Внедряем сопровождаемое трудоустройство в компании: зачем и как?

Для повышения информированности в этом вопросе Coca-Cola в России совместно с Фондом «Обнаженные сердца» провели исследование , посвященное инклюзии в бизнесе и возможностям адаптации людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и интеллектуальными нарушениями. Директор по внешним связям, коммуникациям и устойчивому развитию компании Coca-Cola в России и Белоруссии Елена Ковалева поделилась некоторыми практическими рекомендациями по найму сотрудников с РАС и интеллектуальными особенностями и их интеграции в коллектив.

На сегодняшний день вопрос сопровождаемого трудоустройства не получил широкого освещения, и на российском рынке действительно мало его успешных случаев. Статистика сообщает о 12 миллионах людей с подтвержденной инвалидностью, из которых практически треть — трудоспособного возраста.

Более половины населения России (82,5 миллиона человек) относятся к трудоспособному возрасту. Одновременно с этим, согласно данным Минздрава РФ и ВОЗ, ожидаемая распространенность аутизма составляет около 1%.

Таким образом можно предположить, что на текущий момент около 820 тысяч человек с РАС трудоспособного возраста проживает в России. Если к этой категории прибавить группу людей с нарушениями коммуникации и социального взаимодействия, связанными с трудностями в обучении, цифра превысит миллион человек.

Это означает, что выгоду от развития программ сопровождаемого трудоустройства потенциально смогут получить не менее двух миллионов человек, ведь в эту цифру также входят члены семей людей с РАС и специалисты, занятые в области помощи людям с особенностями.

Почему это важно?

Сопровождаемое трудоустройство — это меры поддержки людей с инвалидностью, направленные на реализацию их трудовых прав и преодоление дискриминации, среди которых:

выделение квотированных рабочих мест для людей с инвалидностью;

финансирование служб, целью которых является создание рабочих мест;

содействие в поиске работы на открытом рынке труда и при трудоустройстве;

услуги по сопровождению на рабочих местах в процессе и после трудоустройства.

Согласно данным исследования Coca-Cola и Фонда «Обнаженные сердца», успешный опыт сопровождаемого трудоустройства людей с аутизмом и / или интеллектуальными нарушениями в трудовую деятельность в России носит пока единичный характер.

В большинстве случаев это обусловлено невысоким уровнем осведомленности бизнеса о процессе найма сотрудников с РАС и непониманием особенностей работы с такими сотрудниками.

Для развития успешного и постоянного найма необходимы программы его поддержки и услуги сопровождаемого трудоустройства, успешный опыт развития которых уже существует в международной практике. В России подобные программы находятся на стадии разработки.

Многие люди с РАС и интеллектуальными нарушениями действительно хотели бы иметь постоянное место работы, что положительно бы повлияло на их физическое и физическое здоровье, и могло бы приносить существенную пользу бизнесу и обществу в целом.

Но организациям-работодателям чаще всего не хватает знаний о возможностях по адаптации своих бизнес-процессов, о потребностях и особенностях потенциальных соискателей и об эффективных практиках сопровождаемого трудоустройства.

На данный момент законодательное регулирование сопровождаемого трудоустройства практически полностью отсутствует. Но в этом направлении активно работают НКО: такие организации помогают в поиске работы и устройстве на нее, а также в первоначальной адаптации сотрудника с РАС.

Некоммерческие организации даже предоставляют услуги по сопровождению на работу или помощи непосредственно в самом процессе работы. Успешное трудоустройство сотрудников с РАС зависит от нескольких факторов, о каждом из которых стоит рассказать подробнее.

Наем сотрудников с РАС: юридическая сторона

Первое, о чем задумывается работодатель при появлении потенциальной возможности трудоустройства сотрудника с расстройством аутистического спектра — это юридическое регулирование вопроса.

Сегодня законодательство не ограничивает прием на работу сотрудников с инвалидностью, в том числе с РАС, но каждый такой случай трудоустройства следует рассматривать отдельно.

Дальнейшие шаги работодателя напрямую зависят от специальных документов, которые есть у сотрудников с инвалидностью.

Это справка медико-социальной экспертизы, в которой указаны группа инвалидности будущего сотрудника и степень ограничения способности к трудовой деятельности, а также индивидуальная программа реабилитации / абилитации.

В этих документах содержится большинство необходимой работодателю информации: об ограничениях, противопоказаниях и рекомендациях относительно процесса трудоустройства.

При организации трудовой деятельности сотрудника с инвалидностью необходимо выполнять все требования, предусмотренные программой реабилитации.

Процесс сопровождаемого трудоустройства с 1 января 2019 года включен в региональные программы содействия занятости населения — ответственность за процесс сопровождения возлагается на региональные органы власти.

Региональные программы могут также отличаться: к примеру, в Москве принят закон «О занятости населения в городе Москве», предусматривающий меры по содействию социально-трудовой адаптации лиц с ограничениями жизнедеятельности, способных выполнять отдельные виды работ.

Часть функций по сопровождению трудоустройства может быть передана органам местного самоуправления, но участие в организации и финансировании сопровождения при содействии занятости людей с инвалидностью является их правом, а не обязанностью. По этому же закону работодателем могут быть определены наставники, которые помогут таким сотрудникам освоить обязанности и адаптироваться к рабочему процессу.

Что касается других рабочих аспектов:

При приеме на работу человека с инвалидностью заключается трудовой договор, гражданско-правовой договор или же договор с добровольцем. Чаще всего работодатели прибегают к заключению гражданско-правового или трудового договора.

Режим работы сотрудника с РАС определяется исходя из его индивидуальной программы реабилитации и должен полностью ей соответствовать. Работнику с особенностями интеллектуального развития, кроме того, полагается ежегодный отпуск, минимальная продолжительность которого составляет 30 дней, а также по письменному заявлению сотрудника отпуск без сохранения заработной платы до 60 дней в год.

Оснащение рабочего места: практические рекомендации

К сильным сторонам людей с РАС обычно относят умение концентрироваться на деталях, хорошие навыки работы с компьютерной техникой, развитую долговременную память и визуальное восприятие, а также математические и логические способности. После приема сотрудника с РАС на работу возникает вопрос — как наиболее эффективно обустроить его рабочее место?

Так как визуальное восприятие является сильной стороной людей с РАС, то при организации рабочего пространства для таких сотрудников стоит обратить на это особое внимание.

Визуальная поддержка помогает людям с РАС и другими особенностями интеллектуального развития лучше понимать правила поведения на работе, выполнять требования руководства, а также сохранять спокойствие и развивать независимость. Наиболее комфортными условиями для таких сотрудников будет четко организованное пространство.

Для создания подобной среды необходимо отобрать все потенциально необходимые для рабочего процесса инструменты, разложить их по четко разграниченным местам хранения, а также уделить особое внимание зонированию рабочего места.

В этом может помочь использование маркированных ящиков или контейнеров. Если говорить о рабочем пространстве более широко, то тут будут полезны визуальные указатели и разделители, показывающие сотруднику с РАС разграничение зон для совещаний, переодевания, отдыха, приема пищи и т.д. Полезным будет использование не только визуальных указателей, но и физическое разграничение пространства мебелью, ширмами.

У людей с РАС часто встречаются особенности обработки сенсорной информации — они обладают пониженной или повышенной чувствительностью по отношению к свету, звукам, запахам, вкусам, текстурам и т.д.

Снизить риски сенсорной перегрузки помогут шумоподавляющие беруши, а также комфортная бесшумная зона, где сотрудник с РАС может ненадолго уединиться в случае, если ему нужно справиться с сенсорной перегрузкой и прийти в себя. Такое организованное рабочее пространство помогает снизить уровень тревоги у людей с РАС, свести к минимуму их негативное поведение и развивать самостоятельность.

Интеграция в рабочий процесс

Для удачного включения людей с РАС в работу необходимо учесть несколько факторов.

В первую очередь таким сотрудникам важно знать четкую последовательность действий на работе, которую им необходимо выполнить за день.

В этом может помочь визуальное расписание, которое будет наглядно отражать все задачи сотрудника.

Для многосоставных задач отлично подойдут представленные в виде картинок или коротких письменных указаний последовательности действий, которые представлены в виде картинок. Они позволят сотруднику выполнять необходимые операции в нужном порядке, а также развивать самостоятельность.

Взрослые с РАС часто сообщают, что им удобно работать с расписанием на планшетах или смартфонах.

Людям с РАС бывает трудно ориентироваться во времени, особенно если оно связано с переходом от одной деятельности к другой (например, от работы к обеденному перерыву и т.п.) или с ожиданием своей очереди.

Люди с расстройствами аутистического спектра могут также испытывать трудности в коммуникации.

Помочь таким сотрудникам может визуальное представление времени в виде песочных часов, будильника или программы на компьютере. Такие инструменты подсказывают людям с РАС, когда заканчивается определенный этап работы, или когда начинается обеденный перерыв.

Большинство из них активно используют речь для повседневного общения, но в ситуации стресса или неожиданности могут утратить этот навык.

Поэтому в разговоре с такими сотрудниками следует учитывать несколько моментов.

В первую очередь, не стоит использовать идиомы и иносказания; лучше всего выражать свои мысли наиболее четко. Стоит избегать расплывчатых формулировок наподобие «срочно» или «когда-нибудь» — рабочие инструкции и просьбы стоит выражать максимально понятно.

Мы также советуем деликатно выражать свою обратную связь по работе сотрудника с РАС, делая акцент на ее положительных сторонах.

Для успешного дальнейшего развития программ сопровождаемого устройства в России необходимы не только адаптация бизнес-процессов и рабочих мест, но и глубокое понимание компаниями и обществом необходимости трудоустройства людей с ментальными особенностями.

Людям с особенностями нужно больше информации о возможностях сопровождаемого трудоустройства и индивидуальный подход, адаптированный к их навыкам, а работодателям — больше поддержки на всех этапах приема на работу таких людей. Развитие программ сопровождаемого трудоустройства — это еще один шаг на пути к инклюзивному обществу, в котором ценится каждый человек и его вклад.