Foundation. Первая бета-версия UOS увидела свет в декабре 2019 г. В январе 2021 г. Union Tech объявила о первом стабильном релизе ОС.

Linux

Отличная операционная система, но отсутствует совместимость с частью популярного и узкоспециализированного софта. В целом система чуть менее привычная, чем Windows, бесплатная и достаточно функциональная.

Антивирусные программы — аналоги Avast, Comodo Internet Security

Kaspersky

Один из лучших антивирусов не только в России, но и в мире, мы думаем мало кто хотя бы раз им не воспользовался.

Из минусов — достаточно дорогая лицензия. Сейчас стоимость от 1320 руб.

Dr. Web

Отличный российский аналог, подходит для решения любых задач. Есть бесплатные демо-версии и платные от 490 руб.

Ксения Тиханкина

Организатор коммуникационной премии Loud!

Почтовые сервисы — аналоги почты Gmail (почта Google)

«Яндекс», Rambler, Mail — все наши почтовые сервисы вполне достойны и могут служить равноценной заменой.

Мы в своих компаниях всю почту переадресовали на «Яндекс» — разницы для пользователя практически нет.

Еще имеет смысл скачать архивом все данные Gmail и календарь Google, а также контакты. Почты бесплатны.

Сервисы рассылок — аналоги Mailchimp

Unisender, Sendpulse — имеем длительный опыт использования обоих сервисов, конечно, привычнее и больше нравится Mailchimp с удобными шаблонами, функционалом и интерфейсом. Но в целом основные задачи они закрывают, поэтому будем привыкать и ждать новых обновлений. Этим сервисам есть куда развиваться. Есть различные варианты покупок, это и пакетные возможности и даже приобретение писем поштучно от 0.01 руб.

Dasha Mail, Mailganer — два молодых российских сервиса создания и автоматизации email-рассылок, доступны все стандартные функции. Имеются бесплатные тарифы с ограничением на количество контактов и различные варианты платных возможностей.

Социальные сети — аналоги FB, Instagram, TikTok, Linkedin, Youtube

Конечно, у нас есть свои популярные соцсети (с охватами российской ежедневной интернет-аудитории до 50%), такие как VK и «Одноклассники». Над последними часто шутили, а зря: например, количество просмотров видео там зашкаливает, аудитория сети постоянно растет. Все основные функции наших социальных сетей являются бесплатными.

VK

Уверены, что почти все хотя бы раз регистрировались в этой социальной сети. Отличная сервисная внутренняя сборка: музыка, видео, мессенджер, поиск работы, вызов такси.

Аудитория «ВКонтакте» насчитывает 97 миллионов активных пользователей. В 2021 году соцсеть представила своей аудитории более 230 продуктовых обновлений. После блокировки Facebook и перебоев с Instagram количество регистраций бьет все рекорды.

Из неприятного: VK является одной их самых взламываемых соцсетей.

«VK Клипы»

Неплохой аналог TikTok и Youtube.

«Одноклассники»

В целом «ОК» — это полноценная социальная сеть с расширенным функционалом, пока еще достаточно недорогая таргетированная реклама.

Ежемесячная посещаемость составляет 45,9 миллиона человек только из России, по данным Mediascope Web Index на декабрь 2020 года.

Tenchat

Русский аналог LinkedIn, с уклоном в продажу финансовых услуг. В последнюю неделю показал колоссальный рост, мы посидели в нем около 6 месяцев. За это время пришло предложение о работе, партнерстве, а еще отличный нетворкинг и много полезных знакомств.

Rutube

Главным отличием нашего видеохостинга является отсутствие популярности, в целом функционал вполне себе удовлетворительный. Пока очень бюджетный рекламный ценник, поэтому дерзайте!

Nutson

Современная платформа для создания и просмотра коротких видео, где за челлендж ты получаешь не только лайки. Можно запускать вирусные ролики любого направления, например, спортивные, творческие, интеллектуальные.

В этой перспективной социальной сети есть крутой встроенный редактор видео с большим набором фильтром, переходов и эффектов. Возможно, это чудо скоро заменит TikTok.

Yappy

Российский аналог TikTok от «Газпром-медиа». Социальная сеть Yappy поддерживает короткие вертикальные видео. Она была анонсирована полгода назад и пока не показывала значительного роста, посмотрим, как будет развиваться.

Графические редакторы — аналоги Figma, Illustrator, Photoshop, Canva, Crello

Alivecolors

Продукт разработки отечественных специалистов, многофункциональный графический редактор для Windows и Mac. Программа предназначена для создания и редактирования изображений.

Мы его опробовать не успели, потому ни минусов, ни плюсов отметить сейчас не можем. Есть бесплатная версия с ограниченным функционалом и платные подписки стоимостью от 100 руб. до 9000 руб.

Visme

Неплохой альтернативный сервис, включили по отзывам коллег, но сами еще не тестили. Есть бесплатная версия и платные подписки от 12.25 $ - 59 $ в месяц.

Supa

Российский аналог, может полностью заменить Canva. Supa сделали грамотный PR-ход — анонсировали 100% компенсацию тарифа при замене Crello и Canva.

Есть бесплатный доступ для благотворительных организаций.

Потестили — впечатления хорошие, ощутимых минусов нет, бонусом — интересный функционал для видео. Имеется бесплатная версия и платные от 590 руб. — 2930 руб. в месяц.

Фотостоки — альтернативы Shutterstock и Depositphotos

Lori

Отечественный фотобанк. Если вы являетесь автором и хотите продавать свои работы на этом ресурсе, то вам будет необходимо заключить письменный договор на передачу прав использования в соответствии с российскими нормами.

Фотобаза чуть меньше, чем у зарубежных аналогов, но отлично решает стандартные задачи.

Цены: от 200 рублей в зависимости от целей использования.

Istockphoto

Стоковые фотографии и видео с удобным функционалом, цены еще указаны в долларах, пакеты от 15$ в месяц, есть возможность оплатить «кредиты» и пользоваться без привязки к тарифу.

Pressfoto

Отечественный фотобанк, который продает фотографии, векторы и видеоролики по лицензии «роялти-фри».

База фотобанка насчитывает более 6 миллиона фотографий, 300 тыс. векторов и 300 тыс. видео файлов. Фотобанк продает не только свои собственные изображения, но и изображения сайтов партнеров.

На момент публикации на сайте плашка «Сервис временно не работает» — идет обновление тарифов и некоторых сервисов. Ранее цены были от 900 рублей до 6000 рублей в зависимости от количества фото и срока подписки.

Облачные хранилища — аналоги Google Drive

Yandex Drive

Облачное хранилище, в России сейчас немного уступает Google по количеству платных версий, но это ненадолго. Имеется множество вариантов покупки пакетов от 39 руб. в месяц.

VK WorkDisk

Стандартное облачное хранилище с расширенным облачным функционалом. Доступно как частным лицам, так и компаниям.

Удобная синхронизация и сравнительно невысокая цена, хороший уровень безопасности. Фиксированный платеж по числу пользователей, дополнительное место от 3 рублей за 1 ГБ.

Интернет-браузеры — аналоги Google, Chrome, Safari

«Яндекс»

Браузер по функционалу не сильно уступает Google, но поисковая выдача площадки может быть менее разнообразной из-за прецедентов бюрократического влияния на алгоритмы выдачи.

Baidu

Один из ведущих китайских браузеров. С первого взгляда кажется непривычным, но, если присмотреться, никаких существенных отличий нет.

Mail

Один из старейших отечественных браузеров. В целом разработчиками имеет смысл поработать над интерфейсом, чтобы сделать его более дружелюбным и современным. Но как почтовый сервис работает отлично.

Доменные зоны — аналоги .COM и .NET

Часть российских компаний использует иностранные доменные зоны.

Мы считаем, зоны типа .NET не будут заблокированы в рамках страны, ведь это отключит не только регион РФ, но и другие страны, использующие этот домен. Поэтому экстренно переходить на доменную зону .RU сейчас нет срочности, но присмотреть запасные домены — можно.

Выводы

Паниковать рано — нам доступны функциональные российские и зарубежные аналоги для разных потребностей. Да, будет нелегко, что-то придется осваивать заново. Некоторыми сервисами придется пользоваться в последней доступной версии.

Вопрос в желании и умении работать с новыми непривычными интерфейсами, а также умении давать обратную связь разработчикам. Уверены, что после роста числа пользователей и конструктивных отзывов о работе, а также по мере накопления пользовательского опыта многие сервисы будут меняться к лучшему.

Фото на обложке: Shutterstock / Andrey Suslov

Иллюстрации предоставлены авторами.