Космический инкубатор: как использовать космические технологии в бизнесе

В 2003 году Европейское космическое агентство инициировало создание Центров бизнес-инкубации с целью использовать накопленные в космической области знания в ежедневной жизни людей. Главной целью данной программы стала помощь созданию и развитию компаний, которые готовы использовать космические технологии в различных сферах бизнеса.

Для этой цели созданы более чем 60 центров в 17 европейских странах. Совместно со своими национальными партнерами и ESA центры предоставляют все необходимые технические знания и поддержку в развитии бизнеса более чем 300 стартапам, которые в настоящее время находятся в стадии инкубации.

Карта присутствия инкубаторов ESA. Фото: сайт Европейского космического агентства

Эта инициатива оказалась очень успешной. Благодаря применению космических систем и передаче космических технологий по всей Европе создано более 700 стартапов и тысячи новых рабочих мест в сфере высоких технологий. Ежегодно к данному числу прибавляется более 180 новых стартапов.

Инструменты поддержки

Европейское космическое агентство предоставляет полный комплекс мер поддержки, которые необходимы для того, чтобы создать успешный стартап. Основа философии центров инкубации — в одном выбранном месте можно найти абсолютно все составляющие для того, чтобы пройти путь от идеи до успешного предприятия, а именно:

Офисные и производственные помещения по льготной ставке;

Центры коллективного пользования лабораторным и производственным оборудованием, включая, «чистые комнаты» и обрабатывающие центры с ЧПУ;

Экспертная поддержка со стороны признанных лидеров отрасли. Например, во французском центре предприниматели имеют непосредственный доступ к экспертам компании Airbus и Французского космического центра;

Консультативная помощь в организации бизнес-процессов;

Начальный капитал и доступ к кредитным линиям;

Доступ к венчурным фондам, бизнес-ангелам и другим финансовым возможностям;

Помощь в выходе на международные рынки.

Истории успеха

От здравоохранения до производства, от спорта до сельского хозяйства — настолько широк охват предприятий, созданных при поддержке бизнес-инкубаторов Европейского космического агентства. Всего в масштабах Европы успешными выпускниками инкубаторов стали более 500 компаний — приведу несколько ярких примеров.

Грузовые беспилотные дроны

Португальский стартап Connect Robotics разработал службу доставки «последней мили» с помощью дронов. Они доставляют медикаменты и горячую еду пожилым жителям в отдаленные районы, а также отправляют посылки в часы пик в Лиссабоне.

Доставка дронами. Фото: Connect Robotics

Заживление ран с помощью холодной плазмы

Немецкая компания TerraPlasma разработала лечение бактериальной инфекции в ранах путем применения «холодной плазмы», полученной в результате экспериментов на Международной космической станции.

Персональный «летающий автомобиль»

С 2015 компания Lilium разрабатывает полностью электрические реактивные самолеты с вертикальным взлетом и посадкой. В ходе итеративного процесса было спроектировано, построено и протестировано 4 поколения прототипов, включая нынешнюю 5-местную модель.

Уже в 2018 году была подана соответствующая заявка на сертификацию данного типа воздушных судов. Основное предполагаемое использование такого транспорта — это быстрая доставка пассажиров от аэропорта до центра города. Например, от центра Москвы до Домодедово можно было бы добраться всего за 10 минут примерно за 10 тыс. руб.

Предполагается, что серийное производство самолетов данного вида и коммерческая эксплуатация будут начаты уже в 2024 году.

Фото: Lilium

Искусственное сердце

Создание искусственного сердца на основе космических технологий — задача, которая была описана ее изобретателем как «более трудная, чем высадка человека на Луне».

Детище кардиохирурга профессора Алена Карпентье, протез — результат 15-летнего сотрудничества с аэрокосмическим гигантом Airbus Defence and Space.

В 2008 году профессор Карпентье основал компанию Carmat, чтобы коммерциализировать свои разработки.

Это устройство должно выдерживать тяжелые условия эксплуатации внутри человеческого организма: более 35 миллионов циклов в течение минимум пяти лет.

Для его создания такого протеза компания Кармат нуждалась в максимальной надежности — ее нашли как раз в космической отрасли. После клинических испытания первый реципиент искусственного сердца уже вернулся домой, чтобы жить нормальной жизнью.

Как использовать опыт ESA в условиях России

Считаю, что опыт Европейского космического агентства стоит не только взять на вооружение в России, но и пойти дальше — создавать подобные центры не только на базе предприятий «Роскосмоса», но и на базе предприятий Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Такой шаг позволит решить главные вопросы предпринимателей в данной сфере — доступ к отраслевой экспертизе, испытательной и производственной базе. Отраслевые гиганты, в свою очередь, смогут получить своеобразный «конвейер» перспективных проектов, разработка которых за частный, а не государственный счет.

Вся мировая практика показывает, что подобная децентрализация разработок приводит к существенному росту инноваций, как минимум, за счет меньшей бюрократизации частных предприятий и отсутствия необходимости получать большое количество разнообразных направлений.

В дальнейшем успешные предприятия могли бы сформировать целый кластер частных авиационных или космических предприятий, расположенных вокруг устоявшихся отраслевых центров.

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