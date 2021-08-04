3 офисные специальности, которые наиболее востребованы в АПК

А что насчёт кадров, которые, как известно, решают всё? Поговорим о специалистах, которые востребованы в офисной работе, а не в полях. Кто нужен бизнесу и какие зарплаты они получают? Рассказывает генеральный директор группы компаний «Агротек» Николай Грушко.

Агропромышленный комплекс в России находится в стадии активного развития и роста. Импортозамещение, внедрение цифровых технологий, стремление к выходу на новые орбиты инноваций — всё это реалии сегодняшнего дня.

Кто на пике?

В АПК на сегодняшний день востребованы финансисты, специалисты по закупкам, продажам, менеджменту, маркетингу, IT. В целом это тенденция характерна, пожалуй, для всех сфер бизнеса. В сельском хозяйстве ряд этих специальностей также дополняют лаборанты, биотехнологи, инженеры-разработчики. Это те люди, которые создают ноу-хау, готовы внедрять проверенные и современные методики.

IT – самый мощный тренд

Но, пожалуй, самая активная динамика наблюдается среди IT-специалистов. Именно они нужны в АПК остро. Это связано и с развитием цифровизации в сельском хозяйстве, и с технологичностью отрасли.

При этом востребованы те специалисты, которые уже имеют опыт успешной работы в АПК, могут систематизировать и автоматизировать деятельность всех отделов сельскохозяйственных компаний.

Как пример. Не так давно у меня была встреча со специалистом, который планирует активно заниматься запуском дронов в сфере АПК. В прошлом он курировал проекты, связанные с распылением специализированных средств защиты и удобрений посредством авиационных технологий.

Сейчас он технолог, который занимается запуском дронов, масштабированием таких проектов в сельском хозяйстве и обучением коллег в части таких проектов. Это технология беспилотная, безопасная для человека. А значит, она востребована, современна и на пике.

Соответственно, такой специалист нужен, так как имеет релевантный опыт. Плюс ко всему, способен делиться этим опытом: может координировать работу операторов, инструктировать новых сотрудников.

Конечно, мой пример не означает, что в АПК не востребованы системные администраторы, операторы баз данных и другие IT-специалисты. Мой пример лишь говорит о том, что возможно расширять границы собственных компетенций, не бояться использовать прошлый опыт в новом формате и времени. Поверьте, компании АПК горячо ждут прилива новых идей, молодых и способных кадров.

Обязанности IT-специалиста и требования работодателя

Эти два фактора зависят от должности, региона и уровня компании в целом.

Например, от ведущего программиста по селекции работодатель ожидает выполнения следующих задач:

Разработка механизмов селекционных расчётов;

Создание формул и алгоритмов;

Доработка отчётов по заданным параметрам;

Разработка алгоритмов учёта в финансовых показателях.

В числе обязательных требований на такую должность значится:

Опыт реализации итераций между различными платформами и решениями;

Высшее техническое или математическое образование;

Технический английский язык.

Заработная плата такого сотрудника варьируется в пределах 100 000 – 180 000 рублей в месяц.

Не только продавать, но и поддерживать

Если говорить о менеджерах по продажам, то они, без преувеличения, тоже очень востребованы. Их функционал понятен без лишних разъяснений. Есть системы мотивации, есть планы и ожидания компаний. Но есть и нюансы. Важно понимать, что работа менеджером по продажам в области АПК требует специализированных знаний в части ветеринарии, агрономии.

Не имея специфических знаний, менеджер по продажам просто не сможет бороться с возражениями клиентов, предлагать альтернативные решения и сопровождать сделку качественно.

А ещё важны личностные качества. Искренность, любовь к делу и энергетика становятся в какой-то момент даже более ценными, чем деловая хватка и умение продавать. Коммуникабельность и позитивный настрой — залог успеха менеджера по продажам в АПК. Нужно уметь ставить себя на место производственника, который принимает решение о закупке.

Важно понять его настроение, опасения и задачи, которые необходимо решить. Несмотря на то, что всё автоматизируется стремительными темпами, в АПК важно сохранять умение общаться с людьми и желание развивать в себе коммуникабельность.

Из учителя — в менеджеры по продажам в АПК

Наверное, прочитав предыдущие части текста, кто-то может решить, что продажа сельскохозяйственной продукции является чем-то заоблачным. Это не совсем так. Если человек настроен на обучение, то нет препятствий. Главное — желание.

Есть такой пример в нашей команде. В числе самых успешных менеджеров по продажам — учитель. Он работает в Тамбове. Разумеется, у него развиты коммуникативные навыки, терпение, чувство такта. Но со временем этот сотрудник понял, что с агрономами нужно говорить на одном языке, а лавировать и опираться только на типовую информацию не получится.

Он прошёл обучение, чтобы овладеть базовыми знаниями АПК уверенно и уметь ими пользоваться. Кстати, мы охотно принимаем перспективных специалистов в Академию, которая является частью компании.

Обязанности менеджера по продажам и требования работодателя

Здесь всё зависит от специфики компании и глобальной цели, которую ожидают от менеджера по продажам. Если отдел нужно, что называется, усилить, и поэтому требуется специалист — это одно. Если отдел нужно создавать и развивать — это совсем другое.

В числе типовых обязанностей менеджера по региональным продажам сельскохозяйственной продукции можно выделить:

Поиск новых клиентов;

Работа с текущей клиентской базой;

Подготовка документов, сопровождение сделки;

Контроль задолженностей;

Участие в маркетинговых акциях, генерация идей стимулирования спроса на продукт;

Изучение деятельности конкурентов.

В стандартные требования к менеджерам по продажам входят:

Знание специфики АПК, релевантный опыт работы;

Высокие коммуникативные навыки, ответственность;

Умение планировать продажи и достигать плановых показателей;

Готовность к командировкам.

Заработная плата стартует с отметки в 80 000 рублей и может достигать 300 000 рублей в месяц в зависимости от системы мотивации и плана продаж.

Специалист по маркетингу

Сегодня в АПК крайне востребованы специалисты в области маркетинга, рекламы и PR. От этих сотрудников ожидают новых идей, нестандартных решений и путей продвижения. Важно не просто работать в точке: «какой у нас классный продукт», но просвещать аудиторию, повышать своеобразный рейтинг сельского хозяйства, как отрасли. Важно находить новые ресурсы, которые помогут познакомить молодежь с сельским хозяйством.

Поскольку выставочный бизнес переместился преимущественно в онлайн, то на специалиста по маркетингу возлагается обязанность как можно ярче и интереснее преподнести компанию в интернете.

Это могут быть и нестандартные акции, и ролики на YouTube, и публикации в СМИ, и кросс-промо мероприятия. Одним словом, АПК готов к экспериментам. Важно, чтобы эти эксперименты были контролируемы. А ещё важнее, чтобы путь от разработки идеи до её реализации и дальнейшей оценки был пройден до конца.

Ну, например, можно месяцами писать солидную статью-исследование, которая потом не войдёт в СМИ. Важен результат.

Обязанности специалиста по маркетингу, рекламе и PR и требования работодателя

Как и в случае с продажами, в маркетинге всё зависит от отправной точки. Если компания только начинает свои шаги в области продвижения, то основная задача специалиста будет заключаться в том, чтобы с компанией познакомились.

Для этого необходимо:

Осуществлять поиск информационных поводов;

Инициировать публикации в СМИ;

Работать с блогерами и инфлюенсерами;

Заниматься PR-поддержкой реализуемых проектов компании;

Вести сайт компании, корпоративный блог.

Для более глубокого маркетингового продвижения понадобятся:

Анализ рынка;

Сегментирование конкурентов;

Работа с бюджетами для согласованных каналов продаж;

Обновление и оптимизация ассортимента товарных категорий;

Стратегическое планирование реализации проектов.

В целом список можно продолжать бесконечно, так как новых каналов продвижения становится всё больше.

Требования к специалистам по маркетингу таковы:

Умение добавиться поставленной задачи;

Внимание к деталям;

Опыт релевантной работы;

Умение писать внятные и понятные тексты о сложном, но простым языком;

Желание общаться со специалистами других отделов с целью получения информации о продуктах, продажах.

Заработная плата специалистов по маркетингу, рекламе и PR в АПК варьируется в пределах от 60 000 рублей до 200 000 рублей. Для руководящих позиций, разумеется, уровень может быть значительно выше.

Подводя итоги

Несмотря на сложные времена, эпидемиологическую обстановку, АПК не останавливается, а идёт вперед. Выпускникам профильных ВУЗов, специалистам с горящими глазами всегда есть место в стабильных и развивающихся компаниях.

Не нужно бояться того, чего нет. В АПК не хотят идти, так как опасаются высоких нагрузок. Но современный бизнес, напитываясь технологиями, становится более гибким, доступным и дружелюбным. Предприятия становятся современными и эффективными. А это залог успеха и стабильности.

Работайте над собой, углубляйте знания. Не стесняйтесь откликаться на вакансии, даже если ваш опыт работы кажется вам не совсем релевантным. Пишите убедительные сопроводительные письма, аргументируйте свою пользу для компании.

Менеджеры по продажам, IT-специалисты сейчас крайне востребованы. Так как без их труда сложно пойти дальше, развивать новые направления и удерживать уверенные позиции в занятых нишах.

Желаю всем успехов и карьерного роста!