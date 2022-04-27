Составляем коммерческий договор так, чтобы минимизировать последствия санкций — инструкция

На основе опыта последних лет и анализа происходящих событий в части санкционных ограничений Александр Селютин, управляющий партнер «Селютин и партнеры», дал советы по составлению договора с контрагентом.

Последние годы, а тем более последние месяцы прочно ввели в нашу повседневную жизнь понятие санкций. И едва ли не каждый бизнес столкнулся с тем или иным влиянием санкций, а следовательно, и с вопросами взаимодействия с контрагентами в новых условиях.

Рассмотрим именно ситуации, когда санкции — ограничения экономического характера, вводятся на уровне государств или их объединений.

Пожалуй, самый актуальный вопрос, который сейчас задают: являются ли вводимые санкции ситуацией форс-мажора (непреодолимой силой). Но ответить на него без анализа конкретной санкции и конкретного договора, к сожалению, нельзя.

Любая санкция может быть расценена как форс-мажор только применительно к конкретному обязательству. Например, запрет на перемещение определенных товаров через границу будет форс-мажором для договоров, по которым была прямо предусмотрена поставка такого товара с территории иностранного государства.

Зачастую же сторонам приходится доказывать, что именно санкции повлияли на возможность исполнить обязательство. В договорах поставки, в которых просто предусмотрена продажа товара внутри страны, обстоятельство, что такие товары перестали ввозиться, признать непреодолимой силой будет не так просто.

Именно поэтому, чтобы минимизировать количество споров о том, является ли та или иная ситуация основанием для неисполнения договора или освобождения от ответственности, стороны договора могут сами конкретизировать такие основания.

В целом стороны имеют очень широкие возможности для закрепления в своем договоре тех или иных условий одностороннего прекращения и изменения договора, а также выгодных для них условий наступления ответственности в определенном сторонами размере.

Законодательные ограничения в этой части незначительны, поэтому все зависит от умения сторон договориться и просчитать наперед, какие обстоятельства имеют именно для них существенное для исполнения договора значение.

Основываясь на опыте последних лет и анализе происходящих событий в части санкционных ограничений, я дам рекомендации, на которые стоит обратить внимание для осуществления и планирования своей деятельности.

Какие ситуации предусмотреть в договоре?

Прежде всего продумайте, а лучше зафиксируйте текстуально:

то, что исполняете вы по договору;

то, что исполняет другая сторона;

какие ресурсы и действия необходимы вам и контрагенту для исполнения.

Такой перечень позволит увидеть, где возможны сбои и риски конкретно в вашей логистической цепочке. Предсказать, а следовательно, прописать заранее в договоре конкретные санкции тех или иных государств мы не в состоянии, но понимая обстоятельства из, которых складывается исполнение договора, их можно указать как соответствующее договорное условие.

При этом порядок подтверждения такого обстоятельства и его договорные последствия стороны также могут выбрать самостоятельно. Например, для случаев изменения стоимости тарифов, невозможности закупки комплектующих у конкретных производителей, можно предусмотреть право исполнителя на односторонний отказ или альтернативные способы исполнения обязательств.

В договорной практике имеется пример, который суд признал допустимым, когда право на односторонний отказ было предусмотрено на случай изменения состава учредителей контрагента.

Как выбрать лучший договорной регулятор?

Заключая тот или иной договор, прежде всего мы рассчитываем на его взаимное исполнение, получение того или иного результата при определенных собственных затратах, и уж точно не хотим ситуации, когда либо мы не получаем желаемого, либо от нас требуются несоизмеримые затраты.

Продумывая последствия обстоятельств, влияющих на исполнение договора, стоит руководствоваться не принципом «чем хуже контрагенту, тем мне лучше», а теми же экономическими задачами: получение запланированного результата при определенных затратах.

Это поможет и на стадии заключения договора, чтобы договориться.

Например, едва ли стороне, которая вносит аванс, экономически выгодно условие об отказе от договора контрагентом из-за невозможности закупки необходимых комплектующих у его иностранного партнера.

Но ситуация будет иной, если на случай отказа по этому основанию предусмотрена выплата компенсации, которая, с одной стороны, не будет непомерным бременем убытков для продавца, но в то же время будет достаточной для восстановления имущественных затрат покупателя.

Последствия, которые можно указать в договоре при наступлении того или иного ограничения, могут быть самыми различными, при этом можно предусмотреть одно из них, а можно использовать несколько, поставив их в зависимость от конкретных обстоятельств или выбора стороны.

Включать ли санкции в условия о форс-мажоре?

Одним из вариантов освобождения от ответственности является дополнение перечня обстоятельств непреодолимой силы в договоре. То есть наряду с традиционными видами ситуаций форс-мажора стороны вправе включить в него и иные обстоятельства.

Если предварительно продумать логистику исполнения договора, то и санкции, которые могут повлиять на него, можно сформулировать более определенно: в будущем это упростит процесс доказывания причинно-следственной связи между введённым ограничением и невозможностью исполнить обязательство.

Например, в качестве таких обстоятельств в конкретном договоре можно предусмотреть запрет на ввоз или вывоз товара из конкретных стран, приостановление сертификации товара в конкретных странах или международными организациями.

Между тем если последствия введения санкций отнесены в договоре к форс-мажору, необходимо помнить о следующем:

Факт ограничений будет являться освобождением от ответственности по договору, но не основанием для отказа от договора в целом. Дальнейшее действие обязательства зависит от возможности его исполнить со временем и сохранением интереса в этом у второй стороны;

Для освобождения от ответственности следует своевременно уведомить вторую сторону о введенных ограничениях;

Введенные санкции являются непредвиденными и непредотвратимыми.

Можно ли введение санкций отнести к основаниям отказа от договора?

Для стороны, которая не может исполнить обязательство вследствие введения санкций, конечно, выгоднее предусмотреть такое ограничение именно в качестве основания для отказа от договора (а не в числе форс-мажора).

В этом случае достаточно подтверждения факта введения санкций, например, путем простой ссылки на предусматривающий ее нормативно правовой акт. Доказывать, что это ограничение как-то повлияло на возможность исполнения договора в этом случае не нужно, достаточно просто направить уведомление второй стороне.

То есть даже если санкции напрямую затронули не вас, а вашего поставщика, факта введения ограничений будет достаточно для отказа от договора.

Но важно помнить, что любые договорные основания для отказа от обязательств возможны только для субъектов предпринимательской деятельности. Если же ваш контрагент по договору предпринимательскую деятельность не осуществляет, то право на одностороннее изменение его условий или отказ от исполнения обязательства может быть предоставлено договором лишь ему, а не наоборот.

Актуальные примеры договорных условий минимизации рисков от введения санкций

Общие условия, при которых введение санкций будут являться основанием для освобождения от ответственности или прекращения, сформулированы законом. Но в существующих реалиях сторонам имеет смысл их расширять и предусматривать в договоре именно те условия, которые актуальны для них.

С учетом приведенных выше советов конкретные условия можно и нужно формулировать исходя из специфики отношений.

В свою очередь, в настоящий момент основываясь на уже введенных ограничениях и потенциально возможных, в качестве формулировок обстоятельств для минимизации рисков от санкций в договоре можно использовать следующие:

национализация, экспроприация или конфискация любых/конкретных активов стороны;

включение стороны или ее аффилированных лиц в списки SDN и/или SSI;

введение/изменение актов государственных органов, органов местного самоуправления, уполномоченных органов иностранных государств, международных органов и организаций запретов и/или ограничений на осуществление определенной деятельности;

отказ в выдаче, приостановление действия, отзыв или аннулирование лицензии/сертификата по причинам, не связанным с неправомерными действиями стороны;

отсутствие прямых пассажирских авиарейсов между конкретными государствами.

Конечно, этот перечень не является исчерпывающим и может изменяться для конкретных отношений.

В целях определенности для каждой из сторон имеет смысл также подробно прописать порядок действий сторон при наступление таких обстоятельств.

Например, указать в какой срок, по какому адресу, с приложением каких доказательств должны быть направлены соответствующие уведомления. Это в том числе позволит избежать ненужных споров, а самое главное — минимизировать неблагоприятные экономические последствия санкций хотя бы на уровне конкретных договорных отношений.

Долгое время разделы договоров о форс-мажоре никого не интересовали, а к правилам об отказе от договора по не зависящим от сторон обстоятельствам прибегали только в экстренных ситуациях.

В существующих реалиях такой подход остался в прошлом, и наряду с традиционно важными договорными условиями настало время предусматривать и риски неисполнения обязательств по внешним причинам, лежащим вне контроля сторон.

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