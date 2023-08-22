Стало проще и доступнее: тренды в разработке программного обеспечения

Есть много факторов, которые влияют на бизнес и ускоряют процессы, делают их дешевле и удобнее. Такие же технологии есть и в разработке ПО. О том, как сейчас развивается эта сфера и о каких изменениях нужно знать бизнесу, рассказал Михаил Исаев, CTO в Madison Tech и основатель сообщества swift.stream и ServerSideSwift.

Почему важно использовать актуальные разработки

Мир информационных технологий предлагает огромное разнообразие средств программного обеспечения. Компании могут приобрести уже готовые решения или привлекать разработчиков для создания уникальных приложений на основе доступных инструментов.

Как готовое, так и собственное ПО помогает бизнесу расти, повышать эффективность сотрудников, производительность предприятия и удовлетворенность клиентов продуктом. От него зависят и степень персонализации сервиса, и уровень безопасности, и способность компании адаптироваться под изменения рынка и внешние события.

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Таким образом, это история про перспективы и будущее. Именно поэтому важно уделять особое внимание развитию программ, вкладывать средства и делать все, чтобы бизнес-инструменты соответствовали современным тенденциям.

Тренды в создании ПО и как они помогают бизнесу

В разработке программного обеспечения можно выделить несколько важных технологий, которые оказывают влияние на бизнес-процессы.

Искусственный интеллект и машинное обучение

Применение искусственного интеллекта (ИИ) позволяет существенно оптимизировать процесс создания digital-продуктов и освободить время IT-специалистов для решения творческих задач.

Несколько ключевых возможностей ИИ в сфере разработки программ:

сбор информации и составление требований для написания ПО;

тестирование и обнаружение ошибок, их устранение;

усиление безопасности благодаря оценке уязвимостей приложения и поиску способов противодействия угрозам;

генерирование рекомендаций по улучшению программ;

персонализация функций ПО на основе анализа данных о пользователях.

Технология искусственного интеллекта работает быстрее и производительнее, чем человек, что исключает дефекты в ПО и выводит его на новый уровень. При этом способности ИИ в сфере программирования постоянно совершенствуются, и все больше потенциальных задач для него становятся реальными.

Например, эта разработка позволяет добавить в VR запахи

Благодаря машинному обучению компьютерные системы «учатся» на основе данных и становятся более точными в своих прогнозах. Это помогает автоматизировать решение сложных вопросов таких, как управление запасами или определение цен. Тем самым экономятся время и ресурсы.

Искусственный интеллект и машинное обучение напрямую влияют на качество продукта и обеспечивают получение большей прибыли с меньшими затратами. Все это приводит к повышению лояльности клиентов и процветанию компании на рынке.

Облачные технологии

Появление облачных сервисов открыло для разработчиков и пользователей ПО новые возможности:

Доступность по всему миру: программисты могут работать из дома, кафе или даже из другой страны. При этом у них будет доступ ко всем необходимым инструментам и данным, а фаундерам не нужно тратить средства на содержание офиса и дорогостоящей техники.

программисты могут работать из дома, кафе или даже из другой страны. При этом у них будет доступ ко всем необходимым инструментам и данным, а фаундерам не нужно тратить средства на содержание офиса и дорогостоящей техники. Масштабируемость: при росте бизнеса компания всегда может добавить больше ресурсов или наоборот — при необходимости уменьшить их. Такая возможность делает систему ПО гибкой и экономичной.

при росте бизнеса компания всегда может добавить больше ресурсов или наоборот — при необходимости уменьшить их. Такая возможность делает систему ПО гибкой и экономичной. Безопасность: облачные провайдеры уделяют ей много внимания и используют различные методы для защиты данных, включая шифрование информации, надежные пароли, многофакторную аутентификацию.

облачные провайдеры уделяют ей много внимания и используют различные методы для защиты данных, включая шифрование информации, надежные пароли, многофакторную аутентификацию. Экономия финансовых средств: позволяет платить только за то, что используется в работе, без трат на дорогостоящее оборудование и его обслуживание.

Новые платформы для низкокодовой и безкодовой разработки ПО

Низкокодовая разработка — это подход к разработке программного обеспечения, который позволяет быстрее создавать приложения за счет минимального написания кода вручную.

В безкодовой разработке кодирование вообще не требуется. Вместо сложных языков программирования подобные платформы предлагают использовать визуальные интерфейсы и готовые шаблоны с возможностью «перетаскивания» (drag-and-drop) нужных блоков.

Low-code и No-code подходы эффективно помогают решать повседневные и актуальные для всех компаний задачи:

создание сайтов различных видов (интернет-магазины, лендинги),

чат-ботов,

приложений с личными кабинетами для сотрудников и клиентов,

настройку e-mail.

Однако по мере масштабирования бизнеса работать с такими платформами становится сложнее. Например, из-за увеличения пользователей программы, нужно будет оплачивать более высокий тариф, а возможности поменять сервис не будет.

Если вы хотите получить оригинальное нешаблонное решение и выделяться на фоне конкурентов, то такими площадками пользоваться проблематично.

Тем не менее низкокодовые или безкодовые платформы с каждым годом становятся популярнее.

На это есть несколько причин:

Простота

Раньше для создания ПО нужно было знать несколько языков программирования и иметь большой опыт. Низкокодовые или безкодовые платформы позволяют разрабатывать программы тем, у кого нет образования и обширных навыков в этой области;

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Доступность

Компании, не имеющие большого бюджета на найм профессиональных разработчиков, могут создавать собственные приложения с меньшей командой, что экономит деньги и время;

Скорость

Благодаря таким платформам не нужно писать каждую строку кода вручную, что увеличивает производительность и помогает оперативно тестировать новые идеи.

Наиболее актуальные платформы, где применяются подходы low-code и no-code:

Bubble.io — позволяет создавать сложные веб-приложения с помощью приятного и удобного интерфейса. Отлично подходит для разработки проектов в малом и среднем бизнесе.

— позволяет создавать сложные веб-приложения с помощью приятного и удобного интерфейса. Отлично подходит для разработки проектов в малом и среднем бизнесе. Webflow.com — тоже упрощает процесс написания сайтов. Главное достоинство платформы — большой выбор шаблонов и инструментов для дизайна, с помощью которых можно подготовить профессионально выглядящий сайт.

— тоже упрощает процесс написания сайтов. Главное достоинство платформы — большой выбор шаблонов и инструментов для дизайна, с помощью которых можно подготовить профессионально выглядящий сайт. Bravostudio.app — платформа, ориентированная на создание мобильных приложений без кодирования. Она интегрируется с инструментами дизайна, такими как Figma, и преобразовывает решения в работающие приложения. Используя Bravostudio, можно быстро проверить предлагаемое решение и сэкономить время.

— платформа, ориентированная на создание мобильных приложений без кодирования. Она интегрируется с инструментами дизайна, такими как Figma, и преобразовывает решения в работающие приложения. Используя Bravostudio, можно быстро проверить предлагаемое решение и сэкономить время. Supabase.com — полноценная альтернатива Firebase от Google. Последняя в свое время произвела настоящую революцию в программировании, так как предложила комплексный набор услуг и функций для создания, поддержки и развития приложений. Supabase обладает богатым инструментарием для работы с большим объемом данных, их аутентификацией и хранением.

Все вышеназванные платформы помогают оптимизировать процесс разработки, помогают компаниям стать более современными и эффективными для своих клиентов.

Кроссплатформенная разработка

Это технология создания приложения с помощью единой кодовой базы, которая делает возможной его работу сразу на нескольких устройствах. Например, на iPhone, Android или компьютере с Windows. Благодаря такому виду разработки компании экономят много времени и финансовых средств, так как не нужно создавать отдельные программы для девайсов с разными операционными системами.

Однако, чтобы ПО правильно работало на разных устройствах, требуются определенные жертвы в плане дизайна и некоторых опций.

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Если вы хотите оперативно вывести продукт на рынок, а бюджет ограничен, то кроссплатформенная разработка — идеальный вариант. Но нужно быть готовым к компромиссам и проблемам, которые возникают при выборе такого подхода в разработке.

Как эффективнее внедрить технологии в бизнес-процессы

Начинать применять что-то новое всегда волнительно и немного пугающе. Особенно если это не относится к вашей профессиональной сфере напрямую.

Чтобы успешно применять инновационные решения, рекомендую:

Четко понимать потребности: внимательно анализируйте нужды бизнеса в разные моменты, обсуждайте, какие преимущества вы получите от решения задачи. Выбирать правильные инструменты: посмотрите, что доступно на рынке, что соответствует вашим потребностям и средствам. Например, сервису по доставке пиццы нет необходимости брать кредит на грузовик. Так и в программировании: возможно не стоит тратить много средств на разработку приложения, а можно воспользоваться low-code платформами. Не бояться просить помощи: если вы не уверены в правильности выбора, проконсультируйтесь со специалистом или членом вашей команды, который интересуется IT-отраслью. Начинать медленно: необязательно сразу вводить несколько технологий. Начните с одного или двух изменений и посмотрите, как они работают. Как в занятиях спортом: без подготовки и тренировок вы не будете участвовать в марафонах. Обучать команду: убедитесь, что ваши сотрудники знают, как использовать приложение и комфортно себя с ним чувствуют. Дайте им время на адаптацию, чтобы они могли привыкнуть к нововведениям. Оценивать: после того, как вы начали применять новую программу, посмотрите, как она работает, какие результаты приносит. После покупки костюма вы наверняка меряете его дома перед зеркалом, так и здесь — проверьте, все ли правильно функционирует, получаете ли вы то, что нужно. Быть готовым к изменениям: мир информационных технологий постоянно меняется. Нужно уметь адаптироваться и продолжать учиться.

Внедрение новых инструментов в бизнесе — это большой шаг вперед, который с правильным подходом может принести эффективные результаты.

Будущее разработки ПО

Будущее сферы разработки программного обеспечения выглядит довольно интересным.

С одной стороны, мы видим, как за счет гибких и доступных инструментов в процесс программирования вовлекается все больше людей.

С другой стороны, многие вещи благодаря развитию современных технологий автоматизируются.

Для бизнеса в такой ситуации главное — использовать актуальные возможности для достижения своих целей и грамотно интегрировать инновации в уже имеющееся программное обеспечение. Актуальное ПО поможет компании производить качественные товары и услуги, завоевать любовь и уважение потребителей, стать лидером в своей отрасли.

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