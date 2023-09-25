Запрыгнуть на волну: как придумать рекламную кампанию с минимальным бюджетом

Даже если нет значительного бюджета на рекламу, вы все равно можете организовать эффективную кампанию с минимальными вложениями. Алгоритмы работы соцсетей и механика распространения информации позволяют это сделать. Какие приемы для этого можно использовать, рассказывает Анна Фрейдина — руководитель одноименного маркетингового агентства.

Многие небольшие компании использовали поднятые корпорациями маркетинговые волны для увеличения продаж и узнаваемости бренда. В этой статье я постараюсь систематизировать знания и навыки и расскажу о полезных сервисах, которые позволят эффективно использовать чужие рекламные кампании в своих целях.

Совет первый: распознайте и используйте тренд

Легче всего прицепиться к вирусно растущему тренду и вслед за флагманом получить профит для своей компании. Но как в таком случае распознать зарождение тренда, и понять, к каким креативам стоит «присоединяться»?

Опытные маркетологи чувствуют, что может стать вирусным сюжетом. Мне было понятно, что тенденцию «Барбиленда» и ее эстетику можно адаптировать и использовать еще до премьеры фильма. Но даже не обладая профессиональным чутьем, можно выявлять зарождающиеся тренды. Как это сделать?

Обратите внимание на институт цвета Pantone , который ежегодно выбирает цвета года. Их мы действительно видим в самых разных областях, от моды до предметного дизайна и сериалов. Эксперты Pantone анализируют массив культурных данных, смотрят новые выставки и кинопремьеры и потом выбирают оттенок, который отражает настроение предстоящего года.



Главным цветом 2023-го объявили Viva Magenta («Хай, Барби!»). Прогнозы Pantone обычно сбываются, так что стоит взять их на заметку;





, который ежегодно выбирает цвета года. Их мы действительно видим в самых разных областях, от моды до предметного дизайна и сериалов. Эксперты Pantone анализируют массив культурных данных, смотрят новые выставки и кинопремьеры и потом выбирают оттенок, который отражает настроение предстоящего года. Главным цветом 2023-го объявили Viva Magenta («Хай, Барби!»). Прогнозы Pantone обычно сбываются, так что стоит взять их на заметку; Смотрите за крупными брендами, которые формируют тенденции. В случае с цветом года и барбикором не случайное совпадение, что все оттенки розового были на подиумах в этом сезоне. Zara выпустила капсульную Барби-коллекцию и открыла магазины формата pop-up в Париже и Нью-Йорке. Зайдя в магазин, покупатели оказываются в Барби-интерьерах в натуральную величину. К услугам посетителей также тематические примерочные и автомат-киоск.



Опять же, два мегаполиса выбраны не случайно — это лидеры фешн-индустрии с наибольшим количеством блогеров, которые устремились в Zara делать обзор трендовых коллекций. Всему миру оставалось только с интересом наблюдать за этим и ставить лайки. Компании, работающие в разных нишах (Nyx, C&A, Aldo, Forever 21, Balmain, Versace и др.) также сделали ставку на узнаваемую розовую тему;





Наблюдайте за лидерами мнений и блогерами в своей сфере. И при создании контента смотрите на контекст соцсетей. Так можно тренировать навык выявления трендов. Другими словами — тренируйте насмотренность;





И при создании контента смотрите на контекст соцсетей. Так можно тренировать навык выявления трендов. Другими словами — тренируйте насмотренность; Используйте аналитику. Например, сервисы аналитики трендов культурного и социального контекста. Это, например, Trend Hunter — самое большое и популярное в мире «сообщество» трендов. Здесь можно найти нужную подборку и данные в вашей нише;





Например, сервисы аналитики трендов культурного и социального контекста. Это, например, Trend Hunter — самое большое и популярное в мире «сообщество» трендов. Здесь можно найти нужную подборку и данные в вашей нише; Звуки в соцсетях тоже бывают трендовыми. На этом сейчас небольшие аккаунты могут бесплатно набрать себе аудиторию. При создании видео кликните на аудиодорожку, чтобы появилась пометка со стрелочкой «в тренде». Интересное для пользователей видео Instagram* будет продвигать и показывать большему количеству пользователей;





На этом сейчас небольшие аккаунты могут бесплатно набрать себе аудиторию. При создании видео кликните на аудиодорожку, чтобы появилась пометка со стрелочкой «в тренде». Интересное для пользователей видео Instagram* будет продвигать и показывать большему количеству пользователей; Следите за мемами. Они также отражают актуальный контекст. Это один из инструментов вирусного контента, и важно уметь адаптировать его под свой продукт. Примеры таких адаптаций можно найти на одном из самых популярных каналов. Блогеры часто берут их именно оттуда.





Какую пользу получает тот, кто оседлает волну? Механика может быть следующая: допустим, эксперт или бренд создали эмоциональное видео по мотивам актуального фильма, адаптировав под свою нишу, и оно попадает в рекомендации Instagram*. Его смотрят около миллиона человек, 100 тысяч ставят лайки, около 5 тысяч подписываются на аккаунт. Затем они будут «прогреваться», и в конце концов часть из них купит продукт или услугу.

Именно на такой эффект рассчитывают многие компании, которые решили использовать тренд того же «Барбиленда». Причем это бренды из совершенно различных отраслей. Вот несколько примеров, которые показывают, что любую тенденцию можно адаптировать под разные сферы бизнеса:

H&M и его новая коллекция одежды;

многочисленные примеры со студиями маникюра;

компания Lush и коллекция «Барби-косметики»;

в сфере фастфуда отметились Burger King, а некоторые даже выпускали розовые хинкали.





Все эти компании создали трендовый продукт, которым пользователям захотелось делиться в соцсетях. Так они без дополнительных вложений в трафик проинформировали аудиторию о своих товарах.

Совет второй: перенимайте успешный опыт

Иногда не стоит изобретать велосипед — можно просто посмотреть, какие приемы оказались полезны другой компании. Их можно повторять снова и снова, и они не потеряют актуальности. Главное — интересно для вашей аудитории адаптировать их и вовлечь людей.

Хрестоматийным можно считать пример со Starbucks, который предложил пользователям под хештегом #RedCupArt создать дизайн сезонного рождественского стакана. Бренд публиковал интересные рисунки в сторис аккаунта и даже разместил в ленте на странице бренда.

Клиентам понравилось чувствовать себя причастными к созданию чего-то нового. В результате этот прием используют и другие кофейни. К счастью, праздников у нас много, а инфоповоды можно даже создать самостоятельно.

Один из недавних кейсов — реклама бренда сумок Jacquemus. Компания в ролике использовала гигантские сумки Bambino Bag, которые разъезжали по улицам Парижа как общественный транспорт. В реальности никакие сумки по Парижу не ездили — это было 3D-видео. Бренду реклама обошлась в $6000.

Ролик завирусился. Знаю, что один магазин косметики в точности повторил ролик Jacquemus, заменив изображения гигантских сумок на брендированные пакеты. Видео сделал фрилансер за 15 тыс. рублей, и за счет вирусной рекламы оно многократно окупилось и принесло новых клиентов.

Совет третий: не повторяйте чужих ошибок

Вроде бы, это банально, но сколько компаний спотыкаются именно на этом! Довольно частая история, когда руководитель говорит: «Давайте запустим контекстную рекламу?» — даже опытные сотрудники рекламного отдела начинают готовить стратегию и обсуждать детали с таргетологом. И не каждый специалист задумывается, а нужно ли это его компании, что она получит? Многие тратят время и ресурсы на неэффективные активности, вместо того чтобы предварительно провести детальную аналитику.

Но как понять, что гипотеза, скорее всего, не сработает и обернется лишними тратами? Для этого есть несколько полезных сервисов, которые позволяют анализировать успешность рекламных кампаний в вашей нише, смотреть, что делают конкуренты, и оценивать объем целевой аудитории. А значит, не повторять чужих ошибок. Вот основные из них:

Telemetr — сервис глубокой аналитики телеграм-каналов. Можно проверить, как продвигаются каналы конкурентов, видеть все изменения, отслеживать эффективность рекламных кампаний и подбирать каналы для размещения;

— сервис глубокой аналитики телеграм-каналов. Можно проверить, как продвигаются каналы конкурентов, видеть все изменения, отслеживать эффективность рекламных кампаний и подбирать каналы для размещения; Adheart — подберет и покажет самые интересные креативы конкурентов, поможет в планировании и оценке предстоящей рекламной кампании. Плюс, сервис позволяет быть в курсе стратегии конкурентов;

— подберет и покажет самые интересные креативы конкурентов, поможет в планировании и оценке предстоящей рекламной кампании. Плюс, сервис позволяет быть в курсе стратегии конкурентов; TargetHunter — это сервис поиска аудитории в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Он помогает собирать целевые сегменты аудитории, проверять гипотезы в рекламе и повышать эффективность продвижения. Покажет все креативы или видео с различными рекламными предложениями. Также можно спланировать свою кампанию, основываясь на полученной инфо, кто как продвигается в вашей нише;

— это сервис поиска аудитории в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Он помогает собирать целевые сегменты аудитории, проверять гипотезы в рекламе и повышать эффективность продвижения. Покажет все креативы или видео с различными рекламными предложениями. Также можно спланировать свою кампанию, основываясь на полученной инфо, кто как продвигается в вашей нише; Facebook* Ads Library — покажет все креативы или видео с различными рекламными предложениями. Как предыдущий сервис, он поможет спланировать кампанию, изучив, как продвигаются конкуренты.

В заключении перечислю основные рекомендации по созданию рекламной кампании, чтобы попасть в тренд:

Развивайте насмотренность, и вы будете предвидеть зарождение трендов. Обращайте внимание на то, что делают крупные бренды. На актуальные события, цвета и звуки. Используйте аналитику и следите за мемами; Используйте опыт компаний, которые уже создали успешные рекламные креативы. Возможно, адаптировать их под себя будет несложно. Тщательно выбирайте инструменты и не повторяйте чужих ошибок. До запуска рекламных кампаний оценивайте эффективность подобных у конкурентов, используя специальные сервисы.

* Платформа Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими и террористическими организациями, деятельность которых запрещена в России.

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